Переговоры Китай – США и неделя, полная важных событий
Прошедшая неделя оказалась весьма богатой на события, как во внешней политике, так и в политике внутренней. И не исключено, хотя это больше вопрос позиции наблюдателя, что у них есть определенная взаимосвязь.
Геополитическая грибница
На внешнем контуре события действительно складывались таким образом, что стали напоминать грибы в сезон после дождя. Сравнение тут взято не столько ради особой художественности изложения, тем более что и сам образ заезжен, просто в самом деле при составлении карты событий на ум приходит такой гриб, как опенок.
Опенок растет и на земле, на остатках корней и веток, однако есть нюанс – его грибница может достигать в диаметре какие-то умопомрачительные 800–1 000 м. Кажется, что повылезало все в разных местах, но на самом деле это всплески одной общей корневой системы.
Вторая половина апреля крайне примечательна тем, что в движение пришла эта геополитическая грибница не очагами, а почти по всему периметру. И это отчасти может позволить взглянуть на нее именно как на единый и взаимосвязанный организм, проследить те взаимосвязи, которые в обычный сезон различаются слабо. Как их интерпретировать – это уже снова больше относится к позиции наблюдателя.
Главным триггером для этой череды «событий-грибов» стало, без сомнения, проведение через Конгресс США нескольких законопроектов, которые для той части экспертной среды, что с завидной настойчивостью проталкивала идею «будущего после победы Д. Трампа», стали холодным душем.
Именно эта часть экспертизы оказалась совершенно не готова к той легкости, с которой законопроекты прошли через двухпартийное голосование, сейчас выдвигает много версий произошедшего, зачастую довольно экстравагантных.
Четыре направления: Украина, Израиль, Юго-Восточная Азия и Мексика, были разбиты на отдельные кейсы. Итогом стали отложенные расходы на мексиканскую границу, 61 млрд долларов на финансирование войны на Украине, 17 млрд долларов военной помощи для Израиля и 9 млрд долларов на гуманитарные цели в мире (по сути в секторе Газа), 8 млрд долларов на «сдерживание Китая» в Индо-Тихоокеанском регионе, из которых 2 млрд долларов предназначено непосредственно Тайваню.
Бонусами к финансовой части стало одобрение инициатив об изъятии суверенных активов России в США и «предложение» для Пекина о продаже китайским холдингом Beijing ByteDance Tec. американского сегмента своей социальной сети TikTok, которая американским инвесторам и властям не дает покоя уже несколько лет.
Не дает не только им, поскольку злосчастный TikTok, являясь действительно довольно токсичной социальной сетью, ориентированной на совсем молодую аудиторию, запрещен или ограничен во многих странах.
США сами являются главными инициаторами использования социальных сетей в политических и манипулятивных целях, а также для слежки и контроля поведения избирателей и потребителей, поэтому относятся к китайской системе крайне ревностно.
Сегодня предложение о продаже в основном описывается как чуть ли не пощечина для Пекина, однако на самом деле именно в этом предложении Вашингтон предлагает Пекину, как ни странно, довольно занятный компромисс.
Понять, что это именно поле для компромисса, можно, но рассмотрев (по возможности) схему целиком. И начать здесь, по всей видимости, надо именно с Китая, хоть украинский бюджет и куда как богаче.
Китай
Обсуждение же вопроса, как же так получилось, что Д. Трамп, так скромно отошел в тень, попробуем оставить той части экспертизы, у которой он уже минимум как полтора года въезжает обратно в Белый дом, а США раз разом погружаются в страшный и ужасный, просто-таки непреодолимый и экзистенциальный кризис.
Впрочем, можно отметить, что Д. Трамп получил все-таки свое за попытку (кстати, аккуратную) опереться на историю с обороной границы Техаса и сброс дублера по кампании Н. Хейли.
Печью, от которой можно в данном случае плясать, являются форум «Один пояс, один путь» (середина октября прошлого года) и саммит АТЭС в Сан-Франциско (середина ноября).
На первом мероприятии Пекину не удалось вовлечь Москву в глобальный концепт «Сообщества единой судьбы», и Москва предпочла развивать двусторонние связи на основе добрососедского, хоть и стратегического, партнерства и опираться на идеи «Север – Глобальный Юг». Анализ и стенограммы можно посмотреть по ссылке к материалам по этому форуму.
Отдуваться позже полетел в Пекин глава Белоруссии, которая как раз инициативу подписала. Для Китая форум и без этих результатов получился что называется «неоднозначным», Пекин вообще с середины прошлого года брал несколько крупных пауз на внутренний анализ.
На саммите в Сан-Франциско Китай и США пришли к рамочному соглашению о возможности сосуществования двух систем. У нас, в России, в целом этот саммит оценивали как нулевой по результату, и акценты сделали на том, что Дж. Байден в свойственной ему манере ляпнул про Си Цзиньпина «диктатор». Э. Блинкен качал головой, но в Пекине обращали внимание совсем на другое – рамочные договоренности о принципе «пяти опор».
То, что решение по концепции «Сообщества единой судьбы» и договоренности о «пяти опорах» являются мозаикой из одной картины, в России стали понимать примерно к концу зимы, когда проблемы с платежами за товары из Китая стали не точечными, а приобрели системный характер.
Но и США со своей стороны заняты были не столько обострением вопроса санкций (это было предоставлено ЕС), сколько подготовкой к разговору с Пекином о том, как, собственно, дальше эти самые опоры будут реализованы на практике.
Фактически речь идет о существовании двух экономических суперсистем параллельно друг другу, но в координации друг с другом, однако это общая схема, а где пределы влияния, где границы, где механизмы взаимодействия и вообще итоговые интересы?
Этому обсуждению и были посвящены длительные вояжи представителей финансовых кругов США в Китай и постоянные попытки заново вовлечь Пекин в украинский вопрос «вместе со всеми». Неоднократно отмечалось, насколько активно (в разы) стал вести себя Евросоюз и в зоне Центральной Азии, где Китаю был уже напрямую сделан вызов в плане экономической конкуренции.
Стратегия шулерства
В Китай Э. Блинкен прилетел 25 апреля, имея пару дней запаса на то, чтобы посмотреть на реакцию, а она пошла сразу. В итоге Э. Блинкен быстро продемонстрировал несколько элементов американской стратегии.
Во-первых, это попытка подчеркнуть, что с таким финансированием (а есть еще отдельные пакеты от ЕС и G-7) того, что Москва рассматривает как победу, не будет достигнуто. Соответственно, Пекину стоит пересмотреть свое отношение к уровню поддержки России по украинскому вопросу.
Если Пекин готов это осуществлять бесконечно, то «Большой Запад» готов это делать также бесконечно. И не зря перед переговорами и голосованием по финансам выросли сразу несколько «грибов»: закон о мобилизации (Киев) и дружный хор в ЕС о том, что надо Киеву помочь с мобилизацией, вперед тут выдвинули самого «дружественного» Киеву игрока – Варшаву. Сразу оформили и планы о передаче вооружения, которое уже задолго до этого было свезено на склады в Румынии и Польше. Вылезает параллельно из почвы еще гриб – санкции в плане металлов.
Вот почему-то многие убеждены, что США собираются воевать с Китаем за Тайвань и поэтому придерживают резервы. А если не собирались и не собираются вообще. Например, причем тут вооружения сухопутные и морской театр действий? Сколько надо завезти снарядов на Тайвань, чтобы противостоять китайскому флоту, и как они соотносятся качественно с тем вооружением, что необходимо для купирования гипотетической десантной операции. А можно их просто направить и на Филиппины, и перенаправить Киеву.
Но Пекину дают понять именно плюс-минус бесконечную длительность противостояния по Украине. Мы, понятное дело, что искренне радуемся за своих ребят, которые входят в села и городки Донбасса, но китайцы-то ведь смотрят карту в куда как большем масштабе.
Если Большой Запад готов на такую длительность, то готов ли Пекин?
Это предложение в чисто американском стиле, обставленное довольно жесткими заявлениями со стороны США, но по сути рекомендация подумать.
Кажется, что США активизировали силовую политику в ЮВА, все-таки пакеты военной помощи принимаются. Однако на фоне Израиля – Газы, с 26 млрд долларов общего пакета и где 13 млрд долларов – только военная помощь Израилю, пакет для Тайваня ну вообще никак не тянет на подготовку к конфликту вселенского масштаба.
Более того, финансирование на весь регион Индия – ЮВА разделено на три части: 3,3 млрд долларов – собственно США, 2 млрд долларов – Тайвань плюс «союзники США в регионе» и 1,9 млрд долларов – восполнение запасов Тайваня и «партнеров США в регионе».
Дело не только в несопоставимости сумм, но и в том, что доли Тайваня и союзников-партнеров США в огромном регионе можно обкручивать как кубик Рубика. Можно вообще в итоге ограничиться действующими соглашениями Вашингтона и Тайбея, но формально в рамках общего нового финансового пакета.
Переговорное иезуитство
Было выражение из литературы «чисто английское убийство», а здесь – уже классическое американское переговорное иезуитство, на которое Пекин в общем-то логично ответил, что США в отношениях с Китаем пора наконец прекратить «говорить одно, а делать другое». Но так Вашингтон еще ничего и не сделал.
Пока. Понятно, что Китай, да и не только Китай, крайне раздражает даже не столько двуличие-лицемерие, сколько американские методы и привычки в работе. Это своего рода диалог с карточным «каталой» и софистом одновременно. Выработалась эта манера не сразу, но прочно вросла в практику с конца 1990-х, когда американцы вообще перестали работать с моделями распределенного выигрыша. Сейчас они пытаются сами от нее отойти, но привычка – вторая натура.
Но в целом понятно, что история с финансированием Тайваня – это часть переговорной схемы – принять пакет мы примем, а вот как его будем исполнять – посмотрим от китайского ответа.
Аналогична и история с сетью TikTok, о которой идет речь в другом законопроекте.
С одной стороны, это кажется прямым вызовом для Пекина, а вот с другой стороны, если Пекин способствует продаже американского сегмента социальной сети перед выборами в США, то китайский бизнес может очень и очень прилично заработать, ведь речь идет уже о суммах сделки с верхней планкой 50 млрд долларов. А ведь планку можно и поднять.
Это опять переговорная «вилка», которая выглядит как набор вариантов «если – то». Если Китай – взаимодействует с США на основе Сан-Франциско, то Пекин хочет помочь Белому дому на выборах, если хочет помочь, то США готовы платить крупные деньги. Но если Пекин не хочет в реальности придерживаться «пяти опор», хоть и говорит об обратном, тогда Пекин не хочет помочь на выборах, отказываясь от выгодных условий, держит камень за пазухой и далее в том же духе американской традиционной переговорной схемы.
Т. е. история с TikTok имеет куда как больше оберток и уровней, причем на будущие переговоры вдолгую, чем кажется на первый взгляд.
Но и с обратной стороны выросли сразу свои «опята».
Так, Индия вдруг согласовала российское страхование на суда с российскими нефтепродуктами, которые до этого стояли загруженные, и вдруг стала их весьма бодро разгружать. Гонконг заявил, что санкции будет вообще соблюдать только те, что прописаны в резолюции Совета Безопасности ООН, и США пусть сначала обеспечат их принятие. Ну и наша олигархия шокировала соотечественников, поскольку прозвучали идеи о том, что интересной схемой выглядел бы перенос медеплавильного производства в Китай.
Киргизия, которая уже полгода минимум ведет плотные переговоры с Лондоном и Вашингтоном, в свою очередь запрещает TikTok. В Астане собирается саммит представителей военных ведомств ШОС, организации, которая по сути может стать реальной альтернативной площадкой переговорам по «формуле Зеленского» в Швейцарии, но грибница уже выходит на уровень промышленного производства – тут же идут сообщения в СМИ и «Телеграме» о том, что «Казахстан продает самолеты из старого парка зарубежному покупателю».
Кто ж может быть этот иностранный покупатель, вернее – конечный выгодоприобретатель, что должен подумать, по идее, читающий?
Подтверждений нет, опровержений тоже, но информационный маховик крутится дальше, и вырастает новый гриб. Это будущие переговоры между палестинскими ФАТХ и ХАМАС в Китае. Так во что же вкладываются тогда США, если и Вашингтон, и Пекин выступают за идею «двух государств», по какой формуле работать в итоге тому же Э. Блинкену, который весь вечер четверга в Шанхае вещал американскому бизнесу в Китае о своей нацеленности на «жесткие переговоры»?
И «Северные потоки»
И далее – Китай призвал к расследованию диверсий на «Северных потоках» под эгидой ООН: «чтобы установить истину и сделать так, чтобы ее услышали». Не исключено, что и наши внутренние события последних дней «в элитах» тоже каким-то образом связаны с этими процессами, может, прямо, а возможно, и опосредованно.
И это только то, что проявилось в первую неделю как нечто совсем заметное, а есть еще то, что пока под листвой и прорастет из грибницы на днях, а сформироваться должно к планируемому визиту в Китай президента России.
И мест, где это проявится, будет еще немало – от ЕС, где тот же Э. Макрон будет ради нужд украинской мобилизации вещать о том, что «Европе надо перестать во всем следовать за США», одновременно «решая проблему» украинских релокантов и разлагая сегмент правых во Франции, и не только, перебивая у них повестку.
В Центральной Азии, где вполне возможны не самые дружественные нам сигналы, и на Ближнем Востоке, да, собственно, вплоть до Латинской Америки, которая приглашена, как и все, в Швейцарию вроде как обсуждать «мир», и до Африки.
Китай будет сейчас отвечать США жестко внешне, но очень дозировано в плане конкретики, поскольку Пекину надо понять – после прошедшего полугодия Москва все-таки готова вернуться к обсуждению концепции «Сообщества единой судьбы» и на каких условиях, или будет по прежнему искать свой «полюс».
От этого зависит распределение ролей в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, а от ролей – и отношение Пекина к американским санкциям. Сильно напрягаться, чтобы их обходить или не очень – наш рынок Китай окучивает уже очень плотно, но вопрос в модели взаимодействия.
США же в своей манере за этот период организуют массированную информационную кампанию давления на Китай с присущими провокациями в ЮВА и объявлением проектов «ужасных санкций» Пекину и соответствующими сигналами инвесторам.
Пока Э. Блинкен уехал с этим: «Мы полностью готовы принимать меры, если с китайской стороны не последуют действия». Какие меры, насколько меры, это пока до конца мая вторично – он не мог не понимать, что до переговоров Китай – Россия конкретики он не получил бы в любом случае, и ответить на пресс-конференции иначе тоже не мог.
Наверное, это тот редкий случай, когда наша информационная машина, которая часто небольшие эпизоды большой кампании подает в стиле «близкой капитуляции противника», как раз и должна буквально каждый позитивный результат по Украине подавать именно в таком ключе.
Только главной точкой приложения тут должна быть не Европа или внутренний потребитель, а Центральная Азия и страны Юго-Восточной Азии. Приближающиеся праздники 9 мая для этого вполне подходящий повод, впрочем, как и повод для того, чтобы исключительно внимательным образом следить за безопасностью.
Украина
Очень желательно задействовать все каналы по линии ШОС, чтобы перевести туда обсуждение конфликта на Украине. В конце концов, четыре принципа, которые О. Шольцу в Пекине изложил по Украине китайский лидер, выглядят весьма здравыми для третьих стран, и не только.
Будут ли достигнуты договоренности о том, как и на каких условиях Россия может присоединиться к китайской концепции, да и присоединится ли вообще, сказать сейчас не возьмется никто. Совершенно не факт, что и сами китайцы могут трансформировать свою модель так, чтобы видение будущего Москвы было учтено полностью.
Как ни странно, но даже крупные успехи на военном фланге (если таковые возможны в ближайшее время) могут в этом вопросе не сыграть главную роль, хотя переговорный фон создадут очень благоприятный.
Тут важнее тренды экономические, вернее – их оценка и прогнозы игроками (прежде всего Пекином) на период планирования 5–7 лет. А вот тут мы очень бодро сливаемся с экономикой Китая, а в Китае могут решить (как прошедшей осенью), что надо просто еще немного подождать.
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