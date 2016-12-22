Команда Обамы прощается с властью новыми санкциями

Одному американскому министерству финансов известно, по каким причинам в новом, теперь уже расширенном санкционном списке могли оказаться, например, танкер (!) Маршал Жуков или танкер Сталинград. Однако снова из-за Украины, и снова против России - расширен санкционный список.На этот раз попасть в него (помимо танкеров) удостоились крупные российские компании и бизнесмены. Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.А в списке коммерческих организаций американцам не угодили элеваторы, хладокомбинаты, агропромышленные компании. Что является абсолютно нелогичным шагом, ведь именно мы закрылись от импорта продовольствия из Европы, а не Европа и США - от нас. Те же рынки, на которые даже в этом году отправлялся пищевой экспорт, находятся очень далеко от санкционного списка. Досталось и Новатэку, но он, хотя бы, какой-то своей долей сотрудничает с США. С сайта компании:"Основной объем (99%) продуктов переработки СГК был реализован на экспорт. На рынок Европы было отправлено 56% экспортных объемов, в страны АТР - 35%, в Северную Америку – 8%, на Ближний Восток – 1%. Основным рынком сбыта нафты являлись страны АТР, а керосина, дизельной фракции и мазута – Северо-Западная Европа. СУГ в Польше, реализовало 415тыс. т, или 75% от общего объема экспортных продаж. Помимо Польши, СУГ экспортировался в Финляндию, Литву, Венгрию, Словакию и Турцию".Но нетрудно догадаться, что очередной санкционный список направлен не на реальный партнеров, которые каким-либо образом зависят от Штатов. Расширенный лист запретов - не более, чем имитация страшно бурной деятельности по борьбе с "агрессором" и "оккупантом". Еще немного, и попадание в этот список будет знаком качества: распространяются на тебя санкции - сделал для Родины (России) что-то полезное. Нет - пора задуматься о смысле жизни.