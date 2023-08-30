Военное обозрение
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Построенное для ГУГИ МО океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» вошло в состав флота

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Построенное для ГУГИ МО океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» вошло в состав флота

Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан", построенное в интересах Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, вошло в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Об этом сообщила пресс-служба ОСК.


На церемонии поднятия флага присутствовали командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, а также начальник главного управления Минобороны вице-адмирал Владимир Гришечкин. Перед экипажем ОИС был зачитан приказ главкома ВМФ РФ Николая Евменова о зачислении судна в состав российского флота.

После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-Морского Флота командир судна пронес полотнище Военно-Морского флага перед строем личного состава корабля и флаг был поднят

- говорится в сообщении ОСК.


Океанографическое исследовательское судно "Евгений Горигледжан" фактически перестроено из морского буксира МБ-305 проекта В-92 польской постройки 1983 года по проекту 02670, разработанному в ЦМКБ "Алмаз". Формальная закладка (фактически перезакладка) судна прошла 19 марта 2016 года. В 2018 году строительство было остановлено и возобновлено только в феврале 2020 года после перезаключения контракта с Минобороны. Спуск судна на воду прошел в конце декабря 2020 года, заводские ходовые испытания завершились в конце 2022-го. Государственные прошли без широкой огласки.

ОИС названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана. Водоизмещение - 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение - "проведение подводных технических работ". ОИС способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты.
Использованы фотографии:
ОСК
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13 комментариев
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  1. ASM
    ASM Вчера, 18:26
    +1
    Наконец-то наши поняли, что разведка по всем морям и океанам не менее важна, чем боевой флот. Я только приветстствую ввод в строй новых судов разведки, тем паче, что они строятся вполне успешно.
  2. KCA
    KCA Вчера, 18:32
    +3
    Ответку готовим? Плакались 100500 раз что РФ кабеля связи в океане может перерезать, пора и ГУГИ испытать корабль и водолазов, ну или дронов подводных
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Вчера, 18:36
    -4
    На буксире в океан выходить как то стрёмно, маловат он для этого
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:42
    +2
    Когда был молодым мог попасть в экипаж МБ - 305 ,но не захотел- загранзаход только Куба.Использовался он тогда как ,корабль снабженец.Смотрю флот ГУГИ растёт.Интересно а " Посейдоны" к какой конторе будут относиться - научно исследовательской? bully
    1. KCA
      KCA Вчера, 18:50
      +3
      Я сухопутный, но мог после учебки на Кубу поехать, 3 инструктажа прошёл, потом зарубили, у меня небольшая, но близорукость, объяснили, что в том климате удар по зрению и по сердцу, хоть в ЗГВ (ГСВГ) отправили, а не в кантиму или кантемировку
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Вчера, 18:49
    -4
    А что - сорокалетний корпус, он как новый, что ли? Если потратили столько лет на переделку, так может проще и дешевле было строить с нуля? Сколько там осталось корпусу корабля до сквозной коррозии?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 19:22
      +4
      УАЗ 452 уверяю вас ,сохранность корпуса была основопологающей частью в принятии решения на модернизацию.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Вчера, 19:26
        +1
        Ну значит - умеют поляки корабли строить! Или умели 40 лет назад.
        1. VALERIK_097
          VALERIK_097 Вчера, 20:32
          +2
          вовремя эксплуатанты проходили доковый ремонт-заменяя протекторную защиту
  6. Удав КАА
    Удав КАА Вчера, 20:39
    +1
    ОИС названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана. Водоизмещение - 4 тысячи тонн, длина - 81 м, ширина - 16 м, автономность - 30 суток, экипаж - 32 человека и 25 членов экспедиции. Основное назначение - "проведение подводных технических работ". ОИС способен принимать на борт подводные и спасательные аппараты.

    Ну, что проводить подводные технические работы -- это само собой...
    А вот то, что "принимать на борт подводные и спасательные АППАРАТЫ" -- это для понимающих толк в перспективах развития подплава. Дело в том, что ближайшие проекты уже планируется оснащать НПА или АНПА... Терять их -- дорого и не безопасно по военной тайне. Поэтому их нужно кому-то "искать, находить и поднимать". Опять же. Сдается мне, что таки сделали выводы из трагедии КУРСКА. Поэтому-то и "спасательные аппараты" тоже будут приниматься...
    А вот на счет "работы по подводным линиям связи" -- то к АС-12 или АС-31 обращайтесь... НК (ОИС) одним своим присутствием в районе засветит всю работу и вызовет "казус белли". Поэтому -- обращение не по адресу.АГА.
  7. Тестов
    Тестов Вчера, 22:58
    +1
    Удав КАА (Александр), уважаемый, "Лошарик" рождался в муках, связанных с развалом Союза, и правлением ЕБН. Проектирование его, перепроектирование и финансирование его постройки, заброшенный, годами, корпус в цехе 42 (именно в нём родился первенец атомного подводного советского флота К-3) СЕВМАШа - это сценарий для интереснейшего многосерийного фильма. Хотя... финансирование его ремонта, прохождение ремонта, похоже, это - приподзакрытые глаза оперов ФСБ и следователей СК РФ... Про деградацию оперов ОМВД России по ЗАТО Мирный, что "Звёздочку" обслуживают, лучше к ночи не вспоминать...Как говорила моя бабушка: "Позоришше..."
  8. Cypa
    Cypa Вчера, 23:37
    0
    Хорошая новость. Побольше бы таких
  9. Beaver
    Beaver Сегодня, 00:37
    0
    Теперь исследуем все их сосусы и прочую кабельную дребедень