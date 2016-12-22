Точка невозврата... или уже видятся контуры Нового Мира?

(с)Папа Римский Франциск, 26.01.16(с) Королева Великобритании, октябрь 2016.Если коротко – тенденция к обновлению мировой финансово-экономической системы, пришедшей после пяти веков исправной работы в негодность, встречает бешеное сопротивление «хозяев мировых денег», привыкших властвовать. Об этом пока не говорят открыто с высоких трибун, но контуры схватки уже отчетливо видны:– в Америке к власти приходят «почвенники», которые будут опираться не на финансово-спекулятивный сектор, а на промышленное развитие в новом его виде шестого технологического уклада;- Россия – шаг за шагом, регион за регионом – выстраивает эффективное противодействие тем силам, которые мечтают дестабилизировать наши границы;- Европа на фоне внутреннего кризиса ищет актуальную самоидентификацию (объединять усилия либо разбегаться по национальным квартирам?), и в самый разгар этого процесса она оказывается перед угрозой вспышки того, что 25 лет назад Самюэль Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций».Видно, что нарастает сопротивление «уходящего класса», как в США, так и в Евросоюзе (назовем их «глобалистами-троцкистами»). И один из самых эффективных способов сохранения своих позиций они видят в хаотизации огромных территорий Евразии. Ещё в самом начале «арабской весны» в 2011 году мы писали о том, что цель её организаторов – дестабилизация и хаотизация Ближнего Востока во имя получения стратегической паузы, необходимой «глобалистам» для поиска решений по выходу из их собственного финансово-управленческого кризиса. Причем, с прицелом на распространения этого хаоса на сопредельные территории.Что мы и имеет несчастье наблюдать в Европе, которую захлестнули волны хорошо проплаченной (5-6 миллиардов долларов за 2015 год, полагает шеф Европола Боб Уэйнрайт) эмиграции из стран Африки и Азии.Знаете, что изображено на фото? Нет, это не Киев. Это современный Париж.Пауза для «глобалистов» затянулась уже на пять лет, а выхода для себя они так и не нашли. Поэтому – «хаотизация forever», и искры нового цивилизационного (!) пожара начали вспыхивать на пространствах Европы. Сейчас, когда силы, поднявшиеся на сопротивление этой хаотизации, стали добиваться зримых успехов, теряющие позиции «глобалисты» переходят к очередной активной фазе своих атак с целью купировать нарастающие тенденции Новой Эпохи. Да, сейчас можно говорить об Эпохе, когда в ведущих странах Запада начинается разворот от изжившей себя модели «глобализма» (но, не глобализации!), как метода мирового управления через деньги и военную силу, к новым моделям мирового жизнеустройства. Отсюда и пошло то обострение, которое необходимо «глобалистам» для защиты своих интересов.Один из известных в США сторонников Трампа писатель Майк Чернович в своем Твиттере написал по горячим следам трагического события:Если пойдет дестабилизация, то она продлит шансы «глобалистов» на продолжение гегемонии. И они торопятся. Ведь уже скоро этап избирательных кампаний 2016-107 годов – в США, Франции, Италии, Германии и других странах – может быть коронован массовым приходом к власти противников «глобализма». И тогда может произойти то, что называется «перехватом управления». Но, кто из хозяев жизни просто так «отдаст штурвал»?Буквально на днях мы здесь писали:. Мы ошиблись – события не стали ждать января. Они очень торопятся…Наш посол погиб фактически на боевом посту, находясь в той стране НАТО, которая, как представляется, может бросить вызов «глобалистам». И именно поэтому они попытались таким подлым образом, что, впрочем, у них – дело привычное, столкнуть в очередной раз Россию и Турцию.Заявление Владимира Путина продемонстрировало и выдержку, и глубокий анализ происходящего:Российско-турецким ответом на кровавую провокацию стали встреча 20 декабря и переговоры в Москве министра иностранных дел России Сергея Лаврова: сначала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а затем и трехсторонние переговоры в МИД РФ при участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.Сергей Лавров подчеркнул на беседе с турецким коллегой:Он также выразил уверенность, чтоВ этом плане можно говорить о том, что подлость заказчиков убийства видна, и реакция на неё последует, как у нас принято в последнее время, «ассиметричная».В тот же день, 19 декабря, погибли люди в Берлине. И в Европе отреагировали на этот теракт также с позиций понимания общей ситуации.Напомним, что вечером огромный грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм. Как сообщила полиция Берлина, убиты девять человек и около 50 ранены. Водитель бежал. Ответственность взяли на себя террористы из ИГИЛ/ДАИШ. Многие вспомнили похожее преступление во французской Ницце прошлым летом.Показательно, что генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер заявил следующее:Просто – цитата из Хантингтона… Вот куда – на войну – толкают целые страны, народы и цивилизации заказчики этих преступлений – «глобалисты». Им есть, что терять уже в самом обозримом будущем, и они яростно бросились стравливать людей в Евразии ради собственного спасения.Если бы выборы в США выиграла Хилари Клинтон, как ставленник американских «глобалистов-троцкистов» (многие из них в юности проводили время в троцкистских политических кружках, получив соответствующий посыл), то, возможно, их ожесточение не было бы столь острым. Но… 19 декабря подавляющее большинство голосов выборщиков получил Дональд Трамп. А ведь были, были у «глобалистов» надежды на то, что «под давлением» всего-навсего 37 выборщиков могут изменить мандату своих избирателей, и Трамп не станет президентом. Давили, угрожали… Но Трамп стал президентом США.И теперь у «глобалистов» из-под ног уходит та самая земля, на которой они весь ХХ век прекрасно себя чувствовали; где они создали мировые деньги – доллары частной компании по имени Федеральная резервная система; откуда они организовали десятки войн, прячась от возмездия за двумя океанами; в общем, продолжили дело колонизаторов XVII-XIX веков не только мечом, но и долларом.И вот всё это они могут потерять. Сама Америка в лице Трампа и его команды «почвенников» может лишить «глобалистов» той базы, с которой они орудовали весь ХХ век и в начале века нынешнего. Вы представляете, что сейчас на кону, и какое начинается сопротивление?Наш недавний прогноз о том, что серьезные события могут последовать в начале 2017 года, похоже, может опровергнуть и один из самых известных деятелей «глобализма» — международный миллиардер-спекулянт Джордж Сорос. Именно о его планах рассказал на днях американский источник.Цитата:Пусть назовут это конспирологией. Но мы не можем не констатировать – «глобалисты» хотят остановить негативный для них процесс утери власти и влияния. На этапе избрания Трампа им этого не удалось. Значит, будут новые попытки раскачать ситуацию и дестабилизировать обстановку в самых неожиданных местах планеты. А если проанализировать последнюю цитату, то речь идет о днях празднования Рождества в… странах Запада.Обама, кстати, не дожидаясь начала рождественских каникул, улетел из Вашингтона подальше – на Гавайи…