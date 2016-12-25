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Маневр ресурсами
2016 год оказался очень непростым для наших Вооруженных Сил. Участие в борьбе с террористами в Сирии, освоение новых видов ВВСТ с их проверкой в боевых условиях, секвестр военного бюджета. О том, как Министерству обороны удалось решить поставленные задачи, «Военно-промышленному курьеру» рассказала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
– Татьяна Викторовна, давайте начнем с самого животрепещущего вопроса – повышения денежного довольствия, которое не проводится с 2012 года. Отчасти это компенсировалось различными стимулирующими надбавками за боевое дежурство, налет, физподготовку и т. д. Как будет дальше?
– Напомню, что в результате реформы денежного довольствия военнослужащих его размер с 1 января 2012 года был значительно увеличен (в 2,5–3 раза – с 23 100 до 58 700 рублей). При десятипроцентном сокращении расходов в 2015–2016-м и отсутствии индексации одной из основных задач, стоявших перед руководством Минобороны, стало недопущение снижения достигнутого уровня денежного довольствия. Для ее решения принимались отдельные решения, учитывающие специфику прохождения военной службы, а также требования, предъявляемые к военнослужащим.
В период с 2012 по 2014 год установлены дополнительные надбавки военнослужащим:
привлекаемым к выполнению задач в особых условиях (к участию в миротворческих операциях, к выполнению задач в горной местности, за руководство подразделениями);
за физическую подготовку;
за награждение ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За разминирование».
Новой Военной доктриной перед Вооруженными Силами поставлена задача обеспечения национальных интересов в арктической зоне, прикрытия границ на северном стратегическом направлении путем формирования соединений и воинских частей, создания обеспечивающей их инфраструктуры. В связи с этим приказом министра обороны от 14 сентября 2016 года в арктических соединениях установлена ежемесячная надбавка за особые условия – в среднем три тысячи рублей на военнослужащего по контракту. Для обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп, тем же приказом военнослужащим подразделений, привлекаемых к выполнению указанных задач в составе батальонных (ротных) тактических групп, также установлена ежемесячная надбавка – в среднем три тысячи рублей.
Кроме того, за счет сбалансированной кадровой политики, проведения мероприятий по оптимизации структуры и численности Вооруженных Сил в пределах высвободившихся средств в 2015–2016 годах принимались решения о дополнительном материальном стимулировании во исполнение Указа президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1459 (приказ министра обороны № 1010 от 2010 года), что позволило увеличить реальные доходы военнослужащих в среднем на 48 тысяч рублей.
На эти цели направлено в 2015 году 26,6 миллиарда рублей, в 2016-м – 29 миллиардов.
Принятые меры позволили не только сохранить уровень денежного довольствия, достигнутый в 2012 году, но и поддерживать его пусть незначительный, но рост. На сегодня в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 604 денежное довольствие военнослужащих не ниже оплаты труда работников ведущих отраслей экономики.
– По поручению президента выплату пяти тысяч рублей в 2017 году получат не только гражданские, но и военные пенсионеры. Повлияет ли это на запланированную индексацию военных пенсий? И будут ли они проиндексированы во второй половине 2017-го?
– В соответствии с федеральным законом «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» установлено, что граждане, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, в том числе военных, в январе единовременно получат по пять тысяч рублей. Выплата производится как компенсация понесенных пенсионерами инфляционных потерь. В 2016-м индексация пенсий была осуществлена с 1 февраля на четыре процента при прогнозном уровне инфляции 6,4 процента. Никакого влияния на запланированную индексацию военных пенсий указанная выплата не окажет.
В федеральном бюджете определено, что инфляция в 2017 году не должна превысить четырех процентов, в связи с этим с 1 февраля предусмотрено повышение пенсий уволенным с военной службы и членам их семей на четыре процента. То есть на максимально допустимый уровень инфляции. Увеличение среднего размера пенсии составит около 850 рублей.
Необходимо отметить: несмотря на отсутствие индексации денежного довольствия военнослужащих, в отношении военных пенсий принимались решения о прибавке (индексации) путем увеличения размера денежного довольствия, учитываемого при их исчислении, с 54 процентов до 72,23 (с 1 февраля 2017 года). В настоящее время они составляют в среднем 22 700 рублей, что в 1,7 раза выше трудовой пенсии по старости (13,1 тысячи рублей).
– Расскажите, как организовано взаимодействие Минобороны и Минфина? Удается ли находить общий язык?
– Минобороны и Минфин тесно взаимодействуют не только во время бюджетного процесса, но и в работе по повышению эффективности государственных расходов. Диалог сложный. Минфин строит бюджет исходя из результатов прошлого года, то есть от достигнутого. А мы – из задач, стоящих перед Министерством обороны, то есть исходя из минимально достаточного уровня финансирования, необходимого для их качественного решения. Позиция Минфина в конкретной экономической ситуации нам понятна, но и стоящие перед нашим ведомством задачи никто с повестки дня не снимает. Нам удалость выстроить систему взаимоувязанных показателей, позволяющую определить необходимый объем финансирования министерства. Однако в нынешней экономической ситуации в стране сразу перейти на формирование бюджета с учетом нормативного принципа не представляется возможным. Поэтому нами совместно с Минфином выработан поэтапный подход к его внедрению. Хочу отметить, что отдельные элементы нормативного метода уже использованы нами при формировании бюджета на 2017 год.
Результатом общей работы с Минфином стало внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предоставляющих нашему ведомству право самостоятельного перераспределения ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности, в пределах до 10 процентов, что позволит оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования.
В целом взаимодействие конструктивно, стараемся находить общий язык с Минфином. Работу над показателями базовых расходов можно считать примером успешного межведомственного решения.
– Секвестр федерального бюджета затронул и оборонные расходы. Насколько сокращено финансирование Минобороны в 2017 году? Какие статьи военного бюджета урезаны, а какие остались в неприкосновенности? Как секвестр скажется на выполнении гособоронзаказа?
– Гарантированное обеспечение обороноспособности страны – одна из важнейших государственных задач и требует значительных финансовых и материальных ресурсов. Поэтому вопросы сокращения военных расходов всегда рассматриваются в особом порядке с учетом угроз национальной безопасности.
В текущем году правительство провело работу по оптимизации расходов федерального бюджета на 10 процентов. При этом руководством страны принято решение о целесообразности секвестра оборонного бюджета только на пять процентов.
На 2017 год Минфином предусмотрено сокращение федеральных расходов на шесть процентов. Однако уменьшение объемов бюджетных ассигнований затронуло не все направления. В число защищенных статей вошли прежде всего денежное довольствие, оплата труда, пособия и компенсации, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам. В целом сокращение расходов Минобороны России на 2017 год составило около 100 миллиардов рублей.
– Какие подходы применялись при формировании бюджета Минобороны на 2017 год? Какова его структура?
– Необходимо отметить, что бюджет на 2017–2019 годы формировался в условиях жестких ограничений, обусловленных экономической ситуацией. В связи с этим Министерством обороны совместно с Минфином проведена большая работа по определению оптимальных параметров и структуры расходов на оборону. Основной акцент при планировании был сделан на обеспечение синхронизации мероприятий по строительству объектов военной инфраструктуры с поставками в войска нового вооружения, а также подготовкой квалифицированных кадров для его эксплуатации. Также приоритетным являлось выполнение социальных обязательств перед личным составом и военными пенсионерами, обеспечение военнослужащих всеми положенными видами довольствия.
– Как сокращение ведомственного бюджета скажется на выполнении гособоронзаказа?
– Этот вопрос рассматривался в особом порядке на различных уровнях на протяжении всего цикла подготовки бюджета на 2017–2019 годы. В целом сформированные с учетом проведенных мероприятий параметры расходов Минобороны позволяют обеспечить в 2017 году минимально необходимую потребность в средствах на содержание Вооруженных Сил, а также выполнение принятых решений по их оснащению современными образцами ВВСТ. Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов Минобороны в 2016 году выделены дополнительные ассигнования для опережающего погашения основного долга по кредитам, привлеченным предприятиями ОПК для реализации ГПВ. Это позволит снизить расходы на обслуживание кредитных схем в 2017–2018 годах более чем на 80 миллиардов рублей.
– Расскажите об исполнении военного бюджета 2016 года.
– Повышение эффективности остается нашей приоритетной задачей. Хочу особо отметить: за последние три года министерством не допущено нецелевых расходов государственных средств.
В части особенностей исполнения федерального бюджета в 2016 году нами впервые применен особый порядок расчетов с предприятиями оборонного комплекса по досрочному погашению банковских кредитов, привлеченных под государственные гарантии. Здесь решаются две задачи: уменьшается внутренний долг Российской Федерации и снимается бремя дополнительной долговой нагрузки с предприятий ОПК, препятствующей привлечению инвестиций. Кроме того, экономия федерального бюджета по уплате процентов за пользование банковскими кредитами в 2017 году составит свыше 61 миллиарда рублей, а всего в предстоящую трехлетку – свыше 96 миллиардов рублей.
В целом кассовое исполнение расходов в 2016-м, как и в предыдущие годы, ожидается на уровне 99,9 процента, то есть практически на все сто. А что касается доходной части бюджета, то уже сегодня план по доходам выполнен министерством на 99,8 процента. Для нужд российской экономики нами направлено в доход федерального бюджета свыше 41 миллиарда рублей.
Исполнение бюджета министерством находится на особом контроле в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
– Расскажите про результаты работы Единой информационной системы контроля средств гособоронзаказа. Как она влияет на финансовую дисциплину предприятий ОПК?
– Созданная по поручению президента Российской Федерации ЕИС ГОЗ заработала с 1 сентября 2015 года. Введение такой системы концептуально изменило информированность, окрасило денежные потоки и осуществило своевременную профилактику рисков нецелевого использования бюджетных средств. Впервые Минобороны России информировано о том, как работает каждый рубль, выделенный на гособоронзаказ. Такие данные позволили в 2016 году перейти к поквартальному авансированию головных исполнителей без риска образования кассовых разрывов, но в соответствии с производственно-технологическим циклом изготовления продукции, что способствовало снижению переавансирования промышленности и как следствие – сокращению объемов просроченной дебиторской задолженности.
Сведения в ЕИС ГОЗ показали, что с 1 сентября 2015 года не прошло ни одного платежа, не связанного с выполнением гособоронзаказа. На стадии банковского контроля предотвращено перечисление денежных средств, не связанных с исполнением государственных контрактов, на сумму около 60 миллиардов рублей. Прозрачность движения денежных средств способствует своевременному выявлению проблем, несущих риски ненадлежащего исполнения госконтрактов, и позволяет оперативно принимать соответствующие управленческие решения.
Косвенным эффектом такой системы стали мотивация к повышению финансовой и платежной дисциплины на предприятиях, к своевременной выплате зарплаты, положительное влияние на мобилизацию поступлений в бюджетную систему страны и Пенсионный фонд России. Таким образом, более года работы системы подтверждает ее эффективность на практике и правильность заложенных фундаментальных правил.
– На СКШУ «Кавказ-2016» отрабатывались вопросы бесперебойного финансового обеспечения в военное время. Как полученный опыт будет использован в развитии финансово-экономической службы ВС РФ?
– Подобные мероприятия с участием финансово-экономических органов проведены впервые. В условиях, можно сказать, максимально приближенных к боевым, осуществлялась отработка вопросов финансового обеспечения войск как через действующие структуры, так и через службы, введенные на военное время. Это, в частности, оперативное открытие счетов для расчетов с военнослужащими в системе полевых учреждений Банка России, организация работы при блокировании базы данных, ее потере, выводе из строя. Моделировались другие ситуации в различных условиях обстановки. В целом сделан вывод, что финансово-экономические органы способны успешно решать задачи в мирное и военное время.
Автор: Татьяна Шевцова, Олег Фаличев
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34362
– Татьяна Викторовна, давайте начнем с самого животрепещущего вопроса – повышения денежного довольствия, которое не проводится с 2012 года. Отчасти это компенсировалось различными стимулирующими надбавками за боевое дежурство, налет, физподготовку и т. д. Как будет дальше?
– Напомню, что в результате реформы денежного довольствия военнослужащих его размер с 1 января 2012 года был значительно увеличен (в 2,5–3 раза – с 23 100 до 58 700 рублей). При десятипроцентном сокращении расходов в 2015–2016-м и отсутствии индексации одной из основных задач, стоявших перед руководством Минобороны, стало недопущение снижения достигнутого уровня денежного довольствия. Для ее решения принимались отдельные решения, учитывающие специфику прохождения военной службы, а также требования, предъявляемые к военнослужащим.
В период с 2012 по 2014 год установлены дополнительные надбавки военнослужащим:
привлекаемым к выполнению задач в особых условиях (к участию в миротворческих операциях, к выполнению задач в горной местности, за руководство подразделениями);
за физическую подготовку;
за награждение ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За разминирование».
Новой Военной доктриной перед Вооруженными Силами поставлена задача обеспечения национальных интересов в арктической зоне, прикрытия границ на северном стратегическом направлении путем формирования соединений и воинских частей, создания обеспечивающей их инфраструктуры. В связи с этим приказом министра обороны от 14 сентября 2016 года в арктических соединениях установлена ежемесячная надбавка за особые условия – в среднем три тысячи рублей на военнослужащего по контракту. Для обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп, тем же приказом военнослужащим подразделений, привлекаемых к выполнению указанных задач в составе батальонных (ротных) тактических групп, также установлена ежемесячная надбавка – в среднем три тысячи рублей.
Кроме того, за счет сбалансированной кадровой политики, проведения мероприятий по оптимизации структуры и численности Вооруженных Сил в пределах высвободившихся средств в 2015–2016 годах принимались решения о дополнительном материальном стимулировании во исполнение Указа президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1459 (приказ министра обороны № 1010 от 2010 года), что позволило увеличить реальные доходы военнослужащих в среднем на 48 тысяч рублей.
На эти цели направлено в 2015 году 26,6 миллиарда рублей, в 2016-м – 29 миллиардов.
Принятые меры позволили не только сохранить уровень денежного довольствия, достигнутый в 2012 году, но и поддерживать его пусть незначительный, но рост. На сегодня в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 604 денежное довольствие военнослужащих не ниже оплаты труда работников ведущих отраслей экономики.
– По поручению президента выплату пяти тысяч рублей в 2017 году получат не только гражданские, но и военные пенсионеры. Повлияет ли это на запланированную индексацию военных пенсий? И будут ли они проиндексированы во второй половине 2017-го?
– В соответствии с федеральным законом «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» установлено, что граждане, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, в том числе военных, в январе единовременно получат по пять тысяч рублей. Выплата производится как компенсация понесенных пенсионерами инфляционных потерь. В 2016-м индексация пенсий была осуществлена с 1 февраля на четыре процента при прогнозном уровне инфляции 6,4 процента. Никакого влияния на запланированную индексацию военных пенсий указанная выплата не окажет.
В федеральном бюджете определено, что инфляция в 2017 году не должна превысить четырех процентов, в связи с этим с 1 февраля предусмотрено повышение пенсий уволенным с военной службы и членам их семей на четыре процента. То есть на максимально допустимый уровень инфляции. Увеличение среднего размера пенсии составит около 850 рублей.
Необходимо отметить: несмотря на отсутствие индексации денежного довольствия военнослужащих, в отношении военных пенсий принимались решения о прибавке (индексации) путем увеличения размера денежного довольствия, учитываемого при их исчислении, с 54 процентов до 72,23 (с 1 февраля 2017 года). В настоящее время они составляют в среднем 22 700 рублей, что в 1,7 раза выше трудовой пенсии по старости (13,1 тысячи рублей).
– Расскажите, как организовано взаимодействие Минобороны и Минфина? Удается ли находить общий язык?
– Минобороны и Минфин тесно взаимодействуют не только во время бюджетного процесса, но и в работе по повышению эффективности государственных расходов. Диалог сложный. Минфин строит бюджет исходя из результатов прошлого года, то есть от достигнутого. А мы – из задач, стоящих перед Министерством обороны, то есть исходя из минимально достаточного уровня финансирования, необходимого для их качественного решения. Позиция Минфина в конкретной экономической ситуации нам понятна, но и стоящие перед нашим ведомством задачи никто с повестки дня не снимает. Нам удалость выстроить систему взаимоувязанных показателей, позволяющую определить необходимый объем финансирования министерства. Однако в нынешней экономической ситуации в стране сразу перейти на формирование бюджета с учетом нормативного принципа не представляется возможным. Поэтому нами совместно с Минфином выработан поэтапный подход к его внедрению. Хочу отметить, что отдельные элементы нормативного метода уже использованы нами при формировании бюджета на 2017 год.
Результатом общей работы с Минфином стало внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предоставляющих нашему ведомству право самостоятельного перераспределения ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности, в пределах до 10 процентов, что позволит оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования.
В целом взаимодействие конструктивно, стараемся находить общий язык с Минфином. Работу над показателями базовых расходов можно считать примером успешного межведомственного решения.
– Секвестр федерального бюджета затронул и оборонные расходы. Насколько сокращено финансирование Минобороны в 2017 году? Какие статьи военного бюджета урезаны, а какие остались в неприкосновенности? Как секвестр скажется на выполнении гособоронзаказа?
– Гарантированное обеспечение обороноспособности страны – одна из важнейших государственных задач и требует значительных финансовых и материальных ресурсов. Поэтому вопросы сокращения военных расходов всегда рассматриваются в особом порядке с учетом угроз национальной безопасности.
В текущем году правительство провело работу по оптимизации расходов федерального бюджета на 10 процентов. При этом руководством страны принято решение о целесообразности секвестра оборонного бюджета только на пять процентов.
На 2017 год Минфином предусмотрено сокращение федеральных расходов на шесть процентов. Однако уменьшение объемов бюджетных ассигнований затронуло не все направления. В число защищенных статей вошли прежде всего денежное довольствие, оплата труда, пособия и компенсации, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам. В целом сокращение расходов Минобороны России на 2017 год составило около 100 миллиардов рублей.
– Какие подходы применялись при формировании бюджета Минобороны на 2017 год? Какова его структура?
– Необходимо отметить, что бюджет на 2017–2019 годы формировался в условиях жестких ограничений, обусловленных экономической ситуацией. В связи с этим Министерством обороны совместно с Минфином проведена большая работа по определению оптимальных параметров и структуры расходов на оборону. Основной акцент при планировании был сделан на обеспечение синхронизации мероприятий по строительству объектов военной инфраструктуры с поставками в войска нового вооружения, а также подготовкой квалифицированных кадров для его эксплуатации. Также приоритетным являлось выполнение социальных обязательств перед личным составом и военными пенсионерами, обеспечение военнослужащих всеми положенными видами довольствия.
– Как сокращение ведомственного бюджета скажется на выполнении гособоронзаказа?
– Этот вопрос рассматривался в особом порядке на различных уровнях на протяжении всего цикла подготовки бюджета на 2017–2019 годы. В целом сформированные с учетом проведенных мероприятий параметры расходов Минобороны позволяют обеспечить в 2017 году минимально необходимую потребность в средствах на содержание Вооруженных Сил, а также выполнение принятых решений по их оснащению современными образцами ВВСТ. Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов Минобороны в 2016 году выделены дополнительные ассигнования для опережающего погашения основного долга по кредитам, привлеченным предприятиями ОПК для реализации ГПВ. Это позволит снизить расходы на обслуживание кредитных схем в 2017–2018 годах более чем на 80 миллиардов рублей.
– Расскажите об исполнении военного бюджета 2016 года.
– Повышение эффективности остается нашей приоритетной задачей. Хочу особо отметить: за последние три года министерством не допущено нецелевых расходов государственных средств.
В части особенностей исполнения федерального бюджета в 2016 году нами впервые применен особый порядок расчетов с предприятиями оборонного комплекса по досрочному погашению банковских кредитов, привлеченных под государственные гарантии. Здесь решаются две задачи: уменьшается внутренний долг Российской Федерации и снимается бремя дополнительной долговой нагрузки с предприятий ОПК, препятствующей привлечению инвестиций. Кроме того, экономия федерального бюджета по уплате процентов за пользование банковскими кредитами в 2017 году составит свыше 61 миллиарда рублей, а всего в предстоящую трехлетку – свыше 96 миллиардов рублей.
В целом кассовое исполнение расходов в 2016-м, как и в предыдущие годы, ожидается на уровне 99,9 процента, то есть практически на все сто. А что касается доходной части бюджета, то уже сегодня план по доходам выполнен министерством на 99,8 процента. Для нужд российской экономики нами направлено в доход федерального бюджета свыше 41 миллиарда рублей.
Исполнение бюджета министерством находится на особом контроле в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
– Расскажите про результаты работы Единой информационной системы контроля средств гособоронзаказа. Как она влияет на финансовую дисциплину предприятий ОПК?
– Созданная по поручению президента Российской Федерации ЕИС ГОЗ заработала с 1 сентября 2015 года. Введение такой системы концептуально изменило информированность, окрасило денежные потоки и осуществило своевременную профилактику рисков нецелевого использования бюджетных средств. Впервые Минобороны России информировано о том, как работает каждый рубль, выделенный на гособоронзаказ. Такие данные позволили в 2016 году перейти к поквартальному авансированию головных исполнителей без риска образования кассовых разрывов, но в соответствии с производственно-технологическим циклом изготовления продукции, что способствовало снижению переавансирования промышленности и как следствие – сокращению объемов просроченной дебиторской задолженности.
Сведения в ЕИС ГОЗ показали, что с 1 сентября 2015 года не прошло ни одного платежа, не связанного с выполнением гособоронзаказа. На стадии банковского контроля предотвращено перечисление денежных средств, не связанных с исполнением государственных контрактов, на сумму около 60 миллиардов рублей. Прозрачность движения денежных средств способствует своевременному выявлению проблем, несущих риски ненадлежащего исполнения госконтрактов, и позволяет оперативно принимать соответствующие управленческие решения.
Косвенным эффектом такой системы стали мотивация к повышению финансовой и платежной дисциплины на предприятиях, к своевременной выплате зарплаты, положительное влияние на мобилизацию поступлений в бюджетную систему страны и Пенсионный фонд России. Таким образом, более года работы системы подтверждает ее эффективность на практике и правильность заложенных фундаментальных правил.
– На СКШУ «Кавказ-2016» отрабатывались вопросы бесперебойного финансового обеспечения в военное время. Как полученный опыт будет использован в развитии финансово-экономической службы ВС РФ?
– Подобные мероприятия с участием финансово-экономических органов проведены впервые. В условиях, можно сказать, максимально приближенных к боевым, осуществлялась отработка вопросов финансового обеспечения войск как через действующие структуры, так и через службы, введенные на военное время. Это, в частности, оперативное открытие счетов для расчетов с военнослужащими в системе полевых учреждений Банка России, организация работы при блокировании базы данных, ее потере, выводе из строя. Моделировались другие ситуации в различных условиях обстановки. В целом сделан вывод, что финансово-экономические органы способны успешно решать задачи в мирное и военное время.
Автор: Татьяна Шевцова, Олег ФаличевПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34362