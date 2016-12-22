16:28 22 декабря
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"Оккупация" по-украински

"Оккупация" по-украински


На днях Генассамблея ООН приняла резолюцию, в тексте которой Россия обозначена как оккупант, а Крым назван «временно оккупированной» территорией.

В документе западные коллеги на высшем политическом уровне осудили Москву за «ущемления прав человека и дискриминационные меры со стороны российских оккупационных властей на аннексированном полуострове». В частности, авторы документа призвали отменить решение об объявлении меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и освободить украинских граждан, «которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм правосудия». Согласно сложившимся традициям, какой либо доказательной базой разработанный документ подкреплен не был. Официальные российские власти пока воздержались от комментариев, чего, к сожалению, нельзя сказать о президенте Украины Петре Порошенко.


Практически сразу после обнародования результатов голосования по резолюции (70 стран – за, 26 – против, 77 – воздержались), украинский политик заявил, что она является «важнейшим знаком международного единства и солидарности в то время, когда в Крыму применяются худшие практики Советского Союза».

Надо полагать, под ними подразумевается тот факт, что за первые месяцы независимости полуострова, он был полностью избавлен от преступности, коррупции, наркоторговли, проституции и иных последствий киевского правления.

Напомним также, что спустя несколько месяцев после того как Россия получила ярлык агрессора и оккупанта в марте 2014 года, в Одесском доме профсоюзов заживо жгли людей, а сегодня горячий пыл населения Донбасса охлаждается украинскими «Градами». Видимо, данные события, по мнению киевской власти, являются эталоном соблюдения человеческих прав и свобод, а вот гуманитарные российские конвои, экономический рост Крыма – это все «темное наследие» СССР.

Резолюция Генассамблеи ООН, как и заявление Порошенко, не коррелируется с реальным положением дел на российском полуострове еще в одном немаловажном аспекте. По мнению Запада, в Севастополе происходит тотальная дискриминация татар на религиозной почве. Учитывая, что после обретения независимости на территории крымской республики продолжают функционировать более 400 мечетей, а мусульманские праздники отмечаются как государственные, след «дискриминации» явно где-то затерялся. Более того, крымские татары активно продолжают развивать малый и средний бизнес, решая при этом проблемы, находившиеся в тупике более 20 лет.

Последним и, пожалуй, самым главным контраргументом для украинских и европейских коллег является заявление бывшего вице-премьера крымского правительства, курировавшего вопросы межнациональных отношений, Руслана Бальбека. В нем он рассказал о возросшем желании крымско-татарских диаспор, проживающих в Европе, вернуться на Родину. Причем, по словам господина Бальбека, речь идет не о бизнесменах, а о представителях научного сообщества, профессуре, которая в свое время была привлечена в западные институты. Разве захочет интеллигенция возвращаться в страну, где их этнос, якобы, тотально дискриминируют? Ответ вполне очевиден.
Автор: Валерий Денбург


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Комментарии 7
  1. nnm Сегодня, 15:03
    Надо меньше обращать внимания на подобное! Собака лает - ветер носит!

    Да и помнится, года полтора назад, принимала та же ГА аналогичный документ и на нашей стороне было лишь 6-10 стран. А теперь, фактически, 26+77!
    nnm
  2. demiurg Сегодня, 15:05
    А чего все стонут то? Крым был отдан Украине уже после войны. И забран тоже. Нерушимость послевоенных границ во все поля. Так что нефик тут.
    А вот Югославские границы 1945 года НАТО раздербанило. Так что не то Генассамблея заявление приняла.
    demiurg
  3. Spartanez300 Сегодня, 15:17
    Нет придела цинизму в этом сборище .
    Spartanez300
  4. BAI Сегодня, 15:20
    Я думаю это на последнее такое "решение". Будут еще, ну и на здоровье. Для нас отмена санкций действительно смертельна, это гораздо важнее.
    BAI
  5. Оператор Сегодня, 15:26
    Членами ООН являются 193 государства. Резолюция, за которую проголосовало 70 из них, котируется на уровне пипифакса.
    Оператор
  6. kiberkot47 Сегодня, 15:52
    Было бы не плохо опубликовать список стран, которые за это голосуют. Наверняка в списке окажутся "дружественные" страны, которых ещё в добавок Россия кормит.
    kiberkot47
  7. ротмистр Сегодня, 16:21
    Истинные ленинцы раздарили земли союзным республикам, а теперь пожинаем плоды этой политики. Лучшие черноземы, которые Ленин подарил Украине( земли которые Россия отбила у Турции), Хрущев Крым,Сталин подарил казачьи земли казахам и киргизам.Раздарили много, а людей бросили. Вот и вся суть национальной политики коммунистов.
    ротмистр

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