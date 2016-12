Система ПВО Северной Америки (часть 5)

F-22A 90-й истребительной авиаэскадрильи из состава 3-го авиакрыла (3 WG) сопровождает российский Ту-95МС неподалёку от острова Нунивак

Зоны ответственности региональных командований NORAD

Спутниковый снимок Google earth: истребители F-22A на авиабазе Элмендорф

Спутниковый снимок Google earth: самолёт ДРЛО Е-3С на авиабазе Элмендорф



Спутниковый снимок Google earth: ЗГ РЛС AN / TPS-71 в Корпус Кристи

Спутниковый снимок Google earth: самолёты P-3В AEW и P-3CS на аэродроме Цесил Фильд

Спутниковый снимок Google earth: аэростат радиолокационного наблюдения в районе Куджо Кей во Флориде



Спутниковый снимок Google earth: аэростат радиолокационного наблюдения в Пуэрто-Рико

Схема размещения РЛС (синие ромбы) и баз хранения ЗРК (красные квадраты) на территории США

Спутниковый снимок Google earth: ПУ ЗРК «Пэтриот» на базе хранения в Форт-Блисс

Схема размещения ПУ ЗРК NASAMS вокруг Вашингтона

ПУ ЗРК NASAMS на авиабазе Эндрюс в окрестностях Вашингтона

За неприкосновенность воздушных границ США в полярных широтах отвечает 11-я Воздушная Армия ВВС США (англ. Eleventh Air Force - 11 AF). В обязанности 11 AF входит, в числе прочего, патрулирование района Берингова моря, радиолокационное наблюдение за российским Дальним Востоком и перехват российских дальних бомбардировщиков.Непосредственный перехват воздушных целей возложен на F-22A 90-й истребительной авиаэскадрильи и 525-й истребительной авиаэскадрильи, а также на F-16C/D 354-го истребительного авиакрыла. Истребители F-22A на постоянной основе размещаются на авиабазе Элмендорф в Анкоридже, а F-16C/D на авиабазе Эилсон в центральной части Аляски, рядом с городком Эрбанс.На авиабазе Элмендорф размещается штаб 11-й Воздушной Армии и Аляскинского сектора NORAD (ANR). Авиабаза Элмендорф является основной на Аляске. Здесь помимо истребителей базируется военно-транспортные и самолёты ДРЛО Е-3С Sentry системы AWAСS. В США эксплуатируется 30 самолётов E-3C. Из них 4 самолёта базируются на авиабазе Элмендорф, остальные приписаны к авиабазе Тинкер в Оклахома-Сити.Серийное производство всех вариантов E-3 Sentry завершилось в начале 90-х. Всего было построено 68 самолётов. Самой совершенной модификацией является Е-3С. Этот самолёт способен в течение 6 часов осуществлять патрулирование на удалении 1600 км без дозаправки в воздухе. Дальность обнаружения воздушных целей – более 400 км.В годы «холодной войны» для компенсации утраченных возможностей в части дальнего радиолокационного обнаружения, после отказа от кораблей радиолокационного дозора, «Техасских башен» и постоянного многочасового дежурства самолётов ДРЛО велась разработка загоризонтных радиолокаторов. Развёртывание ЗГ РЛС AN/FPS-118 (система 414L) в интересах ВВС началось в конце 80-х на Западном и Восточном побережье США. Однако ввиду снижения угрозы глобальной войны, низкой помехозащищённости и высоких эксплуатационных расходов (до $1,5 млн в год) во второй половине 90-х от ЗГ РЛС AN/FPS-118 решили отказаться.Однако история ЗГ РЛС в США на этом не закончилась. ВМС США приняли на вооружение альтернативную систему - AN / TPS-71 ROTHR (перемещаемый загоризонтный радиолокатор) с дальностью обнаружения воздушных и надводных целей от 1000 до 3000 км. Опытная станция AN / TPS-71 в 1991 году была построена на острове Амчика Алеутского архипелага, недалеко от Аляски. Эта ЗГ РЛС предназначалась для наблюдения за восточным побережьем России. По некоторым данным, в связи с выявленными недостатками её демонтировали в 1993 году.Вторую AN / TPS-71 установили в Корпус Кристи в Техасе. Третья американская ЗГ РЛС работает неподалёку от Портсмута в штате Нью-Гемпшир. Основным назначением станций AN / TPS-71 является контроль над незаконным пересечением границы США с целью пресечения незаконного ввоза наркотиков. Расположение загоризонтных радиолокаторов даёт возможность просматривать воздушное пространство над Центральной Америкой и Карибским бассейном. В настоящее время завершено возведение ещё одной ЗГ РЛС в Пуэрто-Рико, что позволит заглянуть в Южную Америку.В прошлом для предотвращения незаконного ввоза наркотиков в США задействовались самолёты ДРЛО E-2 Hawkeye и Е-3 Sentry. Однако постоянное патрулирование «Сентри» обходилось слишком дорого, а «Хокаи» помимо того, что они обладали недостаточной для этого продолжительностью полёта, крайне неохотно выделяло командование ВМС.По этой причине Таможенная служба США заказала четыре P-3В AEW Sentinel. Данный самолёт ДРЛО создан фирмой Lockheed на базе патрульного самолета Р-3В Orion. На P-3 AEW Centinel установлена РЛС AN/APS-138 с самолёта E-2С. Самолеты ДРЛО используются для обнаружения, сопровождения и координации действий при перехвате самолётов, незаконно перевозящих наркотики. Для этих целей применяется так называемая система «Double Eagle», состоящая из самолета P-3В AEW и перехватчиков. В этой роли могут выступать истребители F-16С/D, F-15 С/D, принадлежащие ВВС или Национальной гвардии, а также флотские F/A-18.Ещё несколько противолодочных «Орионов» модифицированы в вариант P-3CS Slick для контроля воздушного пространства США в целях пресечения нелегальной доставки грузов легкомоторными самолетами. Эта модификация стала более дешевой альтернативой P-3 AEW. В носовой части P-3CS смонтирована БРЛС AN / APG-63. Такая же бортовая радиолокационная станция устанавливалась на истребители F-15. БРЛС AN / APG-63 обладает достаточно высокими возможностями по обнаружению летящих на малой высоте самолётов контрабандистов. Ещё на нескольких «Орионах» установлены радары APG-66 и AN/AVX-1. Кроме того, самолёты P-3В AEW и P-3CS получили радиоаппаратуру, работающую на частотах Таможенной службы и Береговой охраны США. Самолёты радиолокационного дозора P-3В AEW и P-3CS и истребители F/A-18 на постоянной основе базируются на аэродромах Корпус Кристи в Техасе и Цесил Фильд в окрестностях города Джексонвилл во Флориде.Американские самолёты ДРЛО Таможенной службы в рамках операций по пресечению наркотрафика регулярно совершают «командировки» в Центральную Америку. Их неоднократно замечали на аэродромах Коста-Рики и Панамы. Действуя оттуда, они контролировали полёты легкомоторной авиации из Колумбии.В 1999 году в ходе учений военных учений в районе Форт-Стюарт (штат Джорджия) состоялись испытания привязной аэростатной радиолокационной системы JLENS (Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System – «Единая сетевая система средств обнаружения крылатых ракет»), разработанной компанией Raytheon.На первом этапе разработки предполагалось, что аэростатная система не только станет недорогой альтернативой самолётам ДРЛО, но и сможет «подсвечивать» маловысотные воздушные цели при пусках по ним зенитных ракет. Также предусматривалось создание «боевых» аэростатов с ракетами «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM и управляемыми бомбами с развитыми аэродинамическими поверхностями и миниатюрным реактивным двигателем. По мнению представителей компании Raytheon, такая бомба, сброшенная с аэростата, могла бы поразить цель на дальности 40-50 км.По информации фирмы-разработчика комплекс JLENS сможет круглосуточно наблюдать за воздушным пространством с высоты 4500 метров в течение 30 дней. Для выполнения такой задачи требуется не менее 4-5 самолетов ДРЛО. Эксплуатация радиолокационных аэростатных постов обходится в 5-7 раз дешевле эксплуатации самолетов ДРЛО со схожими характеристиками, а также требует вдвое меньшего количества обслуживающего персонала. В ходе испытаний система продемонстрировала возможность обнаружения воздушных целей на дальности более 500 км, а подвижных наземных - 200 км. Кроме радиолокаторов, аэростаты могут нести оптоэлектронную аппаратуру наблюдения.Основой системы являются: гелиевый аэростат длиной 71 метр, РЛС обнаружения и сопровождения целей, аппаратура связи и обработки информации, а также средства подъема и обслуживания аэростата. В состав системы JLENS включены специальные метеорологические датчики, позволяющие заблаговременно предупреждать операторов об ухудшении погодных условий в районе развертывания аэростата. Грузоподъемность аэростата при подъеме на рабочую высоту 4 500 м составляет около 2000 кг.Полученная радиолокационная информация передаётся по волоконно-оптическому кабелю на наземный комплекс обработки, а сформированные данные целеуказания доводятся до потребителей по каналам связи. Развертывание аэростатной радиолокационной системы JLENS началось в 2014 году. Всего предполагается заказать 12 аэростатов с комплектом радиолокационной и связной аппаратуры и наземных средств обслуживания общей стоимостью $1,6 млрд.В первой половине 80-х в юго-восточных районах США в интересах Пограничной и Таможенной служб США началось развёртывание радиолокационной аэростатной системы TARS (Tethered Aerostat Radar System – «Привязная аэростатная радиолокационная система»).Аэростат длиной 25 метров и шириной 8 метров в качестве полезной нагрузки массой 125 кг несёт РЛС AN/APG-66 с дальностью обнаружения до 120 км. Данная РЛС изначально использовалась на истребителях F-16A/В. Аэростат системы TARS может эксплуатироваться при горизонтальном ветре до 90 км/ч. Заполненный гелием, он способен находиться на рабочей высоте 2700 метров непрерывно в течение двух недель.Запуск аэростатов производится с круглой площадки, где имеется причальное приспособление и электрическая лебедка с общей длиной троса 7600 метров. Всего в США и в Пуэрто-Рико было оборудовано 11 позиций для системы TARS. Однако из-за резко меняющихся погодных условий несколько аэростатов были потеряны. По состоянию на 2003 год в работе находилось 8 аэростатов. До 2006 года аэростатные радиолокационные посты находились в ведении ВВС США. После отказа от них военных, аэростаты передали американской Таможенной службе. После найма гражданских специалистов стоимость эксплуатации аэростатного парка сократилась с $8 млн, до $6 млн в год.Начиная с конца 90-х годов, аэростаты TARS начали заменять аппаратами системы LASS (Low Altitude Surveillance System – «Система наблюдения на малых высотах»). На аэростате типа Lockheed Martin 420K смонтирована РЛС AN / TPS-63 с дальностью обнаружения 300 км и оптоэлектронные системы слежения за земной и водной поверхностями.Аэростатные радарные системы, создаваемые как средство обнаружения крылатых ракет, прорывающихся на малых высотах, пока не востребованы в ПВО Северной Америки. Основной причиной этого является большая чувствительность привязных аэростатов к погодным условиям. Основной сферой применения радиолокационных аэростатных постов стал контроль над незаконным пересечением американо-мексиканской границы и пресечение наркотрафика.К началу 21-го века работоспособность системы ПВО Северной Америки обеспечивали несколько сотен наземных РЛС и формально задачи ПВО могли выполнять до 1000 истребителей. Однако события 11 сентября 2001 года продемонстрировали, что американская часть NORAD находится в глубоком кризисе. Силы ПВО самого могущественно в военном отношении государства тогда не смогли предотвратить воздушные атаки захваченных террористами авиалайнеров. Предпосылки к этому возникли ещё в начале 90-х, когда в связи с распадом СССР прекратилось противостояние между двумя сверхдержавами.В середине 90-х началось обвальное сокращение американских сил ПВО – к 2001 году с вооружения сняли все зенитно-артиллерийские системы, а также большую часть ЗРК. Также было резко снижено число перехватчиков, несущих дежурство в континентальной части США. В результате целого ряда радикальных сокращений к осени 2001 года в составе ПВО Североамериканского континента остались лишь истребители Национальной гвардии США и канадских ВВС.До 11 сентября 2001 года боевое дежурство в 15-минутной готовности к вылету на всем континенте несло не более шести перехватчиков. И это при том, что к 2001 году по сравнению с концом 80-х интенсивность полётов над США возросла примерно в 2 раза. События 11 сентября поставили систему NORAD в ситуацию, которая не только не предусматривалась в боевых алгоритмах и последовательностях действий, но и никогда не проигрывалась в процессе штабных тренировок дежурных авиационных и радиолокационных подразделений. «Черный вторник» продемонстрировал, что пришедшая в упадок система, призванная предотвращать вторжения извне, не справилась с возникшей террористической угрозой. Поэтому ее подвергли серьезному реформированию.В результате реорганизации и вливания бюджетных средств существенно повысились боеготовность и количество дежурных сил ПВО. Несмотря на немалые затраты, возобновились регулярные патрульные полёты самолётов ДРЛО системы АWACS. Число дежурных перехватчиков на авиационных базах увеличено в три раза. Сейчас в обеспечении охраны воздушного пространства США участвуют тридцать авиационных баз (против семи 11 сентября 2001 года), из них восемь баз – это находящиеся в состоянии постоянной готовности.Ежедневно постоянное боевое дежурство несут 8 эскадрилий, в составе которых 130 перехватчиков и 8 самолетов Е-3С. В связи с террористической угрозой введен новый порядок принятия решения об уничтожении захваченных террористами воздушных судов. В настоящий момент за это отвечает не только американский президент, в экстренных ситуациях команду может отдать командующим континентальным районом ПВО.В то же время в США в отличие от России практически нет ЗРК средней и большой дальности, несущих постоянное боевое дежурство, их развёртывание предусмотрено только в кризисных ситуациях. На вооружении зенитных подразделений Сухопутных войск Армии США имеется более 400 ПУ ЗРК MIM-104 Patriot модификаций PAC-2 и PAC-3, а также примерно 600 ЗРК малой дальности M1097 Avenger. Часть этой техники находится на хранении на военных базах Форт-Худ и Форт-Блисс. Остальные комплексы разбросаны по всему миру для защиты передовых американских баз.Единственным зенитным комплексом, несущим постоянное боевое дежурство на территории США, является американо-норвежский ЗРК NASAMS. После событий 11 сентября 2001 года в Вашингтоне неподалёку от Белого дома были развернуты две батареи ЗРК «Эвенджер». Однако это было скорее психологической мерой, так как войсковой комплекс малой дальности, использующий для поражения воздушных целей лёгкие ракеты «Стингер», вряд ли способен сбить с «боевого курса» пикирующий многотонный реактивный авиалайнер. В то же время американская администрация по ряду причин сочла неприемлемым размещение в Вашингтоне дальнобойных ЗРК «Пэтриот». Компромиссом стало принятие на вооружение и развёртывание на стационарных позициях в окрестностях Вашингтона трёх пусковых установок ЗРК NASAMS.РЛС AN / MP-64F1 ЗРК NASAMS с дальностью обнаружения воздушных целей 75 км находится в центре Вашингтона на охраняемой вертолётной площадке. Три пусковые установки расположены на расстоянии 20 км от РЛС обнаружения. Благодаря разнесению ПУ достигается большая зона поражения.Разработкой данного комплекс с 1989 по 1993 год занимались американская Raytheon и норвежская Norsk Forsvarteknologia. В качестве средства поражения в ЗРК NASAMS используются авиационные ракеты AIM-120 AMRAAM. Изначально комплекс создавался для замены ЗРК «Improved Hawk» и разработчики рассчитывали на принятие его на вооружение в США. Однако в связи с окончанием «холодной войны» масштабных заказов не последовало.ЗРК NASAMS способен эффективно бороться с маневрирующими аэродинамическим целям на средних высотах, на дальности 2,5-25 км, и высоте – 0,03-16 км, что позволяет сбить нарушителя еще до того как он приблизится к Белому дому.По стоимости и эксплуатационным расходам ЗРК NASAMS выглядит гораздо более выигрышно по сравнению с ЗРК «Пэтриот». В США среди конгрессменов раздавались голоса о необходимости прикрытия зенитными системами, несущими постоянное дежурство других жизненно важных или потенциально опасных объектов. Но по финансовым соображениям это было отклонено.Несмотря на реформирование и некоторое повышение боеготовности Система ПВО Северной Америки подвергается обоснованной критике со стороны ряда американских экспертов. Нынешняя система контроля воздушного пространства дает возможность следить за всеми передвижениями крупных самолетов, реагируя на любое изменение их курса, особенно при приближении к запретным зонам. За последние несколько лет возникали сотни подобных отклонений, что в ряде случаев приводило к объявлению повышенной боеготовности и подъёму в воздух перехватчиков. В то же время ситуация с полётами частных самолётов, не совершающих регулярных рейсов, не поддаётся контролю. На территории США работают более 4500 тысяч небольших частных аэродромов, которые практически не контролируются федеральными структурами. По различным данным, их используют от 26 до 30 тысяч различных летательных самолетов, в том числе и реактивные. Конечно, это не огромные пассажирские или транспортные авиалайнеры, но и они вполне могут нанести серьезные повреждения, если попадут не в те руки. В США помимо крупных военных объектов, административно-промышленных центров, космодромов и АЭС имеется большое количество гидротехнических плотин, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, атака против которых «воздушных камикадзе» даже на легкомоторном самолёте может привести к очень тяжелым последствиям.