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Азербайджанская пресса: Турецкий флот сможет гарантировать зерновую сделку, если из нее выйдет Россия

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Азербайджанская пресса: Турецкий флот сможет гарантировать зерновую сделку, если из нее выйдет Россия

В условиях зерновой сделки Турция стала логистическим хабом при экспорте продовольственной продукции из незалежной на мировой рынок, получая в качестве посредника неплохой процент с продаж.


По состоянию на середину мая 2023 года соглашение обеспечило более 950 рейсов, перевезя более 30 млн тонн зерна и продуктов питания из украинских портов в более чем 40 стран. На этом фоне Анкара заинтересована в сохранении текущей ситуации, в отличие от России, которая не получает никакой выгоды и намеревается не продлевать сделку.

Турция и Украина подтвердили, что зерновое соглашение будет сохраняться, независимо от потенциального выхода России. Безопасность транспортных коридоров будет обеспечена военно-морскими силами Турции. Турецкий флот сможет гарантировать зерновую сделку, если из нее выйдет Россия

- отмечается в издании The Azeri Times.

Таким образом, в азербайджанской прессе сообщается о возможной готовности турецкого флота конвоировать транспорты с продовольствием, следующие из портов незалежной. Получается, что речь идет об их защите от российских боевых кораблей, которые в случае прекращения действия зерновой сделки должны будут блокировать передвижение судов, идущих из Украины. Гипотетически этот сценарий может привести как минимум к росту напряженности на просторах Черного моря.

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31 комментарий
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  1. grem
    grem Сегодня, 19:13
    +12
    Порт Одессы нужно мочить и вопрос сразу будет закрыт ..Всем уже давно понятно ,что там не зерно (это прикрытие) ,а поставки киевскому режиму вооружение и прочее .Один сухогруз ,это на месяц боев интенсивных !
    Хватит уже нашим властям брехать и Турции пора по носу дать ,Эрдоган прям обнаглел падла ..
    И Азербайджан начал подпевать ..Это звоночек нашим властям ,на кону жизни наших солдат и вообще существование России !
    1. Джексон
      Джексон Сегодня, 19:19
      +8
      Мочить то нужно... Вот только хватит ли политической силы на такое решение? На фоне последних событий велик шанс, что утремся в очередной раз, либо продлим сделку, рассказав гражданам о необходимости поставки зерна в голодную Африку..
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 19:23
        +4
        Турецкий флот, может, по числу вымпелов и помощнее Черноморского. Но достаточно будет минами засыпать акваторию перед Одессой. И все.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 19:38
          0
          А что ЧФ будет делать с "неизвестными" минами, которые сразу после этого (а может и до этого) усеют все выходы из Севастопольской бухты? Для ЧФ это будет далеко не первый раз, когда их запирают на собственных базах, и вся дальнейшая кампания для них заключается в самообороне, причём на их защиту придётся отвлекать с других направлений силы и средства ВКС и сухопутных сил.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:27
        +3
        Мы обсуждаем статью в азербайджанской прессе.А они-ну,куда без турок.Посмотрим,решатся ли турки все это гарантировать?Впрочем,решимости им не занимать.В отличие от кремлевских
        1. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 19:39
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Посмотрим,решатся ли турки все это гарантировать?Впрочем,решимости им не занимать

          решимость... но турки члены НАТО и любой конфликт это... а НАТО это надо... большинство ленов как-то заявляют что такой конфликт им не нужен...
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:29
        0
        Старые песни о "главном"
        . хватит ли политической силы на такое решение

        Только повод дай. Азербайджан вякнул. А здесь уже "волю политическую" обсуждают laughing
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:21
      +2
      А Турция в ответ прекратит серый импорт в Россию например и кому хуже будет ?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:27
        +2
        А оно (серый импорт) и так не сильно сладко. Три цены приходится платить - индикаторная светодиодная панель оригинал для спектрометра раньше 3500 р стоила, а через казахов - все 15 тыщ стала. А если что по серьезнее понадобится? Ценник неподъемный.
        Нет, понятно что без серого импорта вообще стояли бы и свистели в свисток, но цены просто конские..... crying

        зы А китайской копии нет - а то ее бы купили, явно было бы дешевле
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 19:29
        +1
        Цитата: Кронос
        А Турция в ответ прекратит серый импорт в Россию например и кому хуже будет ?
        туркам, это нация торгашей, они бабки потеряют
    3. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 19:25
      +4
      Эрдоган сейчас благодарит американцев и облизывает им задницу за то, что в Турции не произошел турецкий майдан после выборов. Облизывает всеми способами. А России, что бы завершить "зерновой позор", нужно только откалибровать одесский порт. Только так.
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:14
    +3
    Интересно девки пляшут.
    У России уже и спрашивать ничего не хотят. Видимо Эрдогана сильно прижали америкосы, коль на всё стал согласен.
    А как же слово аскера данное нашему царю?
    Надо заканчивать с Турцией обниматься, похоже бороться придётся.
    Турция ничего и никому гарантировать не может, потому как никогда в своей истории ничего до конца не выполняла.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:17
    +2
    Не понял. Чурки будут охранять одесские и рени терминалы от ВКС РФ и станут законной целью, как и все суда, пересекающие границу так называемой Украины
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:19
      +4
      Цитата: Румaтa
      Не понял. Чурки будут охранять одесские и рени терминалы от ВКС РФ и станут законной целью, как и все суда, пересекающие границу так называемой Украины

      И что? Сегодня турецкий флот в одиночку сильнее флота РФ на Черном море.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 19:23
        +4
        По Одессе можно отстреляться и без спроса у турков, и нечего и никак грузить будет
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 19:24
        +2
        Главный критерий истины - практика. Так говорил Ленин.
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 19:31
        0
        Цитата: Арон Заави
        Сегодня турецкий флот в одиночку сильнее флота РФ на Черном море.

        вопрос саперный, но не важно, РФ по этой сделке гарантировала безопасность портов из которых вывозилось зерно, нет сделки ...
        нет портов
      4. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:34
        +1
        . И что? Сегодня турецкий флот в одиночку сильнее флота РФ на Черном море.

        Чтобы поразить их корабли им даже из портов выходить не надо будет, если до сражения таки дойдёт, флота у них хватит минут на шесть, пока циркон летит. Чёрное море - большая лужа против ракет.
    2. Кронос
      Кронос Сегодня, 19:22
      0
      А их никто атаковать не станут или по вашему Россия станет с Турцией воевать ?
    3. Погоны
      Погоны Сегодня, 19:34
      -1
      Цитата: Румaтa
      Чурки


      А нацисты и фашисты при этом в соседней стране, да?
  4. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 19:17
    +4
    Да нет. При желании РФ воспрепятствовать зерновой сделке совсем не нужно нападать на корабли. Вижу три варианта. 1. Заминировать подходы к портам трудно извлекаемыми минами. 2. Уничтожить элеваторы в одесских портах. 3. потопить украинские корабли у причальной стенки, ну как сами украинцы это проделали в Бердянске
    1. Сергей Муравьев
      Сергей Муравьев Сегодня, 19:27
      +2
      Mikh-korsakov, было бы желание... Но этого желания как раз и нет, и не только по зерновой сделке
  5. Dave36
    Dave36 Сегодня, 19:18
    +3
    Скоро увидим. Реджеп же на третий срок не пойдет, по этому и притворятся пророссийским не нужно
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:20
    +1
    Так это понятно, если РФ выйдет, то никто не приостановит сделку, так и будет всё как сейчас. Поэтому военное решение по портовой инфраструктуре нужно.
  7. Отец папы Карло
    Отец папы Карло Сегодня, 19:23
    0
    Азербайджану лучше интересоваться Иранской политикой !
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:24
    +2
    азербайджанецы сделали ставку на сильного

    ну по сделке, если у кого то есть бубенцы, что сомнительно
    то можно и море заминировать и порты предать огню, искандерам с гераньями
  9. VicVic
    VicVic Сегодня, 19:25
    +2
    "Безопасность транспортных коридоров будет обеспечена военно-морскими силами Турции."
    А порт и его инфраструктуру тоже турецкий флот охранять будет? В конце-концов укропы сами с моря вокруг Одессы мины ставили. Почему бы нам не продолжить это дело?
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:27
    0
    Если по портам участвующим в зерновой сделке начнет прилетать, то все равно кто там и чего обеспечивает на воде.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:28
    0
    При всем уважении: зерновая сделка держится на доброй воле России, уже 18 июля мы можем уничтожить порт Одесса, да и довод, что ВМС Турции будет конвоировать суда с зерном из Одессы; он в пользу бедных.
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:33
    +2
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Румaтa
    Не понял. Чурки будут охранять одесские и рени терминалы от ВКС РФ и станут законной целью, как и все суда, пересекающие границу так называемой Украины

    И что? Сегодня турецкий флот в одиночку сильнее флота РФ на Черном море.


    совершенно верно, модно было смеяться над украми, растерявшими свой флот
    при этом делая тоже самое со своим
    разница лишь в скорости

    при этом у укров есть оправдание - отсутствие амбиций на море и в других регионах
    так что жопе как раз не украинцы
  13. Погоны
    Погоны Сегодня, 19:38
    0
    Забавляют комментарии ура-патриотов.
    То есть мосты через Днепр Россия и безо всяких сделок не трогает. Не смотря на то, что по ним идёт снабжение ВСУ.
    А вот порт Одессы обязательно-обязательно уничтожит. Ну да. winked