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Провальная Голландская экспедиция 1799 года: нужно ли было России участвовать в этой операции

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Провальная Голландская экспедиция 1799 года: нужно ли было России участвовать в этой операции

Голландская экспедиция – англо-русская операция, начавшаяся в 1799 году и обернувшаяся полным провалом для нашей страны. Ее целью было освобождение территории Нидерландов от французских войск, которые захватили страну четырьмя годами ранее и переименовали ее в Батавскую республику.


Российская империя по решению Павла I вступила в противостояние с французскими завоевателями на стороне Англии, заключив союз с «Туманным Альбионом». Но, так ли это было нужно нашей стране?

Стоит отметить, что десантная операция, которую провели союзные войска России и Британии, изначально пошла по весьма странному сценарию.

После того, как русско-английский десант, несмотря на ожесточенное сопротивление голландцев, таки высадился на берег, русский генерал Иван Эссен, командующий 17-тысячным войском Российской империи в данной операции, отказался сходить с корабля, мотивировав это тем, что для встречи русского войска не подготовлены все надлежащие почести. В итоге, часть кораблей эскадры отправилась в Текстель и встала на ремонт.

Здесь стоит подчеркнуть, что назначение Эссена командующим в данной операции было весьма сомнительно, так как даже среди подчиненных он прослыл глупым, недальновидным и высокомерным.

Тем не менее, операция продолжилась. При этом вышеупомянутое промедление с подкреплением оказалось роковым для десанта. Впереди у практически брошенных после атаки «оклемавшегося» французско-голландского флота солдат была долгая и холодная зима 1779-1800 годов.

Потери русского войска в ходе абсолютно провальной операции составили более 5 тысяч человек из 17 тыс участников похода.

Но вернемся к главному. Нужна ли была Российской империи данная операция. Договор с англичанами Павел I заключил, чтобы противопоставить собственную политику той, которая была во время правления его матери Екатерины II. К слову, после провала в Голландии дипломатические отношения между странами были расторгнуты.

Кроме того, Павел I в данном походе был вдохновлен победами Ушакова над французами в Средиземном море. Почему-то император решил, что в Голландии будет также, несмотря на очевидную неготовность войска к такой войне и назначение, мягко говоря, неподходящего командующего в лице Эссена.

Следовательно, мотивы участия Российской империи в Голландской экспедиции были обусловлены скорее личными мотивами правителя, нежели выгодой для государства.

Другое дело англичане. Их интересы заключались в возвращении к власти династии Оранских в Голландии, что значительно укрепило бы влияние самой Британии в регионе.

Собственно говоря, здесь сразу вспоминается поговорка: «У Англии нет постоянных врагов и постоянных друзей, у неё есть только постоянные интересы».

К слову, о последних. Несмотря на повальность вышеупомянутой операции, Англия таки смогли извлечь из нее выгоду. В начале операции ей удалось овладеть голландским флотом, который Британия так и не вернула законным хозяевам.

Использованы фотографии:
Википедия
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7 комментариев
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  1. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Вчера, 19:23
    0
    Ее целью было освобождение территории Нидерландов

    русско-английский десант, несмотря на ожесточенное сопротивление голландцев
    1. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 20:39
      0
      Типичное освобождение в пользу сброшенного легитимного правителя wassat
  2. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 19:36
    +1
    Все вмешательство в разборки между Англией и Францией было ошибкой.
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Вчера, 20:16
    0
    Музыкантов надо было послать. Тогда глядишь все бы было подругому.
  4. knn54
    knn54 Вчера, 20:29
    +1
    В 1813г русские войска под командованием генерала А. Бенкендорфа взяли ПОЛНЫЙ реванш за то поражение.
    А причина поражения была в том.что у британцев или у русских был"крот"-французская разведка узнавала о всех планах противника.
    P.S Одна блондинка сообщает другой: - Знаешь, говорят, что твой муж улетел в Голландию вместе с секретаршей! - Всё это - сплетни. Я наводила справки: муж улетел в Голландию, а секретарша - в Нидерланды!
  5. Дон Аналитик
    Дон Аналитик Вчера, 21:43
    -1
    Насколько знаю из истории несколько тысяч русских солдат были пленены англичанами.
    Использовались как рабы на шотлендских островах.
    Все умерли от голода и холода.
    Ангичане не один раз до немцев пользовались концлагерями.
    1. Dart2027
      Dart2027 Вчера, 23:07
      -1
      Цитата: Дон Аналитик
      Ангичане не один раз до немцев пользовались концлагерями.

      Гитлер не делал ничего, чтобы не было придумано англичанами.