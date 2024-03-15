Константинополь. Штурм 1203



Осада Константинополя крестоносцами. 1204 г. Питер Деннис. Издательство Osprey Publishing

Враг у ворот

Так вот, знайте, что они долго разглядывали Константинополь, те, кто его никогда не видел; ибо они не могли и вообразить себе, что где-либо на свете может существовать такой богатый город, когда увидели эти высокие стены и эти богатые башни, которыми весь кругом он был обнесен, и эти богатые дворцы, и эти высокие церкви, которых там было столько, что никто и представить себе не мог, если б не видел их собственными глазами, и длину и ширину города, который главенствовал между всеми городами. И знайте, что не было столь храброго человека, чье сердце не дрогнуло бы...



Принцевы острова. Фото автора.



Кадыкей, некогда Халкидон. Стамбул. Турция. Фото автора.



Фото двух колонн. Площадь Сан Марко. Венеция. Фото автора.



Ускюдар. Стамбул. Турция. Фото автора.



Часть цепи. Стамбульский археологический музей. Стамбул. Турция. Фото автора.

Да и как было им осмелиться на борьбу с этими людьми, которых они в страхе называли смертоносными ангелами, или неуязвимыми медными статуями, и при одном виде которых готовы были умереть от ужаса?



Вид на Галату. Стамбул. Турция. Фото автора.

Башня эта была сильно укреплена и хорошо защищалась многочисленными вооруженными ратниками,



Так выглядели нефы, правда, значительно позднее в XV веке. Морское сражение у Кале. 1371 г. Хроника Жана Фруассара 1480 г. Британская библиотека. Лондон.



Вид на северный берег Золотого Рога, на фото видно кораблик. Стамбул. Турция. Фото автора.



В этом месте мог стоять флот пилигримов. Напротив стен Влахерны. Фото автора.

Вооружение для осады



Изображение требюше или манганелли. Библия кардинала Мациевского (Людовика IX). Библиотека и музей Моргана. Нью-Йорк. США.

укрыв их воловьими кожами, чтобы защитить от огня, и увешав по реям веревочными лестницами, которые посредством блоков, прикрепленных к мачтам, легко опускались и опять поднимались вверх».

Возможно, борта кораблей были залиты и уксусом, который латиняни использовали против «греческого огня».

Крылатый лев штурмует морские стены



Ядра для метания из манганели или манганики. Замок-музей Аджлун. Иордания.



Так изобразил на мозаике корабль очевидец Четвертого крестового похода из Равенны. Церковь Сан-Джованни Эванджелиста. Равенна. Италия. Фото автора.



Открытым остаётся вопрос, ну как могли прямо с кораблей штурмовать стены? Здесь показательна картина Карпаччо, где изображены нефы рядом именно с морскими стенами: Карпаччо (1465–1525). Прибытие паломников в Кёльн. Галерея Академии. Венеция.



Карта территории пожара в Константинополе 17 июля 1203 года, сделанная автором.

Атака Влахерны

А граф Бодуэн Фландрский и д'Эно двинулся со своими людьми на приступ; на приступ двинулись также Анри, его брат, и граф Луи Блуаский и Шартрский, и граф Гюг де Сен-Поль, и те, кто шел с ними.



Влахернские укрепления и дворец. Стамбул. Турция. Фото автора.

«Последнее и самое худое дело, когда сам муж – баба»



Ворота Мелантия (Porta Melantiados) или Селимврийские ворота. Стамбул. Турция. Фото автора.

И знайте, что никогда Бог не избавлял каких-либо людей от большей опасности, чем та, которой он подверг рать пилигримов в этот день. И знайте, что не было среди них такого храбреца, который бы не испытывал великой радости.

судьба посылала императоров беспечных, слабых, преданных удовольствиям, не хотевших принять на себя никакого труда и личную безопасность считавших выше всего,