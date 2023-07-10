Азербайджанская пресса: Турецкий флот сможет гарантировать зерновую сделку, если из нее выйдет Россия

Турция и Украина подтвердили, что зерновое соглашение будет сохраняться, независимо от потенциального выхода России. Безопасность транспортных коридоров будет обеспечена военно-морскими силами Турции. Турецкий флот сможет гарантировать зерновую сделку, если из нее выйдет Россия

В условиях зерновой сделки Турция стала логистическим хабом при экспорте продовольственной продукции из незалежной на мировой рынок, получая в качестве посредника неплохой процент с продаж.По состоянию на середину мая 2023 года соглашение обеспечило более 950 рейсов, перевезя более 30 млн тонн зерна и продуктов питания из украинских портов в более чем 40 стран. На этом фоне Анкара заинтересована в сохранении текущей ситуации, в отличие от России, которая не получает никакой выгоды и намеревается не продлевать сделку.- отмечается в издании The Azeri Times.Таким образом, в азербайджанской прессе сообщается о возможной готовности турецкого флота конвоировать транспорты с продовольствием, следующие из портов незалежной. Получается, что речь идет об их защите от российских боевых кораблей, которые в случае прекращения действия зерновой сделки должны будут блокировать передвижение судов, идущих из Украины. Гипотетически этот сценарий может привести как минимум к росту напряженности на просторах Черного моря.