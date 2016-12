Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-16 121-й эскадрильи на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном



Спутниковый снимок Google earth: истребители F-16 ADF в центре лётной подготовки на авиабазе Неллис

Модернизированный истребитель F-16ADF

F-35А« Lightning II»

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-22A Raptor на авиабазе Неллис

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-22A на авиабазе Лэнгли

F/A-18Е

Спутниковый снимок Google earth: истребители F/A-18 на авиабазе Мирамар в окрестностях Сан-Диего

Пуск УР AIM-7 Sparrow с борта CF-18А

Спутниковый снимок Google earth: истребители CF-18 на аэродроме Баготвилль

К началу 90-х система ПВО Северной Америки – NORAD, из структуры, первоначально предназначенной для противодействия советским дальним бомбардировщикам, превратилась в многофункциональную организацию с широким кругом ответственности. Система управления NORAD имеет иерархическую структуру и представляет собой совокупность функционально связанных органов и пунктов управления, систем связи, систем и средств автоматизации сбора, обработки, отображения, приема и передачи информации о воздушно-космической обстановке. В состав Объединенного командования ПВО входят Командование военно-воздушной обороны ВВС США (USAF Air Defense Command), Канадское авиационное командование (Canadian Air Command), Военно-морские силы (Naval Forces CONAD/NORAD) и Армейское командование войсками противовоздушной обороны (Army Air Defense Command).В данный момент Командование ПВО североамериканского континента находится в процессе реорганизации. До недавнего времени в NORAD входили:- Оперативный центр по мониторингу обстановки в воздушном пространстве (Air Operation Center — AOC).- Центр оповещения о ракетном нападении (Missile Warning Center — MWC).- Центр мониторинга космического пространства (Space Control Center — SCC).- Объединённый центр NORAD и Космического командования (NORAD/USSPACECOM Combined Command Center — CCC).- Объединённый центр разведывательного сообщества (Combined Intelligence Watch Center — CWIC).- Национальный центр оповещения гражданского населения (National Warning Facility).Центр разработки программного обеспечения элементов системы (Space and Warning Systems Center).- Центр прогнозирования погоды (Weather Support Center).Командные пункты этих структур размещались в подземном убежище, внутри горы Шайенн в штате Колорадо. Однако примерно 10 лет назад после вывода из эксплуатации БИУС AN / FYQ-93 руководство Пентагона пересмотрело свои взгляды на роль командного центра в горе Шайенн. После десятилетий службы подземный комплекс требует огромных капиталовложений. Значительная часть инфраструктуры жизнеобеспечения нуждается в ремонте, а аппаратура и средства связи признаны устаревшими. В связи с этим основная часть подземного командного комплекса в Колорадо выведена в «горячий резерв» с возможностью быстрого ввода в строй.Контроль полётов авиации и слежение за нарушителями воздушных границ над континентальной территорией США возложены на три центра контроля воздушной обстановки: Командный пункт Восточным сектором, Командный пункт Западным сектором и Центральный штаб Авиационного командования. Для связи и обмена радиолокационной информацией в реальном режиме времени и руководства действиями истребительной авиации используется аппаратный комплекс AN / USQ-163 FALCONER.Штаб командования Восточным сектором ПВО (EADS) находится в Нью-Йорке на авиабазе Гриффис. В распоряжении Восточного командования находятся истребители F-15C/D и F-16C/D 224-й группы ПВО.Штаб Западного сектора ПВО (WADS) находится на авиабазе Льюис-Макккорд, в штате Вашингтон. В подчинении Западного сектора находится девять истребительных эскадрилий Национальной гвардии, в которых эксплуатируются истребители F-15C/D и F-16C/D.Штаб Командования 1-й Воздушной Армии (First Air Forcе - AF 1), являющегося частью Авиационного боевого командования со штабом в Лэнгли (Air Combat Command), находится на авиабазе Тиндалл во Флориде (601-й Центр воздушно- космических операций). В распоряжении Командования 1-й Воздушной Армии, чья зона ответственности ПВО простирается над континентальной частью США, Американскими Виргинскими островами и Пуэрто-Рико, имеется 8 истребительных авиаполков и авиакрыльев. Защита воздушного пространства континентальной части США в основном возложена на истребители Национальной Гвардии, в постоянной боевой готовности на аэродромах находятся дежурные пары и звенья. Например, прикрытие столицы США осуществляется истребителями F-16C/D 121-й эскадрильи из состава 113-го авиакрыла с авиабазы Эндрюс в 24 км на юго-восток от центра Вашингтона.Основная часть авиатехники, состоящая на вооружение авиационных частей и подразделений Национальной гвардии США, являющихся боеготовым организованным резервом ВВС – это не новые машины. На вооружении ВВС Национальной гвардии состоят все типы самолетов, за исключением стратегических бомбардировщиков. Истребительный парк – около 50 F-15 и более 200 F-16. ВВС Национальной гвардии имеют в своем распоряжении две авиационные базы: Отис в штате Массачусетс и Селфридж в штате Мичиган. Части и подразделения обычно базируются на аэродромах, принадлежащих другим авиационным командованиям, а также в гражданских аэропортах. Всего для базирования авиации Национальной гвардии на постоянной или временной основе используется более 100 аэродромов.В 90-е годы из состава ВВС было передано более 270 F-16А и F-16В, которые прошли модернизацию и капитальный ремонт с целью повышения боевых характеристик и продления сроков эксплуатации. Первоначально планировалось осуществить модернизацию всех ранних F-16 с остаточным ресурсом планера более 1000 часов. Однако окончание «холодной войны» похоронило эти планы, и значительная часть модернизированных истребителей была продана за рубеж.Модернизированные для использования в частях ПВО ВВС Национальной гвардии «Файтинг Фалконы» ранних серий получили обозначение F-16ADF. Доработка БРЭО истребителей в первую очередь коснулась модернизации радиолокатора AN/APG-66 в части обнаружения целей с малой отражающей поверхностью и обеспечения подсветки целей для наведения на них ракет AIM-7 Sparrow. Кроме того, на самолёты по левому борту устанавливался мощный прожектор для визуального опознавания перехватываемых самолётов в тёмное время суток.Менее многочисленные тяжелые истребители F-15C/D также проходили модернизацию. Самолёты оснастили современными многофункциональными индикаторами и системой автоматизированного обмена информацией. Это даёт возможность пилотам «Иглов» эффективно взаимодействовать с наземными командными пунктами, самолетами ДРЛО, а также между собой.Модернизированные F-16 и F-15 предполагается сохранить на вооружении до 2025 года, после чего они будут заменены истребителями 5-го поколения F-35А« Lightning II», которые уже начали поступать на вооружение. Это решение в США вызывает критику, так как «Лайтнинг» при гораздо большей стоимости в варианте перехватчика ПВО по ряду характеристик не имеет преимуществ над истребителями 4-го поколения. Впрочем, это не означает, что защиту воздушного пространства США осуществляют только истребители, построенные более 20 лет назад. Например, на вооружении 325-го истребительного авиаполка ВВС США, дислоцированного на авиабазе Тиндалл, состоят истребители 5-го поколения F-22A Raptor, которые также привлекаются к выполнению задач ПВО.В настоящее время F-22A – это самый совершенный американский перехватчик. Истребитель F-22A способен совершать длительные полёты на сверхзвуковой скорости (1960 км/ч) без использования форсажа. Его БРЛС AN/APG-77 с АФАР имеет инструментальную дальность около 500 км, дальность обнаружения воздушных целей с ЭПР 1 м² составляет 200 км. В истребительном варианте «Раптор» вооружён 20-миллиметровой шестиствольной пушкой M61A2 Vulcan и УР «воздух-воздух»: 6 AIM-120C AMRAAM и 2 AIM-9M Sidewinder. Боевой радиус в варианте перехватчика с использованием крейсерского сверхзвукового режима составляет 760 км.Серийное производство F-22A началось в 2001 году, за десять лет удалось построить 187 серийных самолётов. Экономические неурядицы и чрезмерно высокая стоимость самолёта (стоимость производства одного самолёта по состоянию на 2008 год оценивалась в $146,2 млн) привели к тому, что правительство США отказалось от дальнейших закупок «Рапторов» и переориентировало финансовые потоки на программу F-35.Значительная часть «Рапторов» в США сконцентрирована на авиабазе Неллис в штате Невада, именно сюда в начале 2003 года поступил первый серийный F-22A. Одна из главных функций авиабазы — подготовка лётчиков-истребителей для ВВС США и стран-союзников. Здесь находится Центр боевого применения ВВС США (U.S. Air Force Warfare Center). После переучивания на авиабазе Неллис первыми в ВВС Национальной гвардии F-22A Raptor получили пилоты 192-е Истребительного авиакрыла, базирующиеся на авиабазе Лэнгли в штате Виргиния.Во время стоянки американских авианосцев у причалов, противовоздушную оборону военно-морских баз осуществляют палубные истребители F/A-18, перебазирующиеся на сухопутные аэродромы.В настоящий момент истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet является самым совершенным самолётом ВМС США, способным выполнять задачи ПВО авианосных ударных группировок и военно-морских баз. По характеристикам веса полезной нагрузки и дальности полёта «Супер Хорнет» приближается к гораздо более тяжелому F-14 Tomcat, но уступает ему по максимальной скорости и дальности полёта. В лётном состоянии в составе палубных авиакрыльев ВМС США имеется более 400 истребителей F/A-18 разных модификаций.Управление действиями истребителей морской авиации над территорией США осуществляется Морским Командованием противовоздушной и противоракетной обороны (Navy Air and Missile Defense Command) при взаимодействии с Авиационным боевым командованием ВВС.Помимо руководства американскими силами ПВО Штаб Командования 1-й Воздушной Армии осуществляет координацию действий с канадским центром NORAD. В прошлом командный центр ПВО Канады (CADS), известный как «Iron Mountain», находился на авиабазе Норт – Бей, в провинции Онтарио. Здесь в 1963 году в гранитных породах на глубине 180 метров был построен подземный трёхэтажный командный комплекс, сравнимый с командным пунктом NORAD в штате Колорадо.На его сооружение было потрачено более $ 51 млн. Считается, что комплекс «Железная гора» должен уцелеть при наземном ядерном взрыве мощностью 4 Мт. Однако в конце 2006 года подземный комплекс законсервировали, и руководство канадским сегментом NORAD перенесли на поверхность.Руководство действиями канадских перехватчиков CF-18 после закрытия командного пункта в Норт – Бей осуществляется с авиабазы в Виннипеге. Всего в Королевских ВВС Канады (RCAF) в трёх авиакрыльях формально числится более 70 истребителей CF-18, но реально в воздух поднимаются не больше 58 самолётов.В 1977 году канадское правительство объявило о начале конкурса на новый истребитель RCAF для замены: CF-104 Starfighter и CF-101 Voodoo. Помимо F-18 в конкурсе участвовали F-14 Tomcat , F-15 Eagle , Panavia Tornado, Mirage 2000, F-16 Fighting Falcon. В финал вышли американские F-16 и F-18. В 1979 году в конкурсе состоялся неожиданный поворот - Канада начала переговоры о возможности приобретения иранских истребителей F-14А с дальнобойными ракетами AIM-54A Phoenix. Самолеты были новые, но из-за отсутствия запчастей летали мало, поэтому канадцы надеялись приобрести их по сниженной цене. Но переговоры были прерваны в 1980 году, когда стало известно об участии канадской разведки в спасении американских дипломатов захваченных при штурме посольства в Тегеране.В процессе проведения конкурса французская компания Dassault отказалась от дальнейшего участия по политическим мотивам, а F-14, F-15 и Tornado были отвергнуты из-за высокой стоимости. Канадские военно-воздушные силы в итоге предпочли двухдвигательный истребитель, кроме того, F-18А по сравнению с F-16А имел более совершенный радар. В 1980 году «Хорнет» корпорации «Макдоннел-Дуглас» был официально объявлен победителем.После незначительных доработок F/A-18 Hornet производства McDonnell Douglas был принят на вооружение канадских ВВС под названием CF-188. Но подобное название употребляется только в официальных военных документах, обычно используют заводское обозначение - CF-18 Hornet. Эксплуатация CF-18 Hornet в RCAF началась в 1983 году. Всего с 1982 по 1988 год Канада приобрела 138 самолетов: 98 одноместных CF-18А и 40 двухместных CF-18В. Стоимость приобретения CF-18 значительно превысила первоначальный бюджет и составила $4 млрд в ценах середины 80-х годов.CF-18 Hornet стал первым истребителем в RCAF, способным помимо УР ближнего боя нести ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow. После модернизации самолёт получил УР AIM-120 AMRAAM.Канадские CF-18А/В незначительно отличались от американских F/A-18А/В. На канадских истребителях устанавливалась собственная инерциальная навигационная система и иное световое оборудование. F/A-18 изначально создавался как палубный самолет. На CF-18 тоже сохранились посадочный тормозной крюк, усиленное шасси и складываемые крылья. Это обусловлено тем, что канадским «Шершням» приходится действовать с аэродромов, расположенных в полярных районах, имеющих небольшую протяженность, с ВПП зачастую покрытым льдом. После 2001 года оставшиеся в строю истребители CF-18 проходили поэтапную модернизацию. Самолёты получили новое связное и навигационное оборудование, более совершенные БРЛС и БРЭО.Канадские CF-18 на ротационной основе размещаются в разных уголках страны, на передовых авиационных базах Comox (Британская Колумбия), Gander (Ньюфаундленд), Greenwood (Новая Шотландия), Trenton (Онтарио) и на аэродромах в полярных районах Канады. CF-18 является одним из ключевых элементов канадского сектора NORAD.Только с 2001 по 2010 год CF-18 около трех тысяч раз вылетали на перехват подозрительных воздушных судов. Канадские «Шершни» обеспечивали безопасность воздушного пространства во время 28-го саммита «Большой восьмерки», который проходил в округе Кейнанаскис 26-27 июня 2002 года. А в ноябре 2007 года они были срочно переброшены на Аляску для обеспечения противовоздушной обороны этого северного американского штата, в связи с двухнедельным запретом на полеты F-15С/D пока не были установлены причины катастрофы американского истребителя F-15С.В ближайшее десятилетие CF-18 в ВВС Канады должны быть заменены CF-35. Этот истребитель будет отличаться от американского F-35A наличием тормозного парашюта, необходимого для посадки на обледенелых ВПП, и системой дозаправки, аналогичной той, которая установлена на F-35B/C — с помощью шланга, а не штанги, принятой в ВВС США.Обнаружение воздушных целей и наведение истребителей Королевских ВВС Канады осуществляется на основании данных, получаемых четырьмя десятками РЛС AN / FPS-117 AN и / TPS-70 с дальностью обнаружения до 450 км. В рамках модернизации средств обнаружения воздушных целей предусмотрено приобретение новых американских радаров - AN / TPS-78 и TPS-703. В настоящее время ведутся переговоры о льготных поставках нового радиолокационного оборудования, так как канадский сегмент NORAD в значительной мере обеспечивает безопасность США.