Великая Война. «Битва за Москву»

С первых дней войны столица СССР начала готовиться к обороне. Были эвакуированы учреждения и заводы, посольства и министерства. В Москву из Ленинграда, чтобы организовать оборону и остановить наступление фашистов, вызвали маршала Жукова. По плану немецкой операции "Тайфун" вся мощь удара группы армий "Центр" направлялась на Москву. Жукову требовались резервы и время, которых у него не было. А немецкие части получали подкрепление. Начались осенние дожди, которые мешали обеим армиям. 17 октября Москву объявили на осадном положении, и лозунг "Ни шагу назад" зазвучал максимально жестко. 7 ноября на Красной площади состоялся парад, с которого военные части уходили прямо на фронт. И ожесточенное сопротивление сил Красной Армии на всех направлениях заставило германское командование признать план окружения Москвы нереальным…



  Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 05:30
    Хорошо описал оборону Москвы пехотой Боурджан Момыш Улы...эх матушка пехота...сколько народу-ополчения тогда положили.
    Есть в немецком Дойче Войхенау кадры штурма опорника РККА... тяжелые кадры...видны даже наши бойцы в укрытиях под обстрелом танков Гудериана.
  Grossvater
    Сегодня, 06:48
    "Великая война" - имя собственное и именуется так Первая мировая война. В прекрасной серии фильмов описывается ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА!
    Наличие связной речи одно из немногих отличий человека от животных, а путать название самого трагического события мировой истории категорически недопустимо.