Королевские ВМС Британии опровергают информацию о вероятной продаже авианосца HMS Prince of Wales

Эти утверждения категорически неверны. Мы полностью привержены продолжению эксплуатации как HMS Queen Elizabeth, так и HMS Prince of Wales

Британский Королевский флот может лишиться одного из двух имеющихся авианосцев, когда-то объявившая себя "владычицей море" Британия сегодня не в состоянии содержать мощный флот. Как оказалось, без своих колоний она сразу же превратилась в обычную европейскую страну, но с большим самомнением.Первые слухи о том, что правительство страны рассматривает вариант со снятием авианосца HMS Prince of Wales с баланса государства, появились еще 29 февраля, об этом писала британская пресса. И хотя тут же последовало опровержение от Королевского военно-морского флота , но дыма без огня не бывает. Все дело в том, что авианосцы - это очень дорогие корабли, как в постройке, так и в содержании. А их у Британии два, а денег на военные нужды выделяется мало.К тому же, HMS Prince of Wales больше находится на ремонте, чем выполняет свои боевые задачи. Как уже неоднократно сообщали британские медиа, оба авианосца оказались очень "сырыми", у них постоянные проблемы с винтами, а также различные другие недоделки. На этом фоне появились данные, что авианосец могут продать или подарить какой-нибудь "дружественной" стране, у которой хватит средств его содержать. Впрочем, пока военные эти данные опровергают.- заявил пресс-секретарь Королевских ВМС.Стоит отметить, что проблемы у Великобритании не только с авианосцами, но и с атомными подводными лодками, которые уже пора списывать из-за их устаревания, но такой возможности нет, поскольку программа по строительству новой серии АПЛ задерживается на несколько лет. Случай с пуском МБР "Трайдент" с борта британской субмарины, когда ракета рухнула рядом с АПЛ, ясно говорит о состоянии британского флота, так что информация о продаже HMS Prince of Wales может быть вполне достоверной.