XVIII в.: на пороге Петровских реформ



Пётр I. Худ. В. Серов. Нач. ХХ в.

Пётр I и феодальная ментальность

«Это система (именно система) в движении, являющаяся, таким образом, объектом истории, но при этом все элементы тесно связаны между собой; это система образов, представлений, которые в разных группах и стратах, составляющих общественную формацию, сочетаются по-разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своём месте в этом мире и, следовательно, определяют поступки и поведение людей… Все взаимоотношения внутри общества столь же непосредственно и закономерно зависят от подобной системы представлений, как и от экономических факторов.»

«Немец со своими нововымышленными хитростями уже забрался в ряды русских ратных людей, проникал и в детские комнаты государева двора.»



Польское платье царя Петра



Во время «хованщины» между патриархом Иоакимом и лидером старообрядцев протоиреем Никитой Пустосвятом в Грановитой палате Кремля прошёл диспут о вере, типичный для средневекового мышления спор, переходящий в рукопашную. Никита Пустосвят. Спор о вере в присутствии царевны Софьи. Худ. В. Перов

Рационализм и модернизация



Пётр на верфи в Саардаме обучается корабельному делу. Худ. К. Лебедев. ХХ в.

«…пока они нам и отечеству никаких услуг не окажут.»



Пётр обучается корабельному делу у голландских мастеров. Худ. Е. Григорьев XIX в.



Так выглядела моя Alma mater в XVIII в.: С-Петербург в XVIII в. Здание Двенадцати коллегий. Худ. Э. Лансере. ХХ в.

Планы царя Петра

«Я не научаю, – писал Пётр сыну Алексею, – чтоб охоч был воевать без законных причин, но любил это дело…»



Сенат петровского времени. Худ. В. Кардовский. ХХ в.