Военное обозрение
Войти Регистрация

«Хитрый план» Японии в Первой мировой войне

3
«Хитрый план» Японии в Первой мировой войне

В начале прошлого столетия наметилось соперничество Японии и Англии за сферы влияния в Китае и Индо-Тихоокеанском регионе в целом. В 1911 году британцы даже изменили условия военного союза с Токио, что сняло со стран обязательства вступать в конфликт на стороне союзника. Тем самым Лондон рассчитывал на противостояние Японии и США, отношения между которыми серьезно обострились из-за Кореи. Британцам бы в него вмешиваться не пришлось, а у японской армии не было шансов против американской.


Исходя из англо-японских противоречий, руководство кайзеровской Германии было уверенно, что Токио не вступит в войну на стороне Антанты. Следовательно, японские войска продолжат сковывать армию Российской Империи на Дальнем Востоке. Кроме того, нейтралитет Японии позволил бы немецкой эскадре крейсеров вести активную войну в водах Индо-Тихоокеанского региона.

Между тем, уже 15 августа 1914 года японские власти выдвинули Германии ультиматум, требуя вывода ее флота с Тихого океана. В частности, от Берлина потребовали вывести корабли Императорской Восточно-Азиатской эскадры из Циндао, взорвать укрепления порта и передать Японской империи Шаньдунский полуостров. Японское правительство также потребовало передачи им германских тихоокеанских владений.

Дальше-больше, 23 августа 1914 года, присоединившись к Антанте, Япония объявила Германии войну, что стало огромной неожиданностью не только для Берлина, но и для Великобритании, власти которой осознали всю опасность ситуации, но никак не могли на нее повлиять.

К слову, о последней. Япония, объявляя войну имперской Германии, преследовала лишь одну цель – получение в свое распоряжение германских колоний в Тихом океане и укрепление позиций в Китае, где основательно «обосновались» англичане.

К Антанте же Токио присоседилось вынужденно, так как японские власти прекрасно осознавали, что не смогут воевать одновременно с Россией и Англией, что было неизбежно. Присоединение к блоку автоматически исключало подобный сценарий.

Стоит отметить, что японский «хитрый план» полностью удался. Понеся самые незначительные среди стран-участниц Первой мировой войны потери (около 2 тыс человек), Япония получила в свое распоряжение бывшие германские земли и, пользуясь трудностями основных капиталистических стран, увязших в конфликте, захватила все тихоокеанские рынки, включая Китай, Голландскую и Британскую Индию.

Использованы фотографии:
архивное фото
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 07:56
    -5
    Современная Япония не является независимым государством, поэтому ожидать неожиданного не приходится. У Японии сейчас нет выбора.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:13
    0
    Крайне странный посыл всего материала в том плане, что Япония встала на сторону Антанты потому, что не хотела воевать на два фронта. Причем, один из противников обозначен в виде британской империи. Простите, это серьезно?
    А не ровно ли все наоборот было и Британия опасаясь расширения России (а наши идиоты провоцировали с тем же использованием КВЖД в полный рост), всячески поддерживала милитаризм Японии на дальнем востоке и просто мечтала о том, что бы Россия увязла в войне с самураями? С какой стати, вступление Японии в войну на стороне Антанты авторы называют неожиданностью для Германии? Ощущение, что британо-японского договора от 1902 (продление в 1911) вообще не существовало.
    Ну совершенно никакими историческими документами не подтверждается то, что для Японии это был некий "хитрый план", а не следование в фарватере Британии.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:08
    0
    Поверхностное знание истории конфликта: Япония получила от Китая по Симоносекскому мирному договору (1895 год) в частности Ляодунский полуостров, который имел стратегическое значение для Российской империи, закрывая пути к Порт-Артуру. По просьбе Николая II последовала Тройственная интервенция, завершившаяся передачей в концессию Порт-Артура России сроком на 25 лет и порта Циндао Германией в 1897 году в аренду на 99 лет. Все это вызвало возмущение в Японии под лозунгом "гасин- сетан" (сон на доске с гвоздями), что стало в конечном итоге предпосылкой к Русско-Японской войне 1904-1905 гг. В 1914 году настало время и Германии: здесь надо понимать, что в правительстве Великобритании не было единства мнений на вступление Японии в войну. Министр иностранных дел сэр Эдуард Грей боялся, что Япония усилится сверх всяких пределов, но в конечном итоге возобладала точка зрения Первого лорда Адмиралтейства сэра Уинстона Черчилля, который опасался за соотношение сил флотов на Тихом океане. После чего последовал японский ультиматум Германии слово в слово повторявший германский врученный Японии 1895 году. Бумеранг вернулся...