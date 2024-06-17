«Рособоронэкспорт» анонсировал первый показ российских безэкипажных катеров
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Российские безэкипажные катера будут впервые представлены на выставке «Флот-2024», которая пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта».
«Рособоронэкспорт» представит российские безэкипажные катера «Визир», «Оркан», «БЭК-1000» и автономный необитаемый аппарат «ММТ-300». Как подчеркивают в компании, морские беспилотники будут представлены впервые, ранее они не демонстрировались. Разработку БЭКов подстегнула специальная военная операция.
Российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, создали линейку способных нести различную полезную нагрузку современных безэкипажных катеров, которые «Рособоронэкспорт» впервые представит в ходе салона «Флот-2024»
. — заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Также на статической площадке будет представлено современное морское вооружение российского производства, включая береговые ракетные комплексы. У причала Кронштадта разместятся российские надводные корабли, катера и подводные лодки.
Ранее новый безэкипажный катер под названием Stalker 5.0 презентовали в Одессе. Украина уделяет большое внимание разработке морских надводных и подводных беспилотников на фоне отсутствия больших кораблей на вооружении ВМСУ. На сегодняшний день Киев использует против российского Черноморского флота БЭКи Sea Baby, Magura V5 и «Мамай».
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