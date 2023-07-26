«Минная артиллерия» XXI века

Вот так действовали морские минные аппараты у Порт-Артура на суше. Видно, как сила отдачи подбросила его самодельный лафет
«Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии,»
Книга Иова, 38:25
Книга Иова, 38:25
Оружие для XXI века. Современный уровень развития науки и техники достиг такого уровня, что позволяет создавать совершенно фантастические виды оружия, которые ещё совсем недавно не снились даже писателям-фантастам. Так, моделями самолётов с радиоуправлением совсем недавно «баловались» лишь наиболее продвинутые «дяденьки-авиамоделисты», а сегодня с помощью очень похожих аппаратов ведётся война. Появились уже транспортные БПЛА из картона и разведывательные вертолётики весом всего лишь 32 грамма. Теперь осталось создать только летающий самонаводящийся лом для колки льда, и… это будет весьма эффективное средство поражения пехоты, причём даже одетой в пуленепробиваемые каски.
Смех смехом, однако новое и впрямь позволяет реанимировать многие старые идеи, наполнить их новым содержанием и… использовать! Вот, например, те же самые мины. На ВО буквально только что появлялись материалы, в которых рассказывалось про эффективность российских минных заграждений в зоне СВО. Ну и про минометы калибра 82, 120 и 240-мм тоже было немало написано – мол, «старое, но верное оружие». А что, если мы объединим достоинства мин стационарных, устанавливаемых на местности, и минометов и мин, так сказать, «кочующих», мобильных? Причём управление ими будет поручено не только (и не столько людям), сколько… компьютеру.
Типичный минный катер конца XIX – начала ХХ века с носовым неподвижным минным аппаратом
Однако рассказ об этом, вполне возможно, что и очень интересном, и полезном новшестве, которое вполне может быть названо «минной артиллерией», мы начнём с событий… Русско-японской войны 1904-1905 гг.
Тогда японцы осадили крепость Порт-Артур и приблизились к нашим траншеям и укреплениям так близко, что в ход пошли ручные гранаты, сделанные из пустых орудийных гильз малого калибра, с пироксилиновой шашкой внутри. И тогда впервые были применены минометы, причём отметим, что первоначально их там никто не изобретал, а всего лишь использовал по новому назначению минные аппараты для метательных морских мин! И это уже потом было придумано нечто, давшее начало всем современным минометам, о чём у нас известно куда больше.
Минный аппарат для метания морских мин и мины к нему
А было так, что когда появились первые торпеды, или как их тогда называли, «самодвижущиеся мины Уайтхеда», военным их цена показалась ну слишком уж высокой, и они начали искать оружие почти столь же эффективное, но более дешёвое. И… нашли!
В последней четверти XIX века торпедам придумали альтернативу – метательную «мину», то есть ту же торпеду, только без двигателя. Понравилась она главным образом за меньшую стоимость, большую надёжность и простоту производства и эксплуатации. Для стрельбы такими минами использовался 10-дюймовый (254-миллиметровый) морской миномёт (точнее — метательный минный аппарат), который силой взрыва порохового заряда выбрасывал в воду плавучую мину, снаряжённую примерно 25 килограммами динамита или пироксилина, которая проходила после этого расстояние около 40 метров (при этом сама мина в воде двигалась по инерции).
А вот так этими минами стреляли…
Так уж получилось – и вряд ли имеет смысл объяснять почему, и так понятно, что морские метательные мины приобрели особую популярность именно у нас в России. Из 106-ти миноносок, которые в 1900 году имелись в составе Российского Императорского Флота (а строительство миноносок в России началось ещё в 1877 году), на 49-ти были по-прежнему установлены именно метательные минные аппараты. Затем на 43-х стояли «постоянные» (неподвижные) минные аппараты для «самодвижущихся мин Уайтхеда». Ну и 14 были оборудованы уже поворотными минными аппаратами. Кроме этого, метательными минами в 1905 году были вооружены и все без исключения специальные минные катера, которые находились на борту всех российских эскадренных броненосцев и крейсеров 1-го ранга в количестве двух катеров на одном корабле. Так что и метательных аппаратов, и метательных мин к ним было у нас тогда предостаточно!
И вот в Порт-Артуре с катеров и миноносок стали их снимать, устанавливать на примитивный деревянный лафет и стрелять ими на 20-40 метров по японским траншеям. Ну а взрыв 25 килограммов пироксилина или динамита был более чем достаточным для их уничтожения и нанесения японцам больших потерь в живой силе.
«Аппетит приходит во время еды». На миноноски таких аппаратов стали ставить уже по два на один корабль. Фото миноноски №141
Ну а теперь перенесёмся уже в наше время, вернее, на несколько лет вперёд. Представьте себе, что нам приходится обустраивать линию обороны против вероятного противника. И вот по полю едет машина с буровой установкой на корме, бронированным кузовом и краном-захватом. Бур проделывает в земле канал под углом 45 градусов в сторону противника, причём извлечённая земля тут же измельчается и разбрасывается в виде порошка, то есть никаких заметных следов эти «буровые работы» на местности не оставляют! Затем манипулятор помещает в приготовленный канал цилиндрический контейнер, и всё. На некотором расстоянии от одной такой «трубы» в землю зарывается другая, потом следующая – и так много раз подряд, пока их запас в кузове не опустеет. Минно-артиллерийская позиция готова!
Вот кто был инициатором использования морских мин на суше!
Что представляет собой такой вот вкопанный в землю контейнер? Это пусковая труба, аналогичная минному метательному аппарату начала ХХ века, но только одноразового применения. Внутри реактивная «мина» калибром 305-406-мм с двумя блоками ракетных двигателей, объединённых в пакеты. Их может быть 7, 9, 13, а включаются они индивидуально по команде управляющего микропроцессора. Сначала включаются двигатели первого блока, затем второго. Благодаря этому достигается манёвр огнём на дистанции полёта этого снаряда. При последовательном запуске всех двигателей дальность полёта максимальная. А если какие-то двигатели не включаются, то тяга соответственно падает, и снаряд летит на меньшее расстояние, что даёт возможность получить целый «букет» траекторий полёта. Неуправляемые снаряды могут иметь косорасположенные сопла и вращаться в полёте. Ну а управляемые, скажем, с телекамерой в носовой части.
Минный аппарат на лафете
Заряд снаряда состоит из нескольких десятков килограммов такого взрывчатого вещества, как диэтиленгликольдинитрат. Выгода его применения заключается в том, что, несмотря на химическое сходство со многими другими бризантными взрывчатыми веществами, чистый динитрат диэтиленгликоля трудно воспламенить или взорвать. То есть начинённые им снаряды будут устойчивы к взрывным способам разминирования. В то же время это весьма сильная взрывчатка, которую, например, Кригсмарине использовали во время Второй мировой войны.
Соответственно, расстояние между пусковыми установками выбирается таким образом, чтобы разрывы этих снарядов перекрывали друг друга и создавали сплошную зону поражения.
Но самое интересное, что все эти закопанные в землю пусковые установки связаны между собой через систему связи и управляются компьютером, в который заложены все возможные траектории всех «орудий» данной позиции.
Расчёт порт-артурского минного аппарата
Ну а дальше всё уже совсем просто. При выдвижении противника в сторону такой вот минно-артиллерийской позиции в воздух поднимается беспилотник, с которого на компьютер передаётся картинка местности, на которой отмечены все точки попаданий тех или иных мин с расчётом включения того или иного количества их двигателей. Выдвигающиеся цели попадают в поле зрения беспилотника (и компьютера), а тот уже определяет их приоритетность и, скажем, время упреждения для поражения движущихся объектов, после чего из соответствующей трубы производится пуск «мины», самым точным образом накрывающей цель.
И в итоге мы имеем на данном направлении фронта ноль бойцов, ноль артиллерийских орудий, но мощный, губительный и очень точный огонь по противнику.