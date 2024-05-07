«Крепость должна сражаться до последнего». Как началась битва за Порт-Артур



Русский плакат начала Русско-японской войны, 1904 г.

Предыстория



Квантунская область и Корейский залив (1903)



Русская эскадра в Порт-Артуре. Из альбома М. Ф. Шульца

Нейтрализация русской эскадры



Броненосец «Ретвизан» в Порт-Артуре после ночной атаки

«Сокрушить противника»

«Наш союзник привёл в действие свои военно-морские силы с такой быстротой и мужеством, что вызвал восхищение всего мира.»

«русская эскадра сама вызвала удар японцев, поскольку стояла на внешнем периметре гавани на пути японского флота. Это приглашение было принято быстро и пунктуально, что делает честь военно-морскому флоту нашего галантного союзника и ставит японцев в один ряд с лучшими флотами современности.»

«произойдёт подлинный перенос центра тяжести в мировом масштабе, что прямо касается судьбы белой расы.»

«Медведи, которые только ходят как люди.»

«Не существует человеческих существ, чёрных, жёлтых и белых, которые были бы в такой же степени ненадежны, неискренни и высокомерны, – короче говоря, люди, на которых ни в коей мере нельзя положиться.»



Русский плакат начала Русско-японской войны, 1904 г. Японский император и его лукавые доброжелатели: Джон Булль и Дядя Сэм

«Превратить гавань Порт-Артура в озеро»

«следует превратить гавань Порт-Артура в озеро.»



Японская пехота во время оккупации Сеула. Корея, 1904 г.

«Отступать некуда»



Почтовая марка СССР из серии «Адмиралы России», посвящённая С. О. Макарову, 1989 г.

«Крепость должна сражаться до последнего, отступать некуда.»



«Новик» в Порт-Артуре, 1904 год

Проблемы японской стороны



Японский генерал, граф Тамэмото Куроки (1844–1923). Голландский художник Херманус Виллем Куккук

«Батюшка взялся за дело»

«Судьба владеет нами, и, если она призывает, нужно следовать её зову. Всё, что требуется, – это следовать своему долгу. Не торопись. Нет ничего особенного в смерти, но глупо погибнуть бессмысленно.»

«Часто у нас не было времени даже для еды или сна; и все же это была превосходная жизнь.»



Миноносец «Стерегущий»

«Одним поступком он завоевал все сердца»,



Командир Порт-Артурской крепости генерал-лейтенант К. Н. Смирнов (1854–1930)