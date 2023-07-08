В британском парламенте состоялась дискуссия о возможности защиты Фолклендских островов

На недавней встрече комитета по обороне британского парламента с главой Генштаба ВС Британии Тони Радакиным состоялась дискуссия о возможностях военно-морских сил страны защитить Фолклендские острова.
Мы получили убедительные доказательства того, что Королевский флот не способен собрать воедино все силы, которые, я думаю, мы часто сравниваем с оперативным соединением Фолклендских островов. Вы обеспокоены тем, что так много ключевых игроков в оборонной сфере разделяют это мнение?
- поинтересовалась член комитета Сара Атертон, слова которой приводятся в издании UK Defence Journal.
В ответ Радакин заявил, что в основном Британия в планировании своих операций полагается на поддержку союзников по НАТО. Ситуация вокруг Фолклендских островов является одним из немногих сценариев, предусматривающих участие Лондона в боевых действиях в одиночку. Но он уверен, что британский флот в состоянии справиться с этим вызовом.
Я вижу это по-другому. Мы абсолютно готовы защитить Фолклендские острова
- пояснил Радакин парламентариям.
Как он пояснил, помимо двух авианосцев, на вооружении флота находится 17 эсминцев и фрегатов. Из них 11-12 готовы участвовать в операциях «уже сегодня вечером».
При этом парламентарии высказали недовольство планами развития флота, указав, что программа закупки новых кораблей требует слишком много ресурсов и времени:
Вы хотите производить в Британии изысканное [оружие], высокого класса, но это занимает слишком много времени и стоит слишком дорого. В итоге нам не хватает кораблей
- заявил Роберт Кортс, обращаясь к министру оборонных закупок Джеймсу Картлиджу.