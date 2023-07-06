Революционный генерал Лавр Корнилов



Приезд Л. Корнилова в Москву на Государственное совещание

Возвращение на фронт



Б. Ефимов. Карикатура 1917 года на А. Гучкова – военного и морского министра Временного правительства

«Февральская революция произошла благодаря заговору англичан и либеральной буржуазии России. Вдохновителем был посол Бьюкенен, техническим исполнителем – Гучков».



Oswald Theodore Rayner

Вера Александровна Гучкова

«Вы, конечно, не ждете этого письма, как не ожидала его и я. Хотите в двух словах его содержание? Если бы я была мужчина – я бы Вас любила... Мне жалко, что Вы уезжаете. Потому что я Вас люблю. Полюбила за эти дни. Полюбила на все дни. За гордость. За горечь. За детскость. За огромную доброту. За неженский ум. За душевное целомудрие, о котором упоминать – уже не целомудренно. За то, что Вы так очевидно и явно – растете больше. За любовь к котам. За любовь к детям. Когда у Вас будет ребенок – я буду счастлива. Мне очень больно расставаться с Вами. Кончаю в слезах. Письмо разорвите».

«Как я выжила там, в 1937 г., не совсем понятно. Была догадка, что в меня влюбился сам Николай Иванович Ежов. Что он спас жизнь мне – это факт, но влюбился – мне кажется, нет. Вряд ли. Он был мне вроде как до талии, а я была на 9-м месяце беременности. Где тут любовь?»

Накануне

«Страшно становится за Россию, когда нам приходится с подозрением относиться к своей собственной власти, когда народ спрашивает тебя: «За кого она – эта власть?»... Русская власть остается глуха ко всем к ней обращениям... так продолжаться не может».

«Если придётся выбирать между царём и Россией, я выберу Россию».

Февральская революция

«Нужно соглашаться на всё, иначе будет плохо. Надо сдаваться на милость победителя».

«Свершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни».

«Я считаю, что происшедший в России переворот является верным залогом нашей победы над врагом. Только свободная Россия, сбросившая с себя гнет старого режима, может выйти победительницей из настоящей мировой борьбы».



Генерал Лавр Корнилов в 1917 г.



Командующий Петроградским военным округом Л. Корнилов принимает парад юнкеров.

Возвращение на фронт

«На харьковском направлении контрактники разбежались, можно сказать, самовольно. Написал рапорт и ушел. Украина перешла в наступление, и потеряли мы Харьковскую область».



Г. Савицкий. «Стихийная демобилизация царской армии в 1917 году». Картина 1928 г.



А. Каращук. «Ударные корниловские части»



Петроград, 4 июля 1917 г.

Верховный главнокомандующий

«Еженедельно я получал от генерала Корнилова какой-нибудь ультиматум».

«Тогда во Временном правительстве я говорил, что нужно немедленно уволить Корнилова, что мы должны, если хотим восстановить дисциплину в армии, показать пример наверху. Это мое предложение не прошло, а Корнилов понял эту снисходительность власти как ясное доказательство ее бессилия… Я признаю себя виновным в том, что не настоял до конца на немедленном тогда же смещении Корнилова».

«Этот ограниченный и невежественный казак собирается спасать Россию?» – не мог не подумать Керенский».



Генерал Корнилов по пути на Московское Государственное совещание

«Офицеры, взявшись за руки, образовали предохранительную цепь, но их разметали. К Корнилову тянулись десятки рук. Какая-то полная растрепанная дама семенила сбоку от него, стараясь прижаться губами к рукаву светло-зеленого мундира. У выхода под оглушительный грохот приветственных криков Корнилова подняли на руки, понесли».

«Морозова, купчиха-миллионерша, опустилась на колени. Офицеры на руках вынесли Корнилова к народу».

«Спасите Россию, и благодарный народ увенчает Вас».

«Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем… Корнилова никто не поддержит, все спрячутся».