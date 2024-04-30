Минобороны анонсировало спуск на воду двух новых кораблей для российского флота

18
Минобороны анонсировало спуск на воду двух новых кораблей для российского флота

Зеленодольский судостроительный завод готовит к спуску на воду сразу два строящихся на предприятии для российского флота боевых корабля. Как заявили в Минобороны, церемонии пройдут в один день.

Малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт» и патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» будут спущены на воду в один день в следующем месяце, точная дата не сообщается. В церемонии примут участие высшие офицеры Главного командования ВМФ, представители судостроительной отрасли и руководства региона.



МРК «Тайфун» — это пятый серийный корабль данного проекта, заложенный в сентябре 2019 года в Зеленодольске. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп. Длина — 67 метров, ширина — 11 метров, осадка — 4 метра, водоизмещение — около 800 тонн, дальность плавания — до 2500 миль, автономность — 15 суток. Основное вооружение — одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК «Калибр», одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М», две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ.

Патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» заложен 25 ноября 2016 года, предназначен для Черноморского флота, как и вся серия кораблей данного проекта. Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн, дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 28 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, имеется место для установки модульного контейнерного вооружения.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pivot Звание
    Pivot
    +3
    Сегодня, 18:39
    Ну по Волгодонскому каналу зайдут эти кораблики сначала в Азовское а потом и в Чёрное море.
    1. Normann Звание
      Normann
      -10
      Сегодня, 18:44
      А потом исследуют дно, где им и место. Не умеем мы строить корабли первого ранга, а клепают всякую... Конечно я утрирурую, но что есть то есть.
      1. Pivot Звание
        Pivot
        0
        Сегодня, 18:48
        А зачем в черном море корабли первого ранга? Чтобы легче было в них попадать? Большой не значит эффективный или мы оцениваем суда по размерам как телевизор, так никто на кухне в хрущевке не будет вешать плазму диагональю 2м.
        1. Normann Звание
          Normann
          -6
          Сегодня, 18:49
          А я где-то в своем комментарии упомянул ЧФ?
          1. Pivot Звание
            Pivot
            +1
            Сегодня, 18:50
            А я конкретно про эти суда веду разговор они строятся для ЧФ.
            1. Normann Звание
              Normann
              -5
              Сегодня, 18:51
              Ну я очень за Вас рад, но мой комментарий был абсолютно не об этом
              1. Pivot Звание
                Pivot
                0
                Сегодня, 18:53
                А зачем вы свой комментарий в ответ на мой написали, чтобы на вентилятор кидануть в верху комментариев?
                1. Normann Звание
                  Normann
                  -3
                  Сегодня, 18:58
                  Так точно, какой Вы догадливый
                  1. Pivot Звание
                    Pivot
                    -1
                    Сегодня, 19:02
                    Ну тогда отвечу на первое ваше заявление, место на дне вас ждёт, а наши корабли будут ходить там куда их отправит командование.
      2. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Normann
        Не умеем мы строить корабли первого ранга

        Зря . А раньше могли ?
        Цитата: Normann
        клепают всякую...

        "Каракурт" вполне удачный корабль БМЗ , особенно с ЗРК "Панцирь-М" . А вот в уродца 22160 уже столько раз плюнули , ему утонуть впору . Сейчас в Зеленодольске добивают треклятую серию из 6 шт. Больше им такой халявы на распил не будет .
        Цитата: Normann
        А потом исследуют дно, где им и место.

        Вы настолько ненавидите Россию и её Флот ?
        1. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 19:00
          Зря . А раньше могли ?

          Надеюсь Вы шутите.
        2. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 19:02
          Вы настолько ненавидите Россию и её Флот ?

          А я где-то упомянул что я ненавижу Россию? Вы видите только то что хотите видеть.
      3. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 19:03
        Цитата: Normann
        А потом исследуют дно, где им и место. Не умеем мы строить корабли первого ранга, а клепают всякую... Конечно я утрирурую, но что есть то есть.

        Не можем мы вырваться из всяких проливов .Не можем оторваться от материка ... Не дают ... На Балтике не дают и на Чёрном море не дают ... Балтику с таким трудом отвоеванную почти потеряли .. Кусочек Калиниградской области . и практически всё .. А раньше ГДР , ПНР , СССР . Тоже самое и на Чёрном море . Но там всегда была проблемой Турция -проливы ...
        1. Normann Звание
          Normann
          0
          Сегодня, 19:05
          В данном случае у нас только один вариант, делать только то на что пока способны, но и они без кораблей прикрытия...
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 18:41
    И снова проект 22160, многократно критикуемый.
  3. bayard Звание
    bayard
    +1
    Сегодня, 18:46
    Ещё один "Каракурт" это хорошо . Ещё один 22160 - событие почти без смысла .
    А Зеленодольску пора приступать к строительству МПК на базе укрупнённого корпуса "Каракурта" . Увеличив ВИ до 1200 т. установить на нём БУГАС , ЗРК "Панцирь-М" , "Пакет-НК" и две УКСК вместо одной . В результате получим не просто противолодочный корвет , но и универсальный корабль БМЗ . Главный принцип такого корабля - массовость и работа в группе . Цена такого корабля составит порядка 11 - 12 млрд. руб. (у "Каракурта" 8 млрд. руб. без "Панцирь-М" и 9 млрд. руб. с ЗРК "Панцирь-М") . И гнать такие корабли крупной серией на мощностях Пеллы , Зеленодольска и на ДВ . А с проектами 20380 и 20385 пора заканчивать . Вместо них строить фрегаты пр. 22350.1 . в Питере и на Амурском ССЗ .
  4. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 19:02
    Что еще может построить Зеленодольск кроме этой мелюзги?-и-теряюсь в загадках-кто такой Виктор Великий-неужто Черномырдин? lol
    1. МПК105 Звание
      МПК105
      +1
      Сегодня, 19:06
      «Виктор Великий» назван в честь Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга Виктора Ивановича Великого, командовавшего в годы Великой Отечественной войны отрядом бронекатеров Азовской военной флотилии.