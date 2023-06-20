От дикой степи до промышленного центра: освоение земель Донбасса в XVIII – начале XIX

Еще в начале XVIII века, по историческим меркам совсем недавно, большая часть территории нынешнего Донбасса представляла собой дикую степь. Однако всего за несколько десятилетий возникли сотни населенных пунктов, многие из которых впоследствии выросли в города, а сам край стал крупным промышленным центром. Как же проходило освоение земель Донбасса? Каковы были причины столь быстрого заселения и как край, еще недавно именовавшийся Диким полем, начал превращаться в промышленный регион, мы и расскажем.
Бахмутский и Славяносербский уезды
В 1703 году создается Бахмутский уезд. В составе данного уезда находились практически все существующие на тот момент поселения современного Донбасса.
По состоянию на 1719 год, когда была проведена первая ревизия, население Бахмутского уезда составляло 8 747 душ (6 994 русских и 1 753 украинца). В 1738 году их стало 8 809 (6 223 русских и 2 586 украинцев). Как видим, за 20 лет население Бахмутского уезда практически не увеличилось.
Правительство Елизаветы Петровны с 1752 года начинает переселять на территорию современного Донбасса сербов, прибывавших из Османской империи, где они испытывали притеснение со стороны турок. Вслед за сербами прибывают также молдаване и болгары. Несмотря на то, что общее количество сербов в Донбассе было невелико (378 человек в 1762 году), вскоре возникает Славяносербский уезд. Сербы же, как и болгары с молдаванами, быстро ассимилируются с коренным населением.
Край угля
В 1721 году на территории Донбасса экспедицией Григория Капустина были найдены крупные месторождения угля. Исполняя указ Петра I, Капустин направился на Дон в Казачьи городки (район современного города Лисичанска). Согласно заданию Берг-коллегии, Капустину поручили:
«производя разведки, должен копать шурфы глубиною в 9 сажен и больше, и отбирать образцы, испытания которых должна производить в Москве Берг-коллегия».
Кроме того, Григорий Капустин должен был собрать и привезти в Москву по пять пудов угля из каждого отрытого шурфа.
Уголь, собранный Капустиным на реке Северский Донец, был направлен на пробу «кузнечному мастеру» голландцу Марку Рееру. Однако тот, испытав уголь, сообщил, что он непригоден для отопления и производственных целей. Вероятно, Марк Реер был связан с голландскими торговыми фирмами, выгодно торговавшими «годным голландским углём» и старавшимися воспрепятствовать развитию его добычи в России.
В результате Берг-коллегия приняла решение не выдавать Григорию Капустину вознаграждение, и вскоре он был ненадолго арестован по обвинению в «утаивании письма о злоупотреблениях уездных чиновников».
Однако Капустин не отступил, поскольку был убежден, что донецкий уголь превосходного качества и прекрасно подходит как для металлургических заводов, так и для кузнечных цехов. Он по своей инициативе и за свой счет отправил образцы донецкого угля в Тулу на пробу к знаменитым мастерам кузнечного дела.
Результаты проверки в Туле были прямо противоположны: донецкий уголь признан тульскими мастерами отличного качества.
Памятник Капустину в Макеевке
Геологические экспедиции Григория Капустина прервались смертью Петра I в 1725 году. Императрица Екатерина I распорядилась «заметить» те места, где производились разведки и больше не организовывать изысканий без её личного указания.
На этом экспедиции закончились, и вскоре о них забыли. Вспомнили о них лишь в конце XVIII века.
Поселки, ставшие городами
Новый толчок развитию Донбасса дали результаты Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Если до этого полноценному развитию края препятствовали регулярные татарские набеги, то теперь он впервые получил возможность развиваться в мирных условиях.
В это время появляются новые населенные пункты. В 1764 году возникает слобода графа Алексея Орлова – Алексеево-Орловка, насчитывавшая в 1801 году 950 жителей. Эта слобода, объединившись с соседними населенными пунктами, впоследствии образует город Шахтерск.
В 1776 году возникает слобода Зайцево, которая в XIX веке расширилась и положила начало городу Горловка.
Систематическое заселение края иноземцами продолжалось: еще в 1771–1773 гг., в условиях продолжавшейся войны с турками, здесь расселили 3 595 молдаван и волохов, сдавшихся в плен. Впоследствии они основали селение Ясиноватая, ныне железнодорожный центр.
На территории современного Донецка в конце XVIII – начале XIX века были созданы следующие поселения:
слобода, а затем село Александровка, с 1779 года владения помещика Шидловского, ныне северо-восточная часть Киевского района, население в 1859 году – 1 091 человек, здесь появились первые шахты на территории современного Донецка: Гурьевская, Михайловская, Елизаветинская;
слобода Крутояровка, с 1779 года Крутой Яр, сейчас – большая часть Ворошиловского района;
слобода Григорьевка (Георгиевка), или Александрово-Григорьевка, основана в 1803–1810 гг.;
деревня Екатериновка, основана на рубеже XVIII–XIX веков, часть Ленинского района;
деревня Алексеевка, 1803–1810 гг., ныне – часть Калининского и Будённовского районов.
В 1778 году беглыми крепостными была основана слобода Алексеевка, население которой в 1800 году составляло 225 человек. Впоследствии эта слобода перерастет в город Торез.
В том же 1778 году на месте казацкой крепости Домаха строится город Павловск, переименованный уже в следующем году в Мариуполь. В 1780 году в Мариуполь было переселено 31 000 христиан, выведенных с территории Крымского полуострова. В числе переселенцев было: греков – 18 408 чел., армян – 12 598, грузин – 219, валахов – 161.
Часть прибывших переселенцев поселилась в самом городе Мариуполь, часть – в 20 селах (преимущественно греческих) вокруг Мариуполя. Каждому из своих селений греки давали названия тех населённых пунктов Крыма, откуда они пришли. Так возникли села Бахчисарай, Ялта, Урзуф, Сартана, Чердаклы, Карань, Мангуш и другие. Новые переселенцы получили ряд льгот, таких как освобождение от воинской службы, уплаты налогов и т. д., сроком на 10 лет.
Мариуполь. Старая пристань
В 1779 году основан город Павлоград – столица нынешнего Западного Донбасса (сейчас – Днепропетровская обл.). Уже в 1784 году Павлоград получает статус города.
В 1784 году казачий старшина Иван Васильев основывает поселение Васильевка, которое в 1820-е годы насчитывало 360 жителей. В 1864 году это поселение получит название, которое носит до сих пор – Снежное.
На месте современного Харцызска ещё в 1786 году была основана слобода Харцызская, принадлежавшая генерал-майору И. Д. Иловайскому (название его произошло от слова «харцыз» (проедала, шатун, волочуга, воришка – словарь В. И. Даля) – так называли турки и татары селившихся у южных границ Русского государства беглых крестьян и запорожских казаков, а места их поселений именовали «харцызскими»).
Основание Луганска
Только в 1792 году Черноморский флот начал добычу для своих нужд каменного угля, найденного Капустиным в 1721 году. Топливо перевозилось в Николаев, Одессу, Севастополь и другие порты. Тогда же адмирал Николай Мордвинов предложил оснастить Черноморский флот не бронзовыми орудиями, а чугунными, поскольку производство их стоило значительно дешевле. Для этого необходимо было не только построить чугунолитейный завод, но и обеспечить его железной рудой.
Эта задача была возложена на шотландского инженера Карла Гаскойна, который в 1790 году прибывает на территорию Славяносербии. Он намеревался провести разведку залежей руд и каменного угля. Прибыв в Славяносербию, Гаскойн находит множество месторождений угля и руд и докладывает в Петербург, что
«найденные прииски железной руды и каменного угля по освидетельствованию обещают богатейшее количество сих минералов в наилучшем качестве».
Карл Гаскойн
В 1795 году Екатерина II издает указ об основании литейного завода на берегу реки Лугань, где Гаскойном были обнаружены наиболее богатые месторождения. Вскоре рядом с заводом появляется и рабочий поселок, который с 1797 года стал называться Луганский Завод.
Основной костяк населения нового поселка составили мастеровые, поступившие с Липецкого завода, а также квалифицированные рабочие с Александровского пушечного завода Петрозаводска, плотники и каменщики из Ярославской губернии.
Административные должности на заводе занимали как русские, так и прибывшие с Гаскойном англичане и шотландцы, которые также селились в этом поселке.
В 1801 году в посёлке Луганский Завод в семье обрусевшего датчанина родился В. И. Даль, будущий русский учёный, писатель и лексикограф, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка».
Уже в 1796 году был заложен фундамент доменной печи, а кладкой ее корпуса руководил русский мастеровой Д. Спиридонов.
Тогда же в балке Лисичьей была построена первая в Российской империи шахта, где каменный уголь добывался промышленным, а не кустарным способом. Вокруг этой шахты вскоре возникает первый в России шахтерский поселок, положивший начало городу Лисичанск.
Шахтёры перед спуском в шахту «К. Скальковский» (ныне окрестности Лисичанска).
Уже в 1812 году Луганский Завод становится одним из основных поставщиков пушек и ядер для Российской армии. В последующие годы значение завода и поселка при нем только возрастает, и к середине XIX века в Луганске проживает уже более 10 000 человек.
Если в 1806 году разработку угля производили в основном в районе Луганского завода, то в 30-х годах XIX века его добывали уже в южном, юго-восточном и западном районах Донбасса.
Новые шахты и экспедиции Ковалевского
В 1820 году в Александровке был обнаружен уголь; вскоре здесь появились первые мелкие шахты – «дудки», в которых добывали уголь верхних пластов. Малочисленные поисковые партии, ограниченные в средствах, подчас без простейшего инструмента, работали очень медленно, исследуя небольшие территории.
Летом 1826 года возобновилась разведка у села Зайцево (Никитовка), где местные жители уже с начала столетия сами разрабатывали угольные пласты, залегающие близко к поверхности.
Литейный завод в Луганске
Горный инженер Евграф Ковалевский в 1827 году организовал три геологические экспедиции, которые проводили изыскания по составленным им инструкциям. Первая из них, во главе с А. И. Першиным, была направлена для изучения рудоносности Нагольного кряжа. Поиски руды проводила экспедиция А. Анисимова. Разведка каменноугольных месторождений поручалась экспедиции В. И. Соколова. Все три экспедиции действовали в радиусе 100 километров от Луганского завода.
Результаты их работы были обобщены Ковалевским и положены в основу доклада Комитету по устройству горных заводов.
Итоги геологических исследований Ковалевский подвел в статье «Опыт геогностического исследования в Донецком горном кряже». Ее опубликовали в 1827 году в «Горном журнале». В этой работе Ковалевский изложил свои представления о горных образованиях бассейна. Он был первым, кто увидел угольный край во всем объеме и поразительно точно назвал его Донецким кряжем.
Евграф Ковалевский
Также именно Ковалевский впервые вводит понятие «Донецкий бассейн» – сокращенно Донбасс.
В 1841 году новороссийский генерал-губернатор Михаил Воронцов построил три шахты Александровского рудника с целью добычи угля для Одессы и Черноморского флота.
Вскоре после этого начинают появляться и новые шахты, на которых добывался уголь не только для флота и промышленности, но также и для нужд местного населения.
Так Донбасс начинал превращаться в промышленный регион.