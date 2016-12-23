Винтовка Бертье – винтовка для зуавов и всех остальных



Над письмом к далекой к ней.

Сердце забьется, и вспомнишь ты Париж,

И напев страны своей:

В путь, в путь, кончен день забав, в поход пора.

Целься в грудь, маленький зуав, кричи "ура"!



Много дней, веря в чудеса - Сюзанна ждет.

У нее синие глаза и алый рот.

Песня из кинофильма «Красная площадь») В дымной кофейне невольно загрустишьНад письмом к далекой к ней.Сердце забьется, и вспомнишь ты Париж,И напев страны своей:В путь, в путь, кончен день забав, в поход пора.Целься в грудь, маленький зуав, кричи "ура"!Много дней, веря в чудеса - Сюзанна ждет.У нее синие глаза и алый рот.Песня из кинофильма «Красная площадь»)

Наверное, у нас многие помнят этот фильм, снятый в СССР в 1979 году и, на мой взгляд, это самый лучший среди всех кинофильмов на эту тему. И в первой, и во второй серии там звучит вот эта песня, причем в ней подчеркивается, что зуавы, то есть французские колониальные войска, комплектовались низкорослыми солдатами. И вот во Франции – второй после Англии колониальной державе начала ХХ века, это обстоятельство в системе стрелкового вооружения было учтено, хотя и не специально, а по воле обстоятельств.Французский солдат с винтовкой Бертье образца 1907 года.Просто было так, что вскоре после того, как на вооружение французской армии поступила винтовка Лебеля, стало выясняться, что данный образец имеет целый ряд недостатков, и самый главный из них это ее трубчатый магазин. Да, в него помещалось целых восемь патронов, тогда как все прочие винтовки имели в магазинах 5-6 патронов, но… В них-то они заряжались либо пачкой, либо обоймой, а вот в «лебель» их приходилось заряжать по одному! Но так как в это время поточное производство этой винтовки уже было налажено, можно было только лишь развести руками, поскольку вот так «на ходу» в их конструкцию было трудно, лучше сказать, просто невозможно внести сколько-нибудь серьезные изменения. Поэтому французские военные проявили «мудрость». Опираясь на массовый выпуск винтовок Лебеля, начать понемногу вводить на вооружение другой образец винтовки, рассчитывая при этом, что со временем, постепенно, вторая винтовка, как более совершенная, безболезненно вытеснит в армии первую.Кавалерийский карабин Бертье и обоймы к нему.В связи с этим как раз и начался процесс постепенного внедрения винтовки Бертье, история которой началась с кавалерийского карабина, разработанного еще в 1890 году. Работы над новой винтовкой тянулись… 17 лет и были закончены лишь с появлением образца в 1907 году, и тогда же эта модель, которую назвали винтовка обр. 1907 года, была отправлена французским войскам, находившимся в колониях, и прежде всего, в Индокитае.Рукоятка затвора карабина Бертье обр. 1916 г.Новая винтовка Бертье была развитием его прежних образцов и, прежде всего, его карабина 1890 года. Тогда оказалось, что если в пехоте винтовку Лебеля заряжать еще можно, то в коннице это ну просто очень неудобно и тяжело, и тогда Эмиль Бертье – инженер Алжирской железной дороги, и предложил свой образец. Карабин имел затвор винтовки Гра и пачечный магазин винтовки Манлихера. Разница была лишь в том, что пачка Манлихера имела «верх» и «низ» и нужно было смотреть, каким «концом» ты ее пихаешь в магазин, чтобы ее не заклинило. А Бертье сделал пачку симметричной, но зато всего на три патрона. Впрочем, карабин его кавалеристам понравился. И прежде всего тем, что имел цельнодеревянную неразрезную ложу, очень элегантно «обтекавшую» его магазин. Кроме того, у него было удлиненная рукоятка перезаряжания, удобная для работы в седле!Винтовка образца 1907 года со штыком.Винтовка Бертье с магазином на пять патронов.Снайперская винтовка Mle M16 образца 1917 года.В 1902 году на его основе была принята на вооружение «колониальная винтовка» для малорослых аборигенов Азии и Африки, для которых стандартный «лебель» был слишком длинным и тяжелым. «Бертье» была короче и легче, а значит и более удобна для всяких там аннамитов и малайцев, из которых французы по образцу англичан также комплектовали свои колониальные войска. В 1907 году появился более длинный «сенегальский вариант» для куда более рослых негров-сенегальцев, но также с и магазином на три патрона, чтобы, взбунтовавшись, они не имели бы огневого преимущества над войсками метрополии!Французские 8-мм рантовые патроны.Ситуация резко изменилась в 1915 году, когда численность французской армии настолько увеличилось, что запасов оружия ей стало не хватать. Выпуск винтовок Бертье тогда резко увеличили, разместили на нее заказ в США на заводе фирмы Ремингтон, и она понемногу стала вытеснять устаревающие образцы. Новый образец получил название винтовка обр. 1907/15 года. Вскоре она стала поступать на фронт в таких количествах, что по массовости стала основным оружием французской пехоты, а применялась не только в Первую мировую войну, но и сохранялась на вооружении вплоть до 1940 года.Пачка на три патрона (слева) и на пять (справа).Первоначально в ней сохранили магазин на три патрона, но такого количества патронов по сравнению с германским «маузером» было недостаточно. Тогда магазин удлинили так, чтобы в него влезала пятизарядная пачка. Эта модификация винтовки пошла в серийное производство как винтовка обр. 1916 года. Ее магазин выступал из ложи, что было очень неудобно, поскольку именно здесь находился ее центр тяжести.Вот так на винтовке Бертье выглядел затвор. Как видите, у пехотной винтовки рукоятка затвора была короткой и вниз не отгибалась.Затвор открыт. Хорошо виден рычаг подавателя.Видите головки винтов? Ни саму винтовку, ни ее затвор разобрать без отвертки невозможно, что, впрочем, было характерной особенностью оружия того времени.Винтовки обр. 1907/15 и 1916 годов быстро приобрели популярность в войсках: правда, они были излишне длинны для рукопашной в окопах, но зато с длинным штыком Т-образного профиля были незаменимы в штыковой атаке, из них было также удобно стрелять, и солдаты обычно их предпочитали старым винтовкам Лебеля. Эти винтовки обр. 1907/15 года выпускались просто в огромных количествах. Причем, хотя их и выпускали у Ремингтона в США, вся это продукция направлялась только во французскую армию. Ни одна винтовка «не ушла на сторону». По окончанию войны служба ее продолжалась до 1934 года, когда французам пришло в голову переделать винтовку под новый 7,5-мм патрон, разработанный специально для ручных пулеметов. Новая винтовка получила не только новый ствол, но и пятизарядный двухрядный маузеровский магазин и получила обозначение винтовка 1907/15 М34. Однако процесс смены стволов шел очень медленно. Настолько медленно, что к маю 1940 года лишь незначительная часть имевшихся винтовок была переделана под новый калибр, что только лишь усложнило питание войск боеприпасами.А вот так пустая пачка выпадала из магазина.Внутри ствольной коробки было много различных выступов, что требовало сложных операций по их обработке на фрезерных станках.После капитуляции Франции в июне 1940 года немцам досталось чрезвычайно большое количество самых разных французских винтовок. Некоторые из них они начали использовать для вооружения своих тыловых частей, но большую часть направили на хранение в арсеналы (зато в 1945 году ими стали вооружать фольксштурм и другие ему подобные формирования). Кроме того, на территории СССР ими вооружали полицаев, выдавая каждому из них по две обоймы. Кое-как он оказывался вооружен, однако и смысла сбегать к партизанам с таким «оружием» не было никакого.На винтовке, что попала мне в руки, вот этот «шип со шляпкой» был обломан. Но выглядеть он должен был так.Вроде бы эта деталь использовалась для постановки винтовок в козлы. Впрочем, стрелять из нее можно было и без этой детали.Несомненно, немцы, славящиеся своей педантичностью, были далеко в восторге от необходимости все эти трофеи систематизировать, однако в условиях тотальной войны им пришлось вооружать не только свои войска, но и своих сателлитов. Вот почему трофейные французские винтовки пригодились и постепенно распространились едва ли не по всей Европе. Ими вооружались вишистские войска и подразделения коллаборационистов, в частности батальон «Шарлемань». Ну, а сегодня эти старые французские винтовки можно увидеть и в музеях, и в частных коллекциях.Маркировка винтовки 1907 г.Маркировка винтовки 1916 г.Что касается конструкции этого вида стрелкового оружия, то это типичный представитель французской оружейной школы конца XIX века. Длина винтовки обр.1916 года 1306 мм, длина ствола – 803 мм. Вес – 4,19 кг. Калибр: 8-мм, патрон с рантовой гильзой и пулей из томпакового сплава. Прямая шейка приклада была удобна для ее удержания в штыковой атаке. Но в руках винтовка кажется тяжелой и слишком уж длинной даже для современного человека. Предохранителя, простоты ради, винтовка не имела. До 1915 года не было на ней и верхней ствольной накладки. Штык имел латунную рукоять, то есть тоже был оружием нелегким.Кольцо прямо как от конской струи!Что касается личных впечатлений, то… очень уж она длинна и потому неудобна. И это без штыка. А выстрелить из нее с рук со штыком – это, наверное, она просто руки оттянет! Очень неудобен магазин с крышкой. На карабине ее не было. Как на всех винтовках Манлихера там было отверстие, через которое пачка выпадала из винтовки. Но тут его решили закрыть открывающейся крышкой, что сделало ее еще более неудобной, чем раньше. Как из магазина выпадет израсходованная пачка, если он, скажем, упирается в грунт? То есть об этом надо было постоянно помнить.Крышка магазина открыта. Вот через это отверстие израсходованная пачка и выпадала. Сбоку на корпусе магазина видны выемки для пальцев, чтобы было удобно крышку открывать!