«Зело казанский орех крепок»: укрепления ханской Казани против московских войск

Рати Ивана III у Казани

«…и придоша под Казань на раннеи зори маия в 21, в неделю 50, и, вышед из суд, поидоша на посад, а татаром казаньским всем еще спящим, и повелеша трубити, а Татар начаша сечи и грабити, и в плен имати».



Русский струг XV–XVI веков, какие применялись в том числе в описанных казанских походах московских войск. Реконструкция, участвовавшая в съемках кинофильма «Ермак» (1996 год)

«Они же (русские войска) поидоша под град строем. А татара исшедше из града малое учиниша сражение, таже бежаше во град затворилися в нем. Россиане же, обступив окрест града, острог поставили и воду от града отвели».

«…Что видев, царь Абреим послал просити о замирении, и придалися вси на волю великого князя и воевод его, и плен российский казанский царь весь отдал, что получено было за четыредесят лет, а притом и дань прислала великому государю».



Выступление Русских войск на Казань. Конная и судовая рати. Миниатюры лицевого свода. Книга XVIII



Казанский хан Ильхам (Али Хан) сдается воеводам Ивана III в 1487 году. Фрагмент летописной миниатюры

Рати Василия III у Казани



Примерная реконструкция облика гуляй-города в XVI веке





Отливка осадной пищали «Павлин» работы итальянского мастера Паоло де Боссо в августе 1488 года. Миниатюра из Лицевого свода



Поход русских войск на Казань 1530 года

Рати Ивана Грозного у Казани

«По слухам, и что было установлено, доказано и подтверждено, в войске неверных было 11 огнестрельных пушек. Перебежал и один хороший пушкарь. Было еще 4–5 воздушных пушек. Каждое ядро наподобие куска горы».

Список литературы и источников

Источники:

о Казанском царстве. Казанский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 19. М., 2000.

Летописец Льва Вологдина // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1977. Т. 1, ч. 1.

Устюжский летописец // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.

Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 13.

Постниковский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978.

Х.Шерифи. «Зафер наме-и Вилайет-и казан» // vostlit.info.



Литература:

Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2009.

Алишев С. Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV–XVI веках. Казань, 1995.

Борисов Н. С. Иван III. М., 2000.

Волков В. А. Под стягом Москвы. Войны и рати Ивана III и Василия III. М., 2016.

Илюшин Б. А. Казанские войны Василия III. Казань, 2021.

Лобин А. Н. Артиллерия Ивана Грозного. М. 2019.

Филюшкин А. И. Василий III. М., 2010.

Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. История о Казанском царстве. Казанский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 19. М., 2000.Летописец Льва Вологдина // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1977. Т. 1, ч. 1.Устюжский летописец // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37.Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 13.Постниковский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978.Х.Шерифи. «Зафер наме-и Вилайет-и казан» // vostlit.info.Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб., 2009.Алишев С. Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV–XVI веках. Казань, 1995.Борисов Н. С. Иван III. М., 2000.Волков В. А. Под стягом Москвы. Войны и рати Ивана III и Василия III. М., 2016.Илюшин Б. А. Казанские войны Василия III. Казань, 2021.Лобин А. Н. Артиллерия Ивана Грозного. М. 2019.Филюшкин А. И. Василий III. М., 2010.Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991.