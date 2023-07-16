Посещение броненосного крейсера «Громобой» в порту Шербур в 1906 году

Броненосный крейсер "Громобой".
В апреле 1906 года во французский порт Шербур прибыл русский броненосный крейсер «Громобой». Среди посетителей был и lieutenant de vaisseau французского флота А. де Перринель-Дюме, ему предоставили возможность не только осмотреть корабль, но и побеседовать со старшим офицером крейсера капитаном второго ранга А. П. Дьячковым, артиллерийским офицером старшим лейтенантом Я. Черкасовым и другими офицерами. Возможно, некоторые данные, приведённые А. де Перринель-Дюме, могут вызвать сомнения, но, думаю, к этому стоит отнестись с пониманием.
Во время боя 14 августа 1904 года в крейсер попадали снаряды разного калибра, ориентировочно около 30 снарядов. Те части дымовых труб и надстроек, которые не были заменены, были покрыты мелкими вмятинами от осколков, одна из дымовых труб была заменена, так как была повреждена снарядом крупного калибра.
Подача боеприпасов имела слабую защиту, но попадания во время боя не повлияли на её функционирование. Было заменено довольно большое количество обшивки на корме крейсера. Деревянная палуба, опирающаяся на стальной лист, ни разу не загорелась, ее поверхность до сих пор была вся в ссадинах, напоминая «мокрую кошачью шкуру». При этом следует отметить, что броня выдержала все попадания и не была пробита.
Потери составили 135 человек убитыми, основная часть погибших и раненых находились на верхней палубе. Также были раненые и убитые в броневой рубке, один из снарядов попал в вентиляционную трубу, расположенную за броневой рубкой.
Часть осколков ударила в вертикальную стену броневой рубки. Эти осколки, пролетев вверх, встретились с сильно выступающей крышей, имевшей грибовидную форму. Они срикошетили от этой изогнутой поверхности внутрь броневой рубки. Другая часть осколков, отразившись от вертикальной стены, попала в броневой траверз, прикрывавший вход, срикошетив, они также попали вовнутрь броневой рубки, поразив всех находившихся там офицеров и матросов. Разлёт осколков показан на рисунке № 1.
По результатам боя во Владивостокском арсенале на броневой рубке был установлен внешний броневой выступ (на рисунке № 2 отмечен синим цветом). Вся поверхность потолка броневой рубки, внутренняя часть траверза перед входом и броневой выступ были обшиты пробковыми матрасами и толстым слоем ткани (отмечена красным цветом). Эта защита, по словам офицеров, хорошо задерживает осколки японских снарядов.
В броневой рубке крейсера сосредоточены все приборы управления крейсером. Приборы управления стрельбой расположены по обе стороны броневой рубки, одна группа приборов предназначена для работы с артиллерией правого борта, другая – левого борта.
Группа приборов состоит из пяти циферблатов, два из которых непрерывно показывают расстояние, измеряемое двумя дальномерами, установленными на крейсере. Один циферблат служит для установки и передачи отклонения для всей артиллерии этого борта, еще два предназначены для передачи расстояния в две артиллерийские секции этого борта. Все приборы установлены на стойках и не касаются стен броневой рубки. Также в броневой рубке установлен дальномер, который используется артиллерийским офицером.
Рисунок броневой рубки.
По всей видимости, на броненосном крейсере «Громобой» в 1906 году вся артиллерия одного борта была разделена на две секции. К сожалению, А. де Перринель-Дюме не указывает, какие орудия входили в одну секцию.
На крейсере есть два дальномера. Они установлены в открытой сверху цилиндрической башне. Расчет дальномерного поста состоит из двух человек. Внутри башня обшита пробковыми матрасами, что создаёт дополнительную защиту для расчёта. Управление дальномером осуществляется за счёт рычага, закреплённого на нем, при этом дальномерщик может осуществлять замер расстояния и в случае крена. Там же есть рупор, с помощью которого он может передавать данные голосом. Кроме того, помощник передает это расстояние в боевую рубку с помощью электрического циферблата.
Артиллерийский офицер, старший лейтенант Черкасов объяснил, как ведётся стрельба и как он корректирует свой огонь. На больших дистанциях 7 000–8 000 метров ошибка при измерении дистанции может составлять до 1 000 метров. Он берёт среднее значение двух дистанций и производит один, два или три выстрела. Наблюдение за местами падения снарядов позволяет ему более или менее хорошо оценить коррекцию, которую необходимо выполнить на дальность и отклонение.
Внеся поправки, производится один или два залпа из шести орудий, залповая стрельба позволяет ему произвести дополнительную корректировку. Затем он дает эту поправку всей артиллерии, которая может поразить цель, и командует открыть огонь. Он продолжает наблюдать за точками падения, и если стрельба становится неточной, он прекращает огонь, устанавливает новую дистанцию и новую поправку и снова командует открыть стрельбу.
Осмотрели со старшим лейтенантом Черкасовым установленные на палубе казематы, для 152-мм орудий. Эти казематы установлены в форме подковы; оставшееся свободное пространство между казематами и дымовыми трубами закрывается во время боя занавесом, состоящим из мешков, наполненных пробкой, с навешенными на них цепями или стальными тросами.
Барон Черкасов рассказывал, что во время проходивших боев люди сильно страдали от жажды в казематах, поэтому установили фонтанчики, чтобы люди могли пить, не покидая своего боевого поста.
По вопросу произошедшего в Цусимском бою капитан второго ранга А. П. Дьячков считает, что Цусимской катастрофы не произошло бы, если бы флагманский броненосец «Князь Суворов» (а вместе с ним и адмирал З. П. Рожествинский) не был выведен из строя через двадцать минут после начала боя. Это то, что парализовало Русскую эскадру и лишило ее возможности полноценно маневрировать и вести бой. Также он отметил, что русские артиллеристы хорошо стреляли на дистанции до 5 000 метров, на большей дистанции вести эффективную стрельбу они не могли.
Офицеры крейсера говорили, что для боевого корабля важно иметь достаточно большую и хорошо оборудованную боевую рубку, чтобы эффективно защищать офицеров, матросов, средства связи и приборы управления от осколков снарядов во время боя. Приборы и оборудование не должны крепиться к стенкам боевой рубки. Они считают, что боевой корабль должен иметь вторую боевую рубку на корме. Необходимо уменьшить количество надстроек до минимума, чтобы уменьшить возможность попадания фугасных снарядов.
После стоянки броненосный крейсер «Громобой» покинул порт Шербур.
Шербур, 5 мая 1906 года.