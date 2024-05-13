Оружие престижа: линкоры Италии в Первой мировой войне
После того как Великобритания в 1905 году обзавелась линкором «Дредноут», корабли данного класса в первой половине XX века считались чуть ли не главным показателем технического состояния флота.
В итоге каждая «уважающая себя» страна, обладавшая соответствующим техническим потенциалом, вслед за англичанами приступила к строительству своих линкоров.
Не стала исключением и Италия, которая к началу Второй мировой войны сумела вывести свои ВВС на четвертое место в мире. Впрочем, свои первые линкоры эта страна спустила на воду еще в 1911 и 1913 годах.
Речь идет о кораблях «Юлий Цезарь», «Принц Кавур», «Леонардо да Винчи», «Андреа Дориа», «Данте Алигьери» и «Кайо Дулио».
Стоит отметить, что линкоры у Италии на то время получились весьма неплохие. Да, они уступали американским и английским «коллегам» в мощности орудий (343 и 356 мм против 305 мм). Однако для успешных действий в Средиземноморье их потенциала вполне хватало.
Впрочем, до тех самых «действий» дело так и не дошло. Несмотря на то что итальянские линкоры вошли в строй до начала Первой мировой войны, они фактически в ней не участвовали.
До середины 1916 года корабли не сделали ни одного выстрела по противнику. Более того, они с ним даже не сталкивались, так как большую часть времени проводили на стоянках (властям Италии не хотелось рисковать «дорогими игрушками»).
По иронии судьбы, именно вышеупомянутая «бережливость» обошлась итальянцам потерей линкора «Леонардо да Винчи», до которого в августе 1916 года добралась австро-венгерская разведка. Корабль затонул прямо на стоянке.
В целом, до самого конца конфликта, уцелевшая «пятерка» так ничем и не отметилась.
Позднее, после инцидента на учениях в 1925 году, на три года вышел из строя «Кайо Дулио».
В свою очередь, в 1928 году «Данте Алигьери» и вовсе был продан на слом.
«Юлий Цезарь» в том же году стал учебно-артиллерийским кораблем, а «Принц Кавур» вывели на модернизацию.
«Андреа Дориа» и «Кайо Дулио» отправились в резерв в 1932 году. Однако оба корабля, как и «Юлий Цезарь» с «Принцем Кавуром», получили «вторую жизнь» после того, как Франция в начале 30-х заложила линкор «Дюнкерк».
Итальянские корабли прошли глубокую модернизацию и затем участвовали во Второй мировой.
Что касается итальянских линкоров в Первой мировой войне, это, скорее, было «оружие престижа», созданное под влиянием «модного веяния» той эпохи.
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