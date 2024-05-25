«Ответ на российскую доктрину»: ВМС США отчитались о создании ядерных крылатых ракет подводного базирования
Сенат США заслушал отчет ВМС о создании крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой. Как пояснили на флоте, программа SLCM-N является ответом на мифическую российскую военную доктрину «эскалации для деэскалации», которая якобы позволяет использовать тактическое ЯО в региональных конфликтах. При этом Москва отрицает наличие такой доктрины.
Как указывается в издании USNI News, американских законодателей заинтересовал ряд моментов при реализации программы SLCM-N, в частности, как будет выглядеть технически модернизация субмарин Virginia для размещения КР с ЯО и не приведет ли она к уменьшению количества торпед на субмаринах; вызовет ли эта программа замедление работы над другими стратегическими проектами из-за своей стоимости.
- пояснили в ВМС США.
Как указали представители американского флота, текущие программы ВМС уже упираются в ограниченный пул опытных работников и недостаточные возможности промышленной базы по производству ЯО.
- заявили на флоте.
- отметили в Национальном управлении ядерной безопасности.
Возможно, что подразумевалось возвращение в оборот якобы утилизированного по соглашениям с Россией оружейного плутония: фактически он в виде раствора продолжал находиться на хранении.
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