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Источник: Никаких решений о списании тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось

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Источник: Никаких решений о списании тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" продолжает находиться в боевом составе флота, никаких решений по его списанию не принималось. Об этом сообщил информированный источник на Северном флоте.


Флагман Северного флота продолжает выполнять задачи по предназначению, решения о списании крейсера не принималось, корабль планируется отправить в ремонт после возвращения в боевой состав "Адмирала Нахимова". По словам источника, на "Петре Великом" сейчас производится оценка объемов предстоящих работ и их стоимость, привлечены специалисты ОПК для проверки всех внутрикорабельных систем, агрегатов и оборудования.

Никаких решений по крейсеру "Петр Великий" не принималось. Он выполняет задачи по предназначению в составе Северного флота

- приводит РИА Новости слова источника.

Ранее в российской прессе появилась информация о том, что флагман Северного флота ТАРКР "Петр Великий" будет списан после того, как в боевой состав вернется однотипный "Адмирал Нахимов", прошедший капитальный ремонт и модернизацию. По словам источника, модернизация "Петра Великого" обойдется слишком дорого, поэтому его спишут. Также утверждалось, что большая часть экипажа крейсера якобы уже перебралась на "Адмирал Нахимов".

Стоит отметить, что обе информации неофициальные, как дела обстоят на самом деле неизвестно, российское Минобороны никаких заявлений по данной теме не делало.

ТАРКР "Петр Великий" был заложен на Балтийском судостроительном заводе 25 августа 1986 года, спущен на воду 25 апреля 1989 года. В 1992 году получил имя "Петр Великий". В состав Северного флота вошел 18 апреля 1998 года. На сегодняшний день - единственный "Орлан" проекта 1144, находящийся в строю. Является самым большим атомным неавианесущим действующим кораблем в мире.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:05
    +6
    Верьте мне и пресслужбе СФ,ни кто в Североморске тему списания Петра Великого не обсуждает.Такое бы вылезло.Я тоже не названный источник. laughing
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:08
    +2
    Тему списания ТАКР "Петр Великий" разгоняет ЦИПСО.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:09
      0
      Ну наврут ципсошники, и что от этого изменится? Как решат наверху - так и будет.
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 07:41
        +1
        Цитата: Nexcom
        Как решат наверху - так и будет.

        Я вам по секрету скажу, списать такой корабль ничуть не дешевле чем модернизировать!
        И это...я то же не названный источник! bully
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:16
      +2
      Тему списания разгоняют журналисты - придумав отмазу "не названный источник",это как художник - я так вижу.Пора уже наказывать таких журналистов- фейкомётчиков.Редактор ' пропустил новость с ссылкой на не названный источник - СМИ закрыть на неделю.Не должно быть новостей с ссылкой на неназванный источник- это уже похоже на сплетни и ОБС.
  3. faiver
    faiver Сегодня, 07:15
    -1
    ну вот и хорошо, списать дело не хитрое, только где потом крейсера брать если мы даже эсминцы не можем строить и фрегаты идут со скрипом....
  4. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 07:15
    +2
    Ну вот - что я и говорил. А то тут Ципсо разгонялло говно по трубам, свиньи убогие
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:22
      +2
      Можно вернуться ккоментариям той статьи и посмотреть кто у нас пораженец,паникёр и провакатор и изображающего из себя что он болеет за флот.Уверен под этой статьёй такого бума не будет ,как под статьёй о списании.У нас шоу ,только там где плохо- a где хорошо ,тишина. hi
  5. Красавчэг2
    Красавчэг2 Сегодня, 07:20
    0
    Так а что за источник ? Потому что у нас на лавочке у подьезда авторитетные люди "за политику " и даже "за геополитику" тоже базарят. Иногда до нелитературной лексики доходит . . .
  6. Георгий Свиридов_2
    Георгий Свиридов_2 Сегодня, 07:36
    +2
    Логично, что во время войны флагман никто не спишет, другое дело что его могут на модернизацию не отправлять, а списать после выработки ресурса...
  7. Serg65
    Serg65 Сегодня, 07:39
    +1
    Стоит отметить, что обе информации неофициальные, как дела обстоят на самом деле неизвестно

    what Ох какая интересная интрига!!!!! laughing good
    Народ теперь в растерянности, то ли Ура кричать, то ли Атуй их!!! belay
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 07:44
    0
    За вброс кто-то ответит? Тот, кто злонамеренно закинул эту информацию в сеть...
  9. Грац
    Грац Сегодня, 07:45
    -1
    во время войны нельзя списывать и отправлять на разделку любую военную технику находящуюся в рабочем состоянии, это прямое предательство
  10. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 07:46
    0
    На самом деле надо обсуждать другое.
    Почему после всего пяти дальних походов крейсер находится в столь плачевном состоянии?
    Почему наши моряки так относятся к военной технике?
    Где те адмиралы, которые командовали кораблем?
    Ровесник - атомный ледокол Ямал. Только 46 рейсов на Северный полюс и обратно. О списании вообще речи не идет.
    И ведь это проблема именно нашего флота. Работа по поддержанию судов в исправном состоянии провалена полностью.
    ps За использование морской воды в системе охлаждения корабля - я бы командира корабля заставил бы выпить уксусной кислоты. Ну не доходит если до людей.
  11. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:49
    0
    Написал журналист новость - ее возмущенно обсуждали и были заняты. Написал противоположную - ее опять возмущенно обсуждают. А он сидит и ржет. Ржет, что привыкли к новостям о будущем времени, о том, что в любой фекалии готовы искать происки врагов, что идет его зарплата и растет опыт и реноме.
    Такой вариант не рассматриваете, искатели ципсо из секты Петрова и Баширова?