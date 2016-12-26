Вьетнамская народная армия: славный боевой путь и перспективы развития

22 декабря 1944 года, ровно семьдесят два года назад, была основана Вьетнамская народная армия (ВНА). Именно Вьетнамской народной армии впоследствии предстояло не только взять власть в Ханое, но и выиграть Первую Индокитайскую войну против французских колонизаторов, а затем разгромить американских империалистов в кровопролитной Второй Индокитайской войне и даже отбить нападение Народно-освободительной армии Китая. Все эти обстоятельства вводят Вьетнамскую народную армию в число наиболее эффективных и мощных вооруженных сил мира, но самое главное богатство ВНА — не оружие, не военная техника и даже не подготовка солдат и офицеров, а боевой дух, который у вьетнамского народа всегда был очень высоким.История Вьетнамской народной армии началась с создания небольшого отряда регулярных войск на базе партизанских формирований вьетнамских коммунистов, выступавших против французских колонизаторов и японских оккупантов. Численность этого отряда составляла всего лишь 34 бойца. На вооружении находились 1 ручной пулемет, 17 винтовок, 14 кремневых ружей и 2 пистолета. Уже через два дня после создания, 24 и 25 декабря 1944 года, отряд вступил в бой с французскими колонизаторами и смог захватить два укрепленных поста французских войск — в Нангане в провинции Каобанг и в Файкхате в провинции Баккан.Командиром этого первого отряда Вьетнамской народной армии был назначен Во Нгуен Зиап — молодой вьетнамский революционер, еще в подростковом возрасте, в середине 1920-х годов, присоединившийся к вьетнамскому национально-освободительному движению. На момент создания отряда Во Нгуен Зиапу было всего 33 года. Он родился 25 августа 1911 г. в деревне Анкса в провинции Куангбинь, что в Центральном Вьетнаме. Кстати, отец Во Нгуен Зиапа фермер Во Куанг Нгием сам был активным участником борьбы против французских колонизаторов. В 1919 г. Во Куанг Нгиема арестовали и через некоторое время он умер в тюрьме от пыток. Погибла в заключении и сестра Во Нгуен Зиапа. Скорее всего, эти обстоятельства оказали серьезное влияние на жизненный выбор самого Во Нгуен Зиапа. Во время учебы в Государственном лицее Хюэ он присоединился к революционной группе и стал последователем Хо Ши Мина и его товарищей — коммунистов. В 1927 году Во Нгуен Зиап даже организовал забастовку учащихся лицея, а в 1930 году получил свой первый тюремный срок. Однако, в 1933 году, уже после освобождения, он смог поступить в Ханойский университет и через несколько лет окончил его, получив специальность юриста. Но не юриспруденция, а военная история была главной страстью Во Нгуен Зиапа. Уже тогда в нем, еще сугубо гражданском человеке, чувствовался талант будущего полководца.Когда началась Вторая Мировая война, Во Нгуен Зиап скрылся в Китае. За это время последовали трагические события в его семье — жену Во Нгуен Зиапа Минь Тай казнили, а его дочь умерла. Сам же Во Нгуен Зиап получил распоряжение Хо Ши Мина вернуться во Вьетнам и приступить к развертыванию подпольной деятельности, что он и сделал. В 1944 году из разрозненных повстанцев ему удалось собрать первый организованный отряд, ставший ядром вооруженных сил повстанцев. Учитывая небольшую численность отрядов вьетнамских партизан, первоначально они проводили операции против немногочисленных подразделений французских колониальных войск, чаще всего — против разрозненных постов в провинциях. Однако, постепенно численность вооруженных сил вьетнамских патриотов увеличивалась и к апрелю 1945 года уже составляла около 1 тысячи бойцов. В августе 1945 года отряды Вьетминя заняли Ханой. Император Вьетнама Бао Дай отрекся от престола. Так появилась Демократическая Республика Вьетнам, одной из главных задач которой на раннем этапе существования стало формирование и укрепление собственных вооруженных сил. Ведь французские колонизаторы не собирались терять одно из важнейших владений Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для того, чтобы эффективно противостоять французским войскам, требовалось не только хорошо вооружить армию и подготовить солдат и командиров, но и реорганизовать структуру по традиционным принципам армейской организации.В 1946 году началась Первая Индокитайская война. Первоначально силы вьетнамских патриотов терпели поражения от французских войск, так как значительно уступали им во многих аспектах. Однако, затем, при непосредственной поддержке Китая, началась реорганизация Армии защиты Родины. Так, 7 января 1947 года был создан 102-й пехотный полк, ставший первым регулярным полком Армии защиты Родины. Спустя почти три года, 4 ноября 1949 года, Армия защиты Родины была переименована во Вьетнамскую народную армию (ВНА). Комплектование ВНА стало осуществляться путем призыва граждан ДРВ, а не путем набора добровольцев, как прежде. К этому времени численность Вьетнамской народной армии составляла уже свыше 40 тысяч бойцов. В состав ВНА входили 2 армейские пехотные дивизии и несколько пехотных полков, продолжалось укрепление народной армии и придание ее частям облика регулярных формирований.Именно период 1947-1951 гг. стал определяющим для становления Вьетнамской народной армии и превращения ее в действительно боеспособную силу. Благодаря упорной работе командования вьетнамской армии по ее развитию и укреплению, к 1949 году удалось не только увеличить численность армии и сформировать пять полноценных пехотных дивизий, но и активизировать боевые действия против французских войск. В 1950 году ВНА установила контроль над границей с Китаем, после чего получила возможность беспрепятственного ввоза китайского вооружения и иной помощи.Первой эпохальной победой Вьетнамской народной армии стала успешная осада Дьенбьенфу в марте — мае 1954 года, в результате которой французские войска потерпели сокрушительное поражение. Взятием Дьенбьенфу руководил непосредственно генерал Во Нгуен Зиап, оказавшийся куда более талантливым полководцем, чем кадровые генералы и старшие офицеры французских колониальных войск. После того, как французские войска в Дьенбьенфу капитулировали, в плену оказались около 10 тысяч французских военнослужащих. На французское общество поражение при Дьенбьенфу произвело шоковое воздействие и привело к окончанию Первой Индокитайской войны.Период после Первой Индокитайской войны стал временем дальнейшего укрепления Вьетнамской народной армии. В 1955 году были созданы Военно-морские силы ДРВ, а в 1958 году — пограничные войска. Еще в 1951 году в составе ВНА появилось первое артиллерийское подразделение дивизионного уровня, а в 1959 году был сформирован 202-й танковый полк, который был укомплектован танками советского производства. В 1963 году были созданы Военно-воздушные силы ДРВ. Вьетнамская народная армия постепенно превращалась в одну из серьезнейших вооруженных сил Азиатско-Тихоокеанского региона. На высокий уровень была поставлена и морально-психологическая работа в частях и соединениях Вьетнамской народной армии. Ее военнослужащие отличались куда более высоким боевым духом и мотивационными установками, чем солдаты и офицеры вооруженных сил Южного Вьетнама. Это обстоятельство, кстати, стало одним из решающих в победе Вьетнамской народной армии над американскими агрессорами и их союзниками и сателлитами во Второй Индокитайской войне.Серьезнейшим испытанием для Вьетнамской народной армии, как и для всего вьетнамского народа, стала Вторая Индокитайская война, во время которой Вьетнам, а также Лаос и Камбоджа, подверглись агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их многочисленных союзников, включая вооруженные силы Южного Вьетнама. Составной и основной частью Второй Индокитайской войны была война во Вьетнаме, начавшаяся как гражданская война коммунистических партизан в Южном Вьетнаме против проамериканского южновьетнамского правительства.Со временем, помимо южновьетнамских партизан, в боевые действия оказались втянутыми вооруженные силы ДРВ — Вьетнамская народная армия. Война во Вьетнаме длилась с 1957 по 1975 годы. В 1965-1973 гг. происходило крупномасштабное военное вмешательство Соединенных Штатов Америки в боевые действия во Вьетнаме. На протяжении многих лет этой кровавой войны командование Вьетнамской народной армией также осуществлял Во Нгуен Зиап. Только в 1974 году его сменил на посту главнокомандующего генерал армии Ван Тьен Зунг (1917-2002) — также ветеран национально-освободительной борьбы. Именно под его руководством было проведено Весеннее наступление 1975 года, приведшее к полной победе ДРВ и воссоединению Вьетнама. Впоследствии, под командованием Ван Тьен Зунга, Вьетнамская народная армия свергла режим Пол Пота в соседней Кампучии.Получив серьезнейшее боевое крещение во Второй Индокитайской войне, Вьетнамская народная армия превратилась в сильнейшую армию в Юго-Восточной Азии. С ней оказалось сложно совладать даже китайской Народно-освободительной армии. Когда в 1979 г. начался вооруженный конфликт между СРВ и КНР, Вьетнамская народная армия снова оказалась на высоте, несмотря на явную несопоставимость сил небольшого Вьетнама и самой многонаселенной страны мира.На протяжении всей своей истории Вьетнамская народная армия поддерживала тесные связи с Советским Союзом. На вооружении ВНА находилась советская военная техника, во Вьетнаме присутствовали советские военные специалисты, а многие вьетнамские военнослужащие проходили подготовку в советских военных учебных заведениях. Доля советской военной помощи серьезно возросла после ухудшения отношений Вьетнама с Китаем, который в 1950-х — 1960-х гг. играл основную роль в оказании военной поддержки сражающейся Вьетнамской народной армии и партизанам Народного фронта освобождения Южного Вьетнама.В настоящее время Вьетнамская народная армия представляет собой одни из самых мощных вооруженных сил в Юго-Восточной Азии. В состав ВНА входят сухопутные силы, силы пограничной охраны, военно-морские силы (в их составе — не только флот, но и морская пехота, и силы береговой охраны), военно-воздушные силы (включая войска противовоздушной обороны). В состав сухопутных войск входят 7 военных округов, 4 армейских корпусов и командование обороны столицы. В состав военных округов входят 21 пехотная дивизия, 7 военно-строительных дивизий (армия активно привлекается к работам в различных сферах народного хозяйства), 3 артиллерийские бригады, 3 бригады противовоздушной обороны, 5 инженерных бригад, 4 танковых и 2 артиллерийских полка, 1 полк связи. Кроме того, в состав 4 армейских корпусов, представляющих собой наиболее боеспособные и хорошо подготовленные соединения Вьетнамской народной армии, входят 11 пехотных дивизий, 1 механизированная дивизия, 2 танковые бригады, 2 артиллерийские бригады, 2 инженерные бригады, 2 полка противовоздушной обороны, два артиллерийских полка, один танковый полк, один полк связи, один инженерный полк и один полк сил специального назначения. Главной проблемой сухопутных войск является устаревшая техника. Если военно-воздушные и военно-морские силы страны постепенно начинают модернизироваться, то на вооружении сухопутных войск остаются танки, бронетранспортеры, артиллерийские орудия еще советского производства. В состав Военно-воздушных сил Вьетнама входят три авиационные дивизии и шесть дивизий войск противовоздушной обороны.Отличительная черта Вьетнамской народной армии — наличие очень мощных сил наземной противовоздушной обороны, что связано с наследием Вьетнамской войны, когда страна отражала постоянные налеты американской авиации. Несмотря на то, что значительная часть средств противовоздушной обороны, находящихся на вооружении ВНА, является устаревшей, их общее количество впечатляет. В последнее время с помощью России Вьетнам активно модернизирует свою систему противовоздушной обороны. В настоящее время ВНА располагает 9 дивизионами ЗРК «Квадрат», 50 дивизионами ЗРК С-75, 25 дивизионами ЗРК С-125, 2 дивизионами ЗРС С-300ПС, 20 ЗРК «Стрела-10». Ожидается появление 4-6 дивизионов «Бук-М2» и 8-12 ЗРПК «Панцирь — С1».Военно-морские силы страны постепенно перевооружаются с помощью России. Так, на вооружении ВМС Вьетнама находятся подводные лодки российского производства, российские сторожевые корабли и ракетные катера. Потенциал ВМС Вьетнама растет. Наиболее значительным контрактом стала покупка СРВ у Российской Федерации 6 многоцелевых дизельных подводных лодок проекта 636.1 «Варшавянка». Постепенно Вьетнам укрепляет и морскую авиацию ВМС, прекрасно понимая ее значение для обороны морских рубежей страны и отстаивания стратегических интересов Вьетнама. Неплохо вооружены и береговые ракетные войска ВМС Вьетнама, которые обладают ракетными комплексами советского, российского и индийского производства.Таким образом, Вьетнамская народная армия, отмечающая 72-ю годовщину своего создания, представляет собой очень серьезную силу. Фактически, единственным государством региона, обладающим более серьезным военным потенциалом, является только Китай. Среди других своих соседей Вьетнам, безусловно, обладает сильнейшими вооруженными силами. Для России военно-политическое и военно-техническое сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнам представляет большой интерес, который определяется не только долгосрочными дружескими отношениями, но и соображениями стратегического характера. Дальнейшее укрепление боеспособности Вьетнамской народной армии, безусловно, будет зависеть и от политики государства по закупкам вооружений, в том числе у Российской Федерации.