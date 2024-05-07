«Крепость должна сражаться до последнего». Как началась битва за Порт-Артур
Русский плакат начала Русско-японской войны, 1904 г.
2-я японская армия Ясукаты Оку спокойно высадилась (35 тыс. штыков). Вскоре японцы прервали железнодорожное сообщение и телеграфную связь Порт-Артура с русской армией в Маньчжурии и атаковали позиции, прикрывавшие дальние подступы к крепости. Так началась битва за Порт-Артур.
Предыстория
Начало Русско-японской войны оказалось неожиданным практически для всех. Даже иностранцы, которые жили в Японии и видели их воинственный дух, фанатизм и феноменальное упорство в достижении поставленных целей, сомневались в силе Японской империи. Слишком огромной и мощной казалась Российская империя, которая некогда победила самого Наполеона. Во всех европейских столицах и в Петербурге считали, что русские просто забросают шапками японцев.
Даже британцы, которые провоцировали Японию на войну, готовили план «Б» на случай, если русские быстро выиграют войну, займут доминирующие позиции в Китае и продолжат экспансию на юг, к Индии.
Поэтому начало войны было неожиданным для мировой общественности. Японцы смогли организовать внезапное нападение на русский флот в Порт-Артуре. В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года, до официального объявления войны, 8 японских миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура. В результате атаки на несколько месяцев были выведены из строя два лучших русских эскадренных броненосца – «Цесаревич» и «Ретвизан», бронепалубный крейсер «Паллада».
Квантунская область и Корейский залив (1903)
Во-многом был виноват наместник Дальнего Востока адмирал Алексеев, который приказал ставить флот в защитную позицию и несколько раз отказывал адмиралу Старку, который командовал эскадрой, принять меры по укреплению флота, чтобы «не спровоцировать японцев». Это была настоящая преступная халатность, которая дорого обошлась флоту и России. Степень неожиданности нападения врага была такова, что команды кораблей не могли понять, что происходит. Ждали приказа, а его не было! А адмирал Алексеев сначала даже не верил, что японцы атаковали Порт-Артур: «Это невероятно!».
Днём 9 февраля японский флот под началом Того, после разведки вице-адмирала Дэву Сигэто, планировал нанести удар по оставшимся силам русской эскадры. Однако русские корабли дали сильный отпор, и японский флотоводец предпочёл не рисковать и увёл флот. Несколько кораблей пришлось ремонтировать. Но у японцев были прекрасные сухие доки, а в Порт-Артуре – всего один (и строился второй).
При этом артиллерия фортов Порт-Артура, которая, по сути, и должна была остановить противника, имела ограниченный радиус действия. Более того, снарядов было так мало, что некоторые артиллеристы заряжали пустыми патронами, а другие просто не стреляли. То есть сановники империи не вооружили свою главную крепость накануне войны! В сущности, это был приговор бездумной расхлябанной империи. «Хочешь мира, готовься к войне», – как говорили древние. Вечная истина.
Русская эскадра в Порт-Артуре. Из альбома М. Ф. Шульца
Нейтрализация русской эскадры
Стоит отметить, что Того был довольно осторожен, эффект неожиданности до конца не использовал. Если бы японский адмирал взял десант, высадил его и атаковал со всей решимостью, то имелась возможность полной победы. Учитывая внезапность нападения и неготовность к бою русских. Русские корабли стояли скученно, экипажи в ряде случаев были неполными. Береговые батареи оказались слабыми, снарядов было мало.
Но японский адмирал был готов пожертвовать эсминцами, но не линкорами. Поэтому британцы оценивали нападение японцев на Порт-Артур не как битву, а как разведку боем. Англичане отмечали, что «японцы не представляли себе степень неготовности русских». Когда оценили, было уже поздно – русские пришли в себя и были готовы дать бой.
Того был частично разочарован результатами внезапного удара. Торпедная атака не дала ожидаемых результатов. Однако весь мир увидел, что на планете теперь есть новый первоклассный флот – японский.
Тем не менее японский адмирал Того Хэйхатиро добился того, что на некоторое время русский флот на Тихом океане был нейтрализован, и его командиры даже помыслить не могли, что надо помешать японцам высадить армию на континенте. Японская армия спокойно стала высаживаться в Корее.
Почти одновременно превосходящие силы японской эскадры взяли верх над русским отрядом в корейском порту Чемульпо – крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец».
Ещё до нападения на русские корабли начинается высадка на Корейский полуостров 1-й японской армии под командованием барона Тамэмото Куроки (свыше 42 тыс. бойцов). 21 февраля 1904 года японские войска заняли Пхеньян.
Броненосец «Ретвизан» в Порт-Артуре после ночной атаки
«Сокрушить противника»
Через два дня после нападения на Порт-Артур – 10 февраля 1904 г. Япония официально объявила войну России. Японский император призвал армию и флот «сокрушить противника». «Банзай Ниппон!» («Да здравствует Япония!») звучало по всей стране. Японская пропаганда рисовала картину доблестного маленького Давида, который рискнул восстать против огромного северного Голиафа. Маленькая нация пошла на страшный риск ради своего выживания.
Японцев убеждали, что они сражаются за святое дело, за своё выживание. На самом деле Япония, как и во время войны с Китаем, пренебрегла всеми нормами международного права, чтобы внезапно и коварно атаковать слабый фланг России. Напала с захватническими целями – для превращения в свои колонии Кореи и значительной части Китая.
Британцы поддерживали своего союзника. Лондонская «Таймс» не осуждала японцев:
Английский военный корреспондент сообщал, что
Схожая ситуация была в США. Президент Теодор Рузвельт и значительная часть американской элиты почти открыто симпатизировали Японии, полагая, что «Япония играет в нашу игру». Рузвельт считал главным призом современности огромный рынок Китая. Европейские державы и Россия кружили вокруг одряхлевшей Китайской империи. Америка уже получила ключ к Азии, перехватив у Испании Филиппины. Теперь американцы хотели развить успех, потеснив Европу и Россию. Для этого использовали «японский таран».
При этом американцы прозорливо смотрели в будущее. Рузвельт пишет в Петербург своему другу секретарю британского посольства в России Сесилю Спринг-Райсу, что будущее, в случае военного успеха Токио, предвещает превращение Японии в «грандиозную новую силу» на Дальнем Востоке. И если Корея и Китай пойдут по пути Японии, принимая западный технологический и иной опыт, то
По поводу русских Рузвельт высказывался, используя цитату Киплинга:
И добавил:
Так Америка платила за благородную помощь Русской империи в 1780, 1863 и 1867 гг. Американцы симпатизировали «молодому гиганту», который начал борьбу с русским медведем.
Русский плакат начала Русско-японской войны, 1904 г. Японский император и его лукавые доброжелатели: Джон Булль и Дядя Сэм
«Превратить гавань Порт-Артура в озеро»
Через 10 дней после первой атаки на Порт-Артур адмирал Того решил, что
Для этого решили затопить старые суда при выходе из бухты, чтобы «запечатать» русский флот в сравнительно тесной внутренней гавани. Отобрали группу добровольцев – 77 человек (вызвалось 2 тыс.).
В ночь на 24 февраля отряд кораблей из 5 судов приступил к операции. Однако в этот раз русские были готовы. Неожиданно для японцев ярко вспыхнул прожектор и обнаружил неприятеля. Японские суда замедлили ход, яркий свет слепил глаза. Открыл огонь броненосец «Ретвизан» (назван в честь шведского линейного корабля «Rättvisan» – «Справедливость», захваченного в 1790 году). Два судна были потоплены береговой артиллерий, на третьем сам капитан открыл кингстоны. Команды были спасены японскими миноносцами. Ещё одно судно сжёг «Ретвизан», другое напоролось на мину.
Операция провалилась. Однако эта попытка прорыва показала, что японцы храбрые и фанатичные бойцы, готовые на смерть ради своей родины. Первые же недели войны показали, что «маленькой и победоносной войны» не будет. Что будет кровавая, жестокая, затяжная и упорная война.
Японская пехота во время оккупации Сеула. Корея, 1904 г.
«Отступать некуда»
Петербург пытается исправить предвоенные ошибки, усиливает командование. Военный министр Алексей Куропаткин должен был вспомнить свою боевую молодость, когда он воевал на Балканах и Туркестане. Его назначали главнокомандующим русской армией в Маньчжурии. 28 марта 1904 г. Куропаткин прибыл в Харбин.
Смена командования произошла и на флоте. Адмирал Старк дискредитировал себя неудачами в начале кампании. Сказывалось отсутствие общей стратегии, недостаток тактических методов. Пагубно сказывалась разобщённость флота. Часть флота стояла на приколе во Владивостоке. Алексеев приказал эскадре крейсеров контр-адмирала Эссена не удаляться от порта далее, чем на день хода. Хотя крейсера – «Россия», «Рюрик», «Громобой» и «Богатырь», могли громить морские коммуникации противника, тревожить его берега. Эскадра в Порт-Артуре также почти бездействовала.
Тем временем японский флот контролировал море и обеспечил высадку армии в Корее. На море нужно было что-то менять. Требовался решительный флотоводец, который перехватит инициативу у противника. Таковым большинству казался вице-адмирал Степан Макаров, который командовал базой в Кронштадте. Это был человек, который олицетворял всё лучшее в русском флоте. Полярный исследователь, учёный, кораблестроитель, решительный и волевой моряк.
8 марта в Порт-Артур прибыл Макаров. Новые назначения укрепили боевой дух русских войск. На Дальний Восток прибыли два лучших командующих, которые смогла выставить империя.
Почтовая марка СССР из серии «Адмиралы России», посвящённая С. О. Макарову, 1989 г.
Порт-Артур наконец-то начали готовить к длительной осаде. Комендант Стессель выпустил ведущий приказ:
Укрепляют форты, продолжается укрепление внутренней стены, опоясывающей Старый город. Особые группы расчищают следы японского обстрела. Ремонтники восстанавливают повреждённые корабли. Люди работают с огоньком. Даже матросы знали, что «Бородатый» (адмирал Макаров) не терпит равнодушных к общему делу. Экипажи старались, некоторые специалисты работали по 24 часа в сутки, восстанавливая свои корабли. Подгоняло и чувство унижения, испытанное 8-9 февраля, сообщения о гибели «Варяга». Матросы хотели отомстить.
С трудом сняли броненосец «Ретвизан» с мели при выходе из бухты. Корабли готовили к сражениям. В сухом доке быстро отремонтировали бронепалубный крейсер «Новик», поймавший снаряд в последней схватке с японцами. Почти непрерывно в этой войне звучали оркестры.
В целом Порт-Артур, как крепость, представлял собой объединение нескольких прибрежных фортов, многие из которых были вооружены мощными пушками. Но внешний периметр с востока на запад тянулся на 30 км и был почти не защищён – прикрывался небольшим количеством орудий и пулемётов. Шесть постоянных опорных пунктов к северу от города не были завершены. Хорошо, что ещё имелись старые китайские укрепления – их можно было использовать как линию временной обороны. Город был неплохо связан дорогами с основными фортами.
Важнейшим узлом города был железнодорожный вокзал. Поезда шли на Харбин и Дальний, затем в Россию. Китайцы с началом войны покинули город, исчезла прежняя основная рабочая сила. Резко выросли цены на продовольствие. Прежняя весёлая жизнь закончилась.
«Новик» в Порт-Артуре, 1904 год
Проблемы японской стороны
Японская империя, начав войну, тоже столкнулась с непредвиденными трудностями. Страна оказалась не готова к затяжной войне. Выяснилось, что Порт-Артур – более серьёзная проблема, чем думали раньше. Нужно формировать третью армию, которая будет занята только русской крепостью.
Начальник японского Генштаба Кодама Гэнтаро вообще считал, что Порт-Артур можно пока оставить в тылу. Блокировать город и ждать, пока он сам капитулирует, когда закончатся запасы. Другие японские генералы недооценивали крепость. Мол, первый штурм – и русские выкинут белый флаг. В итоге оказалось, что японские войска не готовы к осаде и штурму крепости. Не было даже соответствующих планов и карт.
Но некоторая подготовка велась. В Германии закупили осадные орудия (15-дюймовые гаубицы) и снаряды к ним. Генштаб начал создавать учебник, где рассматривались методы штурма крепостей.
Пока же всё внимание японцев было сосредоточено на главной русской оперативной базе – Ляояне. Японское командование, учившееся у германцев, планировало окружить русскую армию.
Японский генерал, граф Тамэмото Куроки (1844–1923). Голландский художник Херманус Виллем Куккук
«Батюшка взялся за дело»
Как и японцы, адмирала Макаров был фаталистов в лучшем смысле этого слова. Он отмечал:
Макаров ненавидел рутину, безответственность, которые царили в тогдашней России. Он любил инициативных, активных командиров. Работа при адмирале кипела. Один из русских офицеров отмечал:
Из Петербурга вызвали корабельных специалистов. Их усилиями броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич» ввернули в строй. Макаров командовал флотом всего три дня и приказал двум флотилиям эсминцев выйти в море для поиска противника. Для японцев это был неприятный сюрприз. В море они русских в ближайшее время не ждали. 9 марта четыре русских эсминца вступили в бой с четырьмя японскими эсминцами. Обе стороны понесли потери, но схватка была равная. Русский флот готовился дать бой.
10 марта погиб в бою с превосходящими силами врага (4 эсминца и 2 крейсера) эскадренный миноносец «Стерегущий». Из экипажа «Стерегущего» в живых остались только Ф. Юрьев, И Хиринский, А. Осинин и В. Новиков. Все они по возвращении на Родину были награждены знаками отличия военного ордена IV степени (обычно его называли Георгиевским крестом).
Миноносец «Стерегущий»
Макаров на крейсере «Новик», вопреки формальным правилам, бросился на помощь гибнущему эсминцу. Но напоролся на весь вражеский флот. Русский крейсер на всех парах ушёл в Порт-Артур. Все экипажи, выстроившись на палубе, салютовали своему отважному командующему.
— отмечал очевидец.
В этот же день 10 марта (26 февраля по ст. с.) японские броненосцы предприняли обстрел гавани, ведя перекидной огонь через горный массив от мыса Ляотешань, где они были вне досягаемости для русских береговых батарей. Стрельба велась по площадям и была малоэффективной. Однако из 154 выпущенных противником 12-дюймовых снарядов три попали в русские корабли: крейсер «Аскольд» и броненосцы «Севастополь» и «Ретвизан». Корабли снова ремонтировали.
Чтобы не допустить повторного безнаказанного обстрела из-за Ляотешаньских гор, адмирал приказал оборудовать на Ляотешане корректировочный пост, имеющий прямую связь с русскими кораблями. Также установили батарею из четырёх 152-мм орудий, снятых с «Ретвизана», пока шёл ремонт, а также заминировать место предыдущего маневрирования японской эскадры.
Макаров пытался рационализировать оборону. Он соединил телефонной связью главные орудия фортов. Экипажи кораблей ежедневно тренировались быстро входить и выходить из гавани. Результаты были. Раньше для входа в порт флот тратил почти сутки, при Макарове – два с половиной часа. Флотоводец осуществил первые за полгода учения в открытом море. При входе в гавань установили мины. Также там стали дежурить торпедные катера. Два старых судна затопили у входа, сузив проход, чтобы помешать врагу подойти к городу.
В крепость прибыл генерал-лейтенант Константин Смирнов (прозванный «Семь дьяволов»). Он стал новым комендантом и приложил большие усилия для укрепления обороны. Создан Совет обороны, мобилизовано 5 тыс. рабочих для укрепления фортов, особенно с тыла и флангов. Смирнов оказался прирождённым фортификатором, его люди день и ночь создавали новые укрепления и огневые точки.
Командир Порт-Артурской крепости генерал-лейтенант К. Н. Смирнов (1854–1930)
Продолжение следует…
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