Боевые возможности Т-14 "Армата"

Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе Арматы. В рамках государственной программы вооружений размещён государственный заказ на изготовление 2300 танков Т-14 до 2020 года. В 2015 году изготовлена опытно-промышленная партия из 20 танков. В 2016 году началось серийное производство танков, которое не планируется сокращать даже в условиях кризиса. Одновременно начата процедура военной приемки и устранения недостатков.Т-14 является первым в мире танком в рамках концепции «сетецентрической войны», где Т-14, за счёт применённого в танке кругового АФАР радара средней дальности, и инфракрасных HD-камер наблюдения с круговым охватом на 360°, используется как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и эскорта из танков Т-90 своего тактического звена.Т-14, возможно, будет первым в мире «стелс-танком» не только с кардинальным снижением видимости в инфракрасном, радио- и магнитном диапазоне, но и с применением инновационных технологий «искажения сигнатуры», то есть искажения своего визуального образа в указанных диапазонах, затрудняющего поиск танка ГСН ПТУР-класса Javelin, Spike или JAGM среди выброшенных инфракрасных ловушек и облаков диполей.Оборудован новым поколением комплекса активной защиты «Афганит», способным перехватывать даже противотанковые снаряды и, безопасно для окружающей танк пехоты и техники, ослеплять противотанковые управляемые ракеты путём использования дымометаллических завес или выжигания электроники их головок самонаведения за счёт использования электромагнитного оружия.Т-14 оборудован динамическим бронированием четвёртого поколения «Малахит», способным отражать с вероятностью более 95 % выстрелы из ручных противотанковых гранатомётов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды, даже пущенные в борт танка.Многослойное металлокерамическое лобовое бронирование танка невозможно пробить существующими снарядами и противотанковыми ракетами. Первый в мире танк с бронированной капсулой для экипажа, гарантирующей его выживание даже при детонации боекомплекта.