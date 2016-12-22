«План Даллеса» в Прибалтике

Лидеры прибалтийских государств с немецкой педантичностью подошли к выполнению требований своего хозяина - Белого дома.Из курса военной истории нам известно о так называемой «Доктрине Даллеса», которая была сформулирована шефом ЦРУ Алленом Даллесом и являлась своего рода инструкцией для секретных служб по достижению главной цели в послевоенный период (период холодной войны) - уничтожение Советского Союза.Уникальность, казалось бы, исторического документа заключается в том, что в нем была описана стратегия непрямых действий, позволяющая одолеть противника без единого выстрела. В современном медийном пространстве это принято называть «мягкой силой». Суть указанной стратегии заключалась в ликвидации российской державы посредством ее раздробления на обособленные этнические и социальные группы, а также с помощью уничтожения нравственных ценностей и традиций, что, как мы знаем, привело к моральному разложению населения.Удивительно, но даже после смерти Даллеса Вашингтон продолжает реализовывать разработанные им постулаты информационной войны, дестабилизируя военно-политическую обстановку на постсоветском пространстве.Взять, например, Эстонию, Латвию и Литву. Лидеры этих стран с немецкой педантичностью выполняют все необходимые требования Белого дома, в том числе по дискредитации русскоязычного населения в регионе. Для более успешного выполнения операции Вашингтон в конце 80-х годов направил в Прибалтику сотрудников компании «REN CORPORATION», которые, как показывает практика, специализируются на подготовке и проведении «цветных революциях» в странах, политически неудобных Западу.Результатом работы компании стало провозглашение прибалтийскими республиками независимости и, как следствие, их выход из состава Советского Союза.С 1991 года главы вновь образованных государств взяли курс на евроатлантическую интеграцию, слепо и свято следуя наставлениям западных покровителей. В частности, за последние 25 лет руководители стран Прибалтики принимали законопроекты, насильственно ограничивающие права и свободы русскоязычного населения.Одним из законов был запрет на использование русского языка в повседневной деятельности. Если привести пример Латвии, то, согласно закону, недостаточное использование государственного языка наказывается штрафом из расчета: одно слово - 1 американский цент или же около 45 российских копеек.Вместе с этим издаются законопроекты, согласно которым из программ школ и ВУЗов убрали обучение русскому языку и литературе. Также в республиках начали лихорадочно переписываться книги по истории, что привело к появлению финансируемых Штатами лжеисториков, не знающих как историю своей страны, так и историю Европы, утверждая, что СССР оккупировал территорию Прибалтики в 1940 году. Сегодня потенциальным интервентом является Российская Федерация.Тем не менее люди, хорошо знающие историю, прекрасно осведомлены в том, что, например, Латвия присоединилась к Российской Империи в три этапа: на первом - согласно Ништадскому мирному договору, завершившему Северную войну 1700-1721 годов; на втором - Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, купила часть латвийских территорий у герцога Курляндского; на третьем - согласно международному договору при втором разделе Речи Посполитой в 1773 году.Даже учитывая законность нахождения Латвии и других стран Балтии в составе Союза, российское руководство никогда не позволяло себе дискриминировать эстонцев, латышей и литовцев как этнические группы, давая им возможность на самоидентификацию, так как российская цивилизация - это цивилизация мира и уважения к другим нациям. Доказательством этому служит сам факт того, что до сих пор в странах Прибалтики разговаривают на родных языках.Остается только надеяться, что руководители прибалтийских государств опомнятся и перестанут уничтожать русский язык и притеснять русскоязычное население на своей территории.