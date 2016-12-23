15:04 24 декабря
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Реабилитация «власовцев» не за горами

В последние дни вокруг «Ельцин-центра» сломано уже немало копий, причем риторика в некоторых случаях приобретала весьма бурный и ожесточенный характер. Казалось бы, видя нешуточный общественный резонанс, представителям и защитникам этого центра надо быть осторожнее с высказываниями и понизить градус дискуссии, но как будто по спецзаказу бензина в костерок решил плеснуть кандидат исторических наук, журналист и по совместительству заместитель директора по научной работе «Ельцин Центра» Никита Соколов.

В свое время этот господин уже отличился неоднозначными высказываниями на тему Второй мировой войны, а теперь он решил поднять тему «репрессированных «власовцев». По его мнению, они стали жертвами сталинского террора и нуждаются в реабилитации.

Реабилитация «власовцев» не за горами

Генерал Власов инспектирует солдат Русской освободительной армии.


Господин Соколов ожидает получения некоего «общественного запроса» на проведение научных изысканий на эту животрепещущую тему, после чего готов приступить к работе. От кого должен поступить этот запрос, замдиректора по научной работе не уточняет, но что-то подсказывает, что данный запрос подразумевает и соответствующее финансирование. Ведь господин Соколов, как и все остальные, тоже хочет кушать и вряд ли готов безвозмездно копаться в архивах, питаясь одним лишь дошираком, купленным на свои трудовые копейки.

Начал свое выступление журналист-историк с воспоминаний о дорогом Борисе Николаевиче, который накануне уничтожения СССР всеми силами «продавил» закон о реабилитации жертв политических репрессий.

Вообще-то реабилитация проходила ещё при Хрущёве, но при кукурузном царе Никите она, похоже, носила поверхностный характер. По мнению Соколова, реабилитация не затронула ряд граждан, в частности, людей, воевавших с советской властью с оружием в руках. Их Соколов изящно назвал «диссидентами сороковых годов».

В число «диссидентов», как уже было сказано выше, историк-замдиректора включил «власовцев», а затем добавил к ним и казаков. И те и другие безуспешно воевали против советской власти, которая потом со многими из них обошлась весьма жестко, следовательно, они должны быть зачислены в категорию жертв репрессий.

При этом Соколова совершенно не смущает тот факт, что «власовцы» и казаки воевали против СССР на стороне Гитлера и совершали преступления против советских граждан. То есть фактически ничем не отличались от нацистов, которые делали всё то же самое. С одной лишь оговоркой – нацисты убивали граждан другой страны, а «власовцы» – соотечественников.

Подобные люди во все времена, в любой стране и при любом общественном строе считались и будут считаться предателями и изменниками. Но кандидат исторических наук Соколов предпочитает подобные «мелочи» не замечать и, хлопая честными глазами, вдохновенно бормочет про реабилитацию предателей Родины. Вставших в один строй с её врагами и воевавших за чужие интересы.

При этом Соколов совершенно цинично передергивает понятия и проводит параллели между действительно невинно репрессированными гражданами и изменниками, нарушившими присягу и перешедшими на сторону врага.

Таким господам бесполезно говорить о том, что с коллаборационистами, даже не воевавшими с оружием в руках против собственного народа, обращались весьма жестко. Всегда и везде и не только в СССР.

Вспомним, например, промышленника Луи Рено, которого после освобождения Франции от немецкой оккупации моментально бросили в тюрьму, где он подозрительно быстро умер, не дожив до суда. А ведь Рено не воевал на стороне Гитлера против французов, а лишь выполнял немецкие оборонные заказы.

Сотрудничавший с немцами норвежский президент В. Квислинг также не воевал против собственного народа, что не спасло его от суда и расстрела в 1945 году.

Лидер датской национал-социалистической партии Ф. Клаузен вообще воевал против СССР, однако после окончания войны был арестован датским правительством и умер в тюрьме в 1947 году. И этот список можно продолжать практически до бесконечности.

Если уж к коллаборационистам так жестко относились в «просвещенной Европе», то почему как-то иначе к ним должен был относиться Советский Союз? Тем более что сотни тысяч предателей открыто выступили против своей страны с оружием в руках.

Однако господин Соколов «власовцев» и прочее переметнувшееся на сторону нацистов отребье предлагает считать жертвами советской власти. Хотя в той же Европе, несмотря на весь её зашкаливающий порой либерализм, никому в голову не придет пересматривать отношение к «репрессированным» коллаборационистам и переводить их из категории преступников в категорию потерпевших.

Зато у нас подобная «переквалификация» обсуждается всерьез и даже находит понимание. Глядишь, эдак скоро замдиректора по научной работе «Ельцин-центра» поднимет вопрос о реабилитации Мазепы и списочек других «жертв кровавого режима» подготовит, начиная со времен Рюрика.

Работы, по его словам, непочатый край, тем более что кто-то наверняка готов её оплачивать. И судя по всему, неплохо. Вот только интересно, куда заведет такая ревизия истории?

Если так пойдет и дальше, мы доживем до таких времен, когда и «Власов-центр» откроют. Ну а почему нет? Проспект Бандеры в соседней «европейской» стране уже появился, а наши либералы чем хуже?

Автор: Александр Плеханов
Первоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2016/12/19/istoriya-vtoroi-mirovoi-voiny/790964-reabilitatsiya-vlasovtsev-ne-za-gorami


40

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 58
  1. Скептик-Самоучка Вчера, 15:20
    Никакой реабилитации предателей не будет. Полагаю, тут даже дискуссию вести смысла нет.
    Скептик-Самоучка
    1. 97110 Вчера, 19:23
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Полагаю, тут даже дискуссию вести смысла нет.

      Дискуссию вести НАДО, причём так, чтобы оппоненты заткнулись навсегда! Пример хохлянда Вас не убедил?
      97110
      1. Скептик-Самоучка Вчера, 23:02
        Вот как раз пример Хохлянда меня и убедил - никаких дискуссий - сразу лопатой по спине и в гроб. Потому как есть , которые в пику, или назло, будут отстаивать другую сторону. И увлекут таких же идиотов - а так - нет дискуссии, нет проблемы, есть закопанные последователи фашизма. ВСЕ,
        Скептик-Самоучка
        1. Cat Man Null Вчера, 23:10
          Цитата: Скептик-Самоучка
          никаких дискуссий - сразу лопатой по спине и в гроб

          - Вы про Никиту Соколова, никак?
          - а срок схватить не боитесь?
          - или про "лопатой по спине..." - это так, трепотня фигура речи?

          Вот ведь воены инетныя... они такие... воены laughing
          Cat Man Null
      2. Сергей С. Вчера, 23:17
        Цитата: 97110
        Дискуссию вести НАДО, причём так, чтобы оппоненты заткнулись навсегда! Пример хохлянда Вас не убедил

        Надо не дискуссии разводить, а вести против фашистов результативные боевые действия.
        Сергей С.
        1. megavolt823 Сегодня, 04:56
          Цитата: Сергей С.
          Цитата: 97110
          Дискуссию вести НАДО, причём так, чтобы оппоненты заткнулись навсегда! Пример хохлянда Вас не убедил

          Надо не дискуссии разводить, а вести против фашистов результативные боевые действия.

          у нас свои фашисты . нео власовцы . посмотри и послушай что эта мразь болотная несёт . а тронь эту мразь вонь будет о 37 годе . им это в домашнем задании учителя из гоздепа прописали . вот они и отрабатывают . нагло . открыто . максимум ненависти вызвать . вот мы с тобой сломаем 2 кола об головы этих мразей и по всем телевизорам и монитором скажут путинские штурмовики . кровь поглощает Россию . hi
          megavolt823
          1. megavolt823 Сегодня, 05:02
            им противоречие нужно . еще недавно церковь была целью . не загорелось . теперь скверна о 41-45 год . методично . как гебельс учил . hi
            megavolt823
          2. Сергей С. Сегодня, 08:14
            Цитата: megavolt823
            ...вот мы с тобой сломаем 2 кола об головы этих мразей и по всем телевизорам и монитором скажут путинские штурмовики . кровь поглощает Россию .

            Что касается "своих"...
            С ними надо обходиться еще жоще.
            Надо где-нибудь подальше в тундре организовать лагерь, выслать туда всех наследников фашистов, как теоретиков, так и практиков, заставить их жить своим трудом и организовать круглосуточное телешоу оттуда.
            И пусть весь мир смотрит какие порядки устанавливаются под руководством фашистов.
            И никаких амнистий....
            Смогут выжить - сами организуют себе дальнейшую жизнь среди "единомышленников", не смогут - погибнут в разборках...
            Сегодняшних штурмовиков по другому переубедить (перевоспитать) никак не получится.
            Только на личном примере в качестве рядового жителя фашистского общества эти ... может быть смогут что-то понять.
            Сергей С.
            1. megavolt823 Сегодня, 10:19
              надо полностью прочесть что я писал . вот они и отрабатывают . нагло . открыто . максимум ненависти вызвать . вот мы с тобой сломаем 2 кола об головы этих мразей и по всем телевизорам и монитором скажут путинские штурмовики . кровь поглощает Россию . им это и нужно . мировую общественность привлечь к порицанию России . разжечь внутри страны на за и против . hi
              megavolt823
      3. Правдодел Сегодня, 08:04
        Никакой дискуссии по вопросу предательства в России быть не должно. Дискуссия как форма обсуждения есть способ нахождения правильного результата. Но о каком результате можно говорить по отношению к предателям? Здесь нет и не может быть результата иного как то, что это предатели. Предательство - это не смываемое клеймо, от которого нельзя очиститься не только в жизни, но и после жизни. Это клеймо - на вечно. Иуда, предавший Иисуса, остается предателем уже более 2000 лет и будет таковым еще 2000 и более лет. Аналогично с власовцами и иными предателями родины: они прокляты народом и это проклятие - на всегда. Отсюда, любые предложения о проведении дискуссии по поводу предателей Родины следует рассматривать как провокационные и исключать любыми, даже крайними способами, из существования. А тех, кто пытается завести подобные дискуссии следует преследовать как нарушителей закона, морали, нравственности. Место таких субъектов - дальний острог, в котором они за работой по разделке древесины, могут обдумать собственное поведение и понять, что народ будет жестко расправляться с подобными предателями-либерастами.
        Правдодел
        1. 97110 Сегодня, 11:47
          Цитата: Правдодел
          и понять, что народ будет жестко расправляться с подобными предателями-либерастами.

          Понять, господин Правдодел, Вам надо прежде всего, что кто ж ему, народу, даст расправляться. У нас благоустроенная, демократическая страна, с капиталистической общественно-экономической формацией. Вот буржуи и будут расправляться руками специально обученных назначенных лиц с теми, кто им мешает прибыль извлекать. При этом есть вероятность, что будут расправляться американские буржуи, ибо демократия - власть американского народа. А тех, кого Вы считаете нашими буржуями, они могут назначить "назначенными лицами". Или березовскими. Что дешевле для покупателей.
          97110
    2. murriou Сегодня, 10:12
      Цитата: Скептик-Самоучка
      реабилитации предателей не будет

      Мне бы вашу уверенность в этом...

      Колчака уже пытаются, даже не реабилитированного поныне, за тяжестью его преступлений, возвести в герои.
      Врангелю, тоже виновному в массовых репрессиях, а затем бежавшему за рубеж, бросив свою армию, ставят памятники.
      Николашку-бездаря канонизировали и восхваляют повсеместно.

      Чем от них отличаются Власов и власовцы? Для нынешней власти любой антисоветчик - герой.
      murriou
  2. василий50 Вчера, 15:27
    Потомки власовцев, и прочих предателей, всеми силами стараются обелить откровенное предательство своих предков. Им дали возможность вырасти и даже *образоваться* и вот они стараются обелить и оправдать предателей, обвиняя всех нас в чём угодно. Для них нет ответственности вот они и занимаются откровенными провокациями, продолжая дела своих предков-предателей.
    василий50
    1. Коля Вчера, 20:51
      Они бы тихо сидели но Западу интересно ковырять эту дырочку, вот они их стимулируют.
      Коля
  3. Karayakupovo Вчера, 15:36
    Ещё один переписатель истории нашёлся? Повесит баннер в Екатеринбурге с его портретом и с этим его пожеланием. Пускай земляки и посмотрят.
    Karayakupovo
  4. vladimirw Вчера, 15:43
    вся мразь кормится с ельцин- центра, даже из могилы боря пакостит
    vladimirw
  5. esaul1950 Вчера, 15:47
    Суперанекдот - директор по НАУКЕ ельцин-центра, обалдеть, наука и ельцин! Нет, мир сошёл с ума.
    esaul1950
    1. амурец Сегодня, 01:34
      Цитата: esaul1950
      Суперанекдот - директор по НАУКЕ ельцин-центра, обалдеть, наука и ельцин! Нет, мир сошёл с ума.

      Очень даже поддерживал "Науку," когда велись исследования по созданию водки без запаха и перегара.
      амурец
  6. мичман Вчера, 16:00
    Где же наша Дума. Господа вы потеряете страну, примите меры против этих идиотов, Честь имею.
    мичман
  7. Cat Man Null Вчера, 16:05
    Статья - очередной лук в пужу. Громко и не о чем.

    Кто-то где-то что-то сказал... и сразу - "... не за горами"...

    Журналистов нынешних надо люстрировать через одного. Методом мусорных ящегов wassat

    ИМХО, да.
    Cat Man Null
  8. коноправ Вчера, 16:10
    Как простой русак я мыслю образами. В этой связи хотелось бы получить ответ на вопрос -" Ельцин - центр" центр чего?"
    коноправ
  9. Барбулятор Вчера, 16:16
    А что же делать с ПОБЕДИТЕЛЯМИ, воевавшими против предателей? Может им стоит покаяться за свои "ошибки", поставить власовцам, казакам, всем предавшим Родину и её народ памятники где только можно? Вот только этого не будет, а память народа о предателях будет.
    Барбулятор
    1. 97110 Вчера, 19:27
      Цитата: Барбулятор
      Вот только этого не будет,

      Памятник Краснову, доска Маннергейма Вас не убеждают, что оно уже есть!
      97110
  10. EvgNik Вчера, 16:25
    Из Вики: "специалист по вопросам формирования общественного сознания"
    Ещё один калибр, и загляните в Вики, "какая противная рожа"(с)
    EvgNik
  11. Palch Вчера, 16:36
    Статья - провокационный вброс. Проверка публики на вшивость, что бы посмотреть какой будет первая реакция. Обычное зондирование общественного мнения, в частности ВО для принятия решения по дальнейшим действиям. Народ надо приучать малыми дозами, а когда пар выйдет, тогда и переходят в серьезному обсуждению с принятием нужного законодательного акта. Кто же попрет на пролом....
    Palch
    1. zoolu300 Сегодня, 03:44
      Вы правы. Идет разрушение культурно-иторической "матрицы" Русского народа. Без этой "матрицы" народу не помогут ни ядерные ракеты, ни даже ударный космический крейсер в случае перехода войны в "горячую" фазу. "олигархат" РФ тут просто тупое орудие в руках хозяев ФРС (тупо пилит сук на котором сидит).
      zoolu300
  12. goncharov.62 Вчера, 17:11
    Их Соколов изящно назвал «диссидентами сороковых годов».Это люди (враги), которые с оружием в руках сражались против моей Родины, против моего деда. Приговор - Расстрел!
    goncharov.62
  13. dedBoroded Вчера, 17:39
    Принудительно показать этому "Никите Соколову" фильм о жизни и подвиге генерала Карбышева, втолковать , что советский генерал в плену мог избрать для себя совершенно другую, героическую судьбу, и иного не дано
    dedBoroded
  14. антивирус Вчера, 17:49
    В 87 г отменили конспектирование"Задачи союзов молодежи", в школе. И ни чего другого не предложили.За 25 лет выросли несколько "волн" новых граждан.
    С какого года можно принять термин" исправили" провалы в воспитании?
    Не оказание образовательных услуг, а воспитание?
    А те "за 25 лет" еще 50 лет будут жить с нами.
    КАЗАКИ. В Иваново есть ул ГРОМОБОЯ. Демонстрации ткачей( за 8 час раб день и полит требования) разгоняли казаки. И они огребли с 17 г по полной. Кто против трудового народа -тот враг. Как только казаки сказали"служу трудовому народу" , их простили. А потом -суп с котом...
    антивирус
  15. killganoff Вчера, 17:53
    По-моему лиц выгораживающих и уж тем более возводящих предателей в героев пора приравнивать к Ельцину, Власову, ..... Сердюкову, Чубайсу.
    killganoff
  16. killganoff Вчера, 18:03
    Мрази подняли голову?! Так не долго и "РОА", как в какляндии...
    killganoff
  17. ротмистр Вчера, 18:06
    Господин автор не понятно по какой причине, всех казаков причислил к предателям. " ...что «власовцы» и казаки воевали против СССР на стороне Гитлера и совершали преступления против советских граждан. То есть фактически ничем не отличались от нацистов, которые делали всё то же самое. Автор видимо потомок бригадного комиссара Жиленкова , бывшего члена военного совета 32 армии. Облил грязью всех казаков, повторяю всех- это изощренный прием негодяев. Казачество в годы Великой Отечественной войны в своем большинстве воевало за нашу Родинус достоинством и честью. Например; 4-й гвардейский кавалерийский Кубанский казачий корпус и 5-й гвардейский кавалерийский Донской казачий корпус, Пластунская стрелковая дивизия и др. части. Из казаков:танковый ас, Герой Советского Союза Д. Ф. Лавриненко — кубанский казак, уроженец станицы Бесстрашной;
    генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза Д. М. Карбышев — родовой уральский казак-кряшен, уроженец Омска;
    командующий Северным флотом адмирал А. А. Головко — терский казак, уроженец станицы Прохладной;
    конструктор-оружейник Ф. В. Токарев — донской казак, уроженец станицы Егорлыкской Области Войска Донского;
    командующий Брянским и 2-м Прибалтийским фронтом, генерал армии, Герой Советского Союза М. М. Попов — донской казак, уроженец станицы Усть-Медведицкой Области Войска Донского. Облил грязью автор- негодяй Карбышева. Самого надо на холод и из шланга водой полить. 262 казака стали героями Советского Союза. Облил авторишка грязью всех казаков.
    ротмистр
    1. Станислав Вчера, 22:31
      Цитата: ротмистр
      Господин автор не понятно по какой причине, всех казаков причислил к предателям.
      Это не он. Большевики их считали контрреволюционным сословием и были нацелены на их полную ликвидацию. Позже политика расказачивания была переориентирована на разделение зажиточных, середняков и бедноты. Однако, приезжавшие из Белоруссии или Центральной России на юг рабочие и крестьяне даже самых бедных казаков определяли как зажиточных. Для них иначе было сложно поступать, так как ранее они видели "зажиточных" и победнее.
      Станислав
  18. Vitalson Вчера, 18:08
    Надо покопаться в генеалогическом древе этого Соколова, там наверняка найдётся предатель. А вообще проще ему по голове настучать.
    Vitalson
  19. zenion Вчера, 19:14
    Рыбак рыбака, то есть дерьмо хорошо прилипает к дерьму.
    zenion
  20. пушкарь Вчера, 19:19
    Реабилитация Власова очень возможна, причём с лёгкой руки воссоединённых РПЦ и РПЦЗ. Тому свидетельствует акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/852958 Отношение РПЦЗ к Власову А.А. всегда было таким: Иерархи РПЦЗ назвали А.Власова патриотом и заявили, что он является для русского зарубежья "символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России". При этом они отметили, что именование деяний А.Власова предательством - "легкомысленное упрощение тогдашних событий" http://diak-kuraev.livejournal.com/34423.html. Можно ещё прочесть эту статью : http://www.newsru.com/religy/09sep2009/vlasov.htm
    l
    пушкарь
  21. кедр Вчера, 20:10
    Цитата: пушкарь
    Реабилитация Власова очень возможна, причём с лёгкой руки воссоединённых РПЦ и РПЦЗ. Тому свидетельствует акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/852958 Отношение РПЦЗ к Власову А.А. всегда было таким: Иерархи РПЦЗ назвали А.Власова патриотом и заявили, что он является для русского зарубежья "символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России". При этом они отметили, что именование деяний А.Власова предательством - "легкомысленное упрощение тогдашних событий" http://diak-kuraev.livejournal.com/34423.html. Можно ещё прочесть эту статью : http://www.newsru.com/religy/09sep2009/vlasov.htm
    l


    Церковь по Конституции РФ отделена от государства РФ.
    Протоиерей Смирнов назвал Ленина чудовищем, какого земля русская не видывала. И чё?
    кедр
    1. пушкарь Вчера, 23:27
      Цитата: кедр
      Цитата: пушкарь
      Реабилитация Власова очень возможна, причём с лёгкой руки воссоединённых РПЦ и РПЦЗ. Тому свидетельствует акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/852958 Отношение РПЦЗ к Власову А.А. всегда было таким: Иерархи РПЦЗ назвали А.Власова патриотом и заявили, что он является для русского зарубежья "символом сопротивления безбожному большевизму во имя возрождения исторической России". При этом они отметили, что именование деяний А.Власова предательством - "легкомысленное упрощение тогдашних событий" http://diak-kuraev.livejournal.com/34423.html. Можно ещё прочесть эту статью : http://www.newsru.com/religy/09sep2009/vlasov.htm
      l


      Церковь по Конституции РФ отделена от государства РФ.
      Формально - да, реально - государство строит новые православные церкви, РПЦ реально могущественная сила, да и наши все руководители вплоть до КПРФ демонстративно участвуют в церковных праздниках, ставит православных активистов министрами, в системе образования втихую вводят религиозное обучение.
      пушкарь
      1. Станислав Сегодня, 08:53
        Цитата: пушкарь
        государство строит новые православные церкви
        Как хорошо, наверное, у вас и пруфлинк есть, а то об этом либерастические СМИ много трындят, но ссылок на достоверные источники не дают, только на НКО с сомнительным финансированием да друг дружку копипастят. Но они (либерасты, что с них взять) говорят про 10-15% софинансирования отдельных храмов из местных бюджетов, а у вас государство почти штампует православные храмы как хрущёвки для народа в 70-е. Ссылочку дайте.
        Станислав
        1. пушкарь Сегодня, 09:51
          Цитата: Станислав
          а у вас государство почти штампует православные храмы как хрущёвки для народа в 70-е. Ссылочку дайте.
          Комплекс "Храм Христа Спасителя" с семью подземными этажами, по-вашему, построен на уличные пожертвования ? Да и собор в моём родном городе, построенный в центре города на месте старой школы и вместо поликлиники и новой школы, задержанных со строительством лет на 15. Впрочем, ссылочку поищу.
          пушкарь
          1. Станислав Сегодня, 11:33
            Цитата: пушкарь
            ссылочку поищу
            Поищите, поищите... Я даже подсказку дам: в разделе "Реконструкция памятников истории и культуры". Слышали, наверное, про победу в Отечественной войне 1812 года? Где-то там (если есть сколько-нибудь).
            Станислав
  22. ODERVIT Вчера, 20:30
    Сегодня Верховный, спокойно, без надрыва пояснил, что не всё в порядке у алкоцентра. Не дадут голову поднять подлецам.
    ODERVIT
  23. APASUS Вчера, 20:40
    Очень щекотливая тема,я не поддерживая не одних ни других .Я бы очень желал России разобраться с вопросом поименно .Слишком много там черных страниц,через которую видна идеология .
    Прежде всего хотелось бы чтоб в этом принимали участие работники системы архива КГБ- ФСБ.
    Сделать вывод очень просто ,изменить судьбу обманутого поколения невозможно
    APASUS
    1. Станислав Сегодня, 12:08
      Цитата: APASUS
      Сделать вывод очень просто ,изменить судьбу обманутого поколения невозможно
      Фраза просится эпиграфом в Итоги недели. Обществу сегодня очень не хватает взгляда на прошлое как историю обманутых поколений, слишком толерантное у нас отношение ко лжи (что ни пи...жь, всё "во благо").
      Станислав
  24. RUSSICH228 Вчера, 20:49
    Ничего подобного не будет!
    RUSSICH228
  25. Ал.Пересвет Вчера, 21:27
    А почему вам-не собрать подписи-и не заявиться к Путину-целой страной-митингом-и сказать-чтобы в ельцин-центре-показывали все факты,видео,фото документы о предателе ельцине и других предателях России,Русских,народа России? горбатого и всех остальных?И чтобы в этом ельцин-центре-рассказвали о всехпредателсьтвах этого ельцина,и о всех других предателях России,Русских,народа России.
    Ал.Пересвет
  26. terminator978 Вчера, 23:15
    Да лучше бы они жильё для сирот построили заместо этого е-центра. Один сплошной негатив только про этот центр слышно, сплошную либерастию там разводят, пора прикрывать его.
    terminator978
    1. 97110 Сегодня, 12:15
      Цитата: terminator978
      Да лучше бы они жильё для сирот построили заместо этого е-центра.

      Вы реально что-то знаете про сиротские квартиры, или так - пук по типу "все знают"? Ужас не в том, что квартиры не строят. Строят, ещё как. И прокуратура суд без работы не оставляет - администрации только решения получают об обязанности срочно предоставить НОВУЮ, БЛАГОУСТРОЕННУЮ квартиру сироте или лицу, оставшемуся без попечения родителей. И строят, и предоставляют... А лицо, оставшееся без попечения родителей, в жизни ни одного решения ещё самостоятельно не приняло. Он человек с присущими ему человеческими чертами, то есть выпить и пое...я ему проще и приятнее, чем бегать за ресурсоснабжающими организациями с целью заключения договоров на тех. обслуживание и поставку газа. Вот и плодим с благими намерениями притоны и тюремных сидельцев. Законы и решения судов выполнены. А дальше: капиталистическое общество даёт индивидууму свободу. Хошь работай - хошь не работай.
      97110
  27. yahont Сегодня, 00:12
    Все "власовцы" когда-то принимали присягу, и они ее нарушили, вот фрагмент текста присяги Советского Союза ; "Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся." Тут как говорится и добавить нечего. Похоже господин Соколов и в армии никогда не служил, если таких прописных истин не знает, предлагая "реабилитировать" "власовцев", он тем самым поощряет предательство своей Родины,среди современников.
    yahont
  28. romandostalo Сегодня, 07:26
    Ельцин центр ещё долго будет портить воздух, как минимум пока царица Наина за супругом не отправится...
    romandostalo
    1. murriou Сегодня, 10:19
      Дело не в Наине, дело в антисоветизме и антинародности всей нынешней власти.
      murriou
  29. Mr Shrek Сегодня, 07:49
    соколов, бильжо.... развелось мразей...
    У меня дед в ВОВ пропал без вести, а эта сволота пытается оправдать тех с чей помощью он пропал. Сгинул защищая наше будущее. Что бы сейчас было если бы власовцы добились своего?
    На кол всех этих соколов и бильжей.
    А центр этот ельцинский разогнать по помойкам если в нем такой поганью занимаются. Да и вообще в принципе зачем он нужен, страну пропил, а это видать его последователи.
    Mr Shrek
    1. Palch Сегодня, 10:55
      Дружочек, а где гарантия, что ваш дед геройски сражаясь в том самом последнем бою, был ранен и контужен. Попал в плен (ну не смог подорвать себя и фашистов гранатой потому как все истратил в бою и был в беспамятстве). Не выдержал пыток, болезни и голода, решил выжить вступив в РОА, а там типа посмотрим (в первом бою переметнусь к нашим). Но все пошло как всегда НЕ ТАК. И Грохнули Наши Вашего деда в первом бою....а может и успели нацики его привлечь к расстрелам мирного населения...кто знает??? НИ КТО!!! Поэтому не стоит так с маху рубить все и вся....А может и не было у вас пропавшего деда и вовсе....а придумали вы все батенька для красного словца...
      Palch
      1. Mr Shrek Сегодня, 11:48
        Этого никто не знает, потому и считается пропавшим без вести. Если допустить что вступил в РОА, вот тогда можно считать что нет у меня деда.
        А так ваши мысли для меня значения имеют ровно ноль.
        А рубить с плеча всяких бильжей и соколов ему подобных надо, эти мрази пытаются перевернуть историю с ног на голову. Скоро додумаются до того что и Гитлер пал смертью храбрых от рук красных палачей.
        Mr Shrek
    2. 97110 Сегодня, 12:18
      Цитата: Mr Shrek
      А центр этот ельцинский разогнать по помойкам если в нем такой поганью занимаются.

      Кого ответственным назначим? Срок исполнения какой в протокол записать?
      97110
  30. wildcat3981 Сегодня, 10:04
    Никакой реабилитации. Но вот разобраться надо, до сих пор хватает неясностей. Номер раз. Почему Власов был так тепло обласкан немецким генералитетом?И это было не для галочки,что,дескать молодец, перешел на "верную" сторону. Что уводит нас к вопросу про заговор немецких и советских генералов (Тухачевский и компания с одной стороны и целая когорта немецких генералов.), признания и показания по которому высочайше признано считать "выбитыми". Еще необходимо все таки рассеять туман над одним из главных соратников Власова, Мелентии Зыковым. Вроде НКВД, вроде и нет...как и над его таинственным исчезновением. Еще один вопрос - как и почему 2-ударная армия была отправлена навстречу гибели. Чей приказ, Жукова вроде? Вроде НКВД, вроде и нет...как и над его таинственным исчезновением. В общем - вопросов хватает до сих пор, это я еще так, по верхам пробежался.
    wildcat3981
  31. Восток Сегодня, 11:33
    А кто такие отряды продразверстки? Коллаборационисты или просто ? И почему им можно, а в ответку нет.
    Восток
  32. Старый Воин Сегодня, 12:25
    Не удивлюсь.
    Старый Воин

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня