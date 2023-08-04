«Хитрый план» Японии в Первой мировой войне

В начале прошлого столетия наметилось соперничество Японии и Англии за сферы влияния в Китае и Индо-Тихоокеанском регионе в целом. В 1911 году британцы даже изменили условия военного союза с Токио, что сняло со стран обязательства вступать в конфликт на стороне союзника. Тем самым Лондон рассчитывал на противостояние Японии и США, отношения между которыми серьезно обострились из-за Кореи. Британцам бы в него вмешиваться не пришлось, а у японской армии не было шансов против американской.
Исходя из англо-японских противоречий, руководство кайзеровской Германии было уверенно, что Токио не вступит в войну на стороне Антанты. Следовательно, японские войска продолжат сковывать армию Российской Империи на Дальнем Востоке. Кроме того, нейтралитет Японии позволил бы немецкой эскадре крейсеров вести активную войну в водах Индо-Тихоокеанского региона.
Между тем, уже 15 августа 1914 года японские власти выдвинули Германии ультиматум, требуя вывода ее флота с Тихого океана. В частности, от Берлина потребовали вывести корабли Императорской Восточно-Азиатской эскадры из Циндао, взорвать укрепления порта и передать Японской империи Шаньдунский полуостров. Японское правительство также потребовало передачи им германских тихоокеанских владений.
Дальше-больше, 23 августа 1914 года, присоединившись к Антанте, Япония объявила Германии войну, что стало огромной неожиданностью не только для Берлина, но и для Великобритании, власти которой осознали всю опасность ситуации, но никак не могли на нее повлиять.
К слову, о последней. Япония, объявляя войну имперской Германии, преследовала лишь одну цель – получение в свое распоряжение германских колоний в Тихом океане и укрепление позиций в Китае, где основательно «обосновались» англичане.
К Антанте же Токио присоседилось вынужденно, так как японские власти прекрасно осознавали, что не смогут воевать одновременно с Россией и Англией, что было неизбежно. Присоединение к блоку автоматически исключало подобный сценарий.
Стоит отметить, что японский «хитрый план» полностью удался. Понеся самые незначительные среди стран-участниц Первой мировой войны потери (около 2 тыс человек), Япония получила в свое распоряжение бывшие германские земли и, пользуясь трудностями основных капиталистических стран, увязших в конфликте, захватила все тихоокеанские рынки, включая Китай, Голландскую и Британскую Индию.