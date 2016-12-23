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Курильские «Балы»
Под разговоры о мирном освоении Курил неуклонно повышается военная активность Японии. Авиация, которая обычно совершала полеты, не приближаясь к нашему побережью ближе чем на 120 миль, стала периодически вести разведку на вдвое меньшем расстоянии.
Для вскрытия системы обороны южной части Курильских островов японцы задействуют не только военные самолеты (патрульные, ДРЛО) и корабли, но и промысловые суда. Число нарушений нашей границы в этой зоне имеет тенденцию к увеличению.
В последние несколько лет на Хоккайдо размещены новые ПКР SSM-I японского производства. Северной армии было поставлено 16 пусковых установок (боекомплект каждой ПУ – шесть ракет). На базе 125-го дивизиона 1-й артбригады сформирован ракетный полк (около 400 человек личного состава). Одним из важнейших направлений наращивания боевых возможностей японских ВМС является оснащение кораблей и самолетов базовой патрульной авиации (БПА) современным оружием. Это в первую очередь ПКРК «Гарпун», которыми оснащены 35 процентов боевых кораблей ВМС Японии. Кроме того, на 75 самолетах БПА есть возможность подвески четырех – шести ПКР. В суммарном ракетном залпе может быть до 600 ракет.
Последние события, связанные с созданием в составе ВМС Японии бригады морской пехоты, основная задача которой – десантные операции, доказывает: японцы готовятся к реваншу и цель его, без всякого сомнения, наши Курилы.
Россия учитывает и то обстоятельство, что обязательным условием агрессии станет одобрение со стороны США. Заинтересованность американцев в установлении контроля над Южными Курилами объясняется их стремлением расширить свои возможности ведения боевых действий в Охотском море в случае войны. Для обеспечения согласованности в действиях (в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и обеспечении безопасности Японии и США от 19 января 1960 года) Токио может заранее уведомить Вашингтон о подготовке к захвату островов и договориться о координации действий.
Представляются возможными следующие варианты участия ВС США в военном конфликте из-за Курил:
до захвата островов Японией – скрытное приведение сил в боевую готовность и развертывание ударных группировок в акваториях, близких к районам оперативного предназначения, установление непрерывного непосредственного слежения за нашими РПКСН.
с началом вооруженного конфликта не исключено заявление США о нейтралитете с одновременной демонстрацией силы (развертывание ударных и противолодочных группировок в районах боевого предназначения).
в случае ответных действий России с нанесением ударов по объектам на территории агрессора – полномасштабное участие в войне на стороне Японии.
Подготовка Страны восходящего солнца и ее армии к захвату островов может проводиться под видом ежегодных учений по усилению группировки войск на севере страны или итоговых маневров всех видов ВС. Агрессии будут предшествовать усиленная обработка международного общественного мнения, в том числе через ООН, мощная патриотическая кампания и активизация движения за возвращение «северных территорий» в Японии.
При всем этом приходится учитывать и степень влияния экстремистски настроенных элементов в самой Японии, готовых на неожиданные вылазки и провокации любого масштаба.
Поэтому даже в интересах «совместного освоения» Курил повышение эффективности противодесантной обороны (ПДО) приобретает первостепенное значение. Сейчас острова защищены по технологиям 80-х годов. Но ситуация поменялась – все, в том числе и японские войска, проводят так называемую загоризонтную высадку, когда десант забрасывается на глубину обороны.
С учетом требований к ПДО, основное из которых – поражение противника на дальних подступах, а затем на всех этапах боевых действий, требуются соответствующие вооружение и боевая техника. А это в первую очередь противокорабельные комплексы различной дальности, средства ПВО, дистанционного обнаружения и слежения за выдвижением морского десанта противника.
На южных островах можно разместить значительную группировку. Они давно и прочно обжиты – население свыше 15 тысяч человек, инфраструктура создана. Однако Россия не стремится к чрезмерной милитаризации Дальнего Востока, поэтому делает упор на новые виды вооружения и боевой техники. Всему этому соответствуют такие системы поражения, как ПРК «Бал», «Бастион», ЗРК С-300, С-400. Чем еще Российская армия сможет защитить Курилы? Если брать морскую составляющую, то предполагается введение в строй эсминцев нового поколения. Первый из них будет заложен в 2017 году. Водоизмещение корабля – до 18 000 тонн, скорость – 32 узла, экипаж – 300 человек. Срок службы – 50 лет. На вооружении эсминца такого класса будут стоять 70 противокорабельных КР, система С-500 «Прометей» с боекомплектом в 128 единиц, 24 противолодочные управляемые ракеты.
Предназначенные для защиты арктического побережья России АПЛ проекта «Ясень» могут выдвинуться к Курилам лишь в экстренных ситуациях. Для защиты прибрежных вод, вероятнее всего, будут использоваться ПЛ проекта П-750, проектируемые в КБ «Малахит». Они маневренны и эффективны именно на небольшом расстоянии от береговой линии. Такая субмарина с экипажем девять человек несет на борту четыре – восемь крылатых ракет, четыре торпеды 533-мм и восемь 400-мм калибра, около 20 мин, четыре зенитные ракеты «Игла».
В качестве надводных патрульных средств в прибрежных акваториях Курильской гряды широкое применение найдут беспилотные катера. Особая роль отводится необитаемым подводным аппаратам, управляемым с берега. В этой сфере российская «оборонка» занимает лидирующие позиции – с конца 90-х океанские глубины бороздят мини-субмарины без экипажей, способные находиться под водой неограниченное время. Их сложно заметить, при этом они собирают весь комплекс подводной информации. Могут нести на борту и боевые заряды.
Процесс комплексного обеспечения безопасности российских Курильских островов и выходов к Охотскому морю, по оценкам специалистов, обусловлен постоянным ростом числа внешних угроз, руку к созданию которых частенько прикладывают и заклятые друзья Японии – Соединенные Штаты.
Одно можно сказать точно: позиция скандальных соседей со временем может и поменяться, но передовое российское вооружение, размещенное на Курильских островах, лишним не будет.
Автор: Анатолий Иванько
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34365
Для вскрытия системы обороны южной части Курильских островов японцы задействуют не только военные самолеты (патрульные, ДРЛО) и корабли, но и промысловые суда. Число нарушений нашей границы в этой зоне имеет тенденцию к увеличению.
В последние несколько лет на Хоккайдо размещены новые ПКР SSM-I японского производства. Северной армии было поставлено 16 пусковых установок (боекомплект каждой ПУ – шесть ракет). На базе 125-го дивизиона 1-й артбригады сформирован ракетный полк (около 400 человек личного состава). Одним из важнейших направлений наращивания боевых возможностей японских ВМС является оснащение кораблей и самолетов базовой патрульной авиации (БПА) современным оружием. Это в первую очередь ПКРК «Гарпун», которыми оснащены 35 процентов боевых кораблей ВМС Японии. Кроме того, на 75 самолетах БПА есть возможность подвески четырех – шести ПКР. В суммарном ракетном залпе может быть до 600 ракет.
Последние события, связанные с созданием в составе ВМС Японии бригады морской пехоты, основная задача которой – десантные операции, доказывает: японцы готовятся к реваншу и цель его, без всякого сомнения, наши Курилы.
Россия учитывает и то обстоятельство, что обязательным условием агрессии станет одобрение со стороны США. Заинтересованность американцев в установлении контроля над Южными Курилами объясняется их стремлением расширить свои возможности ведения боевых действий в Охотском море в случае войны. Для обеспечения согласованности в действиях (в соответствии с Договором о взаимном сотрудничестве и обеспечении безопасности Японии и США от 19 января 1960 года) Токио может заранее уведомить Вашингтон о подготовке к захвату островов и договориться о координации действий.
Представляются возможными следующие варианты участия ВС США в военном конфликте из-за Курил:
до захвата островов Японией – скрытное приведение сил в боевую готовность и развертывание ударных группировок в акваториях, близких к районам оперативного предназначения, установление непрерывного непосредственного слежения за нашими РПКСН.
с началом вооруженного конфликта не исключено заявление США о нейтралитете с одновременной демонстрацией силы (развертывание ударных и противолодочных группировок в районах боевого предназначения).
в случае ответных действий России с нанесением ударов по объектам на территории агрессора – полномасштабное участие в войне на стороне Японии.
Подготовка Страны восходящего солнца и ее армии к захвату островов может проводиться под видом ежегодных учений по усилению группировки войск на севере страны или итоговых маневров всех видов ВС. Агрессии будут предшествовать усиленная обработка международного общественного мнения, в том числе через ООН, мощная патриотическая кампания и активизация движения за возвращение «северных территорий» в Японии.
При всем этом приходится учитывать и степень влияния экстремистски настроенных элементов в самой Японии, готовых на неожиданные вылазки и провокации любого масштаба.
Поэтому даже в интересах «совместного освоения» Курил повышение эффективности противодесантной обороны (ПДО) приобретает первостепенное значение. Сейчас острова защищены по технологиям 80-х годов. Но ситуация поменялась – все, в том числе и японские войска, проводят так называемую загоризонтную высадку, когда десант забрасывается на глубину обороны.
С учетом требований к ПДО, основное из которых – поражение противника на дальних подступах, а затем на всех этапах боевых действий, требуются соответствующие вооружение и боевая техника. А это в первую очередь противокорабельные комплексы различной дальности, средства ПВО, дистанционного обнаружения и слежения за выдвижением морского десанта противника.
На южных островах можно разместить значительную группировку. Они давно и прочно обжиты – население свыше 15 тысяч человек, инфраструктура создана. Однако Россия не стремится к чрезмерной милитаризации Дальнего Востока, поэтому делает упор на новые виды вооружения и боевой техники. Всему этому соответствуют такие системы поражения, как ПРК «Бал», «Бастион», ЗРК С-300, С-400. Чем еще Российская армия сможет защитить Курилы? Если брать морскую составляющую, то предполагается введение в строй эсминцев нового поколения. Первый из них будет заложен в 2017 году. Водоизмещение корабля – до 18 000 тонн, скорость – 32 узла, экипаж – 300 человек. Срок службы – 50 лет. На вооружении эсминца такого класса будут стоять 70 противокорабельных КР, система С-500 «Прометей» с боекомплектом в 128 единиц, 24 противолодочные управляемые ракеты.
Предназначенные для защиты арктического побережья России АПЛ проекта «Ясень» могут выдвинуться к Курилам лишь в экстренных ситуациях. Для защиты прибрежных вод, вероятнее всего, будут использоваться ПЛ проекта П-750, проектируемые в КБ «Малахит». Они маневренны и эффективны именно на небольшом расстоянии от береговой линии. Такая субмарина с экипажем девять человек несет на борту четыре – восемь крылатых ракет, четыре торпеды 533-мм и восемь 400-мм калибра, около 20 мин, четыре зенитные ракеты «Игла».
В качестве надводных патрульных средств в прибрежных акваториях Курильской гряды широкое применение найдут беспилотные катера. Особая роль отводится необитаемым подводным аппаратам, управляемым с берега. В этой сфере российская «оборонка» занимает лидирующие позиции – с конца 90-х океанские глубины бороздят мини-субмарины без экипажей, способные находиться под водой неограниченное время. Их сложно заметить, при этом они собирают весь комплекс подводной информации. Могут нести на борту и боевые заряды.
Процесс комплексного обеспечения безопасности российских Курильских островов и выходов к Охотскому морю, по оценкам специалистов, обусловлен постоянным ростом числа внешних угроз, руку к созданию которых частенько прикладывают и заклятые друзья Японии – Соединенные Штаты.
Одно можно сказать точно: позиция скандальных соседей со временем может и поменяться, но передовое российское вооружение, размещенное на Курильских островах, лишним не будет.
Автор: Анатолий ИванькоПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/34365