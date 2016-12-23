09:34 23 декабря

Ракетный крейсер проекта 1164 «Москва». Инфографика

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Москва» (ГРКР «Москва») — российский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. В задачи корабля также входят противовоздушная оборона удаленных соединений и огневая поддержка десанта.

Ракетный крейсер проекта 1164 «Москва». Инфографика

Первоисточник: http://info-step.ru/


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Комментарии 1
  1. Seda Сегодня, 08:26
    Столько ракет П-1000 Вулкан внушают, мне кажется, любому соединению, что не надо нарываться на агрессивные переговоры
    Seda

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