Военное обозрение
Войти Регистрация

«Минная артиллерия» XXI века

7
«Минная артиллерия» XXI века
Вот так действовали морские минные аппараты у Порт-Артура на суше. Видно, как сила отдачи подбросила его самодельный лафет



«Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии,»
Книга Иова, 38:25

Оружие для XXI века. Современный уровень развития науки и техники достиг такого уровня, что позволяет создавать совершенно фантастические виды оружия, которые ещё совсем недавно не снились даже писателям-фантастам. Так, моделями самолётов с радиоуправлением совсем недавно «баловались» лишь наиболее продвинутые «дяденьки-авиамоделисты», а сегодня с помощью очень похожих аппаратов ведётся война. Появились уже транспортные БПЛА из картона и разведывательные вертолётики весом всего лишь 32 грамма. Теперь осталось создать только летающий самонаводящийся лом для колки льда, и… это будет весьма эффективное средство поражения пехоты, причём даже одетой в пуленепробиваемые каски.

Смех смехом, однако новое и впрямь позволяет реанимировать многие старые идеи, наполнить их новым содержанием и… использовать! Вот, например, те же самые мины. На ВО буквально только что появлялись материалы, в которых рассказывалось про эффективность российских минных заграждений в зоне СВО. Ну и про минометы калибра 82, 120 и 240-мм тоже было немало написано – мол, «старое, но верное оружие». А что, если мы объединим достоинства мин стационарных, устанавливаемых на местности, и минометов и мин, так сказать, «кочующих», мобильных? Причём управление ими будет поручено не только (и не столько людям), сколько… компьютеру.


Типичный минный катер конца XIX – начала ХХ века с носовым неподвижным минным аппаратом

Однако рассказ об этом, вполне возможно, что и очень интересном, и полезном новшестве, которое вполне может быть названо «минной артиллерией», мы начнём с событий… Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Тогда японцы осадили крепость Порт-Артур и приблизились к нашим траншеям и укреплениям так близко, что в ход пошли ручные гранаты, сделанные из пустых орудийных гильз малого калибра, с пироксилиновой шашкой внутри. И тогда впервые были применены минометы, причём отметим, что первоначально их там никто не изобретал, а всего лишь использовал по новому назначению минные аппараты для метательных морских мин! И это уже потом было придумано нечто, давшее начало всем современным минометам, о чём у нас известно куда больше.


Минный аппарат для метания морских мин и мины к нему

А было так, что когда появились первые торпеды, или как их тогда называли, «самодвижущиеся мины Уайтхеда», военным их цена показалась ну слишком уж высокой, и они начали искать оружие почти столь же эффективное, но более дешёвое. И… нашли!

В последней четверти XIX века торпедам придумали альтернативу – метательную «мину», то есть ту же торпеду, только без двигателя. Понравилась она главным образом за меньшую стоимость, большую надёжность и простоту производства и эксплуатации. Для стрельбы такими минами использовался 10-дюймовый (254-миллиметровый) морской миномёт (точнее — метательный минный аппарат), который силой взрыва порохового заряда выбрасывал в воду плавучую мину, снаряжённую примерно 25 килограммами динамита или пироксилина, которая проходила после этого расстояние около 40 метров (при этом сама мина в воде двигалась по инерции).


А вот так этими минами стреляли…

Так уж получилось – и вряд ли имеет смысл объяснять почему, и так понятно, что морские метательные мины приобрели особую популярность именно у нас в России. Из 106-ти миноносок, которые в 1900 году имелись в составе Российского Императорского Флота (а строительство миноносок в России началось ещё в 1877 году), на 49-ти были по-прежнему установлены именно метательные минные аппараты. Затем на 43-х стояли «постоянные» (неподвижные) минные аппараты для «самодвижущихся мин Уайтхеда». Ну и 14 были оборудованы уже поворотными минными аппаратами. Кроме этого, метательными минами в 1905 году были вооружены и все без исключения специальные минные катера, которые находились на борту всех российских эскадренных броненосцев и крейсеров 1-го ранга в количестве двух катеров на одном корабле. Так что и метательных аппаратов, и метательных мин к ним было у нас тогда предостаточно!

И вот в Порт-Артуре с катеров и миноносок стали их снимать, устанавливать на примитивный деревянный лафет и стрелять ими на 20-40 метров по японским траншеям. Ну а взрыв 25 килограммов пироксилина или динамита был более чем достаточным для их уничтожения и нанесения японцам больших потерь в живой силе.


«Аппетит приходит во время еды». На миноноски таких аппаратов стали ставить уже по два на один корабль. Фото миноноски №141

Ну а теперь перенесёмся уже в наше время, вернее, на несколько лет вперёд. Представьте себе, что нам приходится обустраивать линию обороны против вероятного противника. И вот по полю едет машина с буровой установкой на корме, бронированным кузовом и краном-захватом. Бур проделывает в земле канал под углом 45 градусов в сторону противника, причём извлечённая земля тут же измельчается и разбрасывается в виде порошка, то есть никаких заметных следов эти «буровые работы» на местности не оставляют! Затем манипулятор помещает в приготовленный канал цилиндрический контейнер, и всё. На некотором расстоянии от одной такой «трубы» в землю зарывается другая, потом следующая – и так много раз подряд, пока их запас в кузове не опустеет. Минно-артиллерийская позиция готова!


Вот кто был инициатором использования морских мин на суше!

Что представляет собой такой вот вкопанный в землю контейнер? Это пусковая труба, аналогичная минному метательному аппарату начала ХХ века, но только одноразового применения. Внутри реактивная «мина» калибром 305-406-мм с двумя блоками ракетных двигателей, объединённых в пакеты. Их может быть 7, 9, 13, а включаются они индивидуально по команде управляющего микропроцессора. Сначала включаются двигатели первого блока, затем второго. Благодаря этому достигается манёвр огнём на дистанции полёта этого снаряда. При последовательном запуске всех двигателей дальность полёта максимальная. А если какие-то двигатели не включаются, то тяга соответственно падает, и снаряд летит на меньшее расстояние, что даёт возможность получить целый «букет» траекторий полёта. Неуправляемые снаряды могут иметь косорасположенные сопла и вращаться в полёте. Ну а управляемые, скажем, с телекамерой в носовой части.


Минный аппарат на лафете

Заряд снаряда состоит из нескольких десятков килограммов такого взрывчатого вещества, как диэтиленгликольдинитрат. Выгода его применения заключается в том, что, несмотря на химическое сходство со многими другими бризантными взрывчатыми веществами, чистый динитрат диэтиленгликоля трудно воспламенить или взорвать. То есть начинённые им снаряды будут устойчивы к взрывным способам разминирования. В то же время это весьма сильная взрывчатка, которую, например, Кригсмарине использовали во время Второй мировой войны.

Соответственно, расстояние между пусковыми установками выбирается таким образом, чтобы разрывы этих снарядов перекрывали друг друга и создавали сплошную зону поражения.

Но самое интересное, что все эти закопанные в землю пусковые установки связаны между собой через систему связи и управляются компьютером, в который заложены все возможные траектории всех «орудий» данной позиции.


Расчёт порт-артурского минного аппарата

Ну а дальше всё уже совсем просто. При выдвижении противника в сторону такой вот минно-артиллерийской позиции в воздух поднимается беспилотник, с которого на компьютер передаётся картинка местности, на которой отмечены все точки попаданий тех или иных мин с расчётом включения того или иного количества их двигателей. Выдвигающиеся цели попадают в поле зрения беспилотника (и компьютера), а тот уже определяет их приоритетность и, скажем, время упреждения для поражения движущихся объектов, после чего из соответствующей трубы производится пуск «мины», самым точным образом накрывающей цель.

И в итоге мы имеем на данном направлении фронта ноль бойцов, ноль артиллерийских орудий, но мощный, губительный и очень точный огонь по противнику.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 05:22
    0
    устойчивы к взрывным способам разминирования.
    Взрывное разминирование заставляет взрыватели мин срабатывать. Есть итальянские мины (Sh-55,VS-50) с пневматическим взрывателем, иммунные к взрыву. Так что малочувствительная взрывчатка не поможет.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 05:30
      0
      Цитата: Болторез
      иммунные к взрыву.

      И тем не менее мины применяются очень широко!
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 05:40
        0
        Да, применяются. Но не все из них поддаются взрывному разминированию ввиду вкратце описанных мной выше конструктивных особенностей.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 05:35
    +1
    Во время написания исторической статьи, автор наверное, подумал - а чего бы и мне военным экспертом не стать? Остапа несло... hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:23
    0
    Ну а дальше всё уже совсем просто.
    Если бы было все так просто. На бумаге возможно для автора просто, а на деле все может оказаться намного сложнее и не так эффективно, как кажется
    в итоге мы имеем на данном направлении фронта ноль бойцов, ноль артиллерийских орудий, но мощный, губительный и очень точный огонь по противнику
    Участок фронта без бойцов и артиллерии???
  4. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 07:35
    0
    По части закапывания отслужившей сантехники в землю: нафига такие сложности? Управляемые минные поля существуют давно. А уж МОН всех номеров вообще заменяют эти закопанные мимометы. Туда можно просто поставить электродетонатор и "делай с ним, что хошь"
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:24
    0
    Мдааа...! Даже заголовок статьи выдумывать не надо было бы ! Он уже давно есть ! Известный ,как "Назад в будущее !" Да и сама идея ....при всём уважении к Вячеславу Олеговичу ...не нова ! Вот что известно из истории артиллерии !
    Импровизированные мортиры применяли польские солдаты в 1659 году при осаде запертых в прусском городе Торн шведов. В земле под нужным углом выкапывались отверстия. В них засыпался порох и закладывались обломки мельничных жерновов общим весом примерно до 800 фунтов. Заряд поджигался при помощи намоченной в спирте нити, и эти примитивные мортиры работали вполне эффективно.

    Другой импровизированный и тоже вполне успешный метод был применен в 1771 году в Гибралтаре лейтенантом Хили из Королевской артиллерии, использовавшим для этой цели монолитные скалы. В скале под подобающим углом высверливали отверстия, делая выемку диаметром 3 фута и 4 фута глубиной. По форме они являлись параболоидами вращения, или, как выражался автор сообщения, смахивали на винный бокал. Возникший таким образом общий объем, составлявший приблизительно четырнадцать кубических футов, заполнялся порохом, деревянной прокладкой и массой мелких камней. Проблему составляло зажигание. Для ее решения сквозь камни и дерево к заряду проводилась пустотелая медная трубка. Прежде чем выстрел камнями производился в близлежащую акваторию, порох внутри должен был гореть пять минут. Поскольку зажигание происходило в центре заряда, то считалось, что порох взрывался даже более эффективно, чем если бы его поджигали, как обычно, сбоку. От выстрела такая «мортира» не повреждалась и была готова для дальнейшей стрельбы. Трудность состояла в том, что сам неприятель должен был поставить себя в «правильное» положение.

    Утверждалось, что еще более нетривиальный метод использовали русские в середине XVIII столетия. Они выдалбливали мортиры во льду и стреляли из ледяного орудия ледяными же ядрами без всякой опасности для канонира.     wink
    P.S.Кстати ! А чем "Змеи Горынычи" без "привязки" хуже ? request