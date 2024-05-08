Швеция в НАТО – только ли против России?



Министры обороны США и Швеции. Второй, надо полагать, думает о развитии партнёрских отношений, первый, вероятно, видит их в парадигме сюзерен/вассал

Отныне Германия – под Европой



В котелке и отдающий честь – лорд Г. Л. Исмей

Узда для бывшего соцлагеря



Готланд; скоро здесь появится и американский флаг, символизирующий заокеанскую плеть над Европой

До жизни такой: изгибы Шведского пути



Швеция: пока ещё уютная и благополучная



Карл XII на смертном одре – гибель во благо Швеции? Картина художника Густава Седерстрема

Материальное благополучие взамен имперских амбиций



Итогом отказа от великодержавной политики стала для многих шведов безбедная старость

Шведские мечты, или время умирать за Америку?

«В принципе, отход Хельсинки и Стокгольма от нейтралитета, – пишет П. Е. Смирнов, – был ознаменован уже их вступлением в Европейский союз в 1995 г., поскольку возможности ЕС, несмотря на амбиции отдельных его лидеров, выстроить собственную европейскую идентичность в области обороны и безопасности жестко ограничены, и без тесной координации с НАТО эта задача невозможна.»



На страже интересов США в Афганистане

«части, – как отмечает П. Е. Смирнов, – экспертного сообщества, политической и деловой элиты Финляндии и Швеции.»

«что их присоединение к НАТО и взятие на себя соответствующих обязательств чреваты риском неконтролируемой напряженности с Россией или вовлечения в военные действия в интересах тех членов Альянса, которые географически далеки от Балтийского региона.»



JAS-39 Gripen

Использованная литература:

Андреев С. В полку прибыло: что Швеция может предложить альянсу // https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-polku-nato-pribylo-chto-shvetsiya-mozhet-predlozhit-alyansu/.

Смирнов П.Е. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: геополитические последствия для позиционирования России в Балтийском регионе // https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-polku-nato-pribylo-chto-shvetsiya-mozhet-predlozhit-alyansu/.

Пухов Р. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО принесло России серьезные риски // https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-prineslo-rossii-sereznye-riski/.