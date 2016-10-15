21:55 26 декабря

Боевые возможности Т-14 "Армата"

Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе Арматы. В рамках государственной программы вооружений размещён государственный заказ на изготовление 2300 танков Т-14 до 2020 года. В 2015 году изготовлена опытно-промышленная партия из 20 танков. В 2016 году началось серийное производство танков, которое не планируется сокращать даже в условиях кризиса. Одновременно начата процедура военной приемки и устранения недостатков.



Т-14 является первым в мире танком в рамках концепции «сетецентрической войны», где Т-14, за счёт применённого в танке кругового АФАР радара средней дальности, и инфракрасных HD-камер наблюдения с круговым охватом на 360°, используется как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и эскорта из танков Т-90 своего тактического звена.


Т-14, возможно, будет первым в мире «стелс-танком» не только с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне, но и с применением инновационных технологий «искажения сигнатуры», то есть искажения своего визуального образа в указанных диапазонах, затрудняющего поиск танка ГСН ПТУР-класса Javelin, Spike или JAGM среди выброшенных инфракрасных ловушек и облаков диполей.

Оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», способным перехватывать даже противотанковые снаряды и, безопасно для окружающей танк пехоты и техники, ослеплять противотанковые управляемые ракеты путём использования дымометаллических завес или выжигания электроники их головок самонаведения за счёт использования электромагнитного оружия.

Т-14 оборудован динамическим бронированием четвёртого поколения «Малахит», способным отражать с вероятностью более 95 % выстрелы из ручных противотанковых гранатомётов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные в борт танка.

Многослойное металлокерамическое лобовое бронирование танка невозможно пробить существующими снарядами и противотанковыми ракетами. Первый в мире танк с бронированной капсулой для экипажа, гарантирующей его выживание даже при детонации боекомплекта.

Боевые возможности Т-14 "Армата"
Первоисточник: https://ru.wikipedia.org


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Комментарии 31
  1. Res_Ullus 15 октября 2016 15:11
    Красивый рекламный ролик.
    Res_Ullus
    1. Шарапов 15 октября 2016 18:26
      Вот когда тысячи 2-3 будут в войсках, а вояки наши скажут - ЛЮБО, вот тогда обсудим достоинства и возгордимся. А сейчас - даже не читал статью - уже обсосали танк как леденец.
      Шарапов
      1. Искандер Ш 15 октября 2016 19:27
        Всё ж лучше наоборот сначала вояки должны сказать любо, а потом уже клепать 2-3 тыс. машин.
        Искандер Ш
      2. RUS-MAN Сегодня, 18:37
        Если их появится 2-3 тысячи, то их будут продавать и гражданским, ибо будет их до хрена и больше, чем нужно.
        RUS-MAN
      3. g1v2 Сегодня, 19:02
        ЧЕГО ТО Я ПРО РЕАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА 2300 ТАНКОВ НЕ СЛЫШАЛ. Разговоры были , но не больше. В заказ на штук 500 верю, а вот более 2тыс маловероятно. Вот в 2300 т72б3 до 2020 года вполне готов поверить.
        g1v2
      4. Force Сегодня, 20:14
        250 лямов за танк http://www.aif.ru/society/army/stala_izvestna_cen
        a_tanka_t-14_armata,что составляет 4098525$. Если 2000-3000 штук,то это 8-12 лярдов $. Вы с ума сошли! Наши ЗВР 379 млрд.$. Танки грызть будете потом вместо хлеба?
        Force
  2. arkgrz 15 октября 2016 15:16
    Россия, лучшая страна!
    и её надо защищать..
    arkgrz
  3. НЕКСУС 15 октября 2016 15:42
    А на деле и сотни нет в войсках...про Т-15/16 и говорить нечего. Нет сплошного информационного поля,нет сильной космической группировки для разведки и целеуказания, НЕТ достаточного количества самолетов ДРЛО(А-100),НЕТ сопостовимого в сравнении с силами НАТО парка разведывательных БПЛА. Все новые наши разработки и половины не способны делать того,что в них вложено и на что они способны,но из-за отсутствия информационного поля,о какой сетецентрической войне разговор? Даже "Ратником" и половину армии не укомплектовали,не говоря уже об отставании в электронике.
    Платформа "Армата" замечательна,равно как и платформа ПАК ФА...да только это все заработает на полную заявленную мощность ,когда создадим сильную разведывательную многоуровневую сеть ,начиная от Ратника,и заканчивая спутниками на орбите.
    НЕКСУС
    1. bazilio 17 октября 2016 15:18
      Дело говорите. Однако как реально обстоят дела с разведсетью и какие планы по ее развертыванию у МО- мы узнаем по факту реализации этих планов. Проблематика, которую вы озвучили требует значительных затрат по времени и финансам.
      bazilio
  4. Starshina67 15 октября 2016 16:20
    Как сказал один человек на ютубе "ни фига себе" (в мягкой форме). И ролик интересный. Хочется больше такого в наших вооруженных силах.
    Starshina67
  5. da Vinci 15 октября 2016 16:56
    ВПК может давать отличные разработки, но МО, обычно, отказывается от большинства улучшений в счет экономии и массовости. В результате получается посредственное изделие с "ниукогонетаналогов" в выставочной брошюре! wink
    da Vinci
  6. 11черный 15 октября 2016 17:07
    Автор порадовал "инфракрасным, радио и МАГНИТНЫМ" диапазонами волн - дальше читать не стал...
    11черный
  7. Simara 15 октября 2016 19:26
    После всего выше написанного удивляюсь почему рота Т-14 не штурмует Лувр и Рейхстаг прямо щас... рота т14 и вперед wassat
    Simara
  8. Вояджер 16 октября 2016 01:38
    Обратите внимание на момент срабатывания КАЗ. Кумулятивный снаряд сбивается из подбашенного тубуса, но предшествующий ему снаряд (подкалиберный) сбивается выстреливающим из борта танка блоком. Такое у нас тоже имелось в разработках, но вопрос возникает. Конечно, это может быть фантазией авторов ролика, но не упустили ли мы этот момент? Никто не замечал на фотографиях, есть ли там место этим блокам?
    Вояджер
  9. kig 16 октября 2016 07:25
    Очень емкая статья, особенно про боевые возможности. В Википедии даже подробнее написано, можно было бы просто ссылку дать.
    kig
  10. Алексей_К 16 октября 2016 08:50
    Цитата: 11черный
    Автор порадовал "инфракрасным, радио и МАГНИТНЫМ" диапазонами волн - дальше читать не стал...

    Автор не только этим порадовал. В видеоролике очень смешно звучит "танк на гусеничной платформе Армата", а что ещё бывает колёсная платформа или что-то ещё, нам пока неведомое?. Танков на колёсной платформе просто нет, т.к. танк очень тяжёлая техника, колёса с бронёй танка не справятся.. Есть боевые колёсные машины с пушками, но это не танки, они весят раза в 2 - 3 меньше. У них броня противопульная, а крупнокалиберный пулемёт и её прошибает - это не танки.
    Алексей_К
  11. Алексей_К 16 октября 2016 08:52
    Цитата: Simara
    После всего выше написанного удивляюсь почему рота Т-14 не штурмует Лувр и Рейхстаг прямо щас... рота т14 и вперед wassat

    А Вы варвар! Лувр штурмовать, ишь чего удумали.
    Алексей_К
    1. Талгат Сегодня, 20:52
      а что такого в лувре что его штурмовать нельзя? Чем извините этот ваш лувр лучше джезказгана или новосибирска? европа всегда была агрессором - и много раз совершала варварские нападения на нашу землю - и если сделает опять то уверен что наши танкисты будут штурмовать и лувр в том числе

      варвары на самом деле не мы - а агрессоры
      Талгат
  12. Алексей_К 16 октября 2016 09:10
    Цитата: НЕКСУС
    ,но из-за отсутствия информационного поля,о какой сетецентрической войне разговор?

    Да забудь те Вы о сетецентрической войне. С кем Россия так воевать собирается? С НАТО или с Америкой? Там будет война без компьютеров, т.к. одновременно с запуском ядерных ракет, на орбите начнётся война по уничтожению спутников. А после первых ядерных взрывов, забудьте о существовании компьютеров и электричества. Все микросхемы выгорят от электромагнитных импульсов при ядерных взрывах, не только в компьютерах, но и во всём сетевом оборудовании, электростанции могут быть уничтожены. Ну, и на сколько нам хватит генераторов, если они уцелеют после взрывов и когда топливо закончится А с малыми странами, не имеющими ядерного оружия, Россия воевать не собирается, да и они тоже. Вся надежда на обученность войск ведению войны в ручном режиме, как в ВОВ.
    Алексей_К
    1. Вояджер 16 октября 2016 21:13
      Вся надежда на обученность войск ведению войны в ручном режиме, как в ВОВ

      На сегодняшний момент - да. В будущем нет. Вы же не думаете, что в МО просто так прорабатывают концепцию сетецентрических войн?
      Вояджер
  13. Pirate 16 октября 2016 11:23
    Что абрамс в противниках - многоречиво. А что с артиллерийским снарядом, который сверху прилетит? Что против высокотехнического оружия защита есть - это хорошо, но обычные "болванкомёты" есть у всех.
    Pirate
    1. Вояджер 16 октября 2016 21:08
      Что предлагаете? smile Чего не хватает Армате для борьбы с арт.снарядами, силового поля или резинового покрытия, чтоб отскакивало всё? smile
      Вояджер
  14. keeper03 16 октября 2016 20:24
    Раз он такой замечательный, так почему бы его не отправить в САР на обкатку, чтобы сделать его ещё замечательней ?!?
    keeper03
    1. Cat Man Null 16 октября 2016 20:32
      Цитата: keeper03
      Раз он такой замечательный, так почему бы его не отправить в САР на обкатку, чтобы сделать его ещё замечательней ?!?

      - здравствуй, дерево fellow
      - машина не принята на вооружение, посылать ее воевать как-то... глуповато, нет?
      - машина вся из себя новая-секретная
      - для одной только ее охраны (а заполучить ее много желающих найдется) понадобится... дофига, короче, чего понадобится

      Вопрос: а зачем оно надо и кому?
      Cat Man Null
      1. keeper03 16 октября 2016 21:49
        Ну привет сосна ! :)
        Кому надо ? Нам надо, нам ! А то что машина секретная, так и отношение к ней должно быть соответствующее и система самоуничтожения, в случае чего !
        keeper03
        1. Cat Man Null 16 октября 2016 21:55
          Цитата: keeper03
          Кому надо ? Нам надо, нам !

          - понял. Вам надо. А "вы" - это кто, вообще? Вас там много таких, что ли? belay

          Цитата: keeper03
          А то что машина секретная, так и отношение к ней должно быть соответствующее

          - это я выше сказал уже.
          - хуже то, что машина не принята на вооружение, а следовательно, "сырая"
          - еще хуже то, что в войсках нет ни специалистов, ни материальной базы для ее ремонта. Предлагаете филиал УВЗ в Сирии открыть? wink

          Цитата: keeper03
          ... и система самоуничтожения, в случае чего !

          - мдя... вот и снова вопрос - а на кой феньшуй такие заморочки? what
          Cat Man Null
  15. askar2300.kg 17 октября 2016 13:53
    https://www.youtube.com/watch?v=3ygJABGuAa0
    askar2300.kg
  16. silver_roman 17 октября 2016 17:13
    Проблема в том, что современную технику делают не технари,а маркетологи. Надеюсь Т-14 это не коснется. А ролик просто раздражает.
    silver_roman
  17. Юбиляр 20 октября 2016 08:30
    Эксплуатация покажет что к чему.
    Юбиляр
  18. Gen Maigr 31 октября 2016 20:21
    Цитата: НЕКСУС
    А на деле и сотни нет в войсках...про Т-15/16 и говорить нечего. Нет сплошного информационного поля,нет сильной космической группировки для разведки и целеуказания, НЕТ достаточного количества самолетов ДРЛО(А-100),НЕТ сопостовимого в сравнении с силами НАТО парка разведывательных БПЛА. Все новые наши разработки и половины не способны делать того,что в них вложено и на что они способны,но из-за отсутствия информационного поля,о какой сетецентрической войне разговор? Даже "Ратником" и половину армии не укомплектовали,не говоря уже об отставании в электронике.
    Платформа "Армата" замечательна,равно как и платформа ПАК ФА...да только это все заработает на полную заявленную мощность ,когда создадим сильную разведывательную многоуровневую сеть ,начиная от Ратника,и заканчивая спутниками на орбите.
    Gen Maigr
  19. Колян 2 Сегодня, 18:56
    В рамках государственной программы вооружений размещён государственный заказ на изготовление 2300 танков Т-14 до 2020 года.

    За 5 лет belay чёт я не верю. Пусть сначала построят, а потом трындят. Но ох как хочется поверитьььь АХ. what
    Колян 2

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