Константинополь. Штурм 1203
Осада Константинополя крестоносцами. 1204 г. Питер Деннис. Издательство Osprey Publishing
Враг у ворот
В июне 1203 года у г. Абидос (совр. Чанаккале) начался сбор всех кораблей и судов крестоносцев. В этом месте в августе 717 года арабская армия Масламы пересекла пролив для осады Константинополя.
Следующей стоянкой их было место у монастыря Св. Севастьяна, современный район Ешилькёй, 12–13 км (три французских лье) до стен Константинополя.
Теперь прибывшие пилигримы увидели Константинополь, который произвёл на них шок, Виллардуэн пишет:
Здесь происходит военный совет, на котором без хитроумного венецианского дожа всё было бы совсем по-другому или, как обычно, при осадах Нового Рима. Враги потоптались бы перед городскими стенами Феодосия, а потом с потерей ресурсов вынуждены бы были ретироваться.
Но дож предложил нанести удар с моря, а до этого захватить Принцевы острова и азиатское побережье, чтобы обеспечить себя пропитанием. Этот план и был принят.
Принцевы острова. Фото автора.
24 июня 1203 года весь флот крестоносцев прошел у южных стен Константинополя, а весь город сбежался посмотреть на это зрелище. Двигаясь по проливу на север, они проплыли Константинополь справа и высадились в Халкидоне (на азиатской стороне Босфора), у Руфийского императорского дворца, где раскинули шатры и обеспечили себя пропитанием.
Кадыкей, некогда Халкидон. Стамбул. Турция. Фото автора.
После непродолжительного отдыха они заняли позицию значительно ближе к городу. Нефы и грузовой военный флот переместился в Перейскую гавань (совр. Кабаташ) ниже Диплокиона (это современный район Бешикташ). Здесь венецианцы увидели и потом воспроизвели в своём городе две колонны на площади Сан Марко.
Фото двух колонн. Площадь Сан Марко. Венеция. Фото автора.
А дромоны пилигримов встали 26 июня 1204 года напротив входа в Золотой Рог, на азиатском берегу в Скутари (Хризополе, совр. Ускюдар), где располагался еще один императорский дворец. В районе Пере или Галате (совр. Галата) происходили стычки рыцарей с «рыцарями» греческого императора, всадниками ромеями.
Ускюдар. Стамбул. Турция. Фото автора.
Сюда в Скутари прибыл послом рыцарь из Ломбардии, Николя Ру. Он привез послание от императора Алексея III, в котором тот предлагал обеспечить их, если пилигримы в этом нуждаются, всем необходимым. Несмотря на то, что Хониат даёт самую уничижительную характеристику этому императору-моту, тем не менее василевс обладал информацией о ситуации среди крестоносцев и попытался сыграть на том, что они шли не для похода против христиан, а против неверных, во имя спасения Иерусалима. Но доводы не сработали, тем более что цепкий венецианский дож туго знал своё дело.
Василевс получил ответ, что крестоносцы не нуждаются в услугах узурпатора и требуют освободить престол для настоящего наследника, сына Исаака, Алексея.
После чего пришельцы решили продемонстрировать «настоящего» императора столице, дож с маркизом Бонифацием Монферратским были на одном корабле, с ними был и Алексей. Они подошли к самым морским стенам города, но, как считает Виллардуэн, из-за страха никто не поддержал нового императора. Впрочем, это удивило всех крестоносцев, думающих, что их помыслы благородны, и они восстанавливают права «настоящего» императора. Им вряд ли можно было понять, что и Исаак, и его брат, ныне правивший, Алексей III Ангел, с точки зрения узурпации один другого стоил.
Началась подготовка к войне, крестоносное войско разделилось на семь отрядов.
Граф Бодуэн Фландрский, возглавил авангард, имея конных и большое количество лучников и арбалетчиков. Второй отряд возглавил его брат Анри, Матье де Валинкур и Бодуэн де Бовуар. Третьим командовал граф де Сен-Поль, Пьер Амьенский, его племянник Эсташ де Кантелэ. Четвертый отряд возглавил граф Луи Блуаский и Шартрский. Пятым командовали Матье де Монморанси, Жоффруа де Виллардуэн, Ожье де Сен-Шерон, Манассье де Лиль и пр. В шестом были бургундцы Эд де Шанлитт Шампанец, Гийом, его брат, Ришар де Дампьер и Эд и др. Арьергард или седьмой отряд был под началом маркиза Бонифация Монферратского.
При всём рыцарском бахвальстве рыцари не имели уверенности, что справятся с защитниками, а венецианцы считали, что нормально расположить флот можно только в защищенном от морских штормов, заливе Золотой Рог. План состоял в том, чтобы ворваться в Золотой Рог и иметь возможность атаковать город и из бухты, и с севера и северо-запада, в районе Влахерны.
Но для начала нужно было войти в бухту Золотого Рога, путь в который преграждала цепь. Она была протянута от Галаты: она была прикреплена намертво в башне в Галате. А второй конец, управляемый, был в башне Кентинария, собственно в Константинополе, рядом с которой находились ворота Евгения или Мармаропорта («Мраморные Ворота»), так как она была облицована мрамором.
Она находилась на берегу в системе Морских стен, в районе гавани Воспорион (Просфорион), одной из двух гаваней по южному берегу Золотого Рога. Сейчас здесь вместо двух гаваней находятся причалы паромных переправ, восточнее сразу за Галатским мостом. Но если современный Галатский мост находится чуть западнее этих гаваней, то башня Кентинария, находилась восточнее, и цепь была протянута прямо на самом входе в залив, прикрывая Акрополь столицы с моря.
Цепь на плаву поддерживалась бревнами.
Часть цепи. Стамбульский археологический музей. Стамбул. Турция. Фото автора.
Основные рыцарские силы начали погрузку и перемещение в район Перы 5 июля 1203 года, высадка происходила в районе современного порта Кабаташ. Юиссье, обладающие малой маневренностью, тащили галеры. Всё войско было полностью вооружено, рыцари были в кольчугах и с опущенными забралами. Десант шёл под звуки труб. Часть рыцарей высаживались прямо в воду, занимая плацдарм.
Византийцы уже расположились здесь лагерем. Они перешли через мост Св. Каллиника у Влахерны, за 7–8 км до Галаты. К месту высадки рыцарей прибыл василевс Алексей III с большим войском и со свитой, которое он выстроил по всем правилам византийских стратегем.
После того как причалили юиссье, оруженосцы стали выводить коней, и рыцари выстраивались в отряды. Тут же они начали атаку, но вопреки ожиданиям, большое конное войско василевса бежало. Рыцари их преследовали до моста Св. Каллиника. Хониат возмущается по этому поводу:
Так первая угроза, которую боялись потерявшие дорогу пилигримы, было преодолено: опасность столкновения с большой сухопутной армией ромеев миновала.
Вид на Галату. Стамбул. Турция. Фото автора.
Через несколько дней, когда латиняне поняли, что наземного сопротивления не будет, они начали атаку на укрепления Галаты, с целью прорыва через защитную морскую цепь. Крестоносцы окружили башню, расположившись в богатом еврейском квартале Галаты. Несколько попыток взять башню не удались:
– писал Робер де Клари.
Башню обороняли англы, пизанцы и генуэзцы. 6 июля 1203 года утром защитники башни и прибывшие из Константинополя сделали вылазку, обрушив войско осаждавших, во главе которых стоял Пьер де Браше или Жан д’Авиль. Они сдержали атаку осаждённых и сами атаковали при поддержке подоспевших отрядов, так они добрались до ворот башни, в которые смогли ворваться.
Одновременно шли морские бои вокруг цепи на море. Разорвать цепь никакими «ножницами» было невозможно, звено около 20–25 см в длину, 4,5–5 см диаметр. Она располагалась в добавок ко всему на огромных бревнах.
Возможно, после того, как была взята цепь в Пере, её или разрубили или выломали из стены, дав возможность прорваться венецианским галерам или дромонам, первым был корабль «Орёл», вероятно, оснащенный мощным таранам для разрыва цепи. Часть защитников пытались перейти на городскую сторону по бревнам и цепи, и они потонули, кто-то спасался на лодках и баржах.
Так выглядели нефы, правда, значительно позднее в XV веке. Морское сражение у Кале. 1371 г. Хроника Жана Фруассара 1480 г. Британская библиотека. Лондон.
Небольшое количество триер, дромонов и нефов ромеев, которые защищали Золотой Рог, были или захвачены, или выброшены на берег. Залив был полностью очищен от небольшого флота ромеев.
Так пренебрежение ромеев к морским силам привело к трагическому последствию, а еще тридцать лет назад ромейский флот был грозной силой, противостоящий флоту сицилийских норманнов. Венецианцы получили надёжную базу для своего флота, а чуда для ромеев, как в августе 626 года, когда шторм в Золотом Роге уничтожил атакующих город славян и авар, не произошло.
Все левобережье Золотого Рога протяженностью около 8 км было захвачено. С боя был очищен уже полуразрушенный византийцами мост Св. Каллиника через реку Варвисс, впадающую в залив. Он находился 3 км западнее Константинополя. На следующий день 7 июля весь флот крестоносцев вошёл сюда.
Вид на северный берег Золотого Рога, на фото видно кораблик. Стамбул. Турция. Фото автора.
Крестоносцы стали обсуждать, как им вести дальнейшие боевые действия. Спор возник между союзниками, венецианцы предлагали атаковать Морские стены с воды Золотого Рога, а рыцари считали, что для них привычнее воевать на суше. Решили использовать и ту и другую возможности.
Крестоносцы восстановили каменный мост Св. Каллиника, перешли его и как бы вернулись назад, подошли к стенам Феодосия, укреплениям Нового Рима.
Они стали стоянкой у монастыря Косма и Дамиана, и разбили лагерь на холме, прямо под стенами Влахерны, у ворот Гиролимны, новых укреплений Влахернского дворца, построенных в конце XII веке. Осаждающие и осажденные могли переговариваться.
Рядом была стоянка венецианского флота.
В этом месте мог стоять флот пилигримов. Напротив стен Влахерны. Фото автора.
Пришельцы отчетливо понимали, что взять семикилометровые Федосеевы стены и морские стены, длиной 5,6 км, нереально, и решили атаковать именно в районе Влахернского дворца. Ускорить штурм было необходимо и потому, что крестоносцы имели запасов всего на несколько недель, пополнить их не было никакой возможности. Также рыцари считали, о чём пишет маршал Шампани, что их войско значительно меньше войска императора ромеев.
Последние постоянно осуществляли вылазки, так что крестоносцы не могли даже фуражировать. После чего они обнесли лагерь частоколом и иными укреплениями.
Ромеи сделали две мощных вылазки. Как отмечал Хониат, Федор Ласкарит (1174–1218), по его мнению, показал, что значит слава римского оружия, а его брат, стратилат Востока, Константин, попал в плен к рыцарям.
Эти нападения были весьма опасны для осаждающих, они осуществлялись так часто, что пилигримы не могли толком ни спать, ни есть. Стороны ещё и обменивались выстрелами из камнеметных машин, но, опять же, как считал Никита Хониат, вылазки эти делались лишь для формы, сам император Алексей III уже планировал бегство.
А крестоносцы торопились со штурмом. Удар номер один должен был быть нанесен против укреплений Влахерны, которые не имели ни рва, ни вала. А венецианцы, естественно, планировали штурм городских Морских стен. Они выбрали штурм форта Петрион.
Вооружение для осады
Изображение требюше или манганелли. Библия кардинала Мациевского (Людовика IX). Библиотека и музей Моргана. Нью-Йорк. США.
Источники сообщают, что крестоносцы использовали мангонелли или мангано. Эта машина были похожа на требюше. Мы их ранее встречали при любой осаде Константинополя под наименованием манганики или по-арабски маджаника, камнемёты с фиксированным противовесом (μαyyανικα). В Тактике Льва VI манганики четко отличаются от токсоболист или баллист.
Использовались с обеих сторон и баллисты. Венецианцы специально оборудовали нефы для штурма. Сооружался мостик на носу или на мачте, длиной 100 стоп (3,2 м) или 200 стоп (6,2 м),
Возможно, борта кораблей были залиты и уксусом, который латиняни использовали против «греческого огня».
Крылатый лев штурмует морские стены
С утра 17 июля 1203 года венецианцы выстроились в единый строй и двинулись на стены, обстреливая их из манганик, арбалетов и луков.
Ядра для метания из манганели или манганики. Замок-музей Аджлун. Иордания.
Нужно понимать, что морские городские стены стояли как на самом берегу, так и в удалении, некоторые на 40 м от моря. С мостиков и лестниц нефов венецианцы начали бой только со стенами, которые были прямо на берегу, скорее всего, с большинства нефов велся интенсивный обстрел из луков, арбалетов и манганик. Но были огромные нефы, мачты которых были выше стен, такие как «Космос» или «Пилигрим».
Так изобразил на мозаике корабль очевидец Четвертого крестового похода из Равенны. Церковь Сан-Джованни Эванджелиста. Равенна. Италия. Фото автора.
Задача еще состояла и в высадке, и в атаке стен, которые не были рядом с водой. А вот здесь была загвоздка, как сообщает Виллардуэн, причалить галеры не могли. Тогда слепой дож, одетый в кольчужный доспех, потребовал, чтобы его доставили на берег. Сам он держал в руках огромное знамя Св. Марка, на котором был изображен крылатый лев. Он при помощи оруженосцев первым высадился на берег, и венецианцы, увидев это, начали высадку с юиссье.
Открытым остаётся вопрос, ну как могли прямо с кораблей штурмовать стены? Здесь показательна картина Карпаччо, где изображены нефы рядом именно с морскими стенами: Карпаччо (1465–1525). Прибытие паломников в Кёльн. Галерея Академии. Венеция.
Тараны располагались на многих кораблях. С помощью одного тарана был сделан пролом в стене, в него сразу устремились цагратоксоты (τζάγγρα), как пишет Хониат, или арбалетчики. Но они были отбиты пизанцами и англичанами.
И тут, как пишет маршал Шампани, уверяя, что это ему подтвердили 40 свидетелей, знамя Св. Марка вдруг оказалась на стене города. Такое вот чудо! Но чуда не было, венецианцы использовали своё стрелковое преимущество, смогли очистить стены от защитников и захватить, если верить источникам, аж 25 башен в районе Петриона. Тут же начались грабежи, они умудрились завладеть скакунами и отправить их на юиссье в лагерь крестоносцев.
Но ранее была отправлена лодка с сообщением, что часть морской стены Константинополя захвачена. В городе собрались силы, и венецианцы поняли, что с ними не совладать, тогда они подожгли район Петриона.
Интересно, что русский путешественник, оказавшийся в это время в Константинополе, сообщал, что пожар возник из-за бочек со смолой, брошенных с корабельных машин, возможно, манганик. Пожар распространился на юг города, охватив практически всю центральную часть Константинополя (не путать с центром города) и район Влахерны.
Карта территории пожара в Константинополе 17 июля 1203 года, сделанная автором.
Атака Влахерны
В то время как венецианцы действовали в районе Петриона, рыцари попытались взять стены Влахерны.
Выше я писал, что всё рыцарство разделилось на 7 отрядов. Всего рыцарей было 700, остальными были оруженосцы, пехота, арбалетчики и лучники. Три отряда должны были идти на штурм, а четыре остались на защите лагеря и орудий:
Всего по двум лестницам рыцари начали штурм, тут их встретили англы и даны. Пятнадцать воинов смогли взобраться, но «секироносцы» отбили приступ, взяв двух в плен и отправив к василевсу.
Влахернские укрепления и дворец. Стамбул. Турция. Фото автора.
«Последнее и самое худое дело, когда сам муж – баба»
Страшный пожар, учиненный венецианцами, вызвал возмущение в городе. Горожане стали требовать от трусливого и хвастливого правителя приступить к действию. Он вынужден был собрать конное войско, а пешее состояло из всего мужского населения столицы, способного держать оружие.
Войско вышло за стены Константинополя и двинулось в сторону лагеря крестоносцев. Виллардуэн утверждает, что ромеев было 100 тысяч или 60 отрядов, его младший собрат по грабежу Робер де Клари пишет о неких 17 отрядах.
Женщины города собрались на стенах, наблюдая за тем, как произойдёт битва.
Крестоносцы решили опереться на укрепленный лагерь, так как понимали, что шансов против такого войска мало. Рыцари, конные и пешие, выстроились перед палисадом, за ними стояла пехота, оруженосцы и обозные.
Перед строем – лучники и арбалетчики. Граф Фландрский выстроил свой отряд в правильный строй и двинулся на императора, тот со своими конными отрядами устремился навстречу. Одновременно часть конного войска император вполне разумно направил в тыл крестоносцам. Но советники графа предложили ему избежать ненужной гибели и отойти под защиту палисадов.
А вот граф де Сен-Поль и его родственник Пьер из Амьенуа решили атаковать, на все уговоры остановиться они не реагировали. А люди Бодуэна Фландрского обвинили его в бесчестье, и он как рыцарь не мог не присоединиться к атаке графа Сен-Поля. Конницу противников разделял холм, первыми на холме оказались франки, которые остановились в ожидании дальнейших действий перед лицом огромной императорской конницы.
В это время непонятно почему к императору возвращается та часть войска, которая должна была нанести удар с тыла. А к рыцарям подошло венецианское войско, дож которого готов был умереть вместе с пилигримами, и при правильном руководстве со стороны ромеев эта его мечта была бы исполнена в этот июльский день.
Но… василевс Алексей III, которого, очевидно, не зря постоянно критиковал и ругал на страницах своей хроники императорский казначей Хониат, разворачивает свои полки. И на глазах у мирного населения Нового Рима он отходит к загородному дворцу Филопатиону, находившемуся напротив Селимврийских ворот.
Ворота Мелантия (Porta Melantiados) или Селимврийские ворота. Стамбул. Турция. Фото автора.
Часть рыцарей даже преследует отступающих. Это было спасением для пилигримов, превратившихся в разбойников:
А василевс ромеев, которым
Алексей III уже был готов к бегству.
Он взял золото, украшения, свою дочь Ирину и бежал 18 июля в город Девельт (с. Дебельт, Бургаская обл. Болгария) за 350 км, далее – в Адрианополь (Эдирне) и затем в Филиппополь (Пловдив), оставив столицу на произвол судьбы.
Продолжение следует…
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