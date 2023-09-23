Революция Петра I



Триумф Российского флота . Худ. С. Нестеренко 1994.

Северная война



Карл XII. Худ. Д. Кронберг, XIX в.



Подразделения шведской армии 1699–1709 гг. Худ. О. Пархаев.

Что получилось? Ускорение кнутом



Русская армия в Северной войне. 1704–1712 гг. Худ. О. Пархаев.

В прорубленное окно

«Я чаю, – размышлял на свой лад первый русский «экономист», предприниматель времен Петра, Иван Посошков, о международной конкуренции, – что и все европские жители не ради [рады] нашим короблям, им то надобно, чтоб они одни славились и обогатились».

Цена реформы

Революционер на троне?

в зависимости от размера земельной собственности



Петропавловский собор. С-Петербург. Архитектор Д. Трезини. 1712 г.

«Чем было им государю своему радеть и в собрании казны чинить споможение, а не остановку, то они бедные забыли, что самую истинную земля, коя и под ним самим, не ево, но великаго государя, а и сам он не свой, но его ж величества, а страха на себе ни малого не имеют. И такое препятие чинитца в мелких помещиках, а [о] силных лицах и спрашивать нечего».