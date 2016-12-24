Посла Карлова было некому охранять

Анкара больше 10 лет не разрешала спецотряду СВР «Заслон» взять под вооруженную защиту российских дипломатов в Турции, рассказал «Росбалту» сотрудник подразделения.Больше десяти лет турецкие власти не разрешали, чтобы российских дипломатов в этой стране охранял спецотряд «Заслон» (7-й отдел Центра собственной безопасности Службы внешней разведки). Его главной задачей является обеспечение безопасности сотрудников посольств, бойцы «Заслона» работают во многих странах мира. Это хорошо подготовленные и вооруженные бойцы, которые не только осуществляют физическую защиту, но и имеют навыки оперативной работы. Только после публичного убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова в спешном порядке турецкая сторона вернулась к обсуждению возможности прибытия бойцов «Заслона» для обеспечения безопасности наших дипломатов. Корреспондент «Росбалта» на условиях анонимности побеседовал с одним из сотрудников спецподразделения.— Скажите, если бы Андрея Карлова охраняли бойцы «Заслона», можно было бы избежать трагедии?— В этой ситуации можно сказать, что бы было сделано в случае присутствия наших ребят в Турции. Абсолютно точно никаких людей за спиной дипломата во время выступления не было бы. Рядом с ним должны были находиться два человека в штатском с оружием, следить за поведением людей в зале и осуществлять прикрытие дипломата в случае непредвиденных ситуаций. В зале тоже располагались бы наши бойцы в штатском.Передвигаться по городу Карлов должен был в бронированной машине, в которой тоже обычно находятся бойцы «Заслона», и не только с пистолетами, но и с автоматическим оружием. К сожалению, у Карлова не было подобной защиты. И это не наша вина.— А почему представители «Заслона» отсутствуют в Турции, особенно учитывая все последние события?— Угрозы в адрес сотрудников посольства в Турции начали поступать более 10 лет назад. В это время многие боевики, воевавшие на Северном Кавказе, прибывали на отдых и лечение в Турцию. От них исходила существенная опасность. Потом к ним добавились представители различных террористических и экстремистских организаций и сочувствующие им. Еще более 10 лет назад впервые был поднят вопрос о том, что дипломатов в Турции должны охранять бойцы «Заслона». Но для этого надо разрешение турецкой стороны, а его все это время не давали.— Получается, что у Карлова вообще не было никакой охраны?— Получается, что так. Иногда функции охранника выполняют водители дипломатов, но в 90% случаев это люди случайные, не имеющие никакой подготовки и не способные оградить дипломата от серьезной опасности.— А какие назывались причины такого нежелания Турции, чтобы российских дипломатов охраняли профессионалы?— Бойцы «Заслона» приезжают в страну с большим арсеналом, в которой входят как различные виды оружия, так и техника: от бронированных автомобилей до различной аппаратуры. По городу бойцы, когда они на службе, тоже перемещаются с оружием. Турецкая сторона была против того, чтобы в их стране находились вооруженные люди из России. Хотя речь шла о небольшом количестве бойцов, в чьи функции входило бы исключительно обеспечение безопасности дипломатов. Обычно со странами, где существует угроза для работников посольств, таких проблем не возникает.— Бойцы «Заслона» сейчас работают во многих странах?— Не могу сказать, что список этих стран так уж велик, но их хватает. Например, сейчас наши бойцы служат в Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии, Йемене и ряде других государств.— После убийства Карлова позиция турецкой стороны по данному вопросу изменилась?— Насколько я знаю, переговоры о прибытии в Турцию бойцов «Заслона» возобновились в срочном порядке. Ожидаем, что в ближайшее время поступит соответствующий приказ.— Под охрану попадают все сотрудники посольства?— Если говорить о физической защите, то речь идет только о первом лице, дипломате, а также о сотрудниках посольства, являющихся секретоносителями. Однако бойцы «Заслона» охраняют здания посольства, прилегающую к ним территорию, иногда места жительства работников посольства. Это позволяет в значительной мере уменьшить риски возникновения инцидентов с сотрудниками посольств.