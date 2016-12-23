15:02 24 декабря
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Курильские «Балы»

Под разговоры о мирном освоении Курил неуклонно повышается военная активность Японии. Авиация, которая обычно совершала полеты, не приближаясь к нашему побережью ближе чем на 120 миль, стала периодически вести разведку на вдвое меньшем расстоянии.

Для вскрытия системы обороны южной части Курильских островов японцы задействуют не только военные самолеты (патрульные, ДРЛО) и корабли, но и промысловые суда. Число нарушений нашей границы в этой зоне имеет тенденцию к увеличению.

В последние несколько лет на Хоккайдо размещены новые ПКР SSM-I японского производства. Северной армии было поставлено 16 пусковых установок (боекомплект каждой ПУ – шесть ракет). На базе 125-го дивизиона 1-й артбригады сформирован ракетный полк (около 400 человек личного состава). Одним из важнейших направлений наращивания боевых возможностей японских ВМС является оснащение кораблей и самолетов базовой патрульной авиации (БПА) современным оружием. Это в первую очередь ПКРК «Гарпун», которыми оснащены 35 процентов боевых кораблей ВМС Японии. Кроме того, на 75 самолетах БПА есть возможность подвески четырех – шести ПКР. В суммарном ракетном залпе может быть до 600 ракет.


Последние события, связанные с созданием в составе ВМС Японии бригады морской пехоты, основная задача которой – десантные операции, доказывает: японцы готовятся к реваншу и цель его, без всякого сомнения, наши Курилы.

Россия учитывает и то обстоятельство, что обязательным условием агрессии станет одобрение со стороны США. Заинтересованность американцев в установлении контроля над Южными Курилами объясняется их стремлением расширить свои возможности ведения боевых действий в Охотском море в случае войны. Для обеспечения согласованности в действиях (в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и обеспечении безопасности Японии и США от 19 января 1960 года) Токио может заранее уведомить Вашингтон о подготовке к захвату островов и договориться о координации действий.

Представляются возможными следующие варианты участия ВС США в военном конфликте из-за Курил:

до захвата островов Японией – скрытное приведение сил в боевую готовность и развертывание ударных группировок в акваториях, близких к районам оперативного предназначения, установление непрерывного непосредственного слежения за нашими РПКСН.
с началом вооруженного конфликта не исключено заявление США о нейтралитете с одновременной демонстрацией силы (развертывание ударных и противолодочных группировок в районах боевого предназначения).
в случае ответных действий России с нанесением ударов по объектам на территории агрессора – полномасштабное участие в войне на стороне Японии.

Подготовка Страны восходящего солнца и ее армии к захвату островов может проводиться под видом ежегодных учений по усилению группировки войск на севере страны или итоговых маневров всех видов ВС. Агрессии будут предшествовать усиленная обработка международного общественного мнения, в том числе через ООН, мощная патриотическая кампания и активизация движения за возвращение «северных территорий» в Японии.

При всем этом приходится учитывать и степень влияния экстремистски настроенных элементов в самой Японии, готовых на неожиданные вылазки и провокации любого масштаба.

Поэтому даже в интересах «совместного освоения» Курил повышение эффективности противодесантной обороны (ПДО) приобретает первостепенное значение. Сейчас острова защищены по технологиям 80-х годов. Но ситуация поменялась – все, в том числе и японские войска, проводят так называемую загоризонтную высадку, когда десант забрасывается на глубину обороны.

С учетом требований к ПДО, основное из которых – поражение противника на дальних подступах, а затем на всех этапах боевых действий, требуются соответствующие вооружение и боевая техника. А это в первую очередь противокорабельные комплексы различной дальности, средства ПВО, дистанционного обнаружения и слежения за выдвижением морского десанта противника.

На южных островах можно разместить значительную группировку. Они давно и прочно обжиты – население свыше 15 тысяч человек, инфраструктура создана. Однако Россия не стремится к чрезмерной милитаризации Дальнего Востока, поэтому делает упор на новые виды вооружения и боевой техники. Всему этому соответствуют такие системы поражения, как ПРК «Бал», «Бастион», ЗРК С-300, С-400. Чем еще Российская армия сможет защитить Курилы? Если брать морскую составляющую, то предполагается введение в строй эсминцев нового поколения. Первый из них будет заложен в 2017 году. Водоизмещение корабля – до 18 000 тонн, скорость – 32 узла, экипаж – 300 человек. Срок службы – 50 лет. На вооружении эсминца такого класса будут стоять 70 противокорабельных КР, система С-500 «Прометей» с боекомплектом в 128 единиц, 24 противолодочные управляемые ракеты.

Курильские «Балы»Предназначенные для защиты арктического побережья России АПЛ проекта «Ясень» могут выдвинуться к Курилам лишь в экстренных ситуациях. Для защиты прибрежных вод, вероятнее всего, будут использоваться ПЛ проекта П-750, проектируемые в КБ «Малахит». Они маневренны и эффективны именно на небольшом расстоянии от береговой линии. Такая субмарина с экипажем девять человек несет на борту четыре – восемь крылатых ракет, четыре торпеды 533-мм и восемь 400-мм калибра, около 20 мин, четыре зенитные ракеты «Игла».

В качестве надводных патрульных средств в прибрежных акваториях Курильской гряды широкое применение найдут беспилотные катера. Особая роль отводится необитаемым подводным аппаратам, управляемым с берега. В этой сфере российская «оборонка» занимает лидирующие позиции – с конца 90-х океанские глубины бороздят мини-субмарины без экипажей, способные находиться под водой неограниченное время. Их сложно заметить, при этом они собирают весь комплекс подводной информации. Могут нести на борту и боевые заряды.

Процесс комплексного обеспечения безопасности российских Курильских островов и выходов к Охотскому морю, по оценкам специалистов, обусловлен постоянным ростом числа внешних угроз, руку к созданию которых частенько прикладывают и заклятые друзья Японии – Соединенные Штаты.

Одно можно сказать точно: позиция скандальных соседей со временем может и поменяться, но передовое российское вооружение, размещенное на Курильских островах, лишним не будет.
Автор: Анатолий Иванько
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34365


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Комментарии 24
  1. котэ119 Вчера, 15:28
    Для защиты прибрежных вод, вероятнее всего, будут использоваться ПЛ проекта П-750, проектируемые в КБ «Малахит». Они маневренны и эффективны именно на небольшом расстоянии от береговой линии. Такая субмарина с экипажем девять человек несет на борту четыре – восемь крылатых ракет, четыре торпеды 533-мм и восемь 400-мм калибра, около 20 мин, четыре зенитные ракеты «Игла».

    чего за чудо лодка? просто имперский крейсер, им наверно только с дивана управлять нельзя. Капец Японцам laughing laughing
    котэ119
    1. ГШ-18 Вчера, 20:50
      Число нарушений нашей границы в этой зоне имеет тенденцию к увеличению.

      Да так было всегда. Ещё со времён ссср ихние шхуны в наглую шарились с сонарами на борту в Охотском море. Сейчас, когда Охотское море (к стати, благодаря наличию в гряде островов Куношир Хабомаи и др.) признано всем мировым сообществом законодательно НАШИМ ВНУТРЕННИМ Российским МОРЕМ, америкозов зло берёт! Ведь наш ТОФ получил целую АКВАТОРИЮ в качестве НЕПРИКОСНОВЕННОГО плацдарма, и их ПЛ и Авианосцы НЕ ИМЕЮТ ПРАВА в неё входить!
      В свете сказанного, о какой на передаче островов может вообще идти речь???? Забудьте япы сша и иже с ними НАВСЕГДА! и это я ещё не упомянул об огромных природных ресурсах этой по истине ЗОЛОТОЙ Российской акватории! good
      ГШ-18
      1. Коля Вчера, 20:58
        В случае конфликта речь пойдет не только о Курилах. Япония захочет намного больше в этот раз.
        Коля
        1. ГШ-18 Вчера, 21:27
          Цитата: Коля
          В случае конфликта речь пойдет не только о Курилах. Япония захочет намного больше в этот раз.

          Япония? А кто это? bully
          ГШ-18
          1. Талгат Сегодня, 04:29
            Цитата: ГШ-18
            Япония? А кто это?



            Япония это не просто страна претендующая на кусочек территории РФ. Необходимо видеть шире и глубже. Это агрессор - которого ненавидят все народы вокруг - вот так они достали успели всех. Это "арийцы" дальнего востока - считающие себя выше других. Это страшная угроза и всем нам и всем народам востока - подкрепленная сильнейшей экономикой и технологиями + поддержкой США
            Талгат
          2. Indiffeent Сегодня, 12:41
            Что типа сумничали?-Ну это типа те кто в 18 году резал наших соотечественников отрубая им головы так то по мостовым кровь рекой текла.. вырезали весь город(простите названия не помню-во время интервенции)буду признателен кто подскажет
            Indiffeent
    2. NordUral Сегодня, 13:06


      Вот такие малышки. Их бы и строить десятками.
      NordUral
      1. NordUral Сегодня, 13:17
        Не открывается. Тогда вот так:
        http://www.navy.su/navyfrog/sub/p-750/images/p750
        _0.jpg
        http://weaponscollection.com/uploads/posts/2014-1
        1/1415620548_2.jpg
        NordUral
  2. Alexey RA Вчера, 15:53
    Последние события, связанные с созданием в составе ВМС Японии бригады морской пехоты, основная задача которой – десантные операции, доказывает: японцы готовятся к реваншу и цель его, без всякого сомнения, наши Курилы.

    Можно подумать, что у Японии кроме Курил нет больше проблем со спорными территориями на море.
    Да одна только история с принадлежностью островов Сэнкаку/Дяоюйдао (и шельфа с нефтью и газом вокруг них) чего стоит.
    Alexey RA
    1. nils Вчера, 19:15
      ДЕТСКАЯ СКАЗКА

      Жил был народ русский.
      Был он не ушлый, а умный, добрый и простодушный.
      И имелись у него острова «золотые»,
      Берегли их, как завещали Святые.
      Да забыл Он заветы те,
      И живет теперь с кислой миной на грустном лице.
      И поделили страну по кусочкам.
      Раз нюх потеряли, не вякай, и точка.
      А острова, как козырная карта,
      Пора разыграть, да гложет опаска.

      - Хрущев бил, бил – не разбил;
      - Ельцин хотел - да спьяну забыл.
      - Собачка Путина бежала, хвостиком Абэ махнула, острова-то и поплыли!
      Плачет народ, а ему весело кудахчут:
      Не плачь глупенький, на тебе рублик облупленный,
      Хлебни из корыта пойла пивного,
      Про бредни Святых позабудь, в жизни много другого.
      Смотри по ТВ еврейское шоу,
      Кредитик возьми и побарствуй немного.

      Мораль этой сказки проста:
      Пока ребятишек ЕГЭшками мажут,
      Уплывут острова, до свиданья не скажут.
      nils
      1. taypan Вчера, 19:25
        "Смотри по ТВ еврейское шоу"В точку ++++ Одни....на ТВ.
        taypan
  3. мичман Вчера, 15:56
    Такая ситуация была и в 1982 году. Под руководством Маршала Е.Я. Савицкого мы быстро исправили ситуацию. Тактика отработана. Можно повторить. Честь имею.
    мичман
    1. NordUral Сегодня, 13:11
      Тогда на красном флаге страны были серп и молот со звездой, а сейчас .... власовский флаг полосатый. Тогда основные богатства страны были, как бы нам ни вкручивали либерасты баки, народными. А сейчас? И тогда рубль не зависел от ФРС и еще хрен знает от кого.
      NordUral
  4. shlang25 Вчера, 16:03
    А что за эсминцы в 18000 тонн и с 70 ПКР?
    shlang25
    1. К-50 Вчера, 20:52
      Цитата: shlang25
      А что за эсминцы в 18000 тонн и с 70 ПКР?

      проект "Лидер", но когда ещё будут.
      К-50
  5. Галеон Вчера, 17:04
    Вообще у японцев ежегодно проходят учения по отработке действий десанта на Курилах и Сахалине. Только что высаживаются они на Хоккайдо. Это было и в 60-х, когда мой отец служил на Сахалине, рассказывал мне позже, и в начале 90-х я это помню, когда служил в Совгавани.
    Ну а что им еще делать-то, какие сценарии учений отрабатывать?
    Галеон
  6. Vitalson Вчера, 18:03
    Цитата: Галеон
    Ну а что им еще делать-то, какие сценарии учений отрабатывать?

    По спасению японских браконьеров.
    Vitalson
  7. Лелёк Вчера, 18:12
    (Одно можно сказать точно: позиция скандальных соседей со временем может и поменяться...)

    Вряд ли нужно на это рассчитывать. Функциональность ВС Японии с каждым годом расширяется. Недавно правительством было принято решение о применении ВС во ВНЕШНИХ конфликтах для защиты союзников (хитрая формулировка в духе джапов). Не знаю, может быть у меня "комплекс" в отношении Японии, но думается, что она способна гадить не меньше "англичанки". yes
    Лелёк
    1. NordUral Сегодня, 13:13
      Они и сейчас уже достаточно сильны для нападения. Чего уж тут глаза ладошкой закрывать.
      NordUral
  8. vell.65 Вчера, 19:33
    Цитата: Галеон
    Ну а что им еще делать-то, какие сценарии учений отрабатывать?


    Прочтите "Каторгу" Пикуля,там тоже всё с торговли начиналось,но чем в последствии обернулось.Думаю,что В.В.учёл это. hi
    vell.65
  9. К-50 Вчера, 20:47
    в случае ответных действий России с нанесением ударов по объектам на территории агрессора – полномасштабное участие в войне на стороне Японии.

    Вы что всерьёз считаете, что янки за джапов впишутся, тем более если конфликт начнётся с их агрессии? belay
    Не переживайте так, чесслово! Договора выполняются матрасниками и подписываются, только когда им выгодно. Рисковать целостностью своей страны ради джаппов ни один дерьмократический лидер Матрасии не будет - электорат не поймёт, следовательно гарантированный проигрыш на выборах, а это священная корова в Матрасии. yes
    Подготовка Страны восходящего солнца и ее армии к захвату островов может проводиться под видом ежегодных учений

    На этом этапе всё вскроется, наши выдвинут ультиматум, ну или предупреждение. В случае агрессии удары будут не только по десанту и его высадочным средствам, но и по метрополии джапов. С их плотностью населения, трупиков будет предостаточно и скоро им будет не до Курил, будут своих правителей на ветках гирляндами развешивать, приговаривая "нафиг, нафиг те Курилы!" yes
    За одним наши проверят, так ли этот "авианосец" не потопляем. lol
    Если брать морскую составляющую, то предполагается введение в строй эсминцев нового поколения. Первый из них будет заложен в 2017 году.

    Вот когда заложат, тогда и будем Ура кричать и чепчики подбрасывать, а так х рен его знает, когда разродятся. sad
    Предназначенные для защиты арктического побережья России АПЛ проекта «Ясень» могут выдвинуться к Курилам лишь в экстренных ситуациях.

    А вообще смысл есть их куда-то выдвигать? belay Они же прямо от пирса отстреляются и ходить никуда не надо, если только выдвинуться, чтобы стёкла в домах не по вылетали, да и перезарядка быстрее осуществиться, добавку джаппы может и не попросят, но мы же не жадные? yes laughing
    Вообщем, паники поднимать не надо. Не настолько уж эти островки Японии нужны, чтобы миллионами своих граждан рисковать. Даже если пин до сы будут настаивать и то вряд ли рискнут, спите спокойно. yes laughing
    К-50
  10. Ал.Пересвет Вчера, 21:22
    "передовое российское вооружение, размещенное на Курильских островах, лишним не будет."

    Это никогда не будет лишним.не только на Курилах-во всей и по всей России.
    Я бы на месте России-если бы эти США и Япония-полезли бы на Россию-уничтожил бы их.А Японию-взял бы в состав России.
    Ал.Пересвет
  11. Mavrikiy Сегодня, 05:21
    "Позиция соседей может и поменяться", а с чего? За спиной у них США, которые говорят "плати" и Япония заплатит. СЩА сами заинтересованы в скале на Охотском море для развертывания ПРО, так что могут еще и сами доплатить японцам за подобный подарок.
    Mavrikiy
  12. Волжанин Сегодня, 09:59
    Япошки ненормальные? Сколько ядерных боеголовок надо, чтобы стереть в пыль их островок? Не так уж и много. Да ещё парочку цунами им организовать. Янкерсы при этом разбегутся обоссывая все углы.
    Волжанин

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