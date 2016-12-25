19:59 25 декабря

Покорители воды и воздуха: "чудо"-экранопланы Ростислава Алексеева

Покорители воды и воздуха: "чудо"-экранопланы Ростислава Алексеева

Экраноплан "Лунь"

100 лет назад в городе Новозыбкове (ныне Брянская область) родился человек, которому суждено было создать одни из самых удивительных машин на Земле — экранопланы, объединившие в себе черты самолета и корабля.

Ростислав Евгеньевич Алексеев родился в 1916 году в семье агронома и учительницы. В 1933 году семья Алексеевых переехала в Горький, где Ростислав поступил учиться в Горьковский вечерний рабфак, одновременно подрабатывая чертежником и художником. В те же годы он начал заниматься парусным спортом.


Алексеев заинтересовался идеей повышения скорости на воде еще во время своего обучения на транспортно-машиностроительном факультете Горьковского индустриального (политехнического) института имени Жданова. Ростислав Евгеньевич пришел на завод "Красное Сормово" со своим дипломным проектом. В годы Великой Отечественной войны он начал работу на заводе в ОТК по приемке танков Т-34. Во внерабочее время он испытывает первую модель судна на подводных крыльях. В 1943 году состоялся спуск на воду первого катера на подводных крыльях.

Впоследствии за создание первых отечественных торпедных катеров на подводных крыльях Алексееву и группе его соратников, принимавших непосредственное участие в работах, в 1951 году была присуждена Сталинская премия.

С 1952 года на базе гидродинамической лаборатории и опытного танкового цеха была образована Научно-исследовательская опытовая гидродинамическая лаборатория, которая впоследствии выросла в Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях.

С 1960 года ЦКБ ведет разработку проектов экранопланов. В общей сложности разработано порядка 40 проектов этих кораблей, построено более 30 единиц различного назначения. Переход от подводных к воздушным крыльям позволил снять ограничения со скорости движения судов и приблизить ее к авиационной.

ЧТО ТАКОЕ ЭКРАНОПЛАН

Экраноплан — это аппарат, использующий так называемый экранный эффект, который заключается в свойстве крыла, двигающегося вблизи поверхности моря или ровной суши, увеличивать подъемную силу и снижать сопротивление. Эффект тем больше, чем меньше расстояние крыла от поверхности.

Экранопланы имеют авиационные скорости движения, но не требуют аэродромов, обладают большой грузоподъемностью, могут эксплуатироваться над любой относительно ровной поверхностью. По мореходности ограничения для экранопланов существуют только при взлете и посадке.

Крыло экраноплана (в отличие от самолета) имеет специальный профиль и форму, максимально приспособленные для эффективного использования набегающего потока, сжимаемого между крылом и поверхностью ("экраном").

Крупные экранопланы, снабженные поддувом реактивных струй двигателей под крыло, обладают мореходностью на взлете и посадке до 5 баллов, а в полете их мореходность практически не ограничена. Это обеспечивает высокую регулярность движения экраноплана.

Морской экраноплан обладает значительно большей безопасностью в полете, чем самолеты, так как аэродром всегда под ним, и даже одновременный отказ всех двигателей позволяет ему выполнить безопасную посадку на воду. Экраноплан может лететь над мелководьем, что недоступно скоростным судам.

Скорость и управляемость экраноплана, а также возможность быстрого увеличения высоты полета позволяют безопасно расходиться с судами и другими препятствиями.

ЗНАМЕНИТЫЕ "ЛУНЬ" И "ОРЛЕНОК"

Покорители воды и воздуха: "чудо"-экранопланы Ростислава Алексеева

Экраноплан "Лунь"

В 1966 году был создан первый экспериментальный полномасштабный морской корабль-экраноплан "Корабль-макет" (КМ) с десятью авиационными турбореактивными двигателями.

Строившийся на заводе "Волга" опытный морской транспортно-десантный экраноплан "Орленок" (С-21, заложен в 1970 году) в 1973 году совершил первый пробный выход в технологической конфигурации на реке Волга.

В 1982-м группа в составе двух морских транспортно-десантных экранопланов "Орленок" в ходе учений на Каспийском море продемонстрировала беспрецедентную оперативность и скрытность, доставив десант морской пехоты из Баку в Красноводск и вернувшись обратно всего за три часа. Дивизион этих экранопланов входил в состав Краснознаменной Каспийской флотилии.

В 1989 году после проведения стрельб был сдан с высокой оценкой первый в истории мировой техники опытный ударный экраноплан-ракетоносец "Лунь".
В 1992-м был создан и утвержден проект опытного поисково-спасательного экраноплана "Спасатель" на базе материальной части второго строившегося образца экраноплана "Лунь".

Экраноплан "Лунь"

Взлетная масса — до 400 тонн, скорость полета — до 550 км/ч, вместимость — 150–500 человек, госпитально-медицинский комплекс по своим масштабам — беспрецедентный для летательных аппаратов.

Аналогов ранее созданным экранопланам со схожими характеристиками взлетной массы, скоростными показателями и мореходностью не существует.
Сегодня ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева ведет разработки ряда проектов экранопланов для различных зон применения, с различными взлетной массой и диапазоном скоростных характеристик. Проекты экранопланов могут использоваться для перевозки пассажиров, срочной доставки грузов, а также для решения задач МЧС.

Экраноплан в отличие от самолета не предполагает изменения давления, связанного с изменением высоты, а также "воздушных ям" и "болтанки".
Конструкции экранопланов технологичнее самолетов, что дает несколько меньшую себестоимость. Инфраструктура для обслуживания и обеспечения безопасности экранопланов требует меньших затрат. Экранопланы могут взлетать с воды на значительном расстоянии от берега, а значит, производить меньше шума в городе, чем самолеты, и двигаться из порта на режиме "малого газа". Параметры выхлопных газов двигателей соответствуют требованиям международных стандартов и по сравнению с самолетами быстрее нейтрализуются поверхностью моря.

Эксплуатация экранопланов возможна во всех климатических зонах. Наиболее выигрышно их использование на юге. Экранопланы обладают особой эффективностью, начиная от 600–800 тонн грузоподъемности. В зависимости от постановки задач экраноплан может иметь минимальную численность экипажа. Десантный экраноплан может транспортировать до 50% от взлетной массы.

Дальность полета экраноплана соизмерима с показателями авиационной техники. Для экраноплана, базирующегося на воде, необходим понтонный причал, остальное оборудование требуется такое же, как и для авиационной техники. Для подготовки пилотов накоплена необходимая база. Обучиться управлению экранопланами будет проще пилотам с опытом управления гидросамолетами.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЕКТЫ

Покорители воды и воздуха: "чудо"-экранопланы Ростислава Алексеева

Корабль-экраноплан "Корабль-макет"

В данный момент специалисты ведут работы по созданию проектов высокоскоростных катеров нового поколения "Сагарис", "Турмалин", "Голдфингер". Экстерьер этих судов отличается футуристичным дизайном, утверждают в ЦКБ.

ЦКБ по СПК на территории собственного научно-производственного комплекса ведет строительство опытного образца судна на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р". Прототипами данного судна являются СПК "Беларусь" и "Полесье".

На заводе "Вымпел" ведется строительство головного судна на подводных крыльях "Комета 120М". Наработан большой опыт создания кораблей и катеров с воздушной каверной на днище водоизмещением от 100 до 400 тонн и скоростями движения от 30 до 60 узлов: быстроходный катер "Серна", десантный катер "Дюгонь", патрульные катера "Меркурий" и "Сокжой", пассажирское судно "Линда".

Одна из новых разработок — быстроходное экспедиционное судно "КВК 1200". Корабль способен решить целый круг задач: выполнение научно-исследовательских работ, геологоразведки, экологического мониторинга; транспортное обеспечение ТЭК; осуществление грузовых транспортных перевозок; участие в спасательных операциях. На базе платформы "КВК 1200" реализована концепция "интеллектуального корабля", обеспечивающая высокий уровень эффективности управления. Командный комплекс сосредоточен в одном месте и позволяет осуществлять постоянный контроль за всеми системами жизнеобеспечения корабля и состоянием экипажа.

Конструкторские идеи Ростислава Алексеева опередили время на десятки лет. Можно сказать, что с легкой руки гениального конструктора сошло и слово "экраноплан", которое во всем мире принято произносить по-русски.

Именно под руководством Алексеева корабли для перевозки грузов и пассажиров по рекам и морям сумели достичь скоростей 200, 300 и даже 500 км/ч. Скоростные суда ЦКБ по СПК признаны классификационными обществами США, Италии, Франции и других судостроительных держав.
Суда, спроектированные при Алексееве, эксплуатировались не только в СССР, но и поставлялись на экспорт в Италию, Грецию, на Кубу, в Болгарию, ФРГ, Венгрию и другие страны.
Автор: Анна Юдина
Первоисточник: http://tass.ru/armiya-i-opk/3881061


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Комментарии 20
  1. Kapralwdw Сегодня, 15:24
    вот это техника я понимаю!
    Kapralwdw
    1. Котище Сегодня, 15:50
      Главное целесообразность!
      Для эксплуатации экранопланов необходимо создать инфраструктуру, подготовить пилотов и самое главное "родить" машину!
      Котище
      1. tilovaykrisa Сегодня, 16:11
        В реальности там не решена целая куча технических проблем,все вроде бы хорошо но как быть с экономичностью движков? о них нет ни слова в статье, или при каком волнении он способен безопасно двигаться? Читал что при испытаниях 1 буквально рассыпался от вибрации и погиб экипаж.
        tilovaykrisa
        1. Котище Сегодня, 17:21
          В принципе "вибрация" и гибель "первого" Орленка это детские болезни! Которым в обед уже 35-40 лет.
          Концепция экраноплана интересна! Но для ее развития необходимо определиться для чего он необходим!
          Спасательное судно!
          Ракетоносец!
          Десантная платформа!
          Или, что-то другое.
          Если прогматично необходим заказ, концепция и деньги! Мое личное убеждение начинать надо с малого!
          Котище
        2. Слесарь Сегодня, 19:23
          Цитата: tilovaykrisa
          В реальности там не решена целая куча технических проблем,все вроде бы хорошо но как быть с экономичностью движков? о них нет ни слова в статье, или при каком волнении он способен безопасно двигаться? Читал что при испытаниях 1 буквально рассыпался от вибрации и погиб экипаж.

          Он и находится на стыке всех проблем.По нынешним технологиям многие проблемы можно и нужно решить ,например композиты снимут проблему коррозии и веса ,новые двигатели -экономии ,новые РЛС и технологии связи -излишний вес электроники,а дальше останутся только преимущества -его невозможно просто убить,он всегда спокойно сядет на воду,даже вообще без моторов!!Платформа достаточно массивная и из-за экономии перечисленного выше может принять и мелкий ЗРК типа панциря,это решит локальную проблему защиты от истрибителей ,или / и систему защиты класса "Хибины" -благо размеры и энергетика позволяют . wink
          Слесарь
  2. костя андреев Сегодня, 15:31
    У меня такое чувство, что статьи перепечатывают друг у друга, с небольшими изменениями. была статья про Алексеева и его технику на ВО, кстати может месяца с два назад.и помоему было все тоже самое.
    А уж про экранопланы каждую неделю, про их нужность и ненужность.
    Одно и тоже. Творческий кризис?
    костя андреев
    1. Котище Сегодня, 16:09
      Настоящая тема "будоражит" читателей и авторов ВО!
      Причем я счтаю обосновано, там где мы были в паритете, сейчас теряем позиции. Все это печально,......
      Вот и выплескиваем все на страницы ВО.
      Будем надеятся, что рывок в разработке экранопланов не за горами.
      Котище
      1. костя андреев Сегодня, 16:28
        Когда тема будоражит то включают голову, переживают за тему пытаются доказать, как например Капцов или Андрей из Челябинска,а сдесь тупая перепечатка текста. начинает надоедать.да и комментарии такого плана: мы должны работать в данном направлении.
        костя андреев
  3. Darth Revan Сегодня, 15:38
    Нужно продолжать работы в данном направлении.
    Darth Revan
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:59
      Цитата: Darth Revan
      Нужно продолжать работы в данном направлении.

      Для начала нужна ясная и понятная концепция использования данных платформ. А так же понимание на каких ТВД такие платформы эффективно могут себя показать.
      НЕКСУС
      1. tilovaykrisa Сегодня, 16:12
        в СССР планировали использовать их против ауг, не думаю что ВМФ изменил свое мнение на счет их.
        tilovaykrisa
      2. обыватель Сегодня, 17:59
        Цитата: НЕКСУС
        нужна ясная и понятная концепция использования данных платформ. А так же понимание на каких ТВД такие платформы эффективно могут себя показать.

        Как вариант, грузо-пассажирское сообщение между материком и островами Курильской гряды. В том числе в плане снабжения баз военных. В случае боевых действий использование их в качестве десантных.
        обыватель
  4. Старый26 Сегодня, 16:31
    Цитата: костя андреев
    У меня такое чувство, что статьи перепечатывают друг у друга, с небольшими изменениями. была статья про Алексеева и его технику на ВО, кстати может месяца с два назад.и помоему было все тоже самое.
    А уж про экранопланы каждую неделю, про их нужность и ненужность.
    Одно и тоже. Творческий кризис?

    Похоже. На одной странице раздела "Вооружение" это уже третья тема. Причем в течение этого дня

    Цитата: tilovaykrisa
    в СССР планировали использовать их против ауг, не думаю что ВМФ изменил свое мнение на счет их.

    Эти хотелки ничего общего с реальной ситуацией не имели. Можно хотеть сбивать американские самолеты из-под Москвы на американском континенте, но вот способов сделать этого пока не существует. То же самое и с ЭП. Причем военные этого не хотели, ибо ЭП оказались ими не востребованными...
    Старый26
  5. demiurg Сегодня, 18:04
    Ну сколько уже можно то.
    Сделайте статью про КПК Алексеева. Сотни построенных судов. Но зачем приплетать его ошибку? Да еще какие то козни неведомых врагов приписывать...
    Не нужно выдавать желаемое за действительное. КПК живут, как суда на воздушной подушке. С экранопланами поэкспериментировали, и бросили это гнилое дело. Они оказались никому не нужны. Ни у нас, ни за рубежом. Даже в Китае.
    Человечество постоянно что то проверяет, отбрасывая ненужное, это нормально.
    demiurg
  6. MaksoMelan Сегодня, 19:01
    Для переброски войск по морским и северным раёнам через покрытые льдом океаны. Северная територия, дальний восток. Такси между курильскими островами.
    MaksoMelan
  7. parusnik Сегодня, 19:23
    Да...действительно чудо...Развивали бы дальше...в этой области были бы впереди планеты всей...
    parusnik
  8. Штык Сегодня, 19:33
    Чтобы очередной раз smile поставить точку в теме экранопланов, предлагаю ознакомиться со статьей из сайта Русский Топ.
    При всем уважении к Алексееву, Липпишу и Бартини, постоянно летать во взлетном режиме плохо, чертовски неэкономично и смертельно опасно. Высота очень полезна для летательного аппарата, здоровья его экипажа и пассажиров. Все преимущества от экранного эффекта (увеличение подъемной силы при полете в нескольких метрах над поверхностью) нивелируются сопротивлением плотных слоёв атмосферы, усугубленных конструкцией самих “морских монстров”.Им требуются целые “гирлянды” двигателей для выхода на экранный режим, что влечет за собой очевидные неприятности:А) Ухудшение аэродинамического облика по сравнению с обычным самолетом (гладкий сигарообразный фюзеляж, всего два или четыре двигателя).Б) Катастрофический расход топлива во взлетном режиме. Десять реактивных двигателей экраноплана КМ сжигали на старте 30 тонн керосина!В) Часть двигателей отключалось при выходе на экранный режим и потом возились в качестве бесполезного “балласта”. Чтобы вы поняли, насколько это существенно — каждый из двигателей “Луня” вместе с топливной арматурой и мотогондолой весил четыре тонны. И таких у него было восемь штук!Г) Для расширения возможностей применения экранопланов в штормовую погоду и безопасного взлета с преодолением гидродинамического сопротивления на скоростях в сотни км/час конструкция их корпусов должна иметь повышенную прочность, практически как у корпусов кораблей. Всё это — прямое нарушение теории ЛА, где идет борьба за каждый килограмм веса. Да, именно поэтому несчастный “Орленок” при одинаковой грузоподъемности с Ан-12 обладал в 1,5 раза меньшей скоростью и вдвое меньше дальностью полета. Он поднимал всего 20 тонн, при сухой массе его конструкции 120 тонн! Для сравнения: созданный за двадцать лет до него Ан-12 поднимал такой же груз при собственной массе всего 36 тонн.Именно поэтому экраноплану “Лунь” не хватало боевого радиуса, чтобы пересечь Каспийское море. После чего кто-то предлагает использовать подобные ЭКП для преследования авианосцев в Атлантике. Самим-то не смешно?Именно поэтому современный ЭКП “Акваглайд” имеет ту же грузоподъемность (400 кг), что и созданная полвека назад Цессна-172. При том “Цессна” почему-то (сюрприз!) довольствуется мотором вдвое меньшей мощности (160 против 326 л.с.) и, разумеется, имеет большую скорость.Все приведенные цифры вряд ли впечатлят общественность. Фанаты данного вида техники продолжат отрицать очевидное. Как обычно, все неудачи свалят не на объективные трудности, возникающие при полетах в плотных слоях атмосферы, а на отсутствие современных двигателей, материалов и расчетов. Но если многолетние “расчеты” показывают, что получается глупость, было бы странно продолжать что-то решать.В будущем появятся новые легкие материалы и экономичные двигатели, но ситуация останется прежней. При внедрении новых технологий самолеты вновь покажут свое полное превосходство над экранопланами.Аэропланам хватило всего 10 лет для превращения в полноценные военно-воздушные силы. Без участия которых стал немыслим любой военный конфликт. Несмотря на убогость конструкции первых “этажерок”, их преимущества оказались так велики, что не смогли оставить никого в стороне.Едва был создан надежный механизм перекоса винтов — в серию массово пошли вертолеты. “Сикорский R4” довольно активно применялся в боевых действиях с апреля 1944 года. У немцев в том же 1944 году действовал вертолетоносец “Drache” c эскадрильей противолодочных вертолетов Fl.282 “Колибри”. Высоко оценив машину, командование Кригсмарине немедленно выдало заказ на 1000 таких “пташек”. Возможность взлетать с любого “пятачка”, зависать на месте и перемещать габаритные грузы на внешней подвеске — эти свойства вертолетов бесценны.А что может предложить экраноплан?Единственное достижение создателей “монстров” было в том, что они, ценой невероятных усилий, все-таки смогли поднять в воздух то, что, по природе своей, летать не должно. Не обращая внимания на затраты, опираясь на бесконечное финансирование со стороны государства.Вопрос, зачем и для чего создавать сложности на ровном месте, остался без ответа. Наверное, им было весело гонять по Каспию 500-тонный “сарай” при помощи “гирлянды” из 10 реактивных двигателей от сверхзвуковых бомберов Ту-22.Неадекватность 10-двигательного “монстра” была очевидна еще на этапе первичных расчетов. Но его все-таки воплотили в металле. И, видимо, эксперимент посчитали успешным. Бредовые идеи “Каспийского монстра” получили развитие в виде экраноплана “Лунь” с восемью двигателями от широкофюзеляжного авиалайнера Ил-86.Комедия с экранопланами продолжалась более полувека, но длиться вечно она не могла. Получив результаты практической эксплуатации этих машин, в т.ч. 140-, 380- и 540-тонных “монстров”, заказчики из ВМФ, в конце концов, прикрыли бесперспективное направление.В разы меньшая скорость и грузоподъемность при одинаковом взлетном весе, тройной расход топлива, практическая невозможность полета над сушей — вот что отличает экраноплан от обычного самолета.Экраноплан идеален для высадки групп разведчиков? Конечно — ведь рёв 10 двигателей будет слышен на всем побережье.О незаметности на радарах при полетах на малой высоте: что мешает проделать тот же трюк бомбардировщику-ракетоносцу? Подкрасться к цели на предельно малой высоте на вдвое большей скорости, чем ЭКП?Вопреки слухам о безопасности экранопланов, “которые при отказе двигателей сразу садятся на воду”, в реальности они бьются ничуть не реже, чем обычные самолеты. Из восьми крупных “алексеевских” монстров было разбито четыре, в т.ч. две катастрофы с человеческими жертвами.У пилотов экранопланов не остается спасительных секунд, чтобы оценить обстановку и выровнять машину. Одно неловкое движение штурвалом — и от удара о воду на 400 км/ч обломится хвост. Если взять штурвал немного на себя — отрыв от экрана, потеря устойчивости, утрата контроля над машиной, катастрофа, смерть.Еще большей проблемой становится управляемость. В силу невозможности совершения виражей с глубоким креном, радиус поворота “Луня” на крейсерской скорости составлял три километра! Теперь самые отчаянные пусть попробуют “пройти” извилину реки на 380-тонном экраноплане. Или уклониться от неожиданно возникшего прямо по курсу буксира.Единственная сфера применения ЭКП в наши дни — водный аттракцион для избалованных туристов, которым надоело кататься на банане и гидролыжах.История с экранопланом представляет интересный социальный эксперимент. Как легко люди верят во всевозможную чушь. А при попытке указать на очевидную ошибочность их суждений готовы яростно отстаивать абсурдную точку зрения, обвиняя оппонентов в предательстве национальных интересов. А потом удивляются, как смогли появиться кашпировские и МММ.Те, кто призывает к возрождению работ над созданием тяжелых экранопланов, делятся на две категории. Первые — впечатлительные обыватели, которым понравился вид низко летящего “суперсамолета” с десятком ревущих двигателей. Будучи уверены в своей правоте, они не замечают недостатки и на ходу изобретают мнимые достоинства ЭКП. Вторые представляют группу интересов серьезных людей. Которые все прекрасно понимают, потому пытаются запустить заведомо безрезультатный, оттого длительный и дорогостоящий проект, “распилив” на этом достойное количество средств.
    Штык
    1. sabakina Сегодня, 19:49
      Ну да, сайт Русский Топ последняя инстанция в этом споре воды и воздуха...
      sabakina
    2. костя андреев Сегодня, 19:53
      Ну и зачем Вы это все написали? Через несколько дней,а может и завтра будет статья про экранопланы, и опять будут друг другу рассказывать и спорить до опупения, сочинять всемозможные варианты применения и тд и ТП. А вот предоставленные вами факты даже рассмотрены небудут, потому как не отвечают знаниям и требованиям комментаторов, поэтому будут переданы забвению.
      А так по вашему комментарию мое мнение: интересно, аргументированно, адекватно.
      костя андреев
  9. Старый26 Сегодня, 19:55
    Цитата: demiurg
    Сотни построенных судов.

    Счет идет на тысячи
    Старый26

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