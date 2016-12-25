Маневр ресурсами

2016 год оказался очень непростым для наших Вооруженных Сил. Участие в борьбе с террористами в Сирии, освоение новых видов ВВСТ с их проверкой в боевых условиях, секвестр военного бюджета. О том, как Министерству обороны удалось решить поставленные задачи, «Военно-промышленному курьеру» рассказала заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.– Татьяна Викторовна, давайте начнем с самого животрепещущего вопроса – повышения денежного довольствия, которое не проводится с 2012 года. Отчасти это компенсировалось различными стимулирующими надбавками за боевое дежурство, налет, физподготовку и т. д. Как будет дальше?– Напомню, что в результате реформы денежного довольствия военнослужащих его размер с 1 января 2012 года был значительно увеличен (в 2,5–3 раза – с 23 100 до 58 700 рублей). При десятипроцентном сокращении расходов в 2015–2016-м и отсутствии индексации одной из основных задач, стоявших перед руководством Минобороны, стало недопущение снижения достигнутого уровня денежного довольствия. Для ее решения принимались отдельные решения, учитывающие специфику прохождения военной службы, а также требования, предъявляемые к военнослужащим.В период с 2012 по 2014 год установлены дополнительные надбавки военнослужащим:привлекаемым к выполнению задач в особых условиях (к участию в миротворческих операциях, к выполнению задач в горной местности, за руководство подразделениями);за физическую подготовку;за награждение ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За разминирование».Новой Военной доктриной перед Вооруженными Силами поставлена задача обеспечения национальных интересов в арктической зоне, прикрытия границ на северном стратегическом направлении путем формирования соединений и воинских частей, создания обеспечивающей их инфраструктуры. В связи с этим приказом министра обороны от 14 сентября 2016 года в арктических соединениях установлена ежемесячная надбавка за особые условия – в среднем три тысячи рублей на военнослужащего по контракту. Для обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп, тем же приказом военнослужащим подразделений, привлекаемых к выполнению указанных задач в составе батальонных (ротных) тактических групп, также установлена ежемесячная надбавка – в среднем три тысячи рублей.Кроме того, за счет сбалансированной кадровой политики, проведения мероприятий по оптимизации структуры и численности Вооруженных Сил в пределах высвободившихся средств в 2015–2016 годах принимались решения о дополнительном материальном стимулировании во исполнение Указа президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1459 (приказ министра обороны № 1010 от 2010 года), что позволило увеличить реальные доходы военнослужащих в среднем на 48 тысяч рублей.На эти цели направлено в 2015 году 26,6 миллиарда рублей, в 2016-м – 29 миллиардов.Принятые меры позволили не только сохранить уровень денежного довольствия, достигнутый в 2012 году, но и поддерживать его пусть незначительный, но рост. На сегодня в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 604 денежное довольствие военнослужащих не ниже оплаты труда работников ведущих отраслей экономики.– По поручению президента выплату пяти тысяч рублей в 2017 году получат не только гражданские, но и военные пенсионеры. Повлияет ли это на запланированную индексацию военных пенсий? И будут ли они проиндексированы во второй половине 2017-го?– В соответствии с федеральным законом «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» установлено, что граждане, постоянно проживающие на территории страны и являющиеся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, в том числе военных, в январе единовременно получат по пять тысяч рублей. Выплата производится как компенсация понесенных пенсионерами инфляционных потерь. В 2016-м индексация пенсий была осуществлена с 1 февраля на четыре процента при прогнозном уровне инфляции 6,4 процента. Никакого влияния на запланированную индексацию военных пенсий указанная выплата не окажет.В федеральном бюджете определено, что инфляция в 2017 году не должна превысить четырех процентов, в связи с этим с 1 февраля предусмотрено повышение пенсий уволенным с военной службы и членам их семей на четыре процента. То есть на максимально допустимый уровень инфляции. Увеличение среднего размера пенсии составит около 850 рублей.Необходимо отметить: несмотря на отсутствие индексации денежного довольствия военнослужащих, в отношении военных пенсий принимались решения о прибавке (индексации) путем увеличения размера денежного довольствия, учитываемого при их исчислении, с 54 процентов до 72,23 (с 1 февраля 2017 года). В настоящее время они составляют в среднем 22 700 рублей, что в 1,7 раза выше трудовой пенсии по старости (13,1 тысячи рублей).– Расскажите, как организовано взаимодействие Минобороны и Минфина? Удается ли находить общий язык?– Минобороны и Минфин тесно взаимодействуют не только во время бюджетного процесса, но и в работе по повышению эффективности государственных расходов. Диалог сложный. Минфин строит бюджет исходя из результатов прошлого года, то есть от достигнутого. А мы – из задач, стоящих перед Министерством обороны, то есть исходя из минимально достаточного уровня финансирования, необходимого для их качественного решения. Позиция Минфина в конкретной экономической ситуации нам понятна, но и стоящие перед нашим ведомством задачи никто с повестки дня не снимает. Нам удалость выстроить систему взаимоувязанных показателей, позволяющую определить необходимый объем финансирования министерства. Однако в нынешней экономической ситуации в стране сразу перейти на формирование бюджета с учетом нормативного принципа не представляется возможным. Поэтому нами совместно с Минфином выработан поэтапный подход к его внедрению. Хочу отметить, что отдельные элементы нормативного метода уже использованы нами при формировании бюджета на 2017 год.Результатом общей работы с Минфином стало внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, предоставляющих нашему ведомству право самостоятельного перераспределения ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности, в пределах до 10 процентов, что позволит оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования.В целом взаимодействие конструктивно, стараемся находить общий язык с Минфином. Работу над показателями базовых расходов можно считать примером успешного межведомственного решения.– Секвестр федерального бюджета затронул и оборонные расходы. Насколько сокращено финансирование Минобороны в 2017 году? Какие статьи военного бюджета урезаны, а какие остались в неприкосновенности? Как секвестр скажется на выполнении гособоронзаказа?– Гарантированное обеспечение обороноспособности страны – одна из важнейших государственных задач и требует значительных финансовых и материальных ресурсов. Поэтому вопросы сокращения военных расходов всегда рассматриваются в особом порядке с учетом угроз национальной безопасности.В текущем году правительство провело работу по оптимизации расходов федерального бюджета на 10 процентов. При этом руководством страны принято решение о целесообразности секвестра оборонного бюджета только на пять процентов.На 2017 год Минфином предусмотрено сокращение федеральных расходов на шесть процентов. Однако уменьшение объемов бюджетных ассигнований затронуло не все направления. В число защищенных статей вошли прежде всего денежное довольствие, оплата труда, пособия и компенсации, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам. В целом сокращение расходов Минобороны России на 2017 год составило около 100 миллиардов рублей.– Какие подходы применялись при формировании бюджета Минобороны на 2017 год? Какова его структура?– Необходимо отметить, что бюджет на 2017–2019 годы формировался в условиях жестких ограничений, обусловленных экономической ситуацией. В связи с этим Министерством обороны совместно с Минфином проведена большая работа по определению оптимальных параметров и структуры расходов на оборону. Основной акцент при планировании был сделан на обеспечение синхронизации мероприятий по строительству объектов военной инфраструктуры с поставками в войска нового вооружения, а также подготовкой квалифицированных кадров для его эксплуатации. Также приоритетным являлось выполнение социальных обязательств перед личным составом и военными пенсионерами, обеспечение военнослужащих всеми положенными видами довольствия.– Как сокращение ведомственного бюджета скажется на выполнении гособоронзаказа?– Этот вопрос рассматривался в особом порядке на различных уровнях на протяжении всего цикла подготовки бюджета на 2017–2019 годы. В целом сформированные с учетом проведенных мероприятий параметры расходов Минобороны позволяют обеспечить в 2017 году минимально необходимую потребность в средствах на содержание Вооруженных Сил, а также выполнение принятых решений по их оснащению современными образцами ВВСТ. Кроме того, для повышения эффективности бюджетных расходов Минобороны в 2016 году выделены дополнительные ассигнования для опережающего погашения основного долга по кредитам, привлеченным предприятиями ОПК для реализации ГПВ. Это позволит снизить расходы на обслуживание кредитных схем в 2017–2018 годах более чем на 80 миллиардов рублей.– Расскажите об исполнении военного бюджета 2016 года.– Повышение эффективности остается нашей приоритетной задачей. Хочу особо отметить: за последние три года министерством не допущено нецелевых расходов государственных средств.В части особенностей исполнения федерального бюджета в 2016 году нами впервые применен особый порядок расчетов с предприятиями оборонного комплекса по досрочному погашению банковских кредитов, привлеченных под государственные гарантии. Здесь решаются две задачи: уменьшается внутренний долг Российской Федерации и снимается бремя дополнительной долговой нагрузки с предприятий ОПК, препятствующей привлечению инвестиций. Кроме того, экономия федерального бюджета по уплате процентов за пользование банковскими кредитами в 2017 году составит свыше 61 миллиарда рублей, а всего в предстоящую трехлетку – свыше 96 миллиардов рублей.В целом кассовое исполнение расходов в 2016-м, как и в предыдущие годы, ожидается на уровне 99,9 процента, то есть практически на все сто. А что касается доходной части бюджета, то уже сегодня план по доходам выполнен министерством на 99,8 процента. Для нужд российской экономики нами направлено в доход федерального бюджета свыше 41 миллиарда рублей.Исполнение бюджета министерством находится на особом контроле в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.– Расскажите про результаты работы Единой информационной системы контроля средств гособоронзаказа. Как она влияет на финансовую дисциплину предприятий ОПК?– Созданная по поручению президента Российской Федерации ЕИС ГОЗ заработала с 1 сентября 2015 года. Введение такой системы концептуально изменило информированность, окрасило денежные потоки и осуществило своевременную профилактику рисков нецелевого использования бюджетных средств. Впервые Минобороны России информировано о том, как работает каждый рубль, выделенный на гособоронзаказ. Такие данные позволили в 2016 году перейти к поквартальному авансированию головных исполнителей без риска образования кассовых разрывов, но в соответствии с производственно-технологическим циклом изготовления продукции, что способствовало снижению переавансирования промышленности и как следствие – сокращению объемов просроченной дебиторской задолженности.Сведения в ЕИС ГОЗ показали, что с 1 сентября 2015 года не прошло ни одного платежа, не связанного с выполнением гособоронзаказа. На стадии банковского контроля предотвращено перечисление денежных средств, не связанных с исполнением государственных контрактов, на сумму около 60 миллиардов рублей. Прозрачность движения денежных средств способствует своевременному выявлению проблем, несущих риски ненадлежащего исполнения госконтрактов, и позволяет оперативно принимать соответствующие управленческие решения.Косвенным эффектом такой системы стали мотивация к повышению финансовой и платежной дисциплины на предприятиях, к своевременной выплате зарплаты, положительное влияние на мобилизацию поступлений в бюджетную систему страны и Пенсионный фонд России. Таким образом, более года работы системы подтверждает ее эффективность на практике и правильность заложенных фундаментальных правил.– На СКШУ «Кавказ-2016» отрабатывались вопросы бесперебойного финансового обеспечения в военное время. Как полученный опыт будет использован в развитии финансово-экономической службы ВС РФ?– Подобные мероприятия с участием финансово-экономических органов проведены впервые. В условиях, можно сказать, максимально приближенных к боевым, осуществлялась отработка вопросов финансового обеспечения войск как через действующие структуры, так и через службы, введенные на военное время. Это, в частности, оперативное открытие счетов для расчетов с военнослужащими в системе полевых учреждений Банка России, организация работы при блокировании базы данных, ее потере, выводе из строя. Моделировались другие ситуации в различных условиях обстановки. В целом сделан вывод, что финансово-экономические органы способны успешно решать задачи в мирное и военное время.