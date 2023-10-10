Гибель «орла». Последние жертвы Битвы за Атлантику требуют справедливости

Корабль
В июне 1917 года президент США Вудро Вильсон пригласил магната Генри Форда принять участие в заседании Совета по судоходству США (United States Shipping Board (USSB). Это было федеральное агентство, созданное в сентябре 1916 года, с целью выработки мер по увеличению числа судов ВМФ и торгового флота, вовлечённых в войну с Германией и Австро-Венгрией. Касалось это, прежде всего, мер по постройке новых судов. И вот Форда, с его гигантским опытом поточного производства, предлагалось привлечь к постройке кораблей. Естественно, линкоров от него никто не ждал, но война выявила потребность в новых типах судов, небольших, которых к тому же требовалось очень много.
Форду предлагалось строить патрульные суда, которые прежде всего должны были охотиться за подлодками. Судно должно было быть цельнометаллическим, двухсотфутовым (60 метров) и превосходить по всем характеристикам разработанные в 1917 году охотники за подлодками с деревянным корпусом длиной 110 футов. По сути, судно становилось промежуточным звеном между эсминцами и малыми охотниками. Форд согласился строить подобные суда и с присущим ему энтузиазмом взялся за проект. Правда, к разработке самого судна он практически не был причастен, занимаясь больше разработкой проекта завода и методов производства судов. Завод построили в пригороде Детройта, на реке Руж, откуда суда по рекам и озёрам могли выходить в Атлантический океан.
Сборка первого корабля серии на заводе Форд, июнь 1918 года
Завод построили за 5 месяцев, первый корабль заложили в мае 1918 года, а уже в июле спустили на воду первый готовый корпус. Правда, проблемы начали вылезать одна за другой сразу после пуска производства. Оказалось, что так любимый Фордом конвейер неприменим для судов с длиной корпуса в 60 метров. Рабочие завода в Детройте, которых привлекли для постройки судов, не имели опыта сварки крупных деталей (на автомобилях форда таковых просто не было), так что приёмщики из числа офицеров ВМФ США неоднократно указывали Форду на качество сварных швов. На заводе для ускорения производства, многие рабочие работали на лестницах и ручным инструментом, это приводило к тому, что они были банально не в состоянии с достаточным усилием затянуть болты. А тут и война закончилась …
Будущий PE-59, частично выкаченный из заводского корпуса, апрель 1919 года. Этот корпус «орла» стал рекордным, его собрали всего за 10 дней. Сам корабль был списан и продан на слом в 1938 году
Первоначальный заказ предусматривал постройку 100 судов, почти сразу его расширили до 112, но уже в 1918 урезали до 60. В 1918 году было сдано 7 судов, остальные 53 уже в 1919. Суда, получившие наименование «Орёл» (Eagle-class patrol craft), на Первую мировую так и не успели, а необходимость их постройки потом ещё и стала предметом обсуждения в Конгрессе США.
Военные, естественно, как могли доказывали правильность принято ими решения, что суда были нужны в моменте, да и сама идея постройки таких судов автопроизводителем была уникальным опытом. Правда, эксплуатация судов показала, что сами ТТХ, заложенные в проект, были слишком скромными даже для таких задач и того периода, суда обладают посредственной мореходностью, а качество их изготовления оставляет зачастую желать лучшего. Это и определило дальнейшую судьбу кораблей. Уже в 1919 году 5 из них были переданы Береговой охране США, где они были удостоены нелестных отзывов и использовались недолго.
Два патрульных судна класса «Орёл» PE-35 и PE-58 на Кубе, Гуантанамо, апрель 1927 года. До массового списания этих судов остаётся 3 года
В 1930 году флот списал сразу 19 патрульных судов класса «Орёл». Списания продолжались все 1930-е. От продажи на металл оставшиеся суда были спасены вступлением США во Вторую мировую войну. В декабре 1941 года в строю было 8 «орлов». Один корабль использовался как учебный. Семь судов первое время применялись по прямому назначению, для противолодочного патрулирования Атлантического побережья США. Но довольно быстро в строй вступили или были получены от союзников более современные суда, а для старичков нашли другие занятия.
Трагедия PE-56
Группа матросов PE-56 рядом с рубкой корабля, 1944-1945 гг., фото из личного архива семьи одного из выживших моряков
На дворе был апрель 1945 года. Битва за Атлантику уже была выиграна, да и война в Европе явно шла к своему завершению. 23 апреля 1945 патрульный корабль класса «Орёл» номер PE-56 участвовал в качестве буксировщика мишеней в учениях пикировщиков авиации ВМФ США недалеко от мыса Элизабет у берегов Новой Англии. Неожиданно корабль сотряс мощный взрыв, через считанные минуты он разломился на две части и ушёл под воду. Прибывший на место трагедии через 30 минут эсминец USS Selfridge (DD-357) поднял из воды всего 13 вышивших членов экипажа из 62.
Младший лейтенант Джон Скагнелли у гирокомпаса на ходовом мостике «орла» и в военно-морском госпитале в Портленде в мае 1945 года. Единственный выживший офицер из команды PE-56 и единственный выживший из находившихся на корме судна
Уже через неделю в Портленде началось официальное разбирательство по поводу гибели судна, на котором пятеро выживших заявили, что видели после атаки немецкую подлодку, с жёлто-красной эмблемой на рубке. 24 апреля, уже подняв на борт выживших, USS Selfridge (DD-357) атаковал у мыса Элизабет подводную лодку. На следующий день, недалеко от места гибели «орла», фрегат USS Muskegon (PF-24) сонаром обнаружил подлодку и атаковал её глубинными бомбами, но безрезультатно. 5 мая 1945 года у берегов Новой Англии, менее чем в 200 морских милях от места гибели PE-56, немецкая подлодка торпедировала угольщик «Black Point», следовавший из Нью-Йорка в Бостон. Группа из одного эсминца, фрегата, двух патрульных судов при поддержке двух флотских дирижаблей обнаружила и уничтожила подлодку. Ей оказалась U-853, на рубке которой красовалась эмблема в виде красного коня на фоне жёлтого щита.
Серия фото, сделанных с ходового мостика фрегата USS Moberly (PF-63), на которых запечатлена одна из атак на немецкую субмарину U-853, 5 мая 1945 года. На первом фото видно, что глубинные бомбы, выпущенные бомбомётом «Хеджхог» (Hedgehog – ёж), только погрузились в воду, на втором фото виден результат их детонации. Группа из четырёх кораблей и присоединившихся к ним позже двух блимпов (флотских дирижаблей мягкой конструкции) вели охоту на подлодку 16 часов 5 и 6 мая 1945 года. Несколько раз лодка пыталась оторваться от преследователей, один раз ложилась на дно, но всё же была настигнута
Имея перед глазами все эти факты, комиссия ВМФ США приходит к заключению, что причиной гибели PE-56 стал… взрыв бойлера. Помимо всех описанных выше фактов перед глазами у официальных лиц ВМФ был акт о проведении планового осмотра и ремонта бойлеров корабля, который был проведён за несколько недель до трагедии. Но дело было закрыто и убрано на дальнюю полку.
Первая полоса газеты «Portland Press Herald» с новостью о трагедии PE-56. Причина гибели 49 моряков обозначена как «загадочный взрыв»
Почему так произошло? Относительно этого есть только теории. Одна из самых правдоподобных звучит так – ВМФ США, потерявшее за сутки два корабля у Атлантического побережья США, причём с катастрофическими потерями личного состава, решило немного приукрасить ситуацию. Дело в том, что на следующий день после гибели PE-56, то есть 24 апреля 1945 года, от торпеды подлодки U-546 погиб эскортный эсминец, принимавший участие в операции «Тирдроп» (Operation Teardrop). Как и днём ранее PE-56, эскортный эсминец USS Frederick C. Davis (DE-136) разломился почти пополам и быстро затонул.
Погибло 115 членов экипажа. Эти потери стали последней и предпоследней потерями ВМФ США от действий немецких вооружённых сил во Второй мировой войне, при этом гибель PE-56 стала ещё и самой крупной единовременной потерей личного состава ВМФ США у берегов Новой Англии за всю войну. И всё это произошло за сутки, в собственных территориальных водах, когда всем было ясно, что Германия вот-вот капитулирует. Ситуация, мягко говоря, не очень приятная, выставляющая ВМФ США в не очень приглядном свете. И если гибель эскортного эсминца, участвовавшего в операции по уничтожению «волчьей стаи» у Атлантического побережья США, вряд ли получилось бы списать на аварию, то взрыв на старом корабле 1919 года постройки вполне можно было объяснить техническими проблемами.
Фото, сделанное днём 24 апреля 1945 года в месте гибели эскортного эсминца USS Frederick C. Davis (DE-136), уже после того, как были подняты все выжившие
Справедливость восторжествовала.
Холодным мартовским вечером в баре города Броктон в штате Массачусетс Пол Лоутон выпивал со своими друзьями, братьями Бобом и Полом Вестерлундами. После нескольких бокалов пива и рюмок ликёра «Юконский Джек» братья рассказали историю своего отца, матроса, трагически погибшего от взрыва бойлера на старом судне ВМФ США в самом конце войны. Один из братьев грустно добавил, что их мать никогда не верила в официальную версию гибели своего мужа, а выжившие сослуживцы отца рассказывали, что видели сразу после взрыва уходящую под воду подлодку с красно-жёлтой эмблемой на рубке.
Лоутон показывает на карте на место гибели PE-56, конец 1990-х. Это фото сопровождало одну из газетных публикаций конца 1990-х, рассказывавшую о трагедии 23 апреля 1945 года и проводимом Лоутоном расследовании
Лоутон, адвокат по профессии, был историком любителем, одержимым историей Битвы за Атлантику. Он заинтересовался историей PE-56. Придя тем же вечером домой, он достал с полки труд немецкого историка Юргена Ровера, посвящённый действиям немецких подлодок в Битве за Атлантику, и с удивлением для себя обнаружил там упоминание гибели PE-56, и что, возможно, судно было потоплено именно U-853. То есть погибшие и раненые моряки с «орла» не получили заслуженные ими награды за гибель или ранение от действий противника медаль «Пурпурное сердце», а ВМФ США столько лет замалчивало эту историю? На дворе была весна 1998 года, прошло больше 50 лет с момента трагедии PE-56, но Лоутон решил докопаться до истины.
На первый же официальный запрос в архив ВМФ США пришёл ответ, что все документы, касающиеся службы PE-56 в конце войны, трагедии и официального расследования… утеряны. Ничем не можем помочь, до свидания. Тогда Лоутон обратился к архивным записям судов ВМФ США, которые так или иначе были связаны с трагедией. И каждый раз он натыкался на подтверждения того, что подлодка была. Вот запись о сонарном контакте, вот эсминец сбрасывает глубинные бомбы, вот дирижабль передал на малый охотник, что заметил силуэт подлодки. Заразившиеся энтузиазмом своего друга, братья Вестерлунд дают объявления в несколько газет о розыске выживших моряков с PE-56. На него откликнулись несколько человек, включая одного из механиков судна Джона Бриза, который сказал, что в 1945 году под присягой заявил, что причиной гибели корабля не мог быть взрыв бойлера, и готов это подтвердить и сейчас.
Джон Бриз запечатлён во время интервью для американского канала платного телевидения Smithsonian Channel, 2010-е годы
Собирая всё новые факты, Лоутон постоянно писал официальным лицам ВМФ и постоянно получал одинаковые ответы – все документы, касающиеся гибели PE-56 и официального расследования, утеряны, дело пересмотру не подлежит.
Лоутон уже готов был опустить руки, пробиться через глухую стену флотской бюрократии казалось невозможно. Придя как-то домой с работы дождливым октябрьским вечером 1999 года, Лоутон увидел на пороге увесистый свёрток, в котором явно были документы или книга. Никаких отметок, указывающих на отправителя, на самом свёртке не было, не было приложено и никакой записки или сопроводительного письма. Войдя в дом, Лоутон разорвал упаковку… Перед ним лежала официальная копия отчёта комиссии по расследованию гибели PE-56, датированного маем 1945 года. Одним из промежуточных итогов расследования было заключение о том, что взрыв вызван «немецкой миной или торпедой». Кто прислал ему «утерянный» флотский документ, он так и не выяснил, но это было уже и не важно, историк-энтузиаст с новыми силами взялся за дело.
Книга, написанная Лоутоном по материалам его расследования. Эпиграф довольно напыщенный, но при этом точный по содержанию
К пробиванию флотской бюрократии был подключен Лоутон старший, бывший судья штата, который попросил помощи у своего знакомого сенатора. Было несколько публикаций в прессе, инициированных родственниками выживших и погибших моряков, которые хотели пересмотра дела. Лоутон заваливал письмами военных историков в США и Европе, и в конечном счёте получил доступ к немецким архивам, где сохранились копии радиограмм с U-853, в одной из которых говорилось об удачной торпедной атаке у берегов Новой Англии 23 апреля 1945 года.
Памятная табличка, которая была установлена на смотровой площадке около маяка на мысе Элизабет, в нескольких милях от места гибели PE-56
Наконец, в 2001 году флотские бюрократы капитулировали. Было признано, что PE-56 стал жертвой действий противника, что первоначальные выводы комиссии не верны, а погибшим и раненым морякам положены медали «Пурпурное сердце». Это стало единственным случаем в истории ВМФ США, когда были пересмотрены результаты официального расследования гибели судна ВМФ США. Так и не было признано, что факт торпедирования корабля скрывался намеренно, да и смысла в этом не было – мало кто из причастных к возможному умышленному сокрытию был жив, наказывать было некого. Да и родственникам погибших и выжившим это было уже не важно, справедливость восторжествовала, пусть и почти через 56 лет, они получили причитавшиеся им награды и почести. А в 2019 году была перевёрнута, наверное, последняя страница в истории PE-56: 24 июля в пяти милях от побережья, на глубине 90 метров, было найдено само затонувшее судно.
Ходовой мостик PE-56, заснятый дайверами в 2019 году