Врангель как полководец: штурм Царицына



Врангель на ступенях царицынского кафедрального Александро-Невского собора, разрушенного в 1932 году. Ныне восстановлен неподалеку от прежнего места

От дивизии к армии

Юг России: стратегическая обстановка

Прекрасно вооруженные, снабженные пулеметами и пушками отряды наши уходят без боя в глубь страны, оставляя хутора и станицы на поругание врагу. Теперь сдаются на милость красной сволочи целыми сотнями и с нею вместе идут избивать своих отцов и братьев. Теперь арестовывают офицеров и старших начальников, выдают их на расстрел красным и тем подрывают в них веру в казаков и лишают их необходимого мужества...



Май-Маевский, за его спиной Павел Макаров – тот самый адъютант его превосходительства, прототип которого был блестяще сыгран Ю. М. Соломиным

Конница может делать чудеса, но прорывать проволочные заграждения не может.



Будущие маршалы: Тимошенко (комбриг в Кавкорпусе Красного Мюрата), Ворошилов (один из руководителей обороны Красного Вердена в 1918), Буденный (справедливое прозвище, ибо Семен Михайлович действительно был талантливым полководцем, в отличие от дилетантов в военном деле вроде М. В. Фрунзе или И. Э. Якира, за которых операции планировали военспецы – соответственно генерал-майор Ф. Ф. Новицкий и контр-адмирал А. В. Немитц).

Группе генерала Улагая – 2-й кубанский, 4-й конный корпуса, 7-я пехотная дивизия, дивизион танков, дивизион бронеавтомобилей, четыре бронепоезда, прорвать оборону противника и, развивая наступление вдоль железной дороги Сарепта (ныне в черте города – Прим. авт.) – Царицын, овладеть Царицыном с юга.

Броня крепка



Обратите внимание на Сарепту, со стороны которой Врангель наносил главный удар



Бронепоезда активно использовались и красными, и белыми, сыграв важную роль в Гражданской войне, в том числе и в штурме Царицына



Врангель и Деникин в Царицыне

Использованная литература:

Буденный С. М. Пройденный путь М., 1959. Кн. 1.

Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. т. 1. Минск, 2002.

Деникин А. И. Вооруженные силы Юга России. // Белое дело. Избранные произведения в 16 книгах. М., 1996.

Клюев Л. Л. Оборона Царицына. М.–Л., 1928.

Краснов П. Н. Всевеликое Войско Донское // Архив Русской революции. Берлин, 1922, т. 5.