Американский флот списал очередной крейсер класса Ticonderoga

10 августа состоялась церемония списания очередного ракетного крейсера AEGIS – USS Mobile Bay (CG 53), прослужившего в американском флоте 36 лет.
USS Mobile Bay является одним из пяти крейсеров класса Ticonderoga, вывод из эксплуатации которых ВМС США подтвердили в бюджете на 2022 финансовый год. Их списание связано со средним возрастом всего флота кораблей данного типа, который достигает примерно 35 лет. Несмотря на возможность продления срока службы некоторых более «свежих» кораблей, это оказалось чрезвычайно дорогим мероприятием; в то время как затраты на техническое обслуживание крейсеров оказались на 175-200% выше проектных из-за их устаревания.
Как сообщается в издании Zona Militar, вместо дорогостоящего ремонта и содержания флота Ticonderoga ВМС США выделяют средства для завершения заказов на закупку и строительство новых эсминцев Arleigh Burke Flight III [девяти единиц], которые заполнят пробел после списания крейсеров, обеспечивая ПВО АУГ. Первый эсминец новой модификации Flight III, Jack H. Lucas (DDG-125), уже получен флотом.
Что касается списанного USS Mobile Bay, то он был введен в эксплуатацию 21 февраля 1987 года. За время службы крейсер осуществлял пуски крылатых ракет Tomahawk во время операции «Буря в пустыне» 1990-1991 годов, нанес, как тогда преподносилось, исторический визит во Владивосток в 1993 году и был задействован в иракской кампании 2003 года.