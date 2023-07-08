В британском парламенте состоялась дискуссия о возможности защиты Фолклендских островов

Мы получили убедительные доказательства того, что Королевский флот не способен собрать воедино все силы, которые, я думаю, мы часто сравниваем с оперативным соединением Фолклендских островов. Вы обеспокоены тем, что так много ключевых игроков в оборонной сфере разделяют это мнение?

Я вижу это по-другому. Мы абсолютно готовы защитить Фолклендские острова

Вы хотите производить в Британии изысканное [ оружие ], высокого класса, но это занимает слишком много времени и стоит слишком дорого. В итоге нам не хватает кораблей