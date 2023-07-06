Революционный генерал Лавр Корнилов

Приезд Л. Корнилова в Москву на Государственное совещание
В предыдущей статье мы говорили о происхождении, молодости и военной службе Лавра Георгиевича Корнилова. Выходец из небогатой многодетной семьи быстро продвигался по служебной лестнице и вполне заслуженно стал генералом уже в возрасте 41 год. Л. Корнилов служил в Туркестане, участвовал в Русско-японской войне. Во время Первой мировой войны в апреле 1915 года он попал в австрийский плен.
Первую статью о Лавре Корнилове мы закончили сообщением о его возвращении на родину. Сегодня мы продолжим этот рассказ.
Возвращение на фронт
В сентябре 1916 года Лавр Корнилов получил под командование XXV армейский корпус Особой армии генерала В. И. Гурко – это всё тот же Юго-Западный фронт. И тогда же имя Корнилова появляется в составленном Гучковым списке «сторонников Думы».
А. И. Гучков – лидер партии «Октябристов», профессиональный авантюрист, побывавший в плену у британцев во время англо-бурской войны, и у японцев после Мукдена, теперь вынашивал план захвата царского поезда между Ставкой и Царским Селом, чтобы вынудить Николая II отречься от престола в пользу наследника с регентством великого князя Михаила.
Б. Ефимов. Карикатура 1917 года на А. Гучкова – военного и морского министра Временного правительства
Позже представитель разведки генштаба Франции капитан де Малейси выступил с заявлением:
«Февральская революция произошла благодаря заговору англичан и либеральной буржуазии России. Вдохновителем был посол Бьюкенен, техническим исполнителем – Гучков».
Опровержений этого заявления не последовало – ни сразу, ни позже.
Англичане прекрасно знали о том, что российское общество устало от войны, и их очень тревожили слухи о неоднократных попытках Германии и Австро-Венгрии вступить с Россией в переговоры о сепаратном мире. Влиятельным сторонником этого мирного договора был Григорий Распутин. В итоге он был убит группой великосветских заговорщиков, которые действовали настолько неумело, что на помощь им вынужден был придти куратор – офицер британской разведки Освальд Райнер: историки Туманного Альбиона не сомневаются в том, что именно его выстрел стал фатальным для пытавшегося скрыться старца.
Oswald Theodore Rayner
Англичане были заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала войну, и вовсе не собирались устраивать в стране хаос. Расчет был на то, что Николай II, как и полагается по закону, отречется в пользу своего сына Алексея. Новый император до своего совершеннолетия не мог отказаться от престола, и его было бы невозможно законным путем лишить короны.
Можно предположить, что был запланирован мирный и цивилизованный переход власти в рамках одной династии – от крайне непопулярного Николая II к невинному и ещё ничем не запятнавшему себя в глазах общества ребенку, против которого и бунтовать как-то неудобно. Регентом должен был стать родной дядя Алексея – Великий князь Михаил, человек неамбициозный, слабохарактерный и, как полагали британцы, легко управляемый.
Однако все карты спутал Николай II, который отрекся заодно и за своего сына. Михаил же в условиях нарастающих беспорядков струсил – отказался вступить на трон.
В результате к власти в стране пришло самозваное Временное правительство, состоявшее из некомпетентных и безответственных болтунов Государственной думы. То есть династию Романовых формально никто и не свергал – монархия в России просто отмерла из-за глупости последнего императора и трусости назначенного им наследника.
Вера Александровна Гучкова
Вам, вероятно, будет интересно узнать, что единственная дочь А. Гучкова – Вера (родилась в 1906 г.), стала коммунисткой и сотрудницей НКВД. В 1919 году родители увезли её из России. В 1926 году в Париже она познакомилась с Мариной Цветаевой, которая обращалась к ней в одном из сохранившихся (в черновиках поэтессы) писем:
«Вы, конечно, не ждете этого письма, как не ожидала его и я. Хотите в двух словах его содержание? Если бы я была мужчина – я бы Вас любила... Мне жалко, что Вы уезжаете. Потому что я Вас люблю. Полюбила за эти дни. Полюбила на все дни. За гордость. За горечь. За детскость. За огромную доброту. За неженский ум. За душевное целомудрие, о котором упоминать – уже не целомудренно. За то, что Вы так очевидно и явно – растете больше. За любовь к котам. За любовь к детям. Когда у Вас будет ребенок – я буду счастлива. Мне очень больно расставаться с Вами. Кончаю в слезах. Письмо разорвите».
В 1930 году Вера вступила в Коммунистическую партию Франции. В 1936 она приехала в СССР, где преподавала иностранные языки в подмосковной разведшколе. В 1937 году «по заданию партии» вышла замуж за шотландского коммуниста Роберта Трэйла (это был её второй брак), от него она родила единственную дочь. Муж вскоре погиб, сражаясь за республиканцев в Испании.
К Вере Гучковой с большой симпатией относился всесильный глава НКВД Николай Ежов, в кабинете которого она однажды закатила скандал, требуя освободить арестованных друзей. Её и пальцем не тронули, но отправили во Францию – в качестве агента ИНО ОГПУ. Сама Вера потом так вспоминала об этом:
«Как я выжила там, в 1937 г., не совсем понятно. Была догадка, что в меня влюбился сам Николай Иванович Ежов. Что он спас жизнь мне – это факт, но влюбился – мне кажется, нет. Вряд ли. Он был мне вроде как до талии, а я была на 9-м месяце беременности. Где тут любовь?»
После начала Второй мировой войны оказалась в концлагере, но бежала в Португалию, в 1941 году обосновалась в Лондоне. Позже Вера вышла из компартии и даже критиковала Советский Союз и Сталина, однако некоторые исследователи полагают, что эта её деятельность была согласована с КГБ.
В 60-е годы она неоднократно посещала СССР в качестве переводчика различных британских делегаций. Была хорошо знакома со Светланой Аллилуевой, с которой поссорилась после публикации её книги «Двадцать писем к другу».
Вера Гучкова умерла в Кембридже в 1987 году. Досье с её делом до сих пор хранится в архивах ФСБ с пометкой «Совершенно секретно».
Но вернёмся к её отцу, к Лавру Корнилову и к событиям 1917 года.
Накануне
Участвовавшие в заговоре Гучкова генералы М. Алексеев и Н. Рузской пытались уговорить Николая II сменить командира Георгиевского батальона, назначив на его место именно Корнилова, а потом и вовсе рекомендовали его на пост начальника Петроградского военного округа. Царское правительство и сам Николай II в то время уже стремительно теряли остатки авторитета. Ура-патриотические и шапкозакидательские настроения начала этой войны давно прошли, в обществе нарастало разочарование.
Становилась очевидной неспособность правительства решать насущные вопросы. 1 (14) ноября 1916 года лидер партии кадетов Павел Милюков произнес в Государственной думе знаменитую антиправительственную речь, вошедшую в историю под названием «Глупость или измена».
В начале 1917 года на частном совещании деятелей торговли и промышленности П. Рябушинский (потомок крестьян Боровско-Пафнутьевского монастыря, член Государственного совета, Всероссийского союза торговли и промышленности, один из лидеров партии прогрессистов) заявил:
«Страшно становится за Россию, когда нам приходится с подозрением относиться к своей собственной власти, когда народ спрашивает тебя: «За кого она – эта власть?»... Русская власть остается глуха ко всем к ней обращениям... так продолжаться не может».
Нарастало социальное неравенство. Пока основные слои населения «затягивали пояса», жировали «патриотически настроенные» банкиры, фабриканты и спекулянты всех мастей. Даже председатель Государственной думы М. В. Родзянко, взявший подряд на производство березовых лож для винтовок, не постеснялся получить от военного министерства сверху по рублю за штуку.
Непопулярен Николай II был и в действующей армии. Деникин вспоминал, что один из думских депутатов-социалистов во время поездки на фронт был настолько поражён свободой, с которой офицеры в столовых и клубах говорили о «гнусной деятельности правительства и распутстве при дворе», что решил, будто они хотят его спровоцировать.
В начале января 1917 года генерал А. Крымов на встрече с депутатами Думы предложил отправить императрицу в один из монастырей и передал им слова Брусилова:
«Если придётся выбирать между царём и Россией, я выберу Россию».
Члены императорской фамилии также мечтали избавиться от Николая II и особенно его супруги. В январе 1917 года об этом говорила Родзянко великая княгиня Мария Павловна, возглавлявшая императорскую Академию художеств.
Февральская революция
23 февраля (8 марта по новому стилю) в Петрограде прошла женская демонстрация, поддержанная на многих заводах Петрограда. Она стала началом Февральской революции. Путиловский завод забастовал ещё 18 февраля, а 25 числа забастовка стала всеобщей. С этого дня протестующие стали выдвигать политические требования. Тогда же был создан Совет солдатских и рабочих депутатов, а императрица Александра Фёдоровна писала Николаю II, что в столице имеют место хулиганские выходки молодёжи, и что, если погода была бы холоднее, все сидели бы дома.
Столичные власти ещё и 26 февраля доносили в Ставку, что принимаются энергичные меры к подавлению восстания, но при этом требовали присылки дополнительных надёжных частей с фронта.
26–27 февраля на сторону демонстрантов стали переходить солдаты, были отмечены первые перестрелки с полицией. 27–28 февраля на сторону революции перешёл уже весь столичный гарнизон – около 200 тысяч солдат.
27 февраля обер-прокурор Н. П. Раев предложил Синоду осудить революционное движение – и получил ответ: еще неизвестно, откуда идет измена. В этот день был создан Временный комитет Государственной думы, а Николай II покинул Ставку. Перед этим он назначил диктатором Петрограда генерала Иванова, но тот не доехал до столицы: все приданные ему войска перешли на сторону революции, в том числе батальон Георгиевских кавалеров.
1 марта уже работало Временное правительство, взявшее власть до Учредительного собрания.
А что же император?
В Пскове его поезд был задержан командующим Северным фронтом генералом Рузским. Император отправил телеграмму о назначении ответственного перед обществом правительства во главе с Родзянко – и получил ответ, что этого уже недостаточно. Все опрошенные по телеграфу командующие фронтами, в том числе дядя царя Николай Николаевич, высказались за отречение императора от престола (лишь командующий Черноморским флотом адмирал Колчак воздержался). Рузский заявил:
«Нужно соглашаться на всё, иначе будет плохо. Надо сдаваться на милость победителя».
2 марта Николай II подписал акт отречения – за себя и за своего сына. А 3 марта отказался от престола и его младший брат Михаил.
4 марта 1917 года в ответ на предоставление «свободы от губительной опеки государства» члены Синода выразили «искреннюю радость по поводу наступления новой эры в жизни церкви».
6 марта 1917 года председатель Синода митрополит Владимир разослал епархиям распоряжение о том, что моления надо возносить за Богохранимую державу российскую и благоверное Временное правительство.
9 марта 1917 года Синод выпустил обращение к народу:
«Свершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни».
Но что же делает в это время герой нашей статьи? Лавр Корнилов заявил тогда:
«Я считаю, что происшедший в России переворот является верным залогом нашей победы над врагом. Только свободная Россия, сбросившая с себя гнет старого режима, может выйти победительницей из настоящей мировой борьбы».
Генерал Лавр Корнилов в 1917 г.
После отречения императора именно Корнилов в присутствии Гучкова арестовал в Царском Селе семью Николая II – его супругу Александру Фёдоровну и детей. Затем по приказу Корнилова на Пискаревском кладбище было сожжено тело Григория Распутина.
В марте 1917 года на первом заседании Временного правительства Л. Корнилов был назначен главнокомандующим войсками Петроградского военного округа.
Командующий Петроградским военным округом Л. Корнилов принимает парад юнкеров.
А 6 апреля он лично вручил Георгиевский крест фельдфебелю Т. И. Кирпичникову, который в феврале был одним из активных организаторов бунта в гвардейском Волынском полку и застрелил пытавшегося остановить солдат штабс-капитана И. С. Лашкевича.
Ознакомившись с обстановкой в Петрограде, Корнилов тогда пришел к выводу, что из более чем 200 тысяч расквартированных в столице войск безусловно полагаться он может лишь на 14 тысяч солдат и юнкеров.
Возвращение на фронт
В конце апреля 1917 года Корнилов уже разочаровался в болтунах «февралистах» и в знак протеста против разрушения армии отказался от поста главнокомандующего войсками Петроградского округа. Его снова отправили на Юго-Западный фронт – командующим Восьмой армией. Здесь Корнилов пришёл в ужас от новых порядков и потребовал распустить солдатские комитеты, а также запретить политическую агитацию. По его рекомендации Временное правительство восстановило на фронте смертную казнь.
18 июня 1917 года Российская армия начала последнее наступление Первой мировой войны. На бумаге оно было неплохо подготовлено, и на отдельных участках наступающие Русские части превосходили противника в два раза. Главный удар в направлении Львова наносили 7-я и 11-я армии, которые достигли некоторых успехов, но к 20 июня их движение практически остановилось по причине элементарного нежелания солдат идти в бой.
Кстати, депутат Государственной думы генерал Виктор Соболев в мае 2023 года сделал заявление о том, что в сентябре 2022 года российские военные вынуждены были отступить из Харьковской области, потому что контрактники Министерства обороны Российской Федерации оставили свои позиции, написав рапорты об увольнении:
«На харьковском направлении контрактники разбежались, можно сказать, самовольно. Написал рапорт и ушел. Украина перешла в наступление, и потеряли мы Харьковскую область».
Очень неприятные ассоциации, не правда ли?
Г. Савицкий. «Стихийная демобилизация царской армии в 1917 году». Картина 1928 г.
Но вернемся в июнь 1917 года: 25 числа 8-я армия Корнилова вступила в бой, впереди шли «ударные отряды», сформированные Корниловым из добровольцев.
А. Каращук. «Ударные корниловские части»
В двухдневном сражении 26–27 июня эти войска сумели разгромить части 7-й австро-венгерской армии и занять Галич, а 28 июня и Калуш. Однако потери были слишком велики, причем среди наиболее надежных и верных присяге частей, солдаты других соединений попросту саботировали приказы и, несмотря на все усилия Корнилова, дисциплина стремительно падала.
В результате контрудар австрийских и немецких дивизий привёл к фактическому бегству русских частей, которые оставили всю ранее занятую территорию Австро-Венгрии. Не принесли особых успехов и попытки наступления на Западном, Северном и Румынском фронтах.
Неудача июньского наступления накалила обстановку в Петрограде, где находилось огромное количество войск, солдаты которых категорически не желали отправляться на фронт. Стал невероятно популярен выдвинутый Лениным лозунг о немедленном мире без аннексий и контрибуций.
Петроград, 4 июля 1917 г.
3–5 (16–18) июля 1917 года в Петрограде прошли массовые антиправительственные выступления, закончившиеся расстрелом полумиллионной демонстрации, разоружением рабочих отрядов, запретом большевистских газет. Был издан приказ об аресте Ленина, Троцкого, Каменева, Луначарского и других лидеров партии большевиков.
Пика своей карьеры достиг Керенский, который стал председателем кабинета министров, сохранив за собой пост военного и морского министра. Корнилов получил звание генерала от инфантерии и 8 (21) июля по рекомендации Филоненко и Савинкова (бывший террорист, глава Боевой организации эсеров, а в то время – комиссар Временного правительства, в будущем – заместитель военного министра) был назначен командующим Юго-Западным фронтом. Уже 18 (31) июля Корнилов стал Верховным главнокомандующим, сменив на этом посту Брусилова. Ситуация, согласитесь, нетипичная: будущий претендент на пост диктатора возвышается не благодаря победам, а после серьёзного поражения.
Верховный главнокомандующий
Александр Керенский, которого некоторые сравнивали со случайно оказавшемся на троне Хлестаковым, был невероятно честолюбив и чрезвычайно боялся потерять пост главы государства. Опасности ему мерещились и слева, и справа. И потому он крайне подозрительно относился к новому Верховному командующему, сразу же вступив в противостояние с ним.
Корнилов требовал мер по наведению порядка и на фронте, и в тылу, Керенский воспринимал эти обращения, как стремление оттеснить его на второй план, и жаловался:
«Еженедельно я получал от генерала Корнилова какой-нибудь ультиматум».
Он же позже сообщал следственной комиссии по делу Корнилова:
«Тогда во Временном правительстве я говорил, что нужно немедленно уволить Корнилова, что мы должны, если хотим восстановить дисциплину в армии, показать пример наверху. Это мое предложение не прошло, а Корнилов понял эту снисходительность власти как ясное доказательство ее бессилия… Я признаю себя виновным в том, что не настоял до конца на немедленном тогда же смещении Корнилова».
3 (16) августа 1917 года Керенский и Корнилов встретились в Петрограде, что нисколько не способствовало примирению. Лев Троцкий иронично писал о встрече главы правительства России и главнокомандующего:
«Этот ограниченный и невежественный казак собирается спасать Россию?» – не мог не подумать Керенский».
С 12 по 15 (25–28) августа в Москве проходило Государственное совещание, на котором Л. Корнилов «блистал» и упивался славой.
Генерал Корнилов по пути на Московское Государственное совещание
М. Шолохов в романе «Тихий Дон» так описывает появление Корнилова:
«Офицеры, взявшись за руки, образовали предохранительную цепь, но их разметали. К Корнилову тянулись десятки рук. Какая-то полная растрепанная дама семенила сбоку от него, стараясь прижаться губами к рукаву светло-зеленого мундира. У выхода под оглушительный грохот приветственных криков Корнилова подняли на руки, понесли».
Л. Троцкий писал:
«Морозова, купчиха-миллионерша, опустилась на колени. Офицеры на руках вынесли Корнилова к народу».
Представленная ниже фотография подписана: «Прибытие на Государственное совещание в Москве его главных действующих лиц: Корнилова и Керенского»:
Член партии кадетов Ф. Родичев обратился к генералу со словами:
«Спасите Россию, и благодарный народ увенчает Вас».
Неудивительно, что у Корнилова тогда буквально закружилась голова, и ему стало казаться, будто уже нет невозможного: если он двинет на Петроград войска, его будут встречать не снарядами и пулями, а криками «ура» и цветами.
Точно такие же мысли, видимо, были в голове Е. Пригожина, усердно обливаемого диванными патриотами Интернета сгущенным молоком и шоколадом, когда он принимал роковое решение двинуть на Москву свою частную армию.
Активно поддерживал Корнилова и упоминавшийся выше прогрессист П. Рябушинский, который призывал задушить революцию «костлявой рукой голода».
Более умным и проницательным оказался влиятельный член партии Конституционных демократов Василий Маклаков, который сказал председателю Главного комитета Союза офицеров Леониду Новосильцеву:
«Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем… Корнилова никто не поддержит, все спрячутся».
Так все и случилось.
До начала марша корниловских частей на столицу, недавно спародированного Е. Пригожиным, оставались считанные дни. Но об этом мы поговорим в следующей статье.