«Рособоронэкспорт» анонсировал первый показ российских безэкипажных катеров

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«Рособоронэкспорт» анонсировал первый показ российских безэкипажных катеров

Российские безэкипажные катера будут впервые представлены на выставке «Флот-2024», которая пройдет с 19 по 23 июня в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта».

«Рособоронэкспорт» представит российские безэкипажные катера «Визир», «Оркан», «БЭК-1000» и автономный необитаемый аппарат «ММТ-300». Как подчеркивают в компании, морские беспилотники будут представлены впервые, ранее они не демонстрировались. Разработку БЭКов подстегнула специальная военная операция.



Российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, создали линейку способных нести различную полезную нагрузку современных безэкипажных катеров, которые «Рособоронэкспорт» впервые представит в ходе салона «Флот-2024»
.
— заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Также на статической площадке будет представлено современное морское вооружение российского производства, включая береговые ракетные комплексы. У причала Кронштадта разместятся российские надводные корабли, катера и подводные лодки.

Ранее новый безэкипажный катер под названием Stalker 5.0 презентовали в Одессе. Украина уделяет большое внимание разработке морских надводных и подводных беспилотников на фоне отсутствия больших кораблей на вооружении ВМСУ. На сегодняшний день Киев использует против российского Черноморского флота БЭКи Sea Baby, Magura V5 и «Мамай».
8 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +5
    Сегодня, 20:29
    «Рособоронэкспорт» представит российские безэкипажные катера

    Не на выставках зевакам демонстрировать надо, а в бою - бандеровцам, чтобы они оценили.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +4
    Сегодня, 20:30
    представлены на выставке «Флот-2024»
    С выставками всё понятно, нужно понимать куда движемся. А вот с какой скоростью движемся, когда эти катера появятся в "работе"?
  3. Б-15 Звание
    Б-15
    +4
    Сегодня, 20:34
    А можно перенести демонстрацию БЭК'ов в акваторию Чёрного моря?
    404 заждалась.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 20:58
      Не чм-там нашей нефти не ограничивают экспорт.
      Гл-балтика, туда гнать бэк. Зунд чистить от гамлетов. и мост лишний стоит, пока..
      А купенгаген гитлер бомбил? Будут др. Осчастливят датчан, чтобы 80 лет отмечали свою победу
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 20:36
    Не вдаваясь в подробности ТТХ, уже хочется увидеть результаты на море.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:39
    Вообще-то БЭК могут сделать любые из кружка " очумелые ручки".Хуситы смогли,я просто балдю от охраны сухогруза.Если это была охрана фирмы " Ambrey" ,то за что им деньги платят,покрасоваться на крыле мостика с М16?
  6. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 20:52
    Смастерить сам БЭК это только пол.дела. А ориентирование на море, управление БЭКом ? Да уже пора озабочиваться его защитой, поскольку уже набирают навыки их уничтожения. Хотя при наличии точного наведения может возможно погружение для подхода к цели под водой ?
  7. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 21:09
    На выставке демонстрировать - это очень хорошо... На выставках мы видели много интересного и познавательного... А, вот, как с поступлением этого интересного и познавательного в ВС РФ? Боевое применение в войсках - лучшая выставка и реклама... Главное, чтобы был заказ, пусть небольшой, от МО РФ на это интересное и познавательное... С приходом нового Министра обороны РФ - есть надежда, что процесс поступления "нового и познавательного" в войска, значительно ускорится....