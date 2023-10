Александрия Египетская

Поход Александра Македонского на восток.

Основание



План античной Александрии.



Окрестности Александрии в древности.



Современный памятник Александру Македонскому в Александрии. Фото автора.

Столица Египта



Распад державы Александра Македонского.

«В Александрии туземное население жило в постоянном раздоре с иудеями с тех пор, как Александр [Македонский] в награду за оказанную ему помощь против египтян предоставил иудеям возможность селиться в Александрии на равных правах с эллинами. Это преимущество сохранялось за ними и при преемниках Александра, которые отвели им даже в собственность отдельные кварталы (дабы они, не соприкасаясь слишком тесно с остальным населением, тем легче могли бы сохранить чистоту своих нравов) и даровали им звание македонян» [22].

«Включение Египта в систему эллинистических государств, приведшее на первых порах к расширению его экономики, отразилось и на торговле Египта. Александрия стала одним из крупнейших центров торговли, уступая разве только Родосу» [23].

«Владея также Финикией и Южной Сирией, Птолемеи могли осуществлять и караванную торговлю с арабскими племенами и через их посредство с Индией. Вывозимые с Востока пряности и благовония составляли государственную монополию; сырье поступало в Александрию, где оно отчасти перерабатывалось в соответствующий готовый продукт; часть восточных товаров перепродавалась в сыром виде» [25].

«Посмотрите, как поступил книдский архитектор: построил величайшее и прекраснейшее сооружение – маяк на Фаросе, чтобы он на большое пространство светил мореплавателям и чтобы они благодаря этому не уклонялись в сторону Паретонии, – как говорят, очень опасного места, из которого нельзя спастись, если наткнуться на подводные камни.

Итак, построив такое сооружение, строитель внутри на камнях написал собственное имя, а затем, покрыв его известью, написал поверх имя тогдашнего царя, предвидя, как это и случилось, что оно очень скоро упадет вместе со штукатуркой и обнаружится надпись: «Сострат, сын Дексифана, книдиец, богам-спасителям за здравие мореплавателей».

Он считался не со своим временем, а с вечностью, пока будет стоять маяк – произведение его искусства» [31].



Лучшая, по мнению автора, реконструкция Александрийского маяка.



Автор на фоне главного здания крепости Кайт-Бей.

Отношения с Римом

«В Египте царями Птолемеями было собрано и изготовлено огромное количество книг – около семисот тысяч томов; но все они сгорели во время Первой Александрийской войны – не сами по себе и не из-за умышленных действий, но случайно были сожжены солдатами вспомогательных войск» [36].

«По очертанию территория города похожа на походный плащ; длинные стороны ее, имея диаметр приблизительно в 30 стадий [48], с двух сторон омываются водой; короткие же стороны представляют перешейки в 7 или 8 стадий ширины каждый, ограниченные с одной стороны морем, а с другой – озером.

Весь город пересечен улицами, удобными для езды верхом и на колесницах, и двумя весьма широкими проспектами, более плетра [49] шириной, которые под прямыми углами делят друг друга пополам.

Город имеет прекрасные священные участки, а также царские дворцы, которые составляют четверть или даже треть всей территории города» [50].

«…город полон общественных памятников и храмов; наиболее красивым из них является Гимнасий с портиками более стадии длиной. В центре города находятся здание суда и парки. Здесь же находится святилище Пана, нечто вроде «возвышенности», созданной руками человека; она имеет форму еловой шишки и походит на скалистый холм; на эту возвышенность ведет винтообразная дорога, с вершины ее можно видеть расстилающийся под ним со всех сторон город. Длинная улица тянется через весь город от Некрополя мимо Гимнасия к Канобским воротам; далее следует так называемый Ипподром и другие прилегающие улицы» [51].

«…Этот город имеет тридцать стадий длины и не меньше десяти стадий ширины; в один месяц он уплачивает римлянам больше дани, чем вы за целый год, и, кроме денег, снабжает Рим хлебом на четыре месяца; защищен же он со всех сторон частью непроходимыми пустынями, частью морями, лишенными гаваней, а частью реками и болотами. Но все это бессильно против счастья римлян; два легиона, расположенные в городе, обуздывают далеко простирающуюся египетскую страну точно так же, как и родовую македонскую честь» [53].

«Антонин [57], хотя и заявлял о своей безмерной любви к Александру [Македонскому], истребил почти все население Александрии. Услышав, что жители этого города злословили о нем и высмеивали его по разным причинам, но более всего из-за его братоубийства, он прибыл туда, затаив злобу и притворяясь, что рад видеть этих людей.

Когда он появился в предместье, пришли именитые граждане со священными и тайными реликвиями. Он их [сначала] радушно принял и даже пригласил на совместную трапезу, [но позднее] убил.

Затем Антонин привел всё войско в боевую готовность и повел солдат на город, предварительно предупредив всех жителей, чтобы они оставались дома, и захватив заблаговременно все улицы и все крыши.

Дабы не описывать те бедствия, которые обрушились тогда на несчастный город, [скажу лишь, что] он уничтожил стольких его жителей, что даже не осмеливался говорить о количестве убитых, а сенату написал, что не важно, какие люди и в каком количестве погибли, ибо все они заслуживали такой участи. Имущество [горожан] было либо разграблено, либо уничтожено. Наряду с местными жителями было убито большое число приезжих, и многие из тех, кто прибыл вместе с Антонином, тоже погибли из-за того, что их не узнали.

Дело в том, что этот город велик, и одновременно во всех его концах людей убивали и днем, и ночью, поэтому даже при желании было невозможно кого-либо распознать, но люди умирали, где придется, и их тела тотчас сбрасывались в глубокие рвы, дабы размеры этого бедствия остались скрытыми для остальных.

Вот что довелось испытать местным жителям.

Что же касается чужеземцев, то все они, кроме торговцев, были высланы, и, очевидно, все их имущество тоже было разграблено, ведь расхищению подверглись даже некоторые святыни.

Во всем этом довольно деятельное участие принимал сам Антонин и как наблюдатель, и как исполнитель, и он также осуществлял командование из храма Сераписа, ибо во время всех этих убийств он проводил и дни, и ночи в этом святилище.

Пока Антонин истреблял александрийцев и жил в святилище, он написал сенату о том, что совершил обряд очищения в те самые дни, когда он действительно принес в жертву богу животных, а себе самому – людей. Но стоит ли говорить об этом, если он дерзнул принести в дар богу меч, которым он убил своего брата?

Кроме этого, он запретил александрийцам устраивать зрелища и совместные трапезы и приказал разделить Александрию стеной и расставить вдоль нее сторожевые посты, чтобы жители города более не могли свободно приходить друг к другу.

Вот что сделал с Александрией «Авсониев зверь» [58], как он был назван в заключительных словах данного ему предсказания, которое, говорят, его порадовало, и он гордился подобным прозвищем, но вместе с тем убил многих людей за упоминание об этом пророчестве» [59].

«…Диоклетиан после восьми месяцев осады захватил Александрию; однако, чрезмерно используя право победителя, он отдал Александрию на разграбление» [64].



Колонна Помпея. Фото автора.

В составе Византийской империи

«Хозрой же, персидский царь, собрав многочисленную армию, послал ее против ромеев, назначив начальником персидских сил Саита. Тот же, поспешив к Александрии, насильно захватил ее и поработил весь Египет» [68].

«22 сентября 642 г. августал Феодор с византийской армией отплыл на Кипр, а в Александрию беспрепятственно вступил Амр со своим войском. Удрученные александрийцы тем не менее встретили его с почтительностью» [70].

Город, ставший олицетворением эллинизма [1], был основан македонским царем Александром III (336–323 до н. э.) в 332 году до н. э. на месте древнеегипетского поселения Ракотида/Ракотис [2] во время его похода на восток в целом и против персов в частности. Позднее город назывался также Александрия-Магна (Александрия Великая), в отличие от города Александрия-Минор (Александрия Малая) [3], позже известная под названием Александретта [4]. Античная, то есть доисламская, Александрия вошла в историю под названием «Александрия Египетская».Царь Александр поручил строительство Александрии назначенному им номарху/сатрапу Клеомену [5], греку из города Навкратиса, греческой колонии, находившейся примерно в 80 км к юго-востоку от места строительства нового греческого города. План перспективной регулярной (гипподамовой [6]) застройки города [7] составил архитектор Дегинократ/Дейнократ/Динократ/Динохар [8]. В Александрии имели место все атрибуты большого греческого города: гимнасий, стадион, театр, ипподром [9] и др. Сначала самым важным храмом языческой Александрии являлся храм Посейдона, позднее – храм Сераписа [10] (Серапейон/Серапиум) [11].После долгих перипетий [12] в городе упокоилось тело его основателя [13] после его смерти в Вавилоне в 323 году до н. э. «Гробница Александра, согласно источникам (Strab., XVII, 8), находилась в центре города на территории дворцового комплекса. Впоследствии, как передает Зенобий, софист II века н. э., Птолемей IV Филопатор соорудил в центре города mnema, которая сейчас называется Сема, где он поместил всех своих предшественников, включая и Александра Македонского (Zenob., III, 94).Таким образом, с этого времени, а именно: с конца III века до н. э. Птолемеи стали покоиться рядом с Александром, и их захоронения представляли собой династический комплекс» [14].Еще в 30 году до н. э. будущий император Октавиан Август видел саркофаг и тело Александра Великого [15]. Однако гроб, который видел первый римский император, был не тот золотой саркофаг, где упокоилось тело Александра Великого заботами диадоха Птолемея, будущего царя Птолемея I Сотера (305–283 гг. до н. э.) [16], в 322 году до н. э., а «из прозрачного камня», поскольку золотой саркофаг похитил царь Птолемей X Александр I (107–89 гг. до н. э.) в последний год своего правления [17].При эллинистической династии Лагидов [18] / Птолемеев (323–30 гг. до н. э.) Александрия с 311 года до н. э. [19] являлась столицей Египта [20] и центром эллинистической культуры, население которой в разные годы достигало более полумиллиона человек [21].Город, помимо македонян и греков, населяли иудеи:Александрия быстро развивалась благодаря торговле.Морской порт был огромен и условно делился на Большой и Малый. Кроме того, существовал порт на берегу Мареотидского озера, омывающего город с юга. Этот порт каналом соединялся с Нилом, который был связан «Каналом фараонов» (в римскую эпоху – «Река Траяна») с Красным морем. То есть Александрия была главным городом на кратчайшем пути из Средиземного моря в Индийский океан [24].Существует мнение о преобладании сухопутной торговли над морской в торговле эллинистического Египта с Индией:В экономическом отношении Александрия играла важную роль как продовольственный хаб, прежде всего для вывоза зерна, производимого в Египте [26]. Так, от поставок египетского хлеба зависела социальная стабильность Римской империи (здесь уместно вспомнить главные требования римского плебса – «хлеба и зрелищ») и, можно сказать, его выживание [27].Для улучшения условий навигации в 299–279 гг. до н. э. архитектором Состратом Книдским на близлежащем острове Фарос [28], соединенном с материком дамбой, был построен знаменитый 110-метровый Фаросский или Александрийский маяк [29], одно из семи чудес света, рухнувший в 1326 году в результате землетрясения [30].От названия острова произошло современное слово «фара». Маяк располагался на месте сохранившейся до наших дней крепости XV века Кайт-Бей [32].В результате включения Александрии в сферу римского влияния [33] и в конечном счете в Pax Romana городу пришлось испытать множество потрясений.Так, в 47 году до н. э. в ходе очередной гражданской войны, вспыхнувшей в Римской республике, в Александрии был убит римский полководец Гней Помпей Великий [34], а сам город был оккупирован римским войском под командованием Гая Юлия Цезаря. Это вызвало восстание жителей города, получившее название «Александрийская война». Восстание было жестоко подавлено Цезарем, которому приписывают историческое сочинение с тем же названием [35]. В ходе подавления восстания в городе вспыхнул пожар, в результате которого погибло первое собрание Александрийской библиотеки.То есть Александрийская библиотека к середине I века до н. э. превосходила по своим фондам Антиохийскую [37] и Пергамскую [38] библиотеки вместе взятые [39]. Кроме того, в 31 году до н. э. римский консул Марк Антоний подарил египетской царице Клеопатре VII (51–30 гг. до н. э.) [40] значительную часть книг последней: «он подарил египетской царице пергамские книгохранилища с двумястами тысячами свитков» [41].Однако нет худа без добра: в результате этих событий Цезарь привлек александрийского астронома Созигена к реформированию римского календаря, благодаря чему с 1 января 45 года до н. э. в Римской республике был введен Юлианский календарь, получивший позднее широкое распространение [42].В ходе очередной гражданской войны в Римской республике в сражении при мысе Акциум в 31 году до н. э. объединенный флот Марка Антония и Клеопатры потерпел поражение от флота римского консула Гая Октавия, будущего римского императора Октавиана Августа (27 год до н. э. – 14 год н. э.). В 30 году до н. э. Александрия была занята римским войском под командованием Октавия [43]. Антоний и Клеопатра покончили жизнь самоубийством [44]. По приказу Октавия был убит египетский царь Птолемей XV Цезарион, сын Клеопатры и, предположительно, Цезаря [45].В результате династия Птолемеев прекратила свое существование [46]. Александрия была включена в состав Римской республики, которая с 27 года до н. э. стала империей, а город – административным центром провинции Египет [47].Обширное и подробное описание того, что собой представляла Александрия в начале ее имперского этапа существования, оставил Страбон. Наиболее интересным из этого описания нам представляется следующее:И далее:Витрувий, современник Страбона, ставит Александрию в один ряд с Афинами и Римом [52].Автор I века н. э. Иосиф Флавий так описывает Александрию и положение Египта в составе Римской империи:Вздохнула спокойно Александрия при императоре Адриане (117–138), который «восстановил за свой счет давно разрушенные Александрию и Иерусалим» [54].При императоре Марке Аврелии (161–180) в результате восстания горожан Мусейон был разрушен. Библиотека продолжила функционировать при Серапейоне до 391 года, когда он был разрушен с позволения императора Феодосия, после чего на его месте по распоряжению патриарха Феофила (385–412) была построена церковь Иоанна Предтечи [55].Император Каракалла (211–217) в 215 году посетил Александрию и, будучи раздраженным подозрениями горожан на убийство им собственного брата, устроил в городе массовые казни [56].В 217–218 гг. между императором Марком Опеллием Макрином (217–218) и Варием Авитом, будущим императором Марком Аврелием Антонином Гелиогабалом/Элагабалом (218–222), разгорелась борьба за власть в империи, отразившаяся и на Александрии. Макрин назначил префектом Египта Юлия Басилиана, который, узнав о провозглашении в Сирии императором Авита, не стал ему подчиняться. В 218 году после сообщения о поражении Макрина между римским гарнизоном, принявшим сторону Гелиогабала, и жителями Александрии, вставшими на сторону Макрина, произошли столкновения. Сторонники Гелиогабала взяли верх [60].В 261 году префект Египта Эмилиан был провозглашен александрийцами императором. Император Галлиен (253–268) назначил новым префектом Египта Феодота и направил его с войском для восстановления контроля над мятежной провинцией. Феодот осадил Александрию и после продолжительных боев захватил ее. Город был сильно разрушен и вскоре в нем начались эпидемии [61].В 273 году император Аврелиан (270–275) разгромил в Александрии сторонников Зенобии, царицы Пальмиры, и приказал срыть городские стены. Тогда же погибло главное книгохранилище библиотеки [62].В 295 году император Диоклециан (284–305) после 8-месячной осады подавил восстание александрийцев и повелел разрушить город [63].В память о взятии города Диоклецианом вблизи Серапиума из красного гранита в начале IV века была возведена колонна Помпея [65], сохранившаяся до наших дней [66].Упадок Александрии усугубился возвышением Константинополя в IV веке. Тем не менее в 395–642 гг. город входил в состав Восточной Римской (Византийской) империи, являясь административным центром диоцеза и провинции Египет [67].Во время византийско-персидской войны (602–628) в 619 году Александрия подверглась нападению персов.В 628 году император Ираклий (610–641) одержал победу над персами, которые согласно договору вернули византийцам все захваченные ранее территории [69].В 642 году город был занят арабскими завоевателями на основании договора с патриархом Киром (630–642), вошел в состав Арабского халифата и стал называться аль-Искандариййа.* * *Итак, Александрия как античный город просуществовала 974 года, явив миру интеллектуальные достижения, которыми мы пользуемся до сих пор. Пережив политические потрясения последующих столетий, город до сих пор одним своим именем несет отблеск былой славы Античности.