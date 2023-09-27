Битва за Крым: Керченско-Феодосийская десантная операция

К середине ноября 1941 года единственным оплотом Красной армии в Крыму был город Севастополь, уже находящийся в осаде у вермахта. Сил Приморской армии, которая на тот момент героически обороняла город, было недостаточно, чтобы нанести поражение гитлеровцам.
Кроме того, несмотря на то, что войска Третьего рейха не смогли прорвать оборону Севастополя в ходе ноябрьского и декабрьского штурмов, крайне сложная ситуация, в которую попали защитники города, уже была очевидной. Сколько еще могла продержаться крепость, никто не знал.
Именно поэтому советским командованием было принято решение о проведении десантной операции, в ходе которой должна была произойти масштабная высадка подразделений Красной армии в восточной части Крыма. Затем эти силы должны были деблокировать Севастополь и, объединившись с защитниками города, освободить Крымский полуостров от фашистских захватчиков.
Разработка и проведение вышеупомянутой операции была возложена на командующего Закавказским фронтом генерал-лейтенанта Дмитрия Тимофеевича Козлова.
В масштабной десантной операции участвовали военнослужащие 44 и 51 армии, доставку которых к месту высадки на Керченском и Феодосийском направлениях обеспечивали силы Азовской флотилии и Черноморского флота.
Действия начались 26 декабря 1941 года. Однако по причине сильного шторма в районе Керчи высадились небольшие отряды десантников 51-й армии. Через два дня к ним присоединились остальные силы, но из-за нехватки тяжелого вооружения, 51-я армия вела преимущественно оборонительные бои.
В то же время, как и было запланировано советским командованием, основной удар пришелся на Феодосийское направление. Здесь в сжатые сроки высадились 23 тысячи военнослужащих 44-й армии РККА с артиллерией и тяжелой техникой.
Осознавая вероятность окружения, командующий 42-го немецкого корпуса генерал-лейтенант граф Ганс фон Шпонек приказал своим войскам отступить с Керченского полуострова. За это он позднее был отдан под суд и расстрелян.
В итоге, войска вермахта быстро покинули Керченский полуостров, а 44-я армия двинулась навстречу частям 51-й. Затем, выйдя на рубеж Арабатский залив — Коктебель, Красная армия развернулась фронтом на запад.
Несмотря на то, что итогом вышеупомянутой операции так и не стало освобождение Крыма, советские войска сумели создать крупный плацдарм на полуострове и оттянуть часть немецко-румынских сил от оккупированного Севастополя.