Курильские «Балы»

Под разговоры о мирном освоении Курил неуклонно повышается военная активность Японии. Авиация, которая обычно совершала полеты, не приближаясь к нашему побережью ближе чем на 120 миль, стала периодически вести разведку на вдвое меньшем расстоянии.Для вскрытия системы обороны южной части Курильских островов японцы задействуют не только военные самолеты (патрульные, ДРЛО) и корабли, но и промысловые суда. Число нарушений нашей границы в этой зоне имеет тенденцию к увеличению.В последние несколько лет на Хоккайдо размещены новые ПКР SSM-I японского производства. Северной армии было поставлено 16 пусковых установок (боекомплект каждой ПУ – шесть ракет). На базе 125-го дивизиона 1-й артбригады сформирован ракетный полк (около 400 человек личного состава). Одним из важнейших направлений наращивания боевых возможностей японских ВМС является оснащение кораблей и самолетов базовой патрульной авиации (БПА) современным оружием. Это в первую очередь ПКРК «Гарпун», которыми оснащены 35 процентов боевых кораблей ВМС Японии. Кроме того, на 75 самолетах БПА есть возможность подвески четырех – шести ПКР. В суммарном ракетном залпе может быть до 600 ракет.Последние события, связанные с созданием в составе ВМС Японии бригады морской пехоты, основная задача которой – десантные операции, доказывает: японцы готовятся к реваншу и цель его, без всякого сомнения, наши Курилы.Россия учитывает и то обстоятельство, что обязательным условием агрессии станет одобрение со стороны США. Заинтересованность американцев в установлении контроля над Южными Курилами объясняется их стремлением расширить свои возможности ведения боевых действий в Охотском море в случае войны. Для обеспечения согласованности в действиях (в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и обеспечении безопасности Японии и США от 19 января 1960 года) Токио может заранее уведомить Вашингтон о подготовке к захвату островов и договориться о координации действий.Представляются возможными следующие варианты участия ВС США в военном конфликте из-за Курил:до захвата островов Японией – скрытное приведение сил в боевую готовность и развертывание ударных группировок в акваториях, близких к районам оперативного предназначения, установление непрерывного непосредственного слежения за нашими РПКСН.с началом вооруженного конфликта не исключено заявление США о нейтралитете с одновременной демонстрацией силы (развертывание ударных и противолодочных группировок в районах боевого предназначения).в случае ответных действий России с нанесением ударов по объектам на территории агрессора – полномасштабное участие в войне на стороне Японии.Подготовка Страны восходящего солнца и ее армии к захвату островов может проводиться под видом ежегодных учений по усилению группировки войск на севере страны или итоговых маневров всех видов ВС. Агрессии будут предшествовать усиленная обработка международного общественного мнения, в том числе через ООН, мощная патриотическая кампания и активизация движения за возвращение «северных территорий» в Японии.При всем этом приходится учитывать и степень влияния экстремистски настроенных элементов в самой Японии, готовых на неожиданные вылазки и провокации любого масштаба.Поэтому даже в интересах «совместного освоения» Курил повышение эффективности противодесантной обороны (ПДО) приобретает первостепенное значение. Сейчас острова защищены по технологиям 80-х годов. Но ситуация поменялась – все, в том числе и японские войска, проводят так называемую загоризонтную высадку, когда десант забрасывается на глубину обороны.С учетом требований к ПДО, основное из которых – поражение противника на дальних подступах, а затем на всех этапах боевых действий, требуются соответствующие вооружение и боевая техника. А это в первую очередь противокорабельные комплексы различной дальности, средства ПВО, дистанционного обнаружения и слежения за выдвижением морского десанта противника.На южных островах можно разместить значительную группировку. Они давно и прочно обжиты – население свыше 15 тысяч человек, инфраструктура создана. Однако Россия не стремится к чрезмерной милитаризации Дальнего Востока, поэтому делает упор на новые виды вооружения и боевой техники. Всему этому соответствуют такие системы поражения, как ПРК «Бал», «Бастион», ЗРК С-300, С-400. Чем еще Российская армия сможет защитить Курилы? Если брать морскую составляющую, то предполагается введение в строй эсминцев нового поколения. Первый из них будет заложен в 2017 году. Водоизмещение корабля – до 18 000 тонн, скорость – 32 узла, экипаж – 300 человек. Срок службы – 50 лет. На вооружении эсминца такого класса будут стоять 70 противокорабельных КР, система С-500 «Прометей» с боекомплектом в 128 единиц, 24 противолодочные управляемые ракеты.Предназначенные для защиты арктического побережья России АПЛ проекта «Ясень» могут выдвинуться к Курилам лишь в экстренных ситуациях. Для защиты прибрежных вод, вероятнее всего, будут использоваться ПЛ проекта П-750, проектируемые в КБ «Малахит». Они маневренны и эффективны именно на небольшом расстоянии от береговой линии. Такая субмарина с экипажем девять человек несет на борту четыре – восемь крылатых ракет, четыре торпеды 533-мм и восемь 400-мм калибра, около 20 мин, четыре зенитные ракеты «Игла».В качестве надводных патрульных средств в прибрежных акваториях Курильской гряды широкое применение найдут беспилотные катера. Особая роль отводится необитаемым подводным аппаратам, управляемым с берега. В этой сфере российская «оборонка» занимает лидирующие позиции – с конца 90-х океанские глубины бороздят мини-субмарины без экипажей, способные находиться под водой неограниченное время. Их сложно заметить, при этом они собирают весь комплекс подводной информации. Могут нести на борту и боевые заряды.Процесс комплексного обеспечения безопасности российских Курильских островов и выходов к Охотскому морю, по оценкам специалистов, обусловлен постоянным ростом числа внешних угроз, руку к созданию которых частенько прикладывают и заклятые друзья Японии – Соединенные Штаты.Одно можно сказать точно: позиция скандальных соседей со временем может и поменяться, но передовое российское вооружение, размещенное на Курильских островах, лишним не будет.