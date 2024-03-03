Королевские ВМС Британии опровергают информацию о вероятной продаже авианосца HMS Prince of Wales

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Королевские ВМС Британии опровергают информацию о вероятной продаже авианосца HMS Prince of Wales

Британский Королевский флот может лишиться одного из двух имеющихся авианосцев, когда-то объявившая себя "владычицей море" Британия сегодня не в состоянии содержать мощный флот. Как оказалось, без своих колоний она сразу же превратилась в обычную европейскую страну, но с большим самомнением.

Первые слухи о том, что правительство страны рассматривает вариант со снятием авианосца HMS Prince of Wales с баланса государства, появились еще 29 февраля, об этом писала британская пресса. И хотя тут же последовало опровержение от Королевского военно-морского флота, но дыма без огня не бывает. Все дело в том, что авианосцы - это очень дорогие корабли, как в постройке, так и в содержании. А их у Британии два, а денег на военные нужды выделяется мало.



К тому же, HMS Prince of Wales больше находится на ремонте, чем выполняет свои боевые задачи. Как уже неоднократно сообщали британские медиа, оба авианосца оказались очень "сырыми", у них постоянные проблемы с винтами, а также различные другие недоделки. На этом фоне появились данные, что авианосец могут продать или подарить какой-нибудь "дружественной" стране, у которой хватит средств его содержать. Впрочем, пока военные эти данные опровергают.

Эти утверждения категорически неверны. Мы полностью привержены продолжению эксплуатации как HMS Queen Elizabeth, так и HMS Prince of Wales

- заявил пресс-секретарь Королевских ВМС.

Стоит отметить, что проблемы у Великобритании не только с авианосцами, но и с атомными подводными лодками, которые уже пора списывать из-за их устаревания, но такой возможности нет, поскольку программа по строительству новой серии АПЛ задерживается на несколько лет. Случай с пуском МБР "Трайдент" с борта британской субмарины, когда ракета рухнула рядом с АПЛ, ясно говорит о состоянии британского флота, так что информация о продаже HMS Prince of Wales может быть вполне достоверной.
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    14 комментариев
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    1. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 07:55
      Пусть его чубатым отдадут..хорошая мишень для тренировок ВКС РФ
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 08:14
        Цитата: Яро Полк
        Пусть его чубатым отдадут
        Лучше пусть продадут wink
        1. Яро Полк Ранг пользователя
          Яро Полк
          0
          Сегодня, 08:16
          откуда там деньги..ЗЕкоманда уже все разворовала.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +3
            Сегодня, 08:17
            Цитата: Яро Полк
            откуда там деньги..ЗЕкоманда уже все разворовала.

            В долг. Землёй отдадут wink
        2. Романенко Ранг пользователя
          Романенко
          +1
          Сегодня, 09:16
          Да кто ж его купит? Он с новья не мореходный, вытащить на берег и использовать как аэродром подскока, вот и подсказывают все где-нибудь возле Киева.
          На берегу его и утопить сложно.
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            +1
            Сегодня, 10:57
            А что, принц из Уэльса в степях Украины! Звучит!
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:58
      когда-то объявившая себя "владычицей море" Британия сегодня не в состоянии содержать мощный флот.
      Что было, то прошло, а англосаксонский гонор остался. А посему даже при огромных амбициях приходится довольствоваться реальностью
      проблемы у Великобритании не только с авианосцами, но и с атомными подводными лодками, которые уже пора списывать из-за их устаревания, но такой возможности нет
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 08:06
        Цитата: rotmistr60
        Что было, то прошло

        Вот смеху будет, если они этот авианосец индусам продадут!...
        Хотя, конечно, ещё больше унизить Британию, чем премьер-министром индусом, уже невозможно. Если только Любимого Раджу из Бьянпьянмьянбрахмапура на место их носатого неудачника-королька посадить...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 08:15
      Для "Прынца Уэльского" выпало тяжёлое испытание ,до мая месяца бороздить просторы Сев . Атлантики не высовываясь за м.Нордкап.
    4. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 08:19
      Случай с пуском МБР "Трайдент" с борта британской субмарины, когда ракета рухнула рядом с АПЛ, ясно говорит о состоянии британского флота, так что информация о продаже HMS Prince of Wales может быть вполне достоверной.
      То есть при неудачном запуске ракеты, надо продавать авианосец. Логика конечно, атас. Неудивительно, что статья без авторства wassat
    5. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:27
      К тому же, HMS Prince of Wales больше находится на ремонте, чем выполняет свои боевые задачи.
      Вот в доке, или на пирсе, его и сожрет ржа! good laughing Правильным курсом идете, не тов. наглы! laughing
      Можно, и поэкологичней - Даёшь по метру ракушек на каждый метр днища и бортов! wassat
    6. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 08:38
      Пора уже обозваться Мелкобританией... или даже Нанобританией... кроме британских ученых, которые иследуют размножение дождевых червей в асфальтном грунте даже новостей нет и даже не папахивает lol
    7. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      -2
      Сегодня, 08:57
      Цитата: a.s.zzz888
      К тому же, HMS Prince of Wales больше находится на ремонте, чем выполняет свои боевые задачи.
      Вот в доке, или на пирсе, его и сожрет ржа! good laughing Правильным курсом идете, не тов. наглы! laughing
      Можно, и поэкологичней - Даёшь по метру ракушек на каждый метр днища и бортов! wassat

      Все прикалываются! Всем забавно. Только посмотреть,сколько у нас авианосцев,и сколько они в ремонте находятся? И сколько денег на это выкачиваются. crying У нас морские летчики навыки теряют,и авиакрылу только с наземных аэродромов летать.У себя надо наводить порядок,а потом с других смеятся! what hi
    8. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 09:58
      Ну, такие разговоры циркулировали еще в процессе строительства. Сперва. хотели не достраивать, но стоимость разборки уже превышала стоимость достройки. Потом, хотели перестроить в вертолетоносец, взамен "Оушена". Потом продать. И только в конце решили - достроить и оставить себе. Однако учитывая, что бритты планируют иметь одну авиагруппу на два авианосца, то в общем - да, второй авианосец не особо и нужен. Особенно, когда французы достроят свой перспективный - нормальный авианосец.

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