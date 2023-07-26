«Минная артиллерия» XXI века



Вот так действовали морские минные аппараты у Порт-Артура на суше. Видно, как сила отдачи подбросила его самодельный лафет

«Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии,»

Книга Иова, 38:25



Типичный минный катер конца XIX – начала ХХ века с носовым неподвижным минным аппаратом



Минный аппарат для метания морских мин и мины к нему



А вот так этими минами стреляли…



«Аппетит приходит во время еды». На миноноски таких аппаратов стали ставить уже по два на один корабль. Фото миноноски №141



Вот кто был инициатором использования морских мин на суше!



Минный аппарат на лафете



Расчёт порт-артурского минного аппарата