Победа Ксантиппа Лакедемонянина при Тунете и изгнание римлян из Африки
В предыдущий раз был описан ход кампании 255 года до н. э. в Северной Африке во время Первой Пунической войны, а также начало преобразований Ксантиппа в карфагенской армии. Данная статья является продолжением.
Сражение при Тунете
Полибий (его труд является самым подробным источником о битве при Тунете и предшествующим ей событиям) сообщает, что после того, как карфагенские «вожди» увидели, как их народ «необычайно воспрянул духом», они обратились к Ксантиппу с «подобающим случаю воззванием», и через несколько дней войско покинуло пределы города, выступив в поход. К этому моменту в нем насчитывалось примерно 12 тысяч пехоты, 4 тысячи конницы и почти сто слонов.
А. Голдсуорси пишет, что эта армия состояла из остатков войск, разбитых при Адисе, жителей Карфагена и контингента греческих наемников. К. Ревяко добавляет к ним ещё и нанятых за золото нумидийских всадников.
Численность экспедиционной армии Регула, видимо, несколько понизилась за счет небоевых потерь и гибели солдат при осадах городов и в сражении при Адисе, потому составляла уже меньше пятнадцати с половиной тысяч человек. Стоит также привести информацию Аппиана Александрийского, по сообщению которого в римском войске было около 30 тысяч.
Флавий Евтропий (оценивая римские потери после битвы при Тунете) писал о войске численностью в тридцать две с половиной тысячи. А. Гурьев объясняет эти цифры тем, что к войску Регула, возможно, примкнули мятежные ливийцы и нумидийцы, но, поскольку их роль в битве при Тунете никак не прослеживается, мы всё же будем склонны доверять данным Полибия.
Римляне не ожидали, что карфагеняне откроют кампанию 255 года (здесь и далее все даты до н. э.), начав столь решительное наступление, однако довольно быстро пришли в себя и двинулись навстречу неприятелю. В конце концов, после непродолжительного, но изнурительного марша (как пишет Аппиан, войско Регула страдало от тяжести снаряжения, жажды, духоты и нападений небольших вражеских отрядов) они разбили свой лагерь примерно в 10 стадиях (около 1 700 метров) от пунийского войска.
О точном местоположении поля боя в первоисточниках, за исключением сообщения Аппиана о некой реке (возможно, Баград, совр. Меджерда) и упоминания Полибия о том, что битва произошла на равнине, никакой информации нет.
Река Меджерда
О том, как началось сражение, существуют две версии. Одну выдвигает Полибий, другую – Аппиан.
Согласно первой, на следующий день после того, как римляне приблизились к карфагенскому войску, пунийские полководцы провели военный совет, где думали над тем, что им предпринимать дальше. Бойцы их армии обладали высоким моральным духом и рвались в бой, потому было решено не упускать благоприятной возможности, и Ксантипп, которому были переданы все полномочия командующего, отдал приказ вывести войско за пределы лагеря и начать сражение.
Аппиан в свою очередь утверждает, что Регул первым спровоцировал битву, переведя свою армию через реку, разделявшую оба войска, чтобы «этим испугать Ксантиппа», однако спартанец не растерялся и покинул укрепленный лагерь вместе с шедшей в боевом порядке армией, надеясь одолеть «уставшего и пострадавшего в пути врага».
Какая из версий имеет отношение к реальности, а какая нет, вновь нельзя сказать с полной уверенностью. На наш взгляд, наиболее логичной является точка зрения А. Гурьева. Он считает, что река действительно находилась рядом с полем брани, и в тот момент, когда Регул переводил через неё своих солдат, Ксантипп успел выстроить свою армию для боя.
Полибий описывает боевые порядки пунийцев следующим образом: посередине, в первой линии войск расположены боевые слоны. Фаланга, состоящая из жителей Карфагена, была поставлена за ними «на умеренном расстоянии», часть наемников расположена на правом фланге, а другая часть, состоящая из легкой пехоты, была поставлена на обоих флангах, так же, как и конница. Где находились участники битвы при Адисе, точно сказать нельзя, но, скорее всего, они были разделены между всеми отрядами.
Марк Атилий Регул расставил свою армию так: в центре спереди была поставлена легкая пехота (велиты), которая должна была принять на себя удар вражеской элефантерии, используя против неё метательное оружие. За ней римляне расположили основные свои силы (тяжелую пехоту), разделенные на стоящие одна за другой в несколько линий манипулы, углубляя таким образом боевое построение.
Голдсуорси, однако, замечает, что римляне вплоть до первого века почти никогда не выстраивали манипулы больше, чем в три линии. Поэтому, вероятно, Полибий имел в виду то, что при Тунете были всё те же три линии манипул, но каждая из них была выстроена в большее количество рядов, чем обычно, то есть больше вглубь, чем в ширь. Кавалерию Регул разместил на правом и левом флангах.
Полибий пишет, что римский полководец расположил войска таким образом в первую очередь для того, чтобы отразить нападение боевых слонов, которые представляли наибольшую угрозу. При этом каких-либо мер для противодействия численно превосходящей римскую вражеской коннице предпринято не было.
Ксантипп повел слонов и конницу в наступление, рассчитывая окружить противника с флангов и прорвать центр. Римляне, увидев это, начали бряцать оружием и с дружным криком бросились на неприятеля. Пунийская кавалерия, обладавшая подавляющим численным превосходством, после непродолжительного боя обратила римских всадников в бегство. Левый фланг римской пехоты, рассчитывая уклониться от удара слонов и считая вражеских наемников легкой целью, ударил по правому флангу карфагенян и разбил его, преследуя неприятеля до самого лагеря.
В центре ситуация была совершенно иной.
Велиты, судя по всему, были рассеяны вражеской легкой пехотой и охраной слонов, потому вскоре передние ряды римлян начали откатываться назад под напором слонов и нести огромные потери, однако за счёт глубины построения ситуацию в целом удавалось держать под контролем до тех пор, пока пунийская конница не атаковала римлян с флангов и с тыла, принудив их обороняться со всех сторон.
Теперь положение войск Регула стало безнадежным. Большинство солдат его армии были растоптаны животными, те же, кому удалось прорваться через элефантерию, сталкивались с шедшей позади слонов неприятельской фалангой и также погибали. Значительная часть бойцов была перебита карфагенскими кавалеристами. Поскольку битва происходила на равнине (к тому же в тылу римлян, возможно, находилась река), многие из тех, кому удавалось вырваться из западни и начать отступление, тоже погибли под ударами слонов.
Битва при Тунете
Согласно сообщению Диодора Сицилийского, Ксантипп весьма активно проявлял себя во время битвы. Сначала он скакал на лошади по полю боя, подбадривая обращавшихся в бегство пехотинцев. А когда «кто-то заметил, что это нетрудно, сидя верхом на лошади, принуждать других идти навстречу опасности», спартанец спустился с коня и передал его слуге, продолжив заниматься тем же самым, но уже пешком.
Итоги битвы
Сражение завершилось полным разгромом римлян.
Полибий писал, что из всего войска удалось спастись только двум тысячам. Судя по всему, большая часть из них находилась на левом фланге (предположительно, один легион) и не оказалась в окружении. 500 человек, включая Марка Атилия Регула, попали в плен, а остальные погибли.
Карфагеняне же потеряли всего около восьмисот человек, причем это были наемники, разбитые на правом фланге. Однако, вполне возможно, что это заниженные данные – почти наверняка потери были среди остальной пунийской пехоты и всадников.
Согласно Аппиану, Рим потерял (убитыми и пленными) немногим менее 30 тысяч человек, количество спасшихся он не указывает. Евтропий в свою очередь писал о гибели 30 тысяч, оценка численности бежавших и пленных такая же, как у Полибия. То, что большая часть экспедиционной армии была перебита или захвачена, подтверждает также римский историк Павел Орозий.
Вопреки утверждению К. Ревяко, Марка Регула довольно сложно назвать бездарным командующим (о чем свидетельствует в целом успешный ход кампании 256 года), но при Тунете он всё же допустил серьёзный тактический просчет. Как пишет А. Абакумов, главной его ошибкой стало то, что он, углубив боевое построение своих войск, намереваясь таким образом отразить атаку слонов, сузил фронт, что позволило карфагенянам, воспользовавшись преимуществом в коннице, окружить противника и нанести ему поражение.
При этом план Ксантиппа, по мнению историка, был довольно рискованным. Римляне могли легко парировать удар элефантерии, если бы просто расступились в разные стороны, пропустив её через свои ряды, как это произошло, например, в битве при Заме в 202 году во время Второй Пунической войны. Х. Дельбрюк в свою очередь отмечает, что если бы наступление животных было отражено, то слоны, убегая, просто смяли бы находящуюся позади них пунийскую фалангу.
Битва при Заме. Художник: Корнелис Корт
К. Ревяко справедливо упрекает Регула в том, что он не смог наладить нормальных союзнических отношений с нумидийцами, лишив себя возможности увеличить численность кавалерии в армии. Возможно, если бы восставшие примкнули к римскому войску, то при Тунете пунийской коннице не удалось бы одержать победу на флангах, что значительно изменило бы ход сражения.
Несмотря на это, всё же следует признать, что реформа Ксантиппа и успех в битве с римлянами в значительной мере повлияли на эволюцию тактики армии Карфагена.
Если раньше (как уже было замечено) она была в основном пассивной и оборонительной, то после победы над Регулом приобрела более агрессивный характер. При этом основной упор стал делаться на элефантерию и кавалерию. Всадники ставились на флангах, а боевые слоны в центре в первой линии (здесь, однако, стоит привести позднейшую информацию византийского историка Иоанна Зонары, согласно которой слоны в битве при Тунете атаковали ещё и фланги).
Выстраивая армию подобным образом, пунийцы намеревались повторить результат сражения с Регулом – связать противника боем в центре, разбить его на флангах и окружить.
Победа Ксантиппа возымела и довольно большой психологический эффект. О реакции римлян на это событие Полибий писал следующее:
Пунийцы, наоборот, были крайне воодушевлены своей победой:
Некоторые древние авторы описывали события кампании в Африке в поучительном контексте. Так, Диодор Сицилийский писал, что основными причинами поражения Регула стали его самоуверенность и высокомерие, обусловленные многочисленными успехами. Именно поэтому на переговорах с карфагенянами он выдвинул столь невыполнимые условия, что в конечном итоге сыграло с ним злую шутку. По мнению Полибия, из участи римского полководца можно вынести урок о том, что « не следует доверяться судьбе, особенно в счастии».
Ксантипп покидает Карфаген
Одержав победу в битве, пунийцы сняли доспехи с убитых и ликующие вернулись в столицу, ведя за собой всех пленных, включая Регула. Остальные выжившие римляне сумели укрыться в Клупее.
Вскоре, по не совсем ясным причинам, Ксантипп покинул Карфаген и отплыл в Грецию. Полибий намекает на то, что у спартанца возник конфликт с представителями пунийских правящих кругов на почве его успеха, и, не желая впутываться в политические интриги, лакедемонянин решил вернуться на родину. Дальнейшую жизнь спартанца Полибий не описывает.
Впрочем, историк упоминает об ещё одной версии обстоятельств отъезда Ксантиппа из Карфагена, но её суть не объясняет (возможно, кусок текста просто был утрачен, ведь Полибий обещал выбрать для рассказа об этом «более подходящее место»).
Согласно Аппиану, карфагеняне не хотели, чтобы спасителем их оказался выходец из Спарты, и потому они, «сделав вид, что хотят почтить его многими дарами и отправить в Лакедемон на триерах, поручили начальникам триер утопить его вместе с плывшими с ним лаконцами».
В результате Ксантипп погиб.
Иоанн Зонара упоминает версию о том, что лакедемонянин в последний момент успел пересесть на другой корабль и таким образом спастись.
Диодор Сицилийский сообщает, что сначала спартанец отправился на Сицилию, в подчинявшийся карфагенянам город Лилибей, осажденный римской армией. Ксантипп сумел найти общий язык с местными жителями при помощи переводчика, после чего был назначен командиром городского ополчения и разбил вражеское войско, но, когда он решил отплыть в Грецию, судно с ним было потоплено в Адриатическом море по распоряжению неких «подлых негодяев».
Скорее всего, у Ксантиппа действительно возник конфликт с представителями пунийской элиты, так как они начали расценивать его как опасную политическую фигуру и потенциального конкурента в борьбе за власть. Информация о гибели спартанца по пути на родину подтверждается как минимум двумя источниками, но древнеримский поэт Силий Италик утверждал, что сыновья полководца – Эвмах и Критий, служили в армии Ганнибала Барки и погибли в битве при Тицине (Вторая Пуническая война). Как считает А. Абакумов, вряд ли они воевали бы на стороне карфагенян, если бы винили их в гибели отца.
При каких обстоятельствах Ксантипп отплыл в Грецию, сказать нельзя, но вряд ли он отправился туда из Сицилии после участия в обороне Лилибея, так как из всех авторов, описывающих Пуническую войну, об этом упоминает только Диодор.
Завершение кампании в Африке
Узнав о разгроме при Тунете, Рим немедленно начал снаряжать флот для повторной экспедиции к Африканскому побережью с целью эвакуировать находившихся в Клупее воинов. Карфагеняне же подвели к этому городу свою армию и начали вести осаду, однако римляне успешно отразили все нападения противника, и в конечном счёте пунийцы отступили.
Вскоре к Гермесову мысу подошли корабли под командованием консулов Марка Эмилия и Сервия Вульвия. Там они вступили в сражение с вражеским флотом и разбили его, обратив в бегство при первом же натиске, после чего доплыли до Клупеи, посадили на борт находившихся там римлян (Орозий и Зонара упоминают, что вместе вступили в крупное сухопутное сражение с карфагенянами, и разбили их. Однако, скорее всего, имела место быть мелкая стычка). И двинулись к Сицилии.
Как сообщает Полибий, консулы намеревались «устрашить одержанною победою» некоторые подчинявшиеся пунийцам прибрежные города и захватить их, однако попали в сильнейший шторм – из нескольких сотен судов уцелело только 80.
Пунийцы, получив об этом известие, решили, что стратегическая инициатива окончательно перешла к ним в руки и высадили возле Лилибея крупное войско под командованием Гасдрубала. Основным сухопутным театром военных действий вновь стала Сицилия.
После ухода римлян из Африки восстание нумидийцев было жестоко подавлено Гамилькаром, и они подверглись куда более серьёзному гнету, чем раньше. Помимо этого, было казнено около 3 тысяч старейшин городских общин, перешедших на сторону противника. Остальные обязались выплатить штраф в тысячу талантов и поставить в армию 20 тысяч рекрутов.
Судьба Марка Атилия Регула, судя по всему, была менее завидной, чем Ксантиппа.
Аппиан Александрийский писал, что пунийцы отправили бывшего консула в Рим, чтобы тот заключил перемирие. Однако военачальник убедил римлян продолжать вести войну, после чего вернулся в Карфаген и был казнен в клетке «с торчащими отовсюду гвоздями».
Согласно Диодору Сицилийскому, Регулу отрезали веки и посадили в небольшую хижину, откуда он был вытащен и затоптан насмерть разъяренным слоном.
Регул возвращается в Карфаген. Картина А. К. Ланса
Результаты деятельности Ксантиппа в Карфагене
Участие Ксантиппа Лакедемонянина в борьбе с Римом значительно повлияло на ход Первой Пунической войны. Усилиями спартанца была проведена успешная реформа армии Карфагена и отражено вторжение крупного вражеского войска в Африку (впоследствии римляне не проводили каких-либо крупных боевых операций на континенте вплоть до второй войны).
Благодаря этой решительной победе, пунийцы на некоторое время смогли переломить ход боевых действий в свою пользу и продлить их ещё на 14 лет, но, несмотря на то, что война ими в итоге была проиграна (как верно указывает Дельбрюк, в основном на море), на переговорах Карфаген занял куда более выгодную позицию, чем мог бы в том случае, если экспедиция Марка Регула закончилась бы успешно.
Тактические приемы, примененные Ксантиппом при Тунете в той или иной форме использовались на протяжении долгого времени различными карфагенскими полководцами, в том числе Ганнибалом Баркой.
При этом, как замечает А. Абакумов, лакедемонянин был новатором и среди эллинистических полководцев, так как он стал первым военачальником, поставившим слонов в центре перед фалангой, чтобы прорвать вражеский боевой порядок, тогда как раньше их ставили подобным образом для использования в качестве прикрытия от вражеской конницы и поддержки действий собственной.
Битва при Тунете является самым крупным успехом слонового корпуса Карфагена. В дальнейшем римляне довольно эффективно противодействовали элефантерии противника, и на протяжении Первой и Второй Пунических войн нанесли ей ряд поражений.
В конце концов, в битве при Заме, где Ганнибал построил войско почти так же, как Ксантипп за 50 лет до него, римская армия под командованием Публия Корнелия Сципиона (Африканского) полностью разгромила пунийцев, чем предопределила исход длительного противостояния двух могущественных средиземноморских держав.
Первоисточники:
1. Полибий. Всеобщая история.
2. Аппиан Александрийский. Римская история.
3. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.
4. Флавий Евтропий. Бревиарий от основания города.
Литература:
1. Ревяко К. А. Пунические войны. Минск, 1988.
2. Дельбрюк Х. История военного искусства в рамках политической истории Т. 1, СПб., 2005.
3. Goldsworthy A. The fall of Carthage. The Punic Wars 265–146. L., 2000.
4. Гурьев А. В. Военная реформа Ксантиппа // Para bellum. 2001. № 12.
5. Козак А. И. Военно-политические преобразования Ксантиппа лакедемонянина в Карфагене (256–255 гг. до н. э.) // Пунические войны: история великого противостояния СПб., 2017.
6. Абакумов А. А. Слоны и спартанец: Ксантипп из Амикл в битве при Тунете (255 год до н. э.) // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь, 2020.
7. Шкрабо Д. Первая Пуническая война (264–241 гг. до н. э.).
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