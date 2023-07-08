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В британском парламенте состоялась дискуссия о возможности защиты Фолклендских островов

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В британском парламенте состоялась дискуссия о возможности защиты Фолклендских островов

На недавней встрече комитета по обороне британского парламента с главой Генштаба ВС Британии Тони Радакиным состоялась дискуссия о возможностях военно-морских сил страны защитить Фолклендские острова.


Мы получили убедительные доказательства того, что Королевский флот не способен собрать воедино все силы, которые, я думаю, мы часто сравниваем с оперативным соединением Фолклендских островов. Вы обеспокоены тем, что так много ключевых игроков в оборонной сфере разделяют это мнение?

- поинтересовалась член комитета Сара Атертон, слова которой приводятся в издании UK Defence Journal.

В ответ Радакин заявил, что в основном Британия в планировании своих операций полагается на поддержку союзников по НАТО. Ситуация вокруг Фолклендских островов является одним из немногих сценариев, предусматривающих участие Лондона в боевых действиях в одиночку. Но он уверен, что британский флот в состоянии справиться с этим вызовом.

Я вижу это по-другому. Мы абсолютно готовы защитить Фолклендские острова

- пояснил Радакин парламентариям.

Как он пояснил, помимо двух авианосцев, на вооружении флота находится 17 эсминцев и фрегатов. Из них 11-12 готовы участвовать в операциях «уже сегодня вечером».

При этом парламентарии высказали недовольство планами развития флота, указав, что программа закупки новых кораблей требует слишком много ресурсов и времени:

Вы хотите производить в Британии изысканное [оружие], высокого класса, но это занимает слишком много времени и стоит слишком дорого. В итоге нам не хватает кораблей

- заявил Роберт Кортс, обращаясь к министру оборонных закупок Джеймсу Картлиджу.
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11 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    +2
    в основном Британия в планировании своих операций полагается на поддержку союзников по НАТО.
    Они все в НАТО полагаются исключительно на поддержку союзников по блоку и в основном Сша. События на Украине показали, что страны-члены НАТО по отдельности не готовы к войне с серьезным противником и не способны ему противостоять в течении определенного времени до прихода "союзников", Поэтому все кинулись срочно довооружаться и перевооружаться.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:49
    +10
    Надо помочь Аргентине вернуть исконно свои земли.
    1. pudelartemon
      pudelartemon Сегодня, 07:25
      +3
      Обязательно надо! Так мы отдадим должок гадящей англичанке. Психологически это буде очень болезненно для мелкобритании. И ещё надо реанимировать и помогать ИРА.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    +2
    К сожалению Аргентина сама себя демилиторизовала,скорее фолклендцы сами объявят независимость от Англии ,чем Аргентина высадит десант.Кстати на фолклендах живут 20 бывших россиян( как то инфа такая попадалась).
  4. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:06
    +3
    Радакин парламентариям.

    Как он пояснил, помимо двух авианосцев, на вооружении флота находится 17 эсминцев и фрегатов. Из них 11-12 готовы участвовать в операциях «уже сегодня вечером».

    what Как говорится: "правь Британия морями"...
    Если вспомнить войну за Фолкленды (Мальвинские острова), в группировку британских кораблей - 317 оперативного соединения входили:
    2 шт. авианосцы "Гермес" и "Инвинсибл"
    27 шт. фрегаты
    11 шт. эсминцы
    оперативное соединение 320 для поддержки 317-го:
    4 шт. АПЛ
    1 шт. ДЭПЛ
    Еще около 70 шт. вспомогательных и мобилизованных гражданских транспортов, даже 5 рыболовных траулеров (видимо как минные тральщики или камбузы обеспечивать рыбой). wink
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:22
      -1
      Lynx 2000.В 1981 г курс фунта :1£почти 2,5$, а сейчас?За победу надо платить!Хотябы флотом. bully
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:21
    -1
    Возможно не прав, но в 21-м то веке разве по-прежнему важны Фолклендские(Мальвинские) острова для ВМФ Великобритании? Восток и юг Южной Америки не воинственен. Присутствие в юго-западной части Атлантики британских кораблей уже не является определяющим.
    Дебаты о Фолклендах ппохожи на попытку реанимировать почившего в бозе для получения финансирования военными в Англии.
    "Правь, Британия, морями" немного устарело.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:45
      +1
      Цитата: Fangaro
      Возможно не прав, но в 21-м то веке разве по-прежнему важны Фолклендские(Мальвинские) острова для ВМФ Великобритании?

      Там вокруг островов есть шельф, а на нем подозревают наличие нефти и/или газа. Ну и престиж тоже вещь не последняя в хозяйстве. Опять же, нынешнему королю не помешала бы маленькая победоносная война, а то ж прадедушка победил в Первой Мировой, дедушка во Второй, мама в Фолклендской... Что называется, семейные традиции необходимо поддерживать.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:29
    0
    А от кого одряхлевший "двуспальный английский лёва" собрался защищать Фолкленды? В обанкроченной Аргентине ни авиации ни флота практически нет. Они англичан смогут победить только на чемпионате мира по танго.
    Или по "Маламбо" (оказывается и такой танец в Аргентине есть)
  7. Наган
    Наган Сегодня, 07:36
    +1
    С учетом того, что потенциальный противник не РФ и не Китай, а всего лишь аргентосы, Royal Navy справится, как справились в 1982. А если что-то пойдет не так, то на помощь позовут дядю Сэма.
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 08:19
    -2
    В свете того, что аргентосов в этом вопросе поддерживает Китай, я бы на месте бриттов уже начинал "паковать манатки")))