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«Бесполезен в современной войне»: ВМС США получили новый боевой корабль Marinette

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«Бесполезен в современной войне»: ВМС США получили новый боевой корабль Marinette

На прошлой неделе ВМС США получили в свой боевой состав новый литоральный корабль (LCS) USS Marinette класса Freedom. Согласно официальному сообщению, он предназначен для противодействия растущим асимметричным угрозам со стороны мин, бесшумных дизельных субмарин и небольших быстроходных ударных лодок.


Однако он может быть выведен из эксплуатации всего через десять лет, что, вероятно, станет самым коротким сроком службы для любого военного корабля

- говорится в издании EurAsian Times.

Американский флот имеет два типа литоральных кораблей – Freedom с традиционной конструкцией и Independence в виде тримарана. Оба класса были спроектированы для ведения боевых действий вблизи вражеских берегов. Всего флоту было передано свыше 20 кораблей LCS каждый стоимостью около $500 млн, но командование пытается как можно скорее от них избавиться.

Уже списано три вымпела: Independence в 2021 году после 11 лет службы, Freedom в 2021 году – после 13 лет и Coronado в 2022 году – после 8 лет пребывания в строю. Имеется информация, что уже вышли в отставку еще четыре LCS, не прослужив и 10 лет.

Литоральные корабли сопровождают бесконечные технические недостатки

- говорится в издании.

LCS должен был быть быстрым, недорогим и использовать легко заменяемые «модули миссии», которые позволяли отдельному кораблю быстро перепрофилироваться для ведения надводной, противолодочной войны и поиска мин. Однако по прошествии 15 лет полностью технически готов к развертыванию только модуль для борьбы с надводными целями.

В 2022 году появились сообщения о конструктивных дефектах и трещинах на LCS класса Independence. Это потребовало замены палубы и обшивки, что сделало корабль более медленным и менее маневренным. Вымпелам было приказано не выходить в неспокойные моря и не заходить в акватории с высокой температурой воды. Все вымпела класса Freedom постоянно страдают от проблем с трансмиссией, вызванным конструктивным дефектом.

Примечательно, что корабли класса Independence было предложено приобрести ВМС Тайваня. Однако они бесполезны в современной войне

- делается вывод в издании.

Использованы фотографии:
EurAsian Times
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14 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 21:44
    +1
    В свете появлений всех этих надводных, подводных, полу-погружных безпилотников стоящих копейки по сравнению с современными кораблями, стоит задуматься над новой концепцией кораблестроения.
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 22:01
      0
      Цитата: Ропот 55
      В свете появлений всех этих надводных, подводных, полу-погружных безпилотников стоящих копейки по сравнению с современными кораблями, стоит задуматься над новой концепцией кораблестроения.

      А надо ли? Конечно эти дроны опасны, но они опасны только в неких узостях и закрытых акваториях, в открытом море они боевым кораблям не угроза. Так что тут скорее организационный момент несения службы по защите баз, чем какая-то необходимость менять концепцию.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 22:08
        0
        Escariot hi, в открытом море-океане шансов подкрасться гораздо больше, особенно при плохой погоде, плюс мало заметность в следствие использовании пластиков, боновые заграждения не поставишь, а если ещё и воздушные запустят тут экипажу попотеть придётся конкретно, а нападающий личным составом не рискует и через грубо говоря часок может и повторить.
        1. Escariot
          Escariot Вчера, 22:19
          +3
          Цитата: Ропот 55
          Escariot hi, в открытом море-океане шансов подкрасться гораздо больше, особенно при плохой погоде, плюс мало заметность в следствие использовании пластиков, боновые заграждения не поставишь, а если ещё и воздушные запустят тут экипажу попотеть придётся конкретно, а нападающий личным составом не рискует и через грубо говоря часок может и повторить.

          В открытом море вы никуда не подберётеся, ибо не только на сможете найти там противника, но и догнать его тоже. В плохую погоду ваш катерок пойдет на дно. Воздушные дроны практически бесполезны, ибо мелкие никуда не долетят, а большие станут тренировочной мишенью для ПВО.
          Все это балавство для сирых и убогих. Только Крылатые ракеты летящие с околозвуковой скоростью в паре метров от гребней волн с полубронебойной боевой частью с 200кг тротила.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Вчера, 22:55
            -1
            Escariot, ну да как только корабль выходит в открытое море-океан он априори становиться не видимым и супер быстроходным и его конечно нельзя не обнаркжить и догнать, а скажите кака "дальнобойность" у тех дронов что ВСУ атакует наши корабли? И какая скорость у этого катерка? Плохая погода это не только шторм в 7 баллов, это и туман и морось и ветер. А подводные безпилотники тоже утонут? Большинство современных ПВО только учаться бороться с новыми безпилотниками и победа пока на стороне на их стороне, теперь представьте что корабль подвергнется комбинированному удару да ещё с ложными целями, шансов у корабля меньше.
            1. Escariot
              Escariot Вчера, 23:15
              -2
              Цитата: Ропот 55
              Escariot, ну да как только корабль выходит в открытое море-океан он априори становиться не видимым и супер быстроходным и его конечно нельзя не обнаркжить и догнать, а скажите кака "дальнобойность" у тех дронов что ВСУ атакует наши корабли? И какая скорость у этого катерка? Плохая погода это не только шторм в 7 баллов, это и туман и морось и ветер. А подводные безпилотники тоже утонут? Большинство современных ПВО только учаться бороться с новыми безпилотниками и победа пока на стороне на их стороне, теперь представьте что корабль подвергнется комбинированному удару да ещё с ложными целями, шансов у корабля меньше.

              А кто будет за ними следить? Да и как ваш катерок будет гоняться по открытому океану за кучей быстроходных кораблей?
              Любая непогода ежели не потопит ваш катерок, то скорость то его очень сильно поубавит, а вот 200 метровой дуре пофиг на эту зыбь. Подводные беспилотники - тут вообще мимо, ибо скорость их будет раза в 2-3 меньше чем у надводного боевого корабля океанского класса. Про комбинированную атаку вообще смешно, ибо осуществлять ее будут тихоходные катера и медленно летящие дроны. Куда они полетят то, ежели не знают куда повернет флот противника?
              Ну и в качестве примера эффективности можно привести битву за Окинаву. Японцы там сконцентрировали 2000 БПЛА-камикадзе (только с летчиком в качестве системы наведения) и штук 500 катеров-камикадзе (с аналогичной системной наведения). Они там вроде один эсминец и пару-тройку десантных судов всё-таки смогли потопить, а остальные обделались лёгким испугом или весьма умеренными повреждениями. Согласитесь - не очень впечатляет. И это в условиях, когда они ждали противника на заранее приготовленной позиции, а не гонялись за боевыми кораблями по морю.
        2. bk0010
          bk0010 Вчера, 22:32
          +3
          Цитата: Ропот 55
          в открытом море-океане шансов подкрасться гораздо больше, особенно при плохой погоде
          Чтоьы в открытом море-океане при плохой погоде выполнять боевые задачи потребуется водоизмещение от 6000 тонн и выше.
          Цитата: Ропот 55
          плюс мало заметность в следствие использовании пластиков
          Тут будет играть роль не радиозаметность, а уровень шумов и качество ГАС атакуемого корабля.
          Цитата: Ропот 55
          а если ещё и воздушные запустят тут экипажу попотеть придётся конкретно
          Откуда запустит? С берега - не долетит, с палубы - огребут ПКР в ответ, ПВО корабля разберет БПЛА без проблем: она должна гораздо более сложные ПКР сбивать.
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Вчера, 23:02
            0
            bk00110 hi, сколько дальность безпилотников ВСУ которыми они атакуют наши ВМФ? Достаточно использовать корабль матку с рабочей дальности, Герани летают на 1000, думаете подобного для атаки корабля или чтоб отвлечь внимание еще не придумали? А подводные безпилотные что сейчас активно тестируют американцы вообще в автономку ходят, и думаю что систему доведут до ума уже в ближайшее время, и да плохая погода это не только шторм в 7 баллов достаточно и тумана с легкой качкой.
            1. Escariot
              Escariot Вчера, 23:29
              0
              Цитата: Ропот 55
              bk00110 hi, сколько дальность безпилотников ВСУ которыми они атакуют наши ВМФ? Достаточно использовать корабль матку с рабочей дальности, Герани летают на 1000, думаете подобного для атаки корабля или чтоб отвлечь внимание еще не придумали? А подводные безпилотные что сейчас активно тестируют американцы вообще в автономку ходят, и думаю что систему доведут до ума уже в ближайшее время, и да плохая погода это не только шторм в 7 баллов достаточно и тумана с легкой качкой.

              И сколько дроны ВСУ нанесли урона нашим кораблям во внутреннем Черном море? А вот об уроне от ПКР более менее известно: возможно Москва и точно Василий Бех за прошлый год и Минск с Ростовом на Дону в этом году. И ни какие ПВО на главной базе ЧФ не помогли.
              Так что катеров-камикадзе от ВСУ боевым кораблям не очень то и стоит опасаться. Тут скорее надо держать в голове, что на такой катер могут легкую ПКР прикрутить, но это только из-за отсутствия нормального флота у Украины.
    2. Insait
      Insait Вчера, 22:04
      +1
      Их "богатых" не поймешь ..Долг США уже 33 триллиона !
      Истребитель вон за 100 млн потеряли где то !!
      На Украину 200 лярдов потратили и еще вкладывают .
      Красиво жить не запретить !!! Но за все это придеться заплатить ..
      И уже скоро хоспода
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Вчера, 22:16
        0
        lnsait, не скоро, нет даже предпосылок краха доллара а соответственно и США, а долг у них уже лет 50 растет и ничего справляются.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:02
    0
    И зачем на иллюстрирующей фотографии наш корабль?!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Вчера, 22:09
      +1
      ДымОк в дЫмке hi, да у нас на сайте такое сплошь и рядом, просто пишут мол фото носит иллюстрационный характер и всё.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 00:26
    0
    "Замволт" на минималках?