Швеция в НАТО – только ли против России?
Подписав соглашение о военном сотрудничестве со Стокгольмом, в Вашингтоне могут быть довольны, поскольку получили доступ к 17 шведским военным базам и значительно упрочили своё стратегическое положение в Европе, превратив Балтийское море во внутреннее озеро альянса, то есть по сути – в собственное.
В распоряжении нашего вероятного противника отныне также стратегически важный Готланд. Таким образом, расстановка сил на Балтике, может быть, и не кардинально, но изменилась не в пользу России.
При этом, с моей точки зрения, и упомянутое соглашение, и в целом приём Швеции в альянс не направлены исключительно против нашей страны, как неустанно говорят и пишут по обе стороны нынешнего конфликта.
Министры обороны США и Швеции. Второй, надо полагать, думает о развитии партнёрских отношений, первый, вероятно, видит их в парадигме сюзерен/вассал
На мой взгляд, данные события имеют не меньшее значение в контексте расстановки сил к западу от Днепра и Карпат на долгосрочную перспективу и в условиях возможной смены политической конъюнктуры в ведущих европейских государствах.
Отныне Германия – под Европой
Отныне нависающий со Скандинавского полуострова над Центральной и Восточной Европой американский кулак стал ещё крепче и фактически исключает даже гипотетические перспективы обретения Германией независимости и попыток реанимировать идеи К. Хаусхофера.
Для Белого дома это важно с точки зрения незыблемости основ собственного господства над Европой, поскольку ФРГ является ведущей на континенте в экономическом плане и крупнейшей после России по демографическому потенциалу страной, граждане которой не изжили в полной мере имперское самосознание.
До недавнего времени это не могло не тревожить Вашингтон и Лондон. Ибо где гарантии, что на определённом этапе Берлин не начнёт тяготиться оккупацией и попранием даже номинальных основ суверенитета; в особенности, если рост населения Германии продолжится? А на каждый раз покладистых канцлеров, вроде Шольца, не напасёшься.
В конце концов, к власти, пусть и в отдалённой перспективе, могут прийти деятели уровня Г. Шмидта или кого порадикальнее. И не то чтобы тогда Федеративная республика пожелает расстаться с НАТО, но вот возглавить альянс – вполне. Допускаю: в тандеме с Францией, в каком-то смысле вернувшись если и не к букве, то к духу подписанного Ш. де Голлем и К. Аденауэром в 1963 г. Елисейского договора.
И тут расположенные на территории Швеции натовские (то есть по сути американские) базы, как раз пригодятся. В качестве узды или плети, одного взмаха которой будет достаточно для приведения немцев в чувство.
В котелке и отдающий честь – лорд Г. Л. Исмей
Соответственно, в каком-то смысле почти через семьдесят с небольшим лет в полной мере сбылось пожелание первого генсека НАТО лорда Г. Л. Исмея – держать немцев под Европой. Да и за бывшими членами ОВД теперь удобнее присматривать.
Узда для бывшего соцлагеря
Ибо сегодня, да, они строят отношения с заокеанским сюзереном в формате: «Что изволите?». А дальше всякое может случиться, особенно учитывая уже плохо скрываемое негативное отношение «настоящих» европейцев к «новоиспечённым», что, скажем, выразилась в отклонении Австрией и Нидерландами заявок Болгарии и Румынии на присоединение к Шенгенской зоне.
В конце концов, тянущийся из девяностых шлейф от эйфории приёма в альянс и ЕС рассеивается, и у кого-то из восточноевропейцев может наступить разочарование вследствие несбывшихся надежд, а вместе с ним что-то вроде фронды. На первых порах пусть и робкой. Да, собственно, она уже проявляется.
Вон, то М. Земан характер покажет, вздумав извиняться перед сербами за «демократические» бомбардировки Югославии в 1999-м, поправ принципы натовской солидарности и коллективной ответственности за совершённые преступления, то В. Орбан продемонстрирует строптивость при процедуре приёма той же Швеции в альянс.
Готланд; скоро здесь появится и американский флаг, символизирующий заокеанскую плеть над Европой
Расположенные в ней базы вполне ограничат фронду известными пределами, и один взмах упомянутой американской плети с Готланда и Скандинавии способен развеять некоторые иллюзии любого европейского государства.
До жизни такой: изгибы Шведского пути
Что касается самого Стокгольма, то подписанный им документ свидетельствует: за три минувших столетия Швеция проделала путь от почти состоявшегося великодержавия до вассала США.
И здесь она уподобилась восточноевропейским странам. Другое дело, что они суверенитетом обладали, если говорить об истории Нового времени, сравнительно короткий период. В отличие от Швеции.
Небольшое уютное королевство до девяностых годов прошлого века – столп европейского нейтралитета и благополучия (выглядящая со стороны столь привлекательной модель шведского социализма, во всяком случае до наплыва мигрантов в наступившем тысячелетии), превратилось в потенциальный театр военных действий. Пока только на штабных картах, причём не только российских, но и натовских.
Швеция: пока ещё уютная и благополучная
Как шведы дошли до жизни такой? Немного истории.
В начале XVIII столетия в концерте ведущих европейских держав именно Швеция, громко заявившая о себе на полях сражений Тридцатилетней войны победами короля Густава II Адольфа (1611-1632) при Брейтенфельде и Лютцене, должна была занять место утративших былое влияние Нидерландов.
Так бы, скорее всего, и произошло. И в разделе ослабленной произволом магнатов и шляхты Речи Посполитой вместо Пруссии, или наряду с ней, приняла бы участие Швеция.
Опыт-то был: в середине XVII в. устроившие польско-литовскому государству Потоп (так в польской историографии именуется шведское вторжение) войска короля Карла X Густава уже брали Варшаву в 1655-м и захватили почти всю страну.
И если бы ещё Швеция успела отнять у Дании Норвегию, – что Карл XII и пытался сделать в 1718-м, найдя свою смерть под стенами Фредрикстена, – не ввязываясь в конфликт с русскими и сохранив за собой владения в Померании, то военно-политический расклад в Северной Европе выглядел бы иначе.
Карл XII на смертном одре – гибель во благо Швеции? Картина художника Густава Седерстрема
Вся Скандинавия оказалась бы во власти Тре Крунур, влияние которой распространилось бы не только на акваторию Балтийского моря, но и на северную часть Атлантики.
Это нашло бы поддержку у Франции, воевавшей с Англией за Испанское наследство и нуждавшейся в противовесе обретавшему господство в океане Royal Navy.
Но изнурительная и долгая война, затеянная Карлом XII, вконец разорила Швецию. Да, начал борьбу не он, но в его власти было завершить её гораздо ранее и сравнительно безболезненным миром, что, собственно, и предлагал ему Пётр I ещё в 1708 г. Карл XII на свою голову отказался. И Ништадтский мир стал закономерным итогом его недальновидной политики.
Однако инерция восприятия действительности такова, что и человек, и государство часто живут иллюзиями прошлого, что мешает им реально оценить и окружающую обстановку, и собственные силы, и потенциал соперников.
Взять в условном вчера великих боксёров, с годами превратившихся в тень былой славы, но не осознающих это и продолжающих выходить на ринг. Грустное, согласитесь, зрелище.
С государствами нередко происходит то же самое. И Швеция здесь яркий пример. Её попытки взять реванш, в 1741-1743 и 1788-1790 гг., за поражение в Северной войне и вернуть утраченное в Прибалтике закончились ничем. Эпоха Карла X Густава осталась безвозвратно в прошлом.
Но Стокгольму понадобился почти целый век, чтобы с этим, наконец, смириться. Свержение же Людовика XVI положило предел поступавшим в шведскую казну французским субсидиям, а без них у Тре Крунур не было сколь-нибудь существенных перспектив на сохранение минимального влияния в Европе.
Погребальным звоном минувшему величию стало для шведов расставание с Финляндией в результате Фридрихсгамского мира 1809-го, завершившего бесперспективное для Стокгольма противостояние с восточным соседом, к тому же выходившим на пик своего военно-политического могущества.
Материальное благополучие взамен имперских амбиций
Впрочем, расставание с имперскими амбициями только послужило во благо простым шведам.
Итогом отказа от великодержавной политики стала для многих шведов безбедная старость
В истории подобное не редкость. Вспомним экономический расцвет вздохнувших спокойно после изнурительных войн XVI–XVII столетий тех же Нидерландов, их тихую и размеренную жизнь, ненадолго прерванную Наполеоном, но потом восстановленную вплоть до Второй мировой.
Ещё пример: пришедшее на смену лихорадившим двуединую монархию амбициям Габсбургов благополучие нейтральной Австрии.
Да и экономический подъём Турции на руинах Оттоманской Порты: начался он при Р. Эрдогане, но фундамент под него заложил Ататюрк, при котором заботы о сохранении распадавшейся империи остались в прошлом.
Или Испания, на исходе 1950-х пережившая экономический бум, давно позабыв о галеонах «Золотого флота», на самом деле только разоривших корону и бывших источником постоянной головной боли для правительства.
Да, упомянутые страны, за исключением Австрии – члены НАТО, но при этом Нидерланды и в особенности Испания находятся на периферии альянса, если рассматривать их в качестве вероятного театра военных действий в войне с Россией – разумеется, речь идёт о локальном конфликте с применением конвенциональных вооружений.
Что касается Анкары, то в случае, если реально запахнет жареным, она скорее договорится с Кремлём, нежели будет воевать с нами. Уж что-что, а турки и натовская солидарность мало совместимы, особенно после приобретения Анкарой ЗРК С-400, несмотря на угрозы, возмущение и давление Вашингтона и Брюсселя.
Да и на Мадрид Белому дому особенно рассчитывать не приходится: вспомним, как после терактов 11 сентября 2004 г. он поспешил вывести свой контингент из Ирака.
И в этом смысле для стратегов из Пентагона существенную роль играет усиление альянса за счёт его северного и более, с военной точки зрения, надёжного крыла.
Вот только самим шведам в случае вооружённого конфликта с Россией, подобно испанцам, туркам и голландцам, в стороне не отсидеться. Ибо составной частью противостояния станет борьба за господство на Балтике и попытка нашего противника либо блокировать, либо захватить Калининград.
Шведские мечты, или время умирать за Америку?
Стоит отметить: за вступление в НАТО проголосовал 41 % шведов, против – 35 %. Первые готовы принять риск превращения, при известных событиях, их страны в «лунный пейзаж»? Вряд ли, конечно.
Скорее речь о дезориентации благополучного общества, некритическом восприятии им навязываемых СМИ фобий, вроде российской угрозы. Кстати, дискуссии о будущем внеблокового статуса начались и в Австрии.
Что касается позиции шведских политических элит, то их ориентация, исключая социал-демократов, на вступление в альянс представляет собой логическое завершение линии королевства на международной арене, осуществляющейся в последнее тридцатилетие.
В наступившем тысячелетии Соединенные Штаты уже активно привлекали Швецию к реализации своих захватнических планов: в частности, королевские ВВС принимали участие в агрессии против Ливии, сухопутные силы – в оккупации Ирака и части Сербии (Косово), а также использовались Вашингтоном в качестве пушечного мяса в Афганистане.
На страже интересов США в Афганистане
Любопытно, что шведский контингент принял участие в реализации неоколониальных амбиций Франции на территории Франсафрики. Речь о Мали.
Обещанные, думается – за закрытыми дверями, преференции для послушного Белому дому политического истеблишмента и чиновничества, равно как и искажённое восприятие военно-политических реалий частью шведского общества, свели на нет трезвые оценки
Позиция шведских деловых кругов основывалась на опасениях,
При этом мне видятся вполне реальными, в контексте приведённой цитаты, дискуссии, инициируемые шведскими социал-демократами (главными скептиками относительно отказа от внеблокового статуса), в недалёком будущем, о выходе королевства из НАТО, в особенности после завершения СВО.
Только вряд ли это получится. Нынешняя Швеция – не Франция эпохи Ш. де Голля, спровадившего штаб-квартиру альянса из Парижа в Брюссель.
Шведы – слишком ценное для США приобретение, чтобы так легко с ним расстаться. Да и шведская армия существенно усилила альянс. По своему боевому потенциалу она значительно превосходит ВС стран Балтии и не требует перевода на натовские стандарты, в отличие от армий бывшего соцлагеря.
Само королевство не обременено конфликтами по примеру греко-турецкого, территориальными спорами, вроде британо-испанского; не склонно к склокам по типу поляков, всё время от кого-то что-то требующих.
Наконец, Швеция обладает собственным неплохим ВПК, выпускающим конкурентоспособную на рынке вооружений технику. Многоцелевые истребители JAS-39 Gripen – яркий тому пример. Они, равно как корветы типа Visby шведской разработки и производства (о них см.: Корветы проекта Visby) и подлодки класса Gotland, бесспорно, усилят потенциал альянса на Балтике.
JAS-39 Gripen
Предположу, что вступление двух скандинавских стран в блок связано и с намерениями США переложить часть ответственности за северный фланг НАТО на новоиспечённых членов в условиях продекларированного ещё Б. Обамой переноса центра тяжести американской геополитики в АТР, для сдерживания растущего влияния Китая.
Несомненно, в Стокгольме это понимают и, допускаю, надеются проскочить между Сциллой, представляющей довлеющий над суверенитетом Тре Крунур американский контроль, и Харибдой, связанной с вероятностью вовлечения в глобальный вооружённый конфликт с Россией, рассчитывая войти в гавань возрождения былой роли в военно-политической жизни Северо-Восточной и Центральной Европы.
Так ли это или нет – покажет время.
Использованная литература:
Андреев С. В полку прибыло: что Швеция может предложить альянсу // https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-polku-nato-pribylo-chto-shvetsiya-mozhet-predlozhit-alyansu/.
Смирнов П.Е. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: геополитические последствия для позиционирования России в Балтийском регионе // https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-polku-nato-pribylo-chto-shvetsiya-mozhet-predlozhit-alyansu/.
Пухов Р. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО принесло России серьезные риски // https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-prineslo-rossii-sereznye-riski/.
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