«Ответ на российскую доктрину»: ВМС США отчитались о создании ядерных крылатых ракет подводного базирования

Мы начали изучать этот вопрос [технический аспект размещения КР с ЯО]. В части стоимости работ было бы преждевременно давать свою оценку

Ядерная модернизация потребует времени

У нас нет большого потенциала для достижения этой цели. Многие производственные линии только сейчас возобновляют работу после долгих лет простоя, поэтому требуется повторное использование компонентов [ЯО] после их сертификации до тех пор, пока промышленная база не наберёт обороты