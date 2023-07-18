Источник: Никаких решений о списании тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" продолжает находиться в боевом составе флота, никаких решений по его списанию не принималось. Об этом сообщил информированный источник на Северном флоте.
Флагман Северного флота продолжает выполнять задачи по предназначению, решения о списании крейсера не принималось, корабль планируется отправить в ремонт после возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова". По словам источника, на "Петре Великом" сейчас производится оценка объемов предстоящих работ и их стоимость, привлечены специалисты ОПК для проверки всех внутрикорабельных систем, агрегатов и оборудования.
Никаких решений по крейсеру "Петр Великий" не принималось. Он выполняет задачи по предназначению в составе Северного флота
- приводит РИА Новости слова источника.
Ранее в российской прессе появилась информация о том, что флагман Северного флота ТАРКР "Петр Великий" будет списан после того, как в боевой состав вернется однотипный "Адмирал Нахимов", прошедший капитальный ремонт и модернизацию. По словам источника, модернизация "Петра Великого" обойдется слишком дорого, поэтому его спишут. Также утверждалось, что большая часть экипажа крейсера якобы уже перебралась на "Адмирал Нахимов".
Стоит отметить, что обе информации неофициальные, как дела обстоят на самом деле неизвестно, российское Минобороны никаких заявлений по данной теме не делало.
ТАРКР "Петр Великий" был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года, спущен на воду 25 апреля 1989 года. В 1992 году получил имя "Петр Великий". В состав Северного флота вошел 18 апреля 1998 года. На сегодняшний день - единственный "Орлан" проекта 1144, находящийся в строю. Является самым большим атомным неавианесущим действующим кораблем в мире.