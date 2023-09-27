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Битва за Крым: Керченско-Феодосийская десантная операция

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Битва за Крым: Керченско-Феодосийская десантная операция

К середине ноября 1941 года единственным оплотом Красной армии в Крыму был город Севастополь, уже находящийся в осаде у вермахта. Сил Приморской армии, которая на тот момент героически обороняла город, было недостаточно, чтобы нанести поражение гитлеровцам.


Кроме того, несмотря на то, что войска Третьего рейха не смогли прорвать оборону Севастополя в ходе ноябрьского и декабрьского штурмов, крайне сложная ситуация, в которую попали защитники города, уже была очевидной. Сколько еще могла продержаться крепость, никто не знал.

Именно поэтому советским командованием было принято решение о проведении десантной операции, в ходе которой должна была произойти масштабная высадка подразделений Красной армии в восточной части Крыма. Затем эти силы должны были деблокировать Севастополь и, объединившись с защитниками города, освободить Крымский полуостров от фашистских захватчиков.

Разработка и проведение вышеупомянутой операции была возложена на командующего Закавказским фронтом генерал-лейтенанта Дмитрия Тимофеевича Козлова.

В масштабной десантной операции участвовали военнослужащие 44 и 51 армии, доставку которых к месту высадки на Керченском и Феодосийском направлениях обеспечивали силы Азовской флотилии и Черноморского флота.

Действия начались 26 декабря 1941 года. Однако по причине сильного шторма в районе Керчи высадились небольшие отряды десантников 51-й армии. Через два дня к ним присоединились остальные силы, но из-за нехватки тяжелого вооружения, 51-я армия вела преимущественно оборонительные бои.

В то же время, как и было запланировано советским командованием, основной удар пришелся на Феодосийское направление. Здесь в сжатые сроки высадились 23 тысячи военнослужащих 44-й армии РККА с артиллерией и тяжелой техникой.

Осознавая вероятность окружения, командующий 42-го немецкого корпуса генерал-лейтенант граф Ганс фон Шпонек приказал своим войскам отступить с Керченского полуострова. За это он позднее был отдан под суд и расстрелян.

В итоге, войска вермахта быстро покинули Керченский полуостров, а 44-я армия двинулась навстречу частям 51-й. Затем, выйдя на рубеж Арабатский залив — Коктебель, Красная армия развернулась фронтом на запад.

Несмотря на то, что итогом вышеупомянутой операции так и не стало освобождение Крыма, советские войска сумели создать крупный плацдарм на полуострове и оттянуть часть немецко-румынских сил от оккупированного Севастополя.

Использованы фотографии:
архивное фото
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1 комментарий
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 08:54
    0
    Ну... Есть такая группа "ТактикМедиа" и их проект "Архивная Революция". Только вот, у них там такие факты вскрываются, которые не влезают ни в какие ворота "официальной, парадной истории". А ведь приняты поправки к Конституции, призванные запретить любые, кроме " официальных" трактовок тех или иных событий истории. Мне интересно, как они в таких условиях работают- не боятся? А вдруг, кому-то взбредёт в голову почитать ещё книги иностранного агента Караулова "Русский ад", так вообще можно получить инфаркт, если на пропаганде построил своё мировоззрение- разрыв шаблона и всё такое... - очень опасно для здоровья.... .