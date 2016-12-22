LT-35 и LT-38: два брата в германской армии

Как только Чехословакию оккупировали германские войска, все LT-35 отправили под Дрезден, где немцы на них сменили оптику, поставили германские УКВ рации Fu5 и навесили свои собственные шанцевые инструменты. Но из 150 танков, заказанных фирме ЧКД, она успела выпустить только девять машин. Немцы их тут же увезли на свой Куммерсдорфский полигон, и подвергли испытаниям одновременно с танком фирмы «Шкода». Вот тут-то и оказалось, что их собственный Pz.II ничуть не лучше, а во многом и хуже «чехов». Причем этот вывод касался лишь LT-35. А вот про LT-38 немцы сразу решили, что тот практически совсем не уступает танку Pz. III, который тогда еще производился в небольшом количестве. Таким образом, фирма ЧКД, которую немцы тут же назвали БММ (Богемско-Моравская машиностроительная фабрика), приобрела для Германии очень большое значение. Серию в 150 танков ей приказали срочно завершить, а затем выполнить еще три последовательных заказа на 325 машин, которые теперь назывались 38(t).1 сентября 1939 года. Танки Pz.35(t) из 1-го батальона 11-го танкового полка. Хорошо заметно, какой этот танк тесный. Немецкий танкист в нем едва-едва помещается.За время с мая по август 1939 года БММ выпустил 78 машин 38(t) Ausf.A, которые в составе германских БТТ приняли участие в походе в Польшу. Немцы отметили их успех и в январе 1940 года потребовали еще 275 танков этого типа. Кроме того, 219 машин 35(t) они получили от «Шкоды». «Танки-товарищи» самым активным образом применялись на территории Норвегии, во Франции, а также в боевых действиях на Балканах.Ну, а когда 22 июня 1941 года все 17 танковых дивизий германского вермахта оказались на советской земле, шесть из этого число, т.е. более чем треть, имела на вооружении чехословацкие танки. Всего было задействовано 160 танков типа 35(t) и также 674 танка 38(t). Но… за шесть месяцев военной кампании в России большая часть 35(t) и 38(t) были уничтожены. Такое фиаско способствовало тому, что новые танки БММ немцы передавали союзникам, а вот на базе шасси этих машин начали выпуск самоходных пушек разного предназначения.LT-35 в камуфляже чехословацкой армии.Но даже и в конце сентября 1944 года достаточно большое количество танков 38(t), а именно 229 машин, продолжали воевать на Восточном фронте. Правда, использовались они главным образом против партизан и в довольно необычном качестве в составе бронепоездов. То есть их просто ставили на платформы, и считалось, что этого достаточно. Выпуск танков 38(t) на БММ продолжался вплоть до июня 1942 года, затем выпускались лишь САУ. Всего же на шасси 38(t) было изготовлено 6 450 различных боевых машин – для германских БТТ количество очень существенное.Taнк LT-35 [Panzer 35(t)] в музее армии в Жижкове. Вид передней части башни с пушкой «Школа» vz. 34, калибра 37-mm (заводское обозначение A-3). Хорошо видны следы от попадания в броню пуль и осколков снарядов, подчеркнутые окраской. Фото Андрея Златека.Что же касается конструкционных особенностей, то и LT-35, и LT-38, пусть даже они и принадлежали разным фирмам, были во многом схожи. Это были типичные танки 30-е годов, рассчитанные на использование в целях разведки, для непосредственной поддержки пехоты и совместных действий вместе с кавалерией. Сборка башни и корпуса велась на заклепках, а крепились детали на каркасе из угловых профилей. Танк LT-35 имел боевой вес 10,5 т, а LT-38 — 9,4 т. Экипаж первого танка насчитывал четыре человека, а второго состоял из трех. LT-35 имел двигатель «Шкода» Т-11- карбюраторный, шестицилиндровый, имевший мощность 120 л. с. (1800 об/мин.), благодаря которому он мог двигаться по шоссе с довольно приличной для танка скоростью 34 км/ч. Запас хода у него составлял 190 км. При наличном запасе топлива в 153 л., что для такой небольшой страны, как Чехословакия, считалось вполне приемлемым. Управлять танками было очень легко, благодаря трехступенчатая двенадцатискоростная коробке передач.Ведущая звездочка с диском противоспада гусеницы и грязеочистителем. Музей армии в Жижкове. Фото Андрея Златека.Пушки, ставившиеся на эти танки А3 vz.34 – калибром 37,2-мм (длина ствола орудия в калибрах 40) и А9 vz.38 – калибром 47-мм (длина ствола орудия в калибрах 33,7), считались вполне современными. Снаряды к ним весили 850 г и 1650 г соответственно, при начальной скорости 675 и 600 м/сек. По броне толщиной 32 мм они могли уверенно стрелять с расстояния в 550 м, однако пробивалась она лишь в том случае, если угол попадания снаряда в броню равнялся 90 градусом. Но уже спустя год после начала войны в России эти пушки удовлетворять военных перестали. Время поджимало, и решили сделать новые орудия, но под старые боеприпасы, зато с увеличенным зарядом пороха. У новой пушки длину ствола увеличили до 47,8 калибров, дали обозначение A-7.vz.37 и поставили на танки LT-38. Пушку A-9.vz.38 калибра 47 мм разработали для чешских экспериментальных средних танков. Но так как в производство они не пошли, ее под маркой 4,7 см PaK(t) немцы использовали и в колесном, и также в самоходном гусеничным варианте. Сначала на шасси LT-35 — так появился германский истребитель танков 4,7 см PaK(t) Pz.Kpfw.35 R(F), а затем и на Pz.Kpfw.I Ausf.B. В обоих случаях башни с машин снимали, а само орудие ставили, прикрыв его легким броневым щитом. Тем не менее бронепробиваемость этих орудий относительно танка Т-34 была недостаточной, но более тяжелое орудие на чешские танки поставить было невозможно, так как они не были на это рассчитаны.LT-35 с опознавательными знаками болгарской армии.Танк LT-35 имел боекомплект из 72 снарядов и 1800 патронов. На LT-38 боезапас был немного больше – 90 снарядов и 2250 патронов. Броня этих танков соответствовала машинам середины 30-х годов: 8-10 мм толщина горизонтальных броневых листов, 15 мм — толщина брони борта и 25 мм — толщина брони лобовых проекций. Качество этой бронезащиты очень снижало практически полное отсутствие наклона броневых листов. Для сравнения заметим, что броневая защита основных советских танков Т-26 и БТ составляла 20 мм, то есть была тоньше, но лишь чуть-чуть, зато они имели 45-мм пушки, возможности по бронепробиваемости которых с чешскими пушками были несравнимы. Так, тупоголовые бронебойные снаряды этого орудия на расстоянии в 1000 м под углом попадания 60 и 90 градусов пробивали броню толщиной 28 и 35 мм – т.е. поражение лобовым проекциям чешских танков было гарантировано!LT-38 в камуфляже чехословацкой армии.Оба танка могли преодолеть одинаковый угол максимального подъема, равный 60 градусам. LT-35 мог форсировать брод в 0,8 м, преодолеть стенку высотой 0,78 м и перебраться через ров шириной 1,98 м. У LT-38 возможности были соответственные — брод 0,9 м, стенка — 0,78 м и ров —1,87 м.Радиостанции обоих танков имели дальность действия около 5 км. Голосовая система связи между водителем и командиром отсутствовала, но для них была придумала сигнализация с помощью цветных лампочек. Большим недостатком и того и другого танков было малое количество люков – всего два. У водителя над головой и еще один на крыше командирской башенки. Командир LT-35 имел четыре смотровых блока на командирской башенке и прицел орудия. LT-38, кроме этого, имел перископический прицел; ну и, конечно, смотровые лючки с триплексами. Но средствами наблюдения чешские танки были оснащены хуже германских Pz.II и Pz.III. LT-35 немцы модифицировать не стали, так быстро он морально устарел, но LT-38 и или как его стали обозначать по-новому 38(f) модифицировался несколько раз. Первая модификации — Ausf.A — это те самые 150 танков, что заказывались еще чехословацкой армии, но в срок сделаны не были. Танки оснастили германскими рациями и поставили на них отличную германскую оптику, а у пулеметных шаровых установок было сделано ограждение. Кроме того, в этот и без того тесный танк запихнули еще и четвертого танкиста, разместив его в башне.Германский 38(t) с красными тактическими номерами.Ausf.B производили с января и по май 1940 г., а сделать сумели 110 машин, отличавшихся от первоначальной модели очень незначительно. Затем пошла серия Ausf С, и тоже из 110 машин. Выпускались они с мая и по август 1940 г. На них иначе устанавливалась антенна, и ставился другой глушитель. Ausf D произвели в количестве 105 штук в сентябре-ноябре этого же года. Лобовая плита на нем была уже 30 мм.Затем с ноября 1940 по май 1941 года произвели 275 танков Ausf Е. Лобовую бронеплиту на ней спрямили, ее толщину довели до 50 мм, а на левую надгусеничную полку поставили новый ящик для инструментов значительно большего размера.Толщину бронелистов на бортах корпуса и башни увеличили на 25 и 15 мм и опять же всем членам экипажа поставили новые улучшенные приборы наблюдения. Ausf F производили с мая по октябрь 1941 г., и она ничем не отличалась от Ausf Е. Серию «S» выпустили в количестве 90 танков. Предназначались они для отправки в Швецию в феврале 1941 года, но пошли в вермахт.Опытный TNH NA обр. 1942 г.Последний из серийных танков 38(t) имел обозначение Ausf G. Для нее сделали 500 шасси и в период между октябрем 1941 и июлем 1942 года из этого количества 321 их них пошло на танки. То есть всего было построено 1414 танков (1411 и 3 прототипа), а еще БММ выпустила 21 танк LT-40, которые поступили в словацкую армию, и 15 танков TNH NA в 1942 г. Его фирма предложила вермахту как скоростной разведывательный танк с 37-мм пушкой и скоростью 60 км/ч. Толщина его брони равнялась 35 мм. Танк испытали, но в серию не приняли. Потом БММ производила только САУ, но история LT-35 и LT-38 на этом не завершилась. Был продолжен выпуск командирских Pz.BefwG.38(t), которых было 5% от всего числа изготовленных машин. Башни с подбитых и недостроенных танков использовались для оснащения ДОТов. С 1941 по 1944 год немцы установили на своих оборонительных линиях 435 башен от чешских танков со всем своим штатным вооружением. Аналогичным образом поступили затем и шведы, установив башни от списанных танков на морском берегу.А вот так раскрашивались знаменитые «Хетцеры» на Восточном фронте. Не всегда, разумеется, но часто.Танки собственно чехословацкой армии изначально окрашивались в ржаво-красный цвет, а затем уже поверх этой окраски наносился армейский камуфляж. Были установлены следующие цвета: RAL 8020 (темно-коричневый), RAL 7008 (полевой серый), RAL 7027(темно-серый). Затем в 1941 году к ним добавили еще желто-коричневый RAL 8000 и применяли его для танков, что действовали в Африке. Интересно, что, если в чехословацкой армии использовался трехцветный камуфляж, то в вермахте их красили в какой-нибудь один из этих цветов. Мог использоваться и двухцветный камуфляж из двух вышеназванных цветов. Обязательным знаком являлся большой белый крест, который рисовали на башне спереди, а также по бокам и сзади. Таким образом, эти знаки наносились на 35(t) в германских танковых дивизиях. Затем «германский крест» стал не таким ярким и заметным как раньше. Дивизионные знаки рисовались на корпусе и спереди, и сзади, затем на башне сзади, а кроме того, на бортах. Иногда капот закрывали нацистским полотнищем для облегчения опознавания с воздуха. Тактические номера до 1940 г. помещали на черные ромбические таблички спереди, сзади и по бокам, но затем их заменили на большие номера, нарисованные на башне белым цветом целиком, либо рисовали их цветными и делали белую обводку. Танки румынской армии красились в цвет «олив дрэб» и имели белый румынский крест и германские тактические номера на башне.САУ «Хетцер», состоявшая на вооружении РОА. Интересно, зачем нужно было декорировать эти машины столь хорошо заметными издали трехцветными кокардами? Даже немцы в конце войны отказались от ярких тактических знаков и эмблем. А тут… почему-то все наоборот.Что касается шасси, то на их основе немцы создали потрясающее воображение количество экспериментальных машин, включая САУ с 75-мм орудием с жестким откатом, разведывательный танк Pz.38(d), истребитель танков 38 mit Pak 43 с 88-мм орудием, СЗУ «Кюбельблитц», несколько типов САУ с безоткатными пушками различных калибров, средний танк с башней от Pz. IV на шасси 38(t), БТР «Katzchen», САУ «Great 547» и еще много разных других образцов. Многие шасси модернизировались в Швеции и Швейцарии. Но это уже совсем другая история…Рис. А. Шепса