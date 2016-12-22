16:34 22 декабря
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«План Даллеса» в Прибалтике

«План Даллеса» в Прибалтике

Лидеры прибалтийских государств с немецкой педантичностью подошли к выполнению требований своего хозяина - Белого дома.

Из курса военной истории нам известно о так называемой «Доктрине Даллеса», которая была сформулирована шефом ЦРУ Алленом Даллесом и являлась своего рода инструкцией для секретных служб по достижению главной цели в послевоенный период (период холодной войны) - уничтожение Советского Союза.

Уникальность, казалось бы, исторического документа заключается в том, что в нем была описана стратегия непрямых действий, позволяющая одолеть противника без единого выстрела. В современном медийном пространстве это принято называть «мягкой силой». Суть указанной стратегии заключалась в ликвидации российской державы посредством ее раздробления на обособленные этнические и социальные группы, а также с помощью уничтожения нравственных ценностей и традиций, что, как мы знаем, привело к моральному разложению населения.


Удивительно, но даже после смерти Даллеса Вашингтон продолжает реализовывать разработанные им постулаты информационной войны, дестабилизируя военно-политическую обстановку на постсоветском пространстве.

Взять, например, Эстонию, Латвию и Литву. Лидеры этих стран с немецкой педантичностью выполняют все необходимые требования Белого дома, в том числе по дискредитации русскоязычного населения в регионе. Для более успешного выполнения операции Вашингтон в конце 80-х годов направил в Прибалтику сотрудников компании «REN CORPORATION», которые, как показывает практика, специализируются на подготовке и проведении «цветных революциях» в странах, политически неудобных Западу.
Результатом работы компании стало провозглашение прибалтийскими республиками независимости и, как следствие, их выход из состава Советского Союза.

С 1991 года главы вновь образованных государств взяли курс на евроатлантическую интеграцию, слепо и свято следуя наставлениям западных покровителей. В частности, за последние 25 лет руководители стран Прибалтики принимали законопроекты, насильственно ограничивающие права и свободы русскоязычного населения.

Одним из законов был запрет на использование русского языка в повседневной деятельности. Если привести пример Латвии, то, согласно закону, недостаточное использование государственного языка наказывается штрафом из расчета: одно слово - 1 американский цент или же около 45 российских копеек.

Вместе с этим издаются законопроекты, согласно которым из программ школ и ВУЗов убрали обучение русскому языку и литературе. Также в республиках начали лихорадочно переписываться книги по истории, что привело к появлению финансируемых Штатами лжеисториков, не знающих как историю своей страны, так и историю Европы, утверждая, что СССР оккупировал территорию Прибалтики в 1940 году. Сегодня потенциальным интервентом является Российская Федерация.

Тем не менее люди, хорошо знающие историю, прекрасно осведомлены в том, что, например, Латвия присоединилась к Российской Империи в три этапа: на первом - согласно Ништадскому мирному договору, завершившему Северную войну 1700-1721 годов; на втором - Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, купила часть латвийских территорий у герцога Курляндского; на третьем - согласно международному договору при втором разделе Речи Посполитой в 1773 году.

Даже учитывая законность нахождения Латвии и других стран Балтии в составе Союза, российское руководство никогда не позволяло себе дискриминировать эстонцев, латышей и литовцев как этнические группы, давая им возможность на самоидентификацию, так как российская цивилизация - это цивилизация мира и уважения к другим нациям. Доказательством этому служит сам факт того, что до сих пор в странах Прибалтики разговаривают на родных языках.

Остается только надеяться, что руководители прибалтийских государств опомнятся и перестанут уничтожать русский язык и притеснять русскоязычное население на своей территории.
Автор: Анатолий Вилас


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Комментарии 5
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:13
    Остается только надеяться, что руководители прибалтийских государств опомнятся и перестанут уничтожать русский язык и притеснять русскоязычное население на своей территории.


    Не опомнятся и не перестанут уничтожать нашу русскую цивилизацию...она им чужда и враждебна.

    И мы должны бороться против этого всеми доступными способами и средствами...иначе с нами поступят так...
    Тот же ЛЕХА
    1. russkyvoin Сегодня, 15:40
      "План Даллеса"
      Сколько же можно плодить этот фейк??? Автору пора ликбезом заняться!
      russkyvoin
  2. vkl.47 Сегодня, 15:14
    Опомнятся?!горбатого могила исправит
    vkl.47
  3. изя топ Сегодня, 15:32
    я с ужасом жду,когда прибалты за грошами приедут,которые мы им за "оккупацию" должны.разорят в край нашу разорванную в клочья crying
    изя топ
  4. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:09
    Из курса военной истории нам известно о так называемой «Доктрине Даллеса», которая была сформулирована шефом ЦРУ Алленом Даллесом


    Нет, ну вы поглядите: уже из курса военной истории. А я-то думал - из "Вечного зова".
    Стегозавр Бронтозавров

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