Гибель «орла». Последние жертвы Битвы за Атлантику требуют справедливости

Корабль



Сборка первого корабля серии на заводе Форд, июнь 1918 года



Будущий PE-59, частично выкаченный из заводского корпуса, апрель 1919 года. Этот корпус «орла» стал рекордным, его собрали всего за 10 дней. Сам корабль был списан и продан на слом в 1938 году



Два патрульных судна класса «Орёл» PE-35 и PE-58 на Кубе, Гуантанамо, апрель 1927 года. До массового списания этих судов остаётся 3 года

Трагедия PE-56



Группа матросов PE-56 рядом с рубкой корабля, 1944-1945 гг., фото из личного архива семьи одного из выживших моряков



Младший лейтенант Джон Скагнелли у гирокомпаса на ходовом мостике «орла» и в военно-морском госпитале в Портленде в мае 1945 года. Единственный выживший офицер из команды PE-56 и единственный выживший из находившихся на корме судна



Серия фото, сделанных с ходового мостика фрегата USS Moberly (PF-63), на которых запечатлена одна из атак на немецкую субмарину U-853, 5 мая 1945 года. На первом фото видно, что глубинные бомбы, выпущенные бомбомётом «Хеджхог» (Hedgehog – ёж), только погрузились в воду, на втором фото виден результат их детонации. Группа из четырёх кораблей и присоединившихся к ним позже двух блимпов (флотских дирижаблей мягкой конструкции) вели охоту на подлодку 16 часов 5 и 6 мая 1945 года. Несколько раз лодка пыталась оторваться от преследователей, один раз ложилась на дно, но всё же была настигнута



Первая полоса газеты «Portland Press Herald» с новостью о трагедии PE-56. Причина гибели 49 моряков обозначена как «загадочный взрыв»



Фото, сделанное днём 24 апреля 1945 года в месте гибели эскортного эсминца USS Frederick C. Davis (DE-136), уже после того, как были подняты все выжившие



Лоутон показывает на карте на место гибели PE-56, конец 1990-х. Это фото сопровождало одну из газетных публикаций конца 1990-х, рассказывавшую о трагедии 23 апреля 1945 года и проводимом Лоутоном расследовании



Джон Бриз запечатлён во время интервью для американского канала платного телевидения Smithsonian Channel, 2010-е годы



Книга, написанная Лоутоном по материалам его расследования. Эпиграф довольно напыщенный, но при этом точный по содержанию



Памятная табличка, которая была установлена на смотровой площадке около маяка на мысе Элизабет, в нескольких милях от места гибели PE-56



Ходовой мостик PE-56, заснятый дайверами в 2019 году