Провальная Голландская экспедиция 1799 года: нужно ли было России участвовать в этой операции

Голландская экспедиция – англо-русская операция, начавшаяся в 1799 году и обернувшаяся полным провалом для нашей страны. Ее целью было освобождение территории Нидерландов от французских войск, которые захватили страну четырьмя годами ранее и переименовали ее в Батавскую республику.
Российская империя по решению Павла I вступила в противостояние с французскими завоевателями на стороне Англии, заключив союз с «Туманным Альбионом». Но, так ли это было нужно нашей стране?
Стоит отметить, что десантная операция, которую провели союзные войска России и Британии, изначально пошла по весьма странному сценарию.
После того, как русско-английский десант, несмотря на ожесточенное сопротивление голландцев, таки высадился на берег, русский генерал Иван Эссен, командующий 17-тысячным войском Российской империи в данной операции, отказался сходить с корабля, мотивировав это тем, что для встречи русского войска не подготовлены все надлежащие почести. В итоге, часть кораблей эскадры отправилась в Текстель и встала на ремонт.
Здесь стоит подчеркнуть, что назначение Эссена командующим в данной операции было весьма сомнительно, так как даже среди подчиненных он прослыл глупым, недальновидным и высокомерным.
Тем не менее, операция продолжилась. При этом вышеупомянутое промедление с подкреплением оказалось роковым для десанта. Впереди у практически брошенных после атаки «оклемавшегося» французско-голландского флота солдат была долгая и холодная зима 1779-1800 годов.
Потери русского войска в ходе абсолютно провальной операции составили более 5 тысяч человек из 17 тыс участников похода.
Но вернемся к главному. Нужна ли была Российской империи данная операция. Договор с англичанами Павел I заключил, чтобы противопоставить собственную политику той, которая была во время правления его матери Екатерины II. К слову, после провала в Голландии дипломатические отношения между странами были расторгнуты.
Кроме того, Павел I в данном походе был вдохновлен победами Ушакова над французами в Средиземном море. Почему-то император решил, что в Голландии будет также, несмотря на очевидную неготовность войска к такой войне и назначение, мягко говоря, неподходящего командующего в лице Эссена.
Следовательно, мотивы участия Российской империи в Голландской экспедиции были обусловлены скорее личными мотивами правителя, нежели выгодой для государства.
Другое дело англичане. Их интересы заключались в возвращении к власти династии Оранских в Голландии, что значительно укрепило бы влияние самой Британии в регионе.
Собственно говоря, здесь сразу вспоминается поговорка: «У Англии нет постоянных врагов и постоянных друзей, у неё есть только постоянные интересы».
К слову, о последних. Несмотря на повальность вышеупомянутой операции, Англия таки смогли извлечь из нее выгоду. В начале операции ей удалось овладеть голландским флотом, который Британия так и не вернула законным хозяевам.