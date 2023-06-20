От дикой степи до промышленного центра: освоение земель Донбасса в XVIII – начале XIX

Бахмутский и Славяносербский уезды

Край угля

«производя разведки, должен копать шурфы глубиною в 9 сажен и больше, и отбирать образцы, испытания которых должна производить в Москве Берг-коллегия».



Памятник Капустину в Макеевке

Поселки, ставшие городами



Мариуполь. Старая пристань

Основание Луганска

«найденные прииски железной руды и каменного угля по освидетельствованию обещают богатейшее количество сих минералов в наилучшем качестве»



Карл Гаскойн



Шахтёры перед спуском в шахту «К. Скальковский» (ныне окрестности Лисичанска).

Новые шахты и экспедиции Ковалевского



Литейный завод в Луганске



Евграф Ковалевский