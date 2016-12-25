Покорители воды и воздуха: "чудо"-экранопланы Ростислава Алексеева

100 лет назад в городе Новозыбкове (ныне Брянская область) родился человек, которому суждено было создать одни из самых удивительных машин на Земле — экранопланы, объединившие в себе черты самолета и корабля.Ростислав Евгеньевич Алексеев родился в 1916 году в семье агронома и учительницы. В 1933 году семья Алексеевых переехала в Горький, где Ростислав поступил учиться в Горьковский вечерний рабфак, одновременно подрабатывая чертежником и художником. В те же годы он начал заниматься парусным спортом.Алексеев заинтересовался идеей повышения скорости на воде еще во время своего обучения на транспортно-машиностроительном факультете Горьковского индустриального (политехнического) института имени Жданова. Ростислав Евгеньевич пришел на завод "Красное Сормово" со своим дипломным проектом. В годы Великой Отечественной войны он начал работу на заводе в ОТК по приемке танков Т-34. Во внерабочее время он испытывает первую модель судна на подводных крыльях. В 1943 году состоялся спуск на воду первого катера на подводных крыльях.Впоследствии за создание первых отечественных торпедных катеров на подводных крыльях Алексееву и группе его соратников, принимавших непосредственное участие в работах, в 1951 году была присуждена Сталинская премия.С 1952 года на базе гидродинамической лаборатории и опытного танкового цеха была образована Научно-исследовательская опытовая гидродинамическая лаборатория, которая впоследствии выросла в Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях.С 1960 года ЦКБ ведет разработку проектов экранопланов. В общей сложности разработано порядка 40 проектов этих кораблей, построено более 30 единиц различного назначения. Переход от подводных к воздушным крыльям позволил снять ограничения со скорости движения судов и приблизить ее к авиационной.Экраноплан — это аппарат, использующий так называемый экранный эффект, который заключается в свойстве крыла, двигающегося вблизи поверхности моря или ровной суши, увеличивать подъемную силу и снижать сопротивление. Эффект тем больше, чем меньше расстояние крыла от поверхности.Экранопланы имеют авиационные скорости движения, но не требуют аэродромов, обладают большой грузоподъемностью, могут эксплуатироваться над любой относительно ровной поверхностью. По мореходности ограничения для экранопланов существуют только при взлете и посадке.Крыло экраноплана (в отличие от самолета) имеет специальный профиль и форму, максимально приспособленные для эффективного использования набегающего потока, сжимаемого между крылом и поверхностью ("экраном").Крупные экранопланы, снабженные поддувом реактивных струй двигателей под крыло, обладают мореходностью на взлете и посадке до 5 баллов, а в полете их мореходность практически не ограничена. Это обеспечивает высокую регулярность движения экраноплана.Морской экраноплан обладает значительно большей безопасностью в полете, чем самолеты, так как аэродром всегда под ним, и даже одновременный отказ всех двигателей позволяет ему выполнить безопасную посадку на воду. Экраноплан может лететь над мелководьем, что недоступно скоростным судам.Скорость и управляемость экраноплана, а также возможность быстрого увеличения высоты полета позволяют безопасно расходиться с судами и другими препятствиями.В 1966 году был создан первый экспериментальный полномасштабный морской корабль-экраноплан "Корабль-макет" (КМ) с десятью авиационными турбореактивными двигателями.Строившийся на заводе "Волга" опытный морской транспортно-десантный экраноплан "Орленок" (С-21, заложен в 1970 году) в 1973 году совершил первый пробный выход в технологической конфигурации на реке Волга.В 1982-м группа в составе двух морских транспортно-десантных экранопланов "Орленок" в ходе учений на Каспийском море продемонстрировала беспрецедентную оперативность и скрытность, доставив десант морской пехоты из Баку в Красноводск и вернувшись обратно всего за три часа. Дивизион этих экранопланов входил в состав Краснознаменной Каспийской флотилии.В 1989 году после проведения стрельб был сдан с высокой оценкой первый в истории мировой техники опытный ударный экраноплан-ракетоносец "Лунь".В 1992-м был создан и утвержден проект опытного поисково-спасательного экраноплана "Спасатель" на базе материальной части второго строившегося образца экраноплана "Лунь".Экраноплан "Лунь"Взлетная масса — до 400 тонн, скорость полета — до 550 км/ч, вместимость — 150–500 человек, госпитально-медицинский комплекс по своим масштабам — беспрецедентный для летательных аппаратов.Аналогов ранее созданным экранопланам со схожими характеристиками взлетной массы, скоростными показателями и мореходностью не существует.Сегодня ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева ведет разработки ряда проектов экранопланов для различных зон применения, с различными взлетной массой и диапазоном скоростных характеристик. Проекты экранопланов могут использоваться для перевозки пассажиров, срочной доставки грузов, а также для решения задач МЧС.Экраноплан в отличие от самолета не предполагает изменения давления, связанного с изменением высоты, а также "воздушных ям" и "болтанки".Конструкции экранопланов технологичнее самолетов, что дает несколько меньшую себестоимость. Инфраструктура для обслуживания и обеспечения безопасности экранопланов требует меньших затрат. Экранопланы могут взлетать с воды на значительном расстоянии от берега, а значит, производить меньше шума в городе, чем самолеты, и двигаться из порта на режиме "малого газа". Параметры выхлопных газов двигателей соответствуют требованиям международных стандартов и по сравнению с самолетами быстрее нейтрализуются поверхностью моря.Эксплуатация экранопланов возможна во всех климатических зонах. Наиболее выигрышно их использование на юге. Экранопланы обладают особой эффективностью, начиная от 600–800 тонн грузоподъемности. В зависимости от постановки задач экраноплан может иметь минимальную численность экипажа. Десантный экраноплан может транспортировать до 50% от взлетной массы.Дальность полета экраноплана соизмерима с показателями авиационной техники. Для экраноплана, базирующегося на воде, необходим понтонный причал, остальное оборудование требуется такое же, как и для авиационной техники. Для подготовки пилотов накоплена необходимая база. Обучиться управлению экранопланами будет проще пилотам с опытом управления гидросамолетами.В данный момент специалисты ведут работы по созданию проектов высокоскоростных катеров нового поколения "Сагарис", "Турмалин", "Голдфингер". Экстерьер этих судов отличается футуристичным дизайном, утверждают в ЦКБ.ЦКБ по СПК на территории собственного научно-производственного комплекса ведет строительство опытного образца судна на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р". Прототипами данного судна являются СПК "Беларусь" и "Полесье".На заводе "Вымпел" ведется строительство головного судна на подводных крыльях "Комета 120М". Наработан большой опыт создания кораблей и катеров с воздушной каверной на днище водоизмещением от 100 до 400 тонн и скоростями движения от 30 до 60 узлов: быстроходный катер "Серна", десантный катер "Дюгонь", патрульные катера "Меркурий" и "Сокжой", пассажирское судно "Линда".Одна из новых разработок — быстроходное экспедиционное судно "КВК 1200". Корабль способен решить целый круг задач: выполнение научно-исследовательских работ, геологоразведки, экологического мониторинга; транспортное обеспечение ТЭК; осуществление грузовых транспортных перевозок; участие в спасательных операциях. На базе платформы "КВК 1200" реализована концепция "интеллектуального корабля", обеспечивающая высокий уровень эффективности управления. Командный комплекс сосредоточен в одном месте и позволяет осуществлять постоянный контроль за всеми системами жизнеобеспечения корабля и состоянием экипажа.Конструкторские идеи Ростислава Алексеева опередили время на десятки лет. Можно сказать, что с легкой руки гениального конструктора сошло и слово "экраноплан", которое во всем мире принято произносить по-русски.Именно под руководством Алексеева корабли для перевозки грузов и пассажиров по рекам и морям сумели достичь скоростей 200, 300 и даже 500 км/ч. Скоростные суда ЦКБ по СПК признаны классификационными обществами США, Италии, Франции и других судостроительных держав.Суда, спроектированные при Алексееве, эксплуатировались не только в СССР, но и поставлялись на экспорт в Италию, Грецию, на Кубу, в Болгарию, ФРГ, Венгрию и другие страны.