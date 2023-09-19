«Бесполезен в современной войне»: ВМС США получили новый боевой корабль Marinette

Однако он может быть выведен из эксплуатации всего через десять лет, что, вероятно, станет самым коротким сроком службы для любого военного корабля

Литоральные корабли сопровождают бесконечные технические недостатки

Примечательно, что корабли класса Independence было предложено приобрести ВМС Тайваня. Однако они бесполезны в современной войне