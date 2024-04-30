Минобороны анонсировало спуск на воду двух новых кораблей для российского флота
Зеленодольский судостроительный завод готовит к спуску на воду сразу два строящихся на предприятии для российского флота боевых корабля. Как заявили в Минобороны, церемонии пройдут в один день.
Малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт» и патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» будут спущены на воду в один день в следующем месяце, точная дата не сообщается. В церемонии примут участие высшие офицеры Главного командования ВМФ, представители судостроительной отрасли и руководства региона.
МРК «Тайфун» — это пятый серийный корабль данного проекта, заложенный в сентябре 2019 года в Зеленодольске. Предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и в составе корабельных групп. Длина — 67 метров, ширина — 11 метров, осадка — 4 метра, водоизмещение — около 800 тонн, дальность плавания — до 2500 миль, автономность — 15 суток. Основное вооружение — одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК «Калибр», одна 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М», две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ.
Патрульный корабль проекта 22160 «Виктор Великий» заложен 25 ноября 2016 года, предназначен для Черноморского флота, как и вся серия кораблей данного проекта. Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн, дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 28 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, имеется место для установки модульного контейнерного вооружения.
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