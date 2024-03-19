Победа Ксантиппа Лакедемонянина при Тунете и изгнание римлян из Африки

Сражение при Тунете



Река Меджерда



Битва при Тунете

Итоги битвы



Битва при Заме. Художник: Корнелис Корт

Когда среди римлян распространилась молва о том, как слоны в ливийской битве разорвали боевую линию и растоптали множество воинов, они были так напуганы, что в продолжение двух лет, следовавших за этими событиями, они то ли у Лилибея, или в окрестностях Селиннута строились в боевой порядок на расстоянии пяти-шести стадий от неприятеля и в страхе перед нападением слонов ни разу не отважились ни начать битву, ни спуститься в равнину.

Карфагеняне, удачи коих соответствовали их желаниям, дали полнейшее выражение своему ликованию, как в благодарственных жертвах божеству, так и в любезном обращении друг с другом.

Ксантипп покидает Карфаген

Завершение кампании в Африке



Регул возвращается в Карфаген. Картина А. К. Ланса

Результаты деятельности Ксантиппа в Карфагене

Первоисточники:

1. Полибий. Всеобщая

2. Аппиан Александрийский. Римская история.

3. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.

4. Флавий Евтропий. Бревиарий от основания города.



Литература:

1. Ревяко К. А. Пунические войны. Минск, 1988.

2. Дельбрюк Х. История военного искусства в рамках политической истории Т. 1, СПб., 2005.

3. Goldsworthy A. The fall of Carthage. The Punic Wars 265–146. L., 2000.

4. Гурьев А. В. Военная реформа Ксантиппа // Para bellum. 2001. № 12.

5. Козак А. И. Военно-политические преобразования Ксантиппа лакедемонянина в Карфагене (256–255 гг. до н. э.) // Пунические войны: история великого противостояния СПб., 2017.

6. Абакумов А. А. Слоны и спартанец: Ксантипп из Амикл в битве при Тунете (255 год до н. э.) // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь, 2020.

7. Шкрабо Д. Первая Пуническая война (264–241 гг. до н. э.). 1. Полибий. Всеобщая история 2. Аппиан Александрийский. Римская история.3. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.4. Флавий Евтропий. Бревиарий от основания города.1. Ревяко К. А. Пунические войны. Минск, 1988.2. Дельбрюк Х. История военного искусства в рамках политической истории Т. 1, СПб., 2005.3. Goldsworthy A. The fall of Carthage. The Punic Wars 265–146. L., 2000.4. Гурьев А. В. Военная реформа Ксантиппа // Para bellum. 2001. № 12.5. Козак А. И. Военно-политические преобразования Ксантиппа лакедемонянина в Карфагене (256–255 гг. до н. э.) // Пунические войны: история великого противостояния СПб., 2017.6. Абакумов А. А. Слоны и спартанец: Ксантипп из Амикл в битве при Тунете (255 год до н. э.) // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь, 2020.7. Шкрабо Д. Первая Пуническая война (264–241 гг. до н. э.).