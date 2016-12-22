16:34 22 декабря

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Система ПВО Северной Америки (часть 4)


К началу 90-х система ПВО Северной Америки – NORAD, из структуры, первоначально предназначенной для противодействия советским дальним бомбардировщикам, превратилась в многофункциональную организацию с широким кругом ответственности. Система управления NORAD имеет иерархическую структуру и представляет собой совокупность функционально связанных органов и пунктов управления, систем связи, систем и средств автоматизации сбора, обработки, отображения, приема и передачи информации о воздушно-космической обстановке. В состав Объединенного командования ПВО входят Командование военно-воздушной обороны ВВС США (USAF Air Defense Command), Канадское авиационное командование (Canadian Air Command), Военно-морские силы (Naval Forces CONAD/NORAD) и Армейское командование войсками противовоздушной обороны (Army Air Defense Command).

Система ПВО Северной Америки (часть 4)



В данный момент Командование ПВО североамериканского континента находится в процессе реорганизации. До недавнего времени в NORAD входили:
- Оперативный центр по мониторингу обстановки в воздушном пространстве (Air Operation Center — AOC).
- Центр оповещения о ракетном нападении (Missile Warning Center — MWC).
- Центр мониторинга космического пространства (Space Control Center — SCC).
- Объединённый центр NORAD и Космического командования (NORAD/USSPACECOM Combined Command Center — CCC).
- Объединённый центр разведывательного сообщества (Combined Intelligence Watch Center — CWIC).
- Национальный центр оповещения гражданского населения (National Warning Facility).
Центр разработки программного обеспечения элементов системы (Space and Warning Systems Center).
- Центр прогнозирования погоды (Weather Support Center).

Система ПВО Северной Америки (часть 4)


Командные пункты этих структур размещались в подземном убежище, внутри горы Шайенн в штате Колорадо. Однако примерно 10 лет назад после вывода из эксплуатации БИУС AN / FYQ-93 руководство Пентагона пересмотрело свои взгляды на роль командного центра в горе Шайенн. После десятилетий службы подземный комплекс требует огромных капиталовложений. Значительная часть инфраструктуры жизнеобеспечения нуждается в ремонте, а аппаратура и средства связи признаны устаревшими. В связи с этим основная часть подземного командного комплекса в Колорадо выведена в «горячий резерв» с возможностью быстрого ввода в строй.

Контроль полётов авиации и слежение за нарушителями воздушных границ над континентальной территорией США возложены на три центра контроля воздушной обстановки: Командный пункт Восточным сектором, Командный пункт Западным сектором и Центральный штаб Авиационного командования. Для связи и обмена радиолокационной информацией в реальном режиме времени и руководства действиями истребительной авиации используется аппаратный комплекс AN / USQ-163 FALCONER.

Штаб командования Восточным сектором ПВО (EADS) находится в Нью-Йорке на авиабазе Гриффис. В распоряжении Восточного командования находятся истребители F-15C/D и F-16C/D 224-й группы ПВО.

Штаб Западного сектора ПВО (WADS) находится на авиабазе Льюис-Макккорд, в штате Вашингтон. В подчинении Западного сектора находится девять истребительных эскадрилий Национальной гвардии, в которых эксплуатируются истребители F-15C/D и F-16C/D.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)


Штаб Командования 1-й Воздушной Армии (First Air Forcе - AF 1), являющегося частью Авиационного боевого командования со штабом в Лэнгли (Air Combat Command), находится на авиабазе Тиндалл во Флориде (601-й Центр воздушно- космических операций). В распоряжении Командования 1-й Воздушной Армии, чья зона ответственности ПВО простирается над континентальной частью США, Американскими Виргинскими островами и Пуэрто-Рико, имеется 8 истребительных авиаполков и авиакрыльев. Защита воздушного пространства континентальной части США в основном возложена на истребители Национальной Гвардии, в постоянной боевой готовности на аэродромах находятся дежурные пары и звенья. Например, прикрытие столицы США осуществляется истребителями F-16C/D 121-й эскадрильи из состава 113-го авиакрыла с авиабазы Эндрюс в 24 км на юго-восток от центра Вашингтона.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-16 121-й эскадрильи на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном


Основная часть авиатехники, состоящая на вооружение авиационных частей и подразделений Национальной гвардии США, являющихся боеготовым организованным резервом ВВС – это не новые машины. На вооружении ВВС Национальной гвардии состоят все типы самолетов, за исключением стратегических бомбардировщиков. Истребительный парк – около 50 F-15 и более 200 F-16. ВВС Национальной гвардии имеют в своем распоряжении две авиационные базы: Отис в штате Массачусетс и Селфридж в штате Мичиган. Части и подразделения обычно базируются на аэродромах, принадлежащих другим авиационным командованиям, а также в гражданских аэропортах. Всего для базирования авиации Национальной гвардии на постоянной или временной основе используется более 100 аэродромов.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-16 ADF в центре лётной подготовки на авиабазе Неллис

В 90-е годы из состава ВВС было передано более 270 F-16А и F-16В, которые прошли модернизацию и капитальный ремонт с целью повышения боевых характеристик и продления сроков эксплуатации. Первоначально планировалось осуществить модернизацию всех ранних F-16 с остаточным ресурсом планера более 1000 часов. Однако окончание «холодной войны» похоронило эти планы, и значительная часть модернизированных истребителей была продана за рубеж.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Модернизированный истребитель F-16ADF


Модернизированные для использования в частях ПВО ВВС Национальной гвардии «Файтинг Фалконы» ранних серий получили обозначение F-16ADF. Доработка БРЭО истребителей в первую очередь коснулась модернизации радиолокатора AN/APG-66 в части обнаружения целей с малой отражающей поверхностью и обеспечения подсветки целей для наведения на них ракет AIM-7 Sparrow. Кроме того, на самолёты по левому борту устанавливался мощный прожектор для визуального опознавания перехватываемых самолётов в тёмное время суток.

Менее многочисленные тяжелые истребители F-15C/D также проходили модернизацию. Самолёты оснастили современными многофункциональными индикаторами и системой автоматизированного обмена информацией. Это даёт возможность пилотам «Иглов» эффективно взаимодействовать с наземными командными пунктами, самолетами ДРЛО, а также между собой.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

F-35А« Lightning II»


Модернизированные F-16 и F-15 предполагается сохранить на вооружении до 2025 года, после чего они будут заменены истребителями 5-го поколения F-35А« Lightning II», которые уже начали поступать на вооружение. Это решение в США вызывает критику, так как «Лайтнинг» при гораздо большей стоимости в варианте перехватчика ПВО по ряду характеристик не имеет преимуществ над истребителями 4-го поколения. Впрочем, это не означает, что защиту воздушного пространства США осуществляют только истребители, построенные более 20 лет назад. Например, на вооружении 325-го истребительного авиаполка ВВС США, дислоцированного на авиабазе Тиндалл, состоят истребители 5-го поколения F-22A Raptor, которые также привлекаются к выполнению задач ПВО.

В настоящее время F-22A – это самый совершенный американский перехватчик. Истребитель F-22A способен совершать длительные полёты на сверхзвуковой скорости (1960 км/ч) без использования форсажа. Его БРЛС AN/APG-77 с АФАР имеет инструментальную дальность около 500 км, дальность обнаружения воздушных целей с ЭПР 1 м² составляет 200 км. В истребительном варианте «Раптор» вооружён 20-миллиметровой шестиствольной пушкой M61A2 Vulcan и УР «воздух-воздух»: 6 AIM-120C AMRAAM и 2 AIM-9M Sidewinder. Боевой радиус в варианте перехватчика с использованием крейсерского сверхзвукового режима составляет 760 км.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-22A Raptor на авиабазе Неллис


Серийное производство F-22A началось в 2001 году, за десять лет удалось построить 187 серийных самолётов. Экономические неурядицы и чрезмерно высокая стоимость самолёта (стоимость производства одного самолёта по состоянию на 2008 год оценивалась в $146,2 млн) привели к тому, что правительство США отказалось от дальнейших закупок «Рапторов» и переориентировало финансовые потоки на программу F-35.

Значительная часть «Рапторов» в США сконцентрирована на авиабазе Неллис в штате Невада, именно сюда в начале 2003 года поступил первый серийный F-22A. Одна из главных функций авиабазы — подготовка лётчиков-истребителей для ВВС США и стран-союзников. Здесь находится Центр боевого применения ВВС США (U.S. Air Force Warfare Center). После переучивания на авиабазе Неллис первыми в ВВС Национальной гвардии F-22A Raptor получили пилоты 192-е Истребительного авиакрыла, базирующиеся на авиабазе Лэнгли в штате Виргиния.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-22A на авиабазе Лэнгли


Во время стоянки американских авианосцев у причалов, противовоздушную оборону военно-морских баз осуществляют палубные истребители F/A-18, перебазирующиеся на сухопутные аэродромы.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

F/A-18Е


В настоящий момент истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet является самым совершенным самолётом ВМС США, способным выполнять задачи ПВО авианосных ударных группировок и военно-морских баз. По характеристикам веса полезной нагрузки и дальности полёта «Супер Хорнет» приближается к гораздо более тяжелому F-14 Tomcat, но уступает ему по максимальной скорости и дальности полёта. В лётном состоянии в составе палубных авиакрыльев ВМС США имеется более 400 истребителей F/A-18 разных модификаций.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Спутниковый снимок Google earth: истребители F/A-18 на авиабазе Мирамар в окрестностях Сан-Диего

Управление действиями истребителей морской авиации над территорией США осуществляется Морским Командованием противовоздушной и противоракетной обороны (Navy Air and Missile Defense Command) при взаимодействии с Авиационным боевым командованием ВВС.

Помимо руководства американскими силами ПВО Штаб Командования 1-й Воздушной Армии осуществляет координацию действий с канадским центром NORAD. В прошлом командный центр ПВО Канады (CADS), известный как «Iron Mountain», находился на авиабазе Норт – Бей, в провинции Онтарио. Здесь в 1963 году в гранитных породах на глубине 180 метров был построен подземный трёхэтажный командный комплекс, сравнимый с командным пунктом NORAD в штате Колорадо.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)


На его сооружение было потрачено более $ 51 млн. Считается, что комплекс «Железная гора» должен уцелеть при наземном ядерном взрыве мощностью 4 Мт. Однако в конце 2006 года подземный комплекс законсервировали, и руководство канадским сегментом NORAD перенесли на поверхность.

Руководство действиями канадских перехватчиков CF-18 после закрытия командного пункта в Норт – Бей осуществляется с авиабазы в Виннипеге. Всего в Королевских ВВС Канады (RCAF) в трёх авиакрыльях формально числится более 70 истребителей CF-18, но реально в воздух поднимаются не больше 58 самолётов.

В 1977 году канадское правительство объявило о начале конкурса на новый истребитель RCAF для замены: CF-104 Starfighter и CF-101 Voodoo. Помимо F-18 в конкурсе участвовали F-14 Tomcat , F-15 Eagle , Panavia Tornado, Mirage 2000, F-16 Fighting Falcon. В финал вышли американские F-16 и F-18. В 1979 году в конкурсе состоялся неожиданный поворот - Канада начала переговоры о возможности приобретения иранских истребителей F-14А с дальнобойными ракетами AIM-54A Phoenix. Самолеты были новые, но из-за отсутствия запчастей летали мало, поэтому канадцы надеялись приобрести их по сниженной цене. Но переговоры были прерваны в 1980 году, когда стало известно об участии канадской разведки в спасении американских дипломатов захваченных при штурме посольства в Тегеране.

В процессе проведения конкурса французская компания Dassault отказалась от дальнейшего участия по политическим мотивам, а F-14, F-15 и Tornado были отвергнуты из-за высокой стоимости. Канадские военно-воздушные силы в итоге предпочли двухдвигательный истребитель, кроме того, F-18А по сравнению с F-16А имел более совершенный радар. В 1980 году «Хорнет» корпорации «Макдоннел-Дуглас» был официально объявлен победителем.

После незначительных доработок F/A-18 Hornet производства McDonnell Douglas был принят на вооружение канадских ВВС под названием CF-188. Но подобное название употребляется только в официальных военных документах, обычно используют заводское обозначение - CF-18 Hornet. Эксплуатация CF-18 Hornet в RCAF началась в 1983 году. Всего с 1982 по 1988 год Канада приобрела 138 самолетов: 98 одноместных CF-18А и 40 двухместных CF-18В. Стоимость приобретения CF-18 значительно превысила первоначальный бюджет и составила $4 млрд в ценах середины 80-х годов.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Пуск УР AIM-7 Sparrow с борта CF-18А


CF-18 Hornet стал первым истребителем в RCAF, способным помимо УР ближнего боя нести ракеты средней дальности AIM-7 Sparrow. После модернизации самолёт получил УР AIM-120 AMRAAM.

Канадские CF-18А/В незначительно отличались от американских F/A-18А/В. На канадских истребителях устанавливалась собственная инерциальная навигационная система и иное световое оборудование. F/A-18 изначально создавался как палубный самолет. На CF-18 тоже сохранились посадочный тормозной крюк, усиленное шасси и складываемые крылья. Это обусловлено тем, что канадским «Шершням» приходится действовать с аэродромов, расположенных в полярных районах, имеющих небольшую протяженность, с ВПП зачастую покрытым льдом. После 2001 года оставшиеся в строю истребители CF-18 проходили поэтапную модернизацию. Самолёты получили новое связное и навигационное оборудование, более совершенные БРЛС и БРЭО.

Система ПВО Северной Америки (часть 4)

Спутниковый снимок Google earth: истребители CF-18 на аэродроме Баготвилль


Канадские CF-18 на ротационной основе размещаются в разных уголках страны, на передовых авиационных базах Comox (Британская Колумбия), Gander (Ньюфаундленд), Greenwood (Новая Шотландия), Trenton (Онтарио) и на аэродромах в полярных районах Канады. CF-18 является одним из ключевых элементов канадского сектора NORAD.

Только с 2001 по 2010 год CF-18 около трех тысяч раз вылетали на перехват подозрительных воздушных судов. Канадские «Шершни» обеспечивали безопасность воздушного пространства во время 28-го саммита «Большой восьмерки», который проходил в округе Кейнанаскис 26-27 июня 2002 года. А в ноябре 2007 года они были срочно переброшены на Аляску для обеспечения противовоздушной обороны этого северного американского штата, в связи с двухнедельным запретом на полеты F-15С/D пока не были установлены причины катастрофы американского истребителя F-15С.

В ближайшее десятилетие CF-18 в ВВС Канады должны быть заменены CF-35. Этот истребитель будет отличаться от американского F-35A наличием тормозного парашюта, необходимого для посадки на обледенелых ВПП, и системой дозаправки, аналогичной той, которая установлена на F-35B/C — с помощью шланга, а не штанги, принятой в ВВС США.

Обнаружение воздушных целей и наведение истребителей Королевских ВВС Канады осуществляется на основании данных, получаемых четырьмя десятками РЛС AN / FPS-117 AN и / TPS-70 с дальностью обнаружения до 450 км. В рамках модернизации средств обнаружения воздушных целей предусмотрено приобретение новых американских радаров - AN / TPS-78 и TPS-703. В настоящее время ведутся переговоры о льготных поставках нового радиолокационного оборудования, так как канадский сегмент NORAD в значительной мере обеспечивает безопасность США.

Продолжение следует...

По материалам:
https://www.airforce.com/
http://www.globalsecurity.org/military/agency/usaf/acc.htm
http://www.casr.ca/doc-loi-tactical-control-radar.htm
http://www.rcaf-arc.forces.gc.ca/en/article-template-standard.page?doc=virtual-museum-exhibit-about-daily-life-at-canadian-radar-stations/im7ansaq
http://pentagonus.ru/publ/privjaznye_aehrostaty_i_ikh_primenenie/18-1-0-1313
http://www.bobfletcherinvestigations.com/underground-hideouts.html
Автор: Линник Сергей


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Комментарии 17
  1. avt Сегодня, 15:16
    Вот что для начало надо проштудировать урякалкам тут на сайте глючащим ,,единым ПВО" ОДКБ, которое типа уже создано ....в регионах.. good Ну собственно автор убедил , что уровень держит достойный по теме и опускать не собирается . Так что комментировать оставшиеся части .....и не буду. Молча прочту . bully
    avt
  2. spech Сегодня, 15:23
    Вроде была инфа, что канада отказалась от ф35.
    spech
    1. Bongo Сегодня, 15:45
      Цитата: spech
      Вроде была инфа, что канада отказалась от ф35.

      В настоящий момент этот вопрос в Канаде активно обсуждается и является предметом торга с США. Реальной альтернативой F-35А в RCAF может быть только "Супер Хорнет" или "Рафаль". Возможно, что Канада опять организует конкурс на выбор лучшего истребителя. Но в победу "француза" в нём, я лично не верю. Что бы кто не говорил, но F-35А имеет все шансы победить не самый новый F/A-18E/F . Кроме того представители Lockheed Martin неоднократно делали заявления, что канадские производители комплектующих для аэрокосмической отрасли США в случае отказа от F-35А потеряют многомиллионные контракты.
      Bongo
      1. avt Сегодня, 15:56
        Цитата: Bongo
        Но в победу "француза" в нём, я лично не верю.

        good Канада , как собственно и Австралия , встроены в Систему , которую создали и контролируют USA , соответственно они авиатехнику покупают как подситему Системы . А франки , даже притом что члены НАТО , стараются изо всех сил со времён Де Голя держать свою национальную систему. Сопрягаемую с usовской ,но свою . Англы вот здулись и легли молча . Так что КанадА франками будет сбивать цену и если конечно крепко не забашлят кому в ней , то купят
        Цитата: Bongo
        не самый новый F/A-18E/F

        Но надёжный.
        Цитата: Bongo
        Кроме того представители Lockheed Martin неоднократно делали заявления, что канадские производители комплектующих для аэрокосмической отрасли США в случае отказа от F-35А потеряют многомиллионные контракты.

        Значит таки будут башлять, как у Израиль bully Там тоже типа кредит дают , но конкретно указывают что купить.
        avt
    2. амурец Сегодня, 15:56
      Цитата: spech
      Вроде была инфа, что канада отказалась от ф35.

      Слухи оказались правдой.
      <<Министерство обороны Канады не будет закупать американские боевые самолеты пятого поколения F-35 Lighting II, сообщил портал Flightglobal. Взамен 65 истребителей-бомбардировщиков F-35 канадские ВВС выберут другие боевые самолеты на открытом тендере.>>
      И ссылка на источник. https://rg.ru/2016/11/28/kanada-otkazalas-ot-f-35
      .html
      Ну, в принципе, все ссылки ведут на один портал.
      амурец
      1. Bongo Сегодня, 16:02
        Цитата: амурец
        Цитата: spech
        Вроде была инфа, что канада отказалась от ф35.

        Слухи оказались правдой.
        <<Министерство обороны Канады не будет закупать американские боевые самолеты пятого поколения F-35 Lighting II, сообщил портал Flightglobal. Взамен 65 истребителей-бомбардировщиков F-35 канадские ВВС выберут другие боевые самолеты на открытом тендере.>>


        Николай, привет!
        То, что состоится конкурс (тендер) - это вовсе не означает, что в нём не может победить F-35.
        Цитата: avt
        Значит таки будут башлять, как у Израиль Там тоже типа кредит дают , но конкретно указывают что купить.

        Во многом это соответствует действительности, но справедливости ради стоит признать, что Израиль очень тщательно подходит к выбору боевой техники.
        Bongo
        1. амурец Сегодня, 16:14
          Цитата: Bongo
          То, что состоится конкурс (тендер) - это вовсе не означает, что в нём не может победить F-35.

          Сергей! Привет! Ольге моё сочуствие. А теперь по теме тендера. То что фанцузов не будет, или их прокинут, это понятно, Олланд с Мистралями и Индийскими Рафалями круто пролетел. Вбросы такого типа тоже делаются неспроста. А вот что могут закупать Супер Хорнет, всё может быть.
          амурец
          1. Bongo Сегодня, 16:21
            Цитата: амурец
            А вот что могут закупать Супер Хорнет, всё может быть.

            Как временный вариант вполне возможно. Но как мне представляется, рано или поздно F-35 в Канаде всё таки продавят.
            Немного "не в тему", но вот, что я увидел при подготовке статьи на одном из спутниковых снимков на авиабазе Неллис в США.
            Bongo
        2. avt Сегодня, 16:31
          Цитата: Bongo
          Израиль очень тщательно подходит к выбору боевой техники.

          Подходит , НО - с,,Лави"им по рукам дали и заставили купить не плохие но F-16. Сейчас вот ,,Оспри" воткнули и F-35. Собственно USы так же жёстко Ниппон держат , не давая им самим боевые аэропланы с нуля на своей материальной базе строить по своим НИОКР.Только только япоши с вертушками боевыми из под USов выскочили, а так покамест клонируют F-16 , хотя и не в ноль уже.
          avt
  3. EvgNik Сегодня, 15:34
    И опять спасибо, подробно, интересно. hi
    EvgNik
    1. Bongo Сегодня, 15:50
      Цитата: EvgNik
      И опять спасибо, подробно, интересно.

      Спасибо! drinks
      Изначально, 4 и 5 часть должны были быть одной публикацией, но она превысила формат в 10 "вордовских" листов и пришлось делить.
      Кстати, Ольгу забанили, непонятно за что. request
      Bongo
      1. EvgNik Сегодня, 15:57
        Цитата: Bongo
        Кстати, Ольгу забанили, непонятно за что.

        Жаль, сочувствую. Может ошибка? Ольга, если рядом love
        Николаю сообщил, должен появиться.
        EvgNik
        1. Bongo Сегодня, 16:05
          Цитата: EvgNik
          Жаль, сочувствую. Может ошибка? Ольга, если рядом

          Уже спит, у нас поздний вечер,но передам обязательно. hi
          Bongo
  4. амурец Сегодня, 15:59
    Сергей! Присоединяюсь к avt. Комментировать нечего. Статья добротная.
    амурец
  5. Оператор Сегодня, 16:01
    Судя по статье, у США не осталось ничего от прежней ПВО национальной территории.

    Оборону воздушного пространства страны факультативно осуществляют истребители тактической и палубной авиации (исключение, подтверждающее правило - сотня с небольшим истребителей-перехватчиков F-22).

    Т.е. в случае залпа "Калибрами" с борта АПЛ крылатые ракеты пройдут к целям как нож сквозь масло.
    Оператор
    1. Bongo Сегодня, 16:11
      Цитата: Оператор
      Т.е. в случае залпа "Калибрами" с борта АПЛ крылатые ракеты пройдут к целям как нож сквозь масло.

      Конечно, если мы хотим устроить ядерный апокалипсис. wassat Прочем для этого в наших странах вполне достаточно МБР и БРПЛ, так что до "Калибров" дело вряд ли дойдёт.
      Впрочем не стоит обольщаться, при самом оптимистичном прогнозе наша ПВО в европейской части страны сумеет перехватить около 70 % аэродинамических целей в первой волне.
      Bongo
  6. DrVintorez Сегодня, 16:16
    спасибо. интересно.
    в статье ошибка в подписи к фото:https://topwar.ru/uploads/posts/2016-12/1482
    047998_f-18.jpg это явно не аф18е. у аф18 е/ф есть "первичный половой признак" - скошенные воздухозаборники.
    DrVintorez

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