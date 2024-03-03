Королевские ВМС Британии опровергают информацию о вероятной продаже авианосца HMS Prince of Wales
Британский Королевский флот может лишиться одного из двух имеющихся авианосцев, когда-то объявившая себя "владычицей море" Британия сегодня не в состоянии содержать мощный флот. Как оказалось, без своих колоний она сразу же превратилась в обычную европейскую страну, но с большим самомнением.
Первые слухи о том, что правительство страны рассматривает вариант со снятием авианосца HMS Prince of Wales с баланса государства, появились еще 29 февраля, об этом писала британская пресса. И хотя тут же последовало опровержение от Королевского военно-морского флота, но дыма без огня не бывает. Все дело в том, что авианосцы - это очень дорогие корабли, как в постройке, так и в содержании. А их у Британии два, а денег на военные нужды выделяется мало.
К тому же, HMS Prince of Wales больше находится на ремонте, чем выполняет свои боевые задачи. Как уже неоднократно сообщали британские медиа, оба авианосца оказались очень "сырыми", у них постоянные проблемы с винтами, а также различные другие недоделки. На этом фоне появились данные, что авианосец могут продать или подарить какой-нибудь "дружественной" стране, у которой хватит средств его содержать. Впрочем, пока военные эти данные опровергают.
- заявил пресс-секретарь Королевских ВМС.
Стоит отметить, что проблемы у Великобритании не только с авианосцами, но и с атомными подводными лодками, которые уже пора списывать из-за их устаревания, но такой возможности нет, поскольку программа по строительству новой серии АПЛ задерживается на несколько лет. Случай с пуском МБР "Трайдент" с борта британской субмарины, когда ракета рухнула рядом с АПЛ, ясно говорит о состоянии британского флота, так что информация о продаже HMS Prince of Wales может быть вполне достоверной.
Информация