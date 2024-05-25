«Ответ на российскую доктрину»: ВМС США отчитались о создании ядерных крылатых ракет подводного базирования

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«Ответ на российскую доктрину»: ВМС США отчитались о создании ядерных крылатых ракет подводного базирования

Сенат США заслушал отчет ВМС о создании крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой. Как пояснили на флоте, программа SLCM-N является ответом на мифическую российскую военную доктрину «эскалации для деэскалации», которая якобы позволяет использовать тактическое ЯО в региональных конфликтах. При этом Москва отрицает наличие такой доктрины.

Как указывается в издании USNI News, американских законодателей заинтересовал ряд моментов при реализации программы SLCM-N, в частности, как будет выглядеть технически модернизация субмарин Virginia для размещения КР с ЯО и не приведет ли она к уменьшению количества торпед на субмаринах; вызовет ли эта программа замедление работы над другими стратегическими проектами из-за своей стоимости.



Мы начали изучать этот вопрос [технический аспект размещения КР с ЯО]. В части стоимости работ было бы преждевременно давать свою оценку

- пояснили в ВМС США.

Как указали представители американского флота, текущие программы ВМС уже упираются в ограниченный пул опытных работников и недостаточные возможности промышленной базы по производству ЯО.

Ядерная модернизация потребует времени


- заявили на флоте.

У нас нет большого потенциала для достижения этой цели. Многие производственные линии только сейчас возобновляют работу после долгих лет простоя, поэтому требуется повторное использование компонентов [ЯО] после их сертификации до тех пор, пока промышленная база не наберёт обороты


- отметили в Национальном управлении ядерной безопасности.

Возможно, что подразумевалось возвращение в оборот якобы утилизированного по соглашениям с Россией оружейного плутония: фактически он в виде раствора продолжал находиться на хранении.

7 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 21:18
    С их деньгами они что хочешь сделают, какая будет наша реакция?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 22:15
      Цитата: Вадим С
      С их деньгами они что хочешь сделают, какая будет наша реакция?


      Если бы всё решалось только деньгами.Вот деньги есть у американцев,а гиперзвукового оружия как то нет. Хотя они старались. Деньги у них есть,а нужного количества снарядов для Украины нет,так как производство снарядов надо создавать.Деньги это только ресурс,который надо ещё грамотно использовать.Но для этого нужны базовые знания,опыты,НИР,НИОКР, испытания. Нужно разработать новые технологии, технологические цепочки, построить производство,обучить персонал.
  2. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 21:19
    Цитата: Вадим С
    С их деньгами они что хочешь сделают, какая будет наша реакция?

    А вы видели капитализацию Эпл? (C)
  3. Авиатор_ Звание
    Авиатор_
    +3
    Сегодня, 21:34
    Бред какой-то в сообщении. Исходно "томагавки" с начала 80-х делались в ядерном снаряжении. Опять же, они имеют торпедный калибр - 533 мм и запускаются из ТА. Возможно, америкосы решили вооружить крылатыми ракетами ПЛ других классов, а не только "Огайо" и т. д.?
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 21:43
    У нас нет большого потенциала для достижения этой цели. Многие производственные линии только сейчас возобновляют работу после долгих лет простоя, поэтому требуется повторное использование компонентов [ЯО] после их сертификации до тех пор, пока промышленная база не наберёт обороты

    Пора и РФ расчехлять и начинать делать ядерное оружие! США готовится, если уже не готова!

    крылатых ракет подводного базирования с ядерной начинкой

    А че подошел к берегу, пульнул, ушел удобно ! Если знаешь, что прикрывает ПВО у противника и где ПВО находится! крылатой ракетой которая обгибает рельеф !
  5. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 22:03
    Настоящее клоунов время только начинается. Клоун не зеля. А эти.

    В середине 70гг под снв отец-в 60гг взрывали шахты под хрущеввскую разрядку. Потом погоны полетели.

    Сейчас у нас также? Каждый по своему русский язык понимает. В тч амцы и мы их техаский английский
  6. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 22:06
    По разным данным у сша было 100 тонн плутония , у СССР 200 тонн.