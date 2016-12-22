Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.
«План Даллеса» в Прибалтике
Лидеры прибалтийских государств с немецкой педантичностью подошли к выполнению требований своего хозяина - Белого дома.
Из курса военной истории нам известно о так называемой «Доктрине Даллеса», которая была сформулирована шефом ЦРУ Алленом Даллесом и являлась своего рода инструкцией для секретных служб по достижению главной цели в послевоенный период (период холодной войны) - уничтожение Советского Союза.
Уникальность, казалось бы, исторического документа заключается в том, что в нем была описана стратегия непрямых действий, позволяющая одолеть противника без единого выстрела. В современном медийном пространстве это принято называть «мягкой силой». Суть указанной стратегии заключалась в ликвидации российской державы посредством ее раздробления на обособленные этнические и социальные группы, а также с помощью уничтожения нравственных ценностей и традиций, что, как мы знаем, привело к моральному разложению населения.
Удивительно, но даже после смерти Даллеса Вашингтон продолжает реализовывать разработанные им постулаты информационной войны, дестабилизируя военно-политическую обстановку на постсоветском пространстве.
Взять, например, Эстонию, Латвию и Литву. Лидеры этих стран с немецкой педантичностью выполняют все необходимые требования Белого дома, в том числе по дискредитации русскоязычного населения в регионе. Для более успешного выполнения операции Вашингтон в конце 80-х годов направил в Прибалтику сотрудников компании «REN CORPORATION», которые, как показывает практика, специализируются на подготовке и проведении «цветных революциях» в странах, политически неудобных Западу.
Результатом работы компании стало провозглашение прибалтийскими республиками независимости и, как следствие, их выход из состава Советского Союза.
С 1991 года главы вновь образованных государств взяли курс на евроатлантическую интеграцию, слепо и свято следуя наставлениям западных покровителей. В частности, за последние 25 лет руководители стран Прибалтики принимали законопроекты, насильственно ограничивающие права и свободы русскоязычного населения.
Одним из законов был запрет на использование русского языка в повседневной деятельности. Если привести пример Латвии, то, согласно закону, недостаточное использование государственного языка наказывается штрафом из расчета: одно слово - 1 американский цент или же около 45 российских копеек.
Вместе с этим издаются законопроекты, согласно которым из программ школ и ВУЗов убрали обучение русскому языку и литературе. Также в республиках начали лихорадочно переписываться книги по истории, что привело к появлению финансируемых Штатами лжеисториков, не знающих как историю своей страны, так и историю Европы, утверждая, что СССР оккупировал территорию Прибалтики в 1940 году. Сегодня потенциальным интервентом является Российская Федерация.
Тем не менее люди, хорошо знающие историю, прекрасно осведомлены в том, что, например, Латвия присоединилась к Российской Империи в три этапа: на первом - согласно Ништадскому мирному договору, завершившему Северную войну 1700-1721 годов; на втором - Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, купила часть латвийских территорий у герцога Курляндского; на третьем - согласно международному договору при втором разделе Речи Посполитой в 1773 году.
Даже учитывая законность нахождения Латвии и других стран Балтии в составе Союза, российское руководство никогда не позволяло себе дискриминировать эстонцев, латышей и литовцев как этнические группы, давая им возможность на самоидентификацию, так как российская цивилизация - это цивилизация мира и уважения к другим нациям. Доказательством этому служит сам факт того, что до сих пор в странах Прибалтики разговаривают на родных языках.
Остается только надеяться, что руководители прибалтийских государств опомнятся и перестанут уничтожать русский язык и притеснять русскоязычное население на своей территории.
Автор: Анатолий Вилас
Лидеры прибалтийских государств с немецкой педантичностью подошли к выполнению требований своего хозяина - Белого дома.
Из курса военной истории нам известно о так называемой «Доктрине Даллеса», которая была сформулирована шефом ЦРУ Алленом Даллесом и являлась своего рода инструкцией для секретных служб по достижению главной цели в послевоенный период (период холодной войны) - уничтожение Советского Союза.
Уникальность, казалось бы, исторического документа заключается в том, что в нем была описана стратегия непрямых действий, позволяющая одолеть противника без единого выстрела. В современном медийном пространстве это принято называть «мягкой силой». Суть указанной стратегии заключалась в ликвидации российской державы посредством ее раздробления на обособленные этнические и социальные группы, а также с помощью уничтожения нравственных ценностей и традиций, что, как мы знаем, привело к моральному разложению населения.
Удивительно, но даже после смерти Даллеса Вашингтон продолжает реализовывать разработанные им постулаты информационной войны, дестабилизируя военно-политическую обстановку на постсоветском пространстве.
Взять, например, Эстонию, Латвию и Литву. Лидеры этих стран с немецкой педантичностью выполняют все необходимые требования Белого дома, в том числе по дискредитации русскоязычного населения в регионе. Для более успешного выполнения операции Вашингтон в конце 80-х годов направил в Прибалтику сотрудников компании «REN CORPORATION», которые, как показывает практика, специализируются на подготовке и проведении «цветных революциях» в странах, политически неудобных Западу.
Результатом работы компании стало провозглашение прибалтийскими республиками независимости и, как следствие, их выход из состава Советского Союза.
С 1991 года главы вновь образованных государств взяли курс на евроатлантическую интеграцию, слепо и свято следуя наставлениям западных покровителей. В частности, за последние 25 лет руководители стран Прибалтики принимали законопроекты, насильственно ограничивающие права и свободы русскоязычного населения.
Одним из законов был запрет на использование русского языка в повседневной деятельности. Если привести пример Латвии, то, согласно закону, недостаточное использование государственного языка наказывается штрафом из расчета: одно слово - 1 американский цент или же около 45 российских копеек.
Вместе с этим издаются законопроекты, согласно которым из программ школ и ВУЗов убрали обучение русскому языку и литературе. Также в республиках начали лихорадочно переписываться книги по истории, что привело к появлению финансируемых Штатами лжеисториков, не знающих как историю своей страны, так и историю Европы, утверждая, что СССР оккупировал территорию Прибалтики в 1940 году. Сегодня потенциальным интервентом является Российская Федерация.
Тем не менее люди, хорошо знающие историю, прекрасно осведомлены в том, что, например, Латвия присоединилась к Российской Империи в три этапа: на первом - согласно Ништадскому мирному договору, завершившему Северную войну 1700-1721 годов; на втором - Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, купила часть латвийских территорий у герцога Курляндского; на третьем - согласно международному договору при втором разделе Речи Посполитой в 1773 году.
Даже учитывая законность нахождения Латвии и других стран Балтии в составе Союза, российское руководство никогда не позволяло себе дискриминировать эстонцев, латышей и литовцев как этнические группы, давая им возможность на самоидентификацию, так как российская цивилизация - это цивилизация мира и уважения к другим нациям. Доказательством этому служит сам факт того, что до сих пор в странах Прибалтики разговаривают на родных языках.
Остается только надеяться, что руководители прибалтийских государств опомнятся и перестанут уничтожать русский язык и притеснять русскоязычное население на своей территории.
Автор: Анатолий Вилас