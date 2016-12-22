Огнеметный танк PM-1, второй вариант (Чехословакия)



Третий прототип танка PM-1 (второй, построенный по обновленному проекту). Фото Tanks-encyclopedia.com



На корпус САУ Hetzer предлагалось устанавливать башню легкого танка LT vz.38. Фото Strangernn.livejournal.com



Опытный огнеметный танк на испытаниях. Фото Tanks-encyclopedia.com



Заправка машины огнесмесью. Фото Strangernn.livejournal.com



Заправка баков огнесмеси была достаточно длительным процессом. Фото Strangernn.livejournal.com



Выстрел огнесмесью Фото Ftr.wot-news.com



Дальность стрельбы, в зависимости от типа огнесмеси, могла достигать 120-180 м. Фото Ftr.wot-news.com



Полигонные испытания, 16 февраля 1955 г. Фото Tanks-encyclopedia.com

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://armoured-workshop.com/

http://valka.cz/

http://ftr.wot-news.com/

http://strangernn.livejournal.com/

В 1946 году армия Чехословакии выразила желание получить перспективный танк с огнеметным вооружением. По результатам изучения возможностей было решено разработать на базе одного из существующих образцов бронетехники специализированный огнеметный танк, получивший обозначение PM-1. В 1949 году разработка проекта завершилась, после чего стартовало строительство первого опытного образца. Сборка прототипа затянулась, из-за чего на испытания он вышел только в начале 1951 года. Во время проверок на полигоне было установлено, что в существующем виде PM-1 имеет ряд серьезных недостатков и не может использоваться войсками. Военные потребовали разработать новый вариант проекта.Напомним, в качестве основы для огнеметного танка «ПМ-1» было выбрано гусеничное шасси самоходной артиллерийской установки Jagdpanzer 38 Hetzer, ранее разработанной в интересах немецкой армии. Путем некоторых изменений конструкции существующая САУ была «превращена» в огнеметный танк. В будущем планировалось построить 75 таких машин, последние из которых должны были отправиться в части не позднее конца 1950 года. Тем не менее, проект столкнулся с проблемами технологического характера, из-за которых все установленные сроки были безнадежно сорваны.Во время испытаний, вынужденно перенесенных на 1951 год, разработчики проекта PM-1 и военные выявили ряд серьезных недостатков существующей конструкции. Огнеметный танк имел приемлемые характеристики подвижности, но его боевые качества оставляли желать лучшего. Дальность стрельбы струей огнесмеси составляла всего 60 м. Кроме того, при выбросе из брандспойта горючая жидкость разлеталась в стороны, подвергая машину и ее экипаж опасности. Еще одним серьезным недостатком проекта сочли расположение баков для огнесмеси. Несколько резервуаров находились внутри забронированного объема, еще один поместили снаружи корпуса в дополнительном броневом кожухе. Из-за таких особенностей компоновки огнеметный танк рисковал загореться при первом же пробитии брони снарядом.По результатам испытаний первого прототипа танка PM-1 было принято принципиальное решение о продолжении работ по проекту. В то же время, теперь требовалось изменить конструкцию различных устройств и агрегатов, ставшую причиной претензий. Прочие узлы, устраивавшие заказчика, можно было оставить без значительных изменений. Предполагалось, что новый огнеметный танк будет создан путем переработки существующего проекта. По этой причине новая разработка не получила новое обозначение. Улучшенный проект вновь должен был называться PM-1. Такую особенность двух проектов следует учитывать во избежание возможной путаницы.Разработка нового проекта велась военно-техническим институтом Vojenský Technický Ústav (VTU). Эта организация уже имела опыт создания бронетехники различных классов. Кроме того, именно специалисты VTU ранее разработали первый вариант огнеметного танка, из-за чего им и было поручено дальнейшее развитие проекта. На стадии строительства опытной техники и будущей серийной сборки к проекту планировалось привлечь новые организации, прежде всего предприятие Českomoravská Kolben-Daněk (ČKD).Броневой корпус и шасси первой версии огнеметного танка, являвшиеся незначительно доработанными элементами САУ «Хетцер», не вызвали претензий со стороны заказчика, благодаря чему их решили использовать и в новом проекте. При этом было решено заменить башню и создать новый вариант огнемета с повышенными характеристиками. Также предлагалось кардинально переработать средства хранения и подачи огнесмеси: при сохранении общих принципов работы следовало использовать иные агрегаты с другим расположением.Во второй версии проекта PM-1 сохранялся существующий корпус, представлявший собой измененную конструкцию существующей самоходки. Лобовая проекция машины в основном защищалась броневыми листами толщиной 60 мм, размещенными под углом к вертикали. В крупной верхней лобовой детали имелась амбразура для установки орудия, которую следовало прикрывать 50-мм плитой соответствующей формы. В ходе будущего серийного производства броню для этого предлагалось снимать с трофейной техники.Корпус имел вертикальные нижние бортовые листы и наклонные верхние, образовывавшие развитые надгусеничные ниши. Толщина всех бортовых деталей составляла 20 мм. Корма защищалась 20-мм верхним листом и нижней деталью толщиной 8 мм. Крыша корпуса имела толщину 10 мм. Первый вариант огнеметного танка должен был оснащаться дополнительным броневым агрегатом на правом борту корпуса. При создании улучшенного огнеметного танка от этого кожуха отказались.Первый огнеметный танк PM-1 имел сравнительно простую компоновку внутренних объемов корпуса, основывавшуюся на имеющихся идеях и решениях. Передняя часть корпуса отдавалась под размещение агрегатов трансмиссии. Позади них находился обитаемый отсек, отданный под отделение управления и боевое отделение с поворотной башней. В корме располагалось моторное отделение, соединенное с передними устройствами трансмиссии при помощи карданного вала.В корме корпуса должен был находиться бензиновый двигатель Praga AE мощностью 158 л.с. С двигателем соединялась механическая трансмиссия Praga-Wilson с пятью передачами переднего хода и одной заднего. Трансмиссия разделялась на два блока, помещенные в кормовом и носовом отсеках корпуса. Передние агрегаты предназначались для передачи крутящего момента двигателя ведущим колесам.Конструкция ходовой части для огнеметного танка полностью заимствовалась у серийной самоходки. Таким образом, в очередной раз должны были использоваться агрегаты, разработанные еще в рамках проекта легкого танка LT vz.38. На каждом борту помещалось по четыре крупных опорных катка. Катки соединялись попарно при помощи тележек, последние комплектовались листовыми рессорами. В передней части корпуса находились ведущие колеса увеличенного диаметра, в корме – уменьшенные направляющие колеса.В исходной версии проекта PM-1 предлагалось оснащать танк поворотной башней, в которой следовало устанавливать все необходимое оружие. Первый прототип танка получил коническую башню с двумя шаровыми установками для брандспойта огнемета и вспомогательного пулемета. Эта конструкция не оправдала себя, в результате чего было предложено использовать иной вариант башни. Для сокращения расходов на создание проекта и будущее серийное производство новую башню предлагалось заимствовать у старой техники.На погоне крыши корпуса было предложено устанавливать башню легкого танка LT vz.38, в течение длительного времени выпускавшегося серийно. Башня этой версии имела коробчатую лобовую часть с устройствами для установки вооружения и маской, а также конический центральный агрегат и развитую кормовую нишу. Башня изготавливалась из броневых листов толщиной от 15 мм (корма и борта) до 25 мм (лоб и маска), устанавливаемых на каркас при помощи заклепок.Для использования в проекте огнеметного танка башню существующей конструкции пришлось незначительно изменить. Были переработаны некоторые внутренние устройства. Кроме того, с крыши удалили командирскую башенку со смотровыми приборами. Башенка была убрана в связи с необходимостью уменьшения общей высоты машины. В силу некоторых причин этот параметр машины посчитали важным, а после установки новой башни высота танка могла превышать 2,6 м, что не устраивало заказчика.В центральной части лба башни находилась качающаяся установка для основного вооружения. Вместо стандартной для чехословацких легких танков 37-мм пушки в на этой установке предлагалось монтировать брандспойт огнемета новой модели. Управлять этим оружием и наводить его на цель можно было при помощи стандартных приводов наведения вооружения. Слева от огнемета находился спаренный пулемет. Вместо оружия собственной чехословацкой разработки было предложено использовать советский пулемет ДТ калибра 7,62 мм.Использовавшийся в первой версии танка PM-1 огнемет Flammenwerfer 41 показал недостаточные характеристики, из-за чего новая бронемашина должна была получить обновленное вооружение. Фирмой Konstrukta был создан улучшенный вариант струйного огнемета, изначально приспособленный для установки на боевую бронированную машину. Выброс огнесмеси предлагалось осуществлять через трубу с внутренним диаметром 14 мм, установленную внутри более крупного кожуха. В дульной части брандспойта находилась пиротехническая система воспламенения жидкости.Одна из главных претензий к огнеметному танку первой версии касалась размещения резервуаров «боекомплекта» внутри броневого корпуса. При некоторых обстоятельствах такая конструкция машины могла привести к ее гибели. В новом проекте было предложено вынести все потенциально опасные комплектующие за пределы обитаемого отсека. В состав системы хранения и подачи огнесмеси были включены три металлических бака общей емкостью 1000 л. Эти баки предлагалось размещать в специальном прямоугольном броневом кожухе, закрепленном на корме танка. Кожух имел стенки толщиной 8 мм, что позволяло защитить баки от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов.Помимо трех баков для горючей жидкости в кормовом кожухе следовало устанавливать семь баллонов для сжатого азота. Газ под давлением не менее 50 атмосфер должен был выдавливать огнесмесь из бака и проталкивать ее по шлангам к брандспойту, обеспечивая дальнейший выброс в сторону цели.По имеющимся данным, в первом проекте PM-1 планировалось поражать цель при помощи горящего бензина. Огнемет фирмы Konstrukta должен был использовать иную горючую жидкость. Огнесмесь для нового танка должна была на 80% состоять из бензина и на 20% из состава BTEX, представлявшего собой смесь бензола, толуола, этилбензола и ксилолов. От бензина новая огнесмесь отличалась рядом параметров, что позволяло повысить характеристики метания и улучшить общую эффективность работы огнемета.Огнеметный танк второй версии по своим габаритам и массе не должен был отличаться от первого прототипа. Длина машины составляла 4,87 м, ширина – 2,63 м, высота – 2,55 м. Боевая масса осталась на уровне 17 т. 158-сильный двигатель позволял разгоняться на шоссе до 40 км/ч и преодолевать на одной заправке топливом до 180 км. Управлять машиной должен был экипаж из двух человек, механика-водителя и командира-наводчика.Разработка второй версии проекта PM-1 стартовала в 1951 году. До конца этого года институт VTU завершил подготовку документации и передал ее на завод ČKD для строительства улучшенного опытного образца. Сборка новой бронемашины продолжалась до весны 1952 года. Сведения о дальнейших работах с использованием первого прототипа танка второй версии (или второго в рамках всей программы) в разных источниках отличаются. Согласно одним данным, опытный огнеметный танк был выпущен на испытания, но не показал выдающихся результатов, из-за чего проектные работы продолжились и привели к строительству нового прототипа. По другой информации, этот опытный образец вообще не испытывался. Вместо него обновленный проект на испытаниях изначально представляла третья машина-прототип.Несмотря на отсутствие точных данных об испытаниях опытного огнеметного танка второй версии, имеются сведения о характеристиках его вооружения. За счет совершенствования конструкции огнемета и использования новой горючей жидкости дальность стрельбы удалось довести до 120 м. Таким образом, огнесмесь летела на вдвое большую дистанцию, чем в случае с первым танком, оснащенным системой Flammenwerfer 41. Также было установлено, что путем изменения конструкции огнемета, увеличения давления сжатого газа и переработки состава огнесмеси дальность стрельбы может быть дополнительно увеличена.В марте 1953 года из сборочного цеха вышел еще один опытный танк с огнеметом в башне. Он был построен по измененному проекту второй версии. От предыдущего прототипа эта машина отличалась иной системой хранения и подачи огнесмеси. При сохранении общей компоновки агрегатов с одновременной доработкой отдельных устройств дальность стрельбы была увеличена до 140 м. Расчеты показывали, что дальнейшее развитие проекта позволит вновь увеличить дальность выброса жидкости.В ходе испытаний было установлено, что третий прототип танка PM-1, отличаясь от предшественников увеличенной дальностью стрельбы, имеет некоторые недостатки. Прежде всего, проблемой была не слишком удачная система заправки кормовых баков огнесмеси. На заливку 1000 л жидкости требовалось около часа, что могло негативно сказаться на эксплуатации серийной техники. Одновременно с этим предложенное размещение баков получило одобрение. Баки с огнеопасным «боекомплектом» защищались всем корпусом машины, а также собственной 8-мм броней. В случае поражения баков пожар не угрожал экипажу: даже при негативном развитии событий водитель и командир могли успеть покинуть горящий танк.К концу 1953 года авторам проекта PM-1 из института VTU удалось добиться новых успехов, однако к этому времени заказчик в лице военного ведомства Чехословакии стал сомневаться в необходимости дальнейшего продолжения работ. Программа разработки нового огнеметного танка стартовала еще в 1946 году, но и через семь лет после этого была далека от завершения. Предложенная конструкция стремительно устаревала морально, а концепция самоходной машины со струйным огнеметом, лежащая в основе проекта, становилась предметом все новых и новых споров.Также при развертывании серийного производства техники могла проявиться проблема в виде отсутствия требуемых комплектующих. Корпуса и шасси для огнеметных танков можно было брать у остающихся в наличии САУ Jagdpanzer 38, тогда как «ресурс» башен был серьезно ограничен. По состоянию на начало пятидесятых годов Чехословакия располагала недостаточным количеством легких танков LT vz.38, что не позволяло использовать их в новом проекте в качестве источника необходимых агрегатов. Новое начало производства таких изделий было нецелесообразным.Тем не менее, VTU и смежные организации продолжили развитие проекта PM-1. При помощи новых доработок огнемета и изменений огнесмеси дальность выброса жидкости довели до 180 м. Подвижность машины оставалась на уровне базовой самоходки, а вспомогательное вооружение в виде пулемета ДТ позволяло бороться с живой силой противника.Работы по проекту PM-1 продолжались до 1956 года. За десять лет разработки и совершенствования проекта было построено три опытных образца: один по исходному проекту и два по улучшенному. После завершения доводки третий прототип танка мог стать эталоном для будущих серийных машин, однако на практике он остался последним образцом своего типа.К середине пятидесятых годов чехословацкие военные окончательно разочаровались в проекте PM-1. Оборонная промышленность, несмотря на все ожидания, не смогла в краткие сроки справиться с поставленной задачей, из-за чего работы по проекту серьезно затянулись. В итоге военные потеряли интерес к огнеметному танку, который уже не мог вписаться в современную структуру парка бронетехники вооруженных сил. Дальнейшие работы по проекту не имели смысла. Проект был закрыт, а все построенные опытные образцы вскоре отправились на разборку. В 1956 году они не представляли интереса даже с точки зрения переделки в САУ исходного облика.Вскоре после окончания Второй мировой войны Чехословакия попыталась использовать собственный и «трофейный» немецкий опыт в новых проектах военной техники различного назначения. Часть таких проектов завершилась успехом и позволила перевооружить армию. Другие разработки, в свою очередь, не дали ожидаемого результата. Так, проект огнеметного танка PM-1 разрабатывался и улучшался в течение десяти лет, после чего был закрыт за отсутствием перспектив. Неприемлемая продолжительность разработки, испытаний и доводки лишила оригинальную машину будущего.