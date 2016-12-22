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Точка невозврата... или уже видятся контуры Нового Мира?
«Конец времен близок…мир вошел в полосу необратимых потрясений и будет изменен до неузнаваемости к следующему (2017) году»(с)Папа Римский Франциск, 26.01.16
“Меня не волнуют мелочи на Рождество. Я обеспокоена ужасными последствиями с которыми мы столкнемся, так как боевые барабаны бьют все сильнее”(с) Королева Великобритании, октябрь 2016.
19 декабря 2016 года стало в истории днем, возможно, рубежным.
Убийство посла России в Турции, безоговорочная победа Дональда Трампа на голосовании выборщиков в США и «рождественский» удар террористов по благополучной Европе с многочисленными жертвами в Берлине – есть все основания рассматривать всё это, как цепочку связанных друг с другом событий.
Если коротко – тенденция к обновлению мировой финансово-экономической системы, пришедшей после пяти веков исправной работы в негодность, встречает бешеное сопротивление «хозяев мировых денег», привыкших властвовать. Об этом пока не говорят открыто с высоких трибун, но контуры схватки уже отчетливо видны:
– в Америке к власти приходят «почвенники», которые будут опираться не на финансово-спекулятивный сектор, а на промышленное развитие в новом его виде шестого технологического уклада;
- Россия – шаг за шагом, регион за регионом – выстраивает эффективное противодействие тем силам, которые мечтают дестабилизировать наши границы;
- Европа на фоне внутреннего кризиса ищет актуальную самоидентификацию (объединять усилия либо разбегаться по национальным квартирам?), и в самый разгар этого процесса она оказывается перед угрозой вспышки того, что 25 лет назад Самюэль Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций».
Видно, что нарастает сопротивление «уходящего класса», как в США, так и в Евросоюзе (назовем их «глобалистами-троцкистами»). И один из самых эффективных способов сохранения своих позиций они видят в хаотизации огромных территорий Евразии. Ещё в самом начале «арабской весны» в 2011 году мы писали о том, что цель её организаторов – дестабилизация и хаотизация Ближнего Востока во имя получения стратегической паузы, необходимой «глобалистам» для поиска решений по выходу из их собственного финансово-управленческого кризиса. Причем, с прицелом на распространения этого хаоса на сопредельные территории.
Что мы и имеет несчастье наблюдать в Европе, которую захлестнули волны хорошо проплаченной (5-6 миллиардов долларов за 2015 год, полагает шеф Европола Боб Уэйнрайт) эмиграции из стран Африки и Азии.
Знаете, что изображено на фото? Нет, это не Киев. Это современный Париж.
Пауза для «глобалистов» затянулась уже на пять лет, а выхода для себя они так и не нашли. Поэтому – «хаотизация forever», и искры нового цивилизационного (!) пожара начали вспыхивать на пространствах Европы. Сейчас, когда силы, поднявшиеся на сопротивление этой хаотизации, стали добиваться зримых успехов, теряющие позиции «глобалисты» переходят к очередной активной фазе своих атак с целью купировать нарастающие тенденции Новой Эпохи. Да, сейчас можно говорить об Эпохе, когда в ведущих странах Запада начинается разворот от изжившей себя модели «глобализма» (но, не глобализации!), как метода мирового управления через деньги и военную силу, к новым моделям мирового жизнеустройства. Отсюда и пошло то обострение, которое необходимо «глобалистам» для защиты своих интересов.
Один из известных в США сторонников Трампа писатель Майк Чернович в своем Твиттере написал по горячим следам трагического события: «Турецкий террорист, купленный на деньги олигархов, убил русского посла. Глобальные элиты пытаются начать Третью Мировую войну».
Если пойдет дестабилизация, то она продлит шансы «глобалистов» на продолжение гегемонии. И они торопятся. Ведь уже скоро этап избирательных кампаний 2016-107 годов – в США, Франции, Италии, Германии и других странах – может быть коронован массовым приходом к власти противников «глобализма». И тогда может произойти то, что называется «перехватом управления». Но, кто из хозяев жизни просто так «отдаст штурвал»?
Буквально на днях мы здесь писали: «…год 2017-й с первых же дней может преподнести международные сюрпризы». Мы ошиблись – события не стали ждать января. Они очень торопятся…
Наш посол погиб фактически на боевом посту, находясь в той стране НАТО, которая, как представляется, может бросить вызов «глобалистам». И именно поэтому они попытались таким подлым образом, что, впрочем, у них – дело привычное, столкнуть в очередной раз Россию и Турцию.
Заявление Владимира Путина продемонстрировало и выдержку, и глубокий анализ происходящего: «Совершённое преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта».
Российско-турецким ответом на кровавую провокацию стали встреча 20 декабря и переговоры в Москве министра иностранных дел России Сергея Лаврова: сначала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а затем и трехсторонние переговоры в МИД РФ при участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Сергей Лавров подчеркнул на беседе с турецким коллегой: «Как сказали вчера наши президенты, эта трагедия заставляет всех нас еще решительнее бороться с терроризмом и делает нашу сегодняшнюю встречу еще более актуальной».
Он также выразил уверенность, что «трехсторонняя встреча с участием иранского коллеги позволит достичь договоренностей, которые будут конкретными делами продвигать процесс сирийского урегулирования, создавать условия для более эффективной доставки гуманитарной помощи, начала политических переговоров, но при этом не допускать каких-либо поблажек террористам».
В этом плане можно говорить о том, что подлость заказчиков убийства видна, и реакция на неё последует, как у нас принято в последнее время, «ассиметричная».
В тот же день, 19 декабря, погибли люди в Берлине. И в Европе отреагировали на этот теракт также с позиций понимания общей ситуации.
Напомним, что вечером огромный грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм. Как сообщила полиция Берлина, убиты девять человек и около 50 ранены. Водитель бежал. Ответственность взяли на себя террористы из ИГИЛ/ДАИШ. Многие вспомнили похожее преступление во французской Ницце прошлым летом.
Показательно, что генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер заявил следующее: «Ужасающая атака на рождественский рынок в Берлине — это нападение на нашу цивилизацию».
Просто – цитата из Хантингтона… Вот куда – на войну – толкают целые страны, народы и цивилизации заказчики этих преступлений – «глобалисты». Им есть, что терять уже в самом обозримом будущем, и они яростно бросились стравливать людей в Евразии ради собственного спасения.
Если бы выборы в США выиграла Хилари Клинтон, как ставленник американских «глобалистов-троцкистов» (многие из них в юности проводили время в троцкистских политических кружках, получив соответствующий посыл), то, возможно, их ожесточение не было бы столь острым. Но… 19 декабря подавляющее большинство голосов выборщиков получил Дональд Трамп. А ведь были, были у «глобалистов» надежды на то, что «под давлением» всего-навсего 37 выборщиков могут изменить мандату своих избирателей, и Трамп не станет президентом. Давили, угрожали… Но Трамп стал президентом США.
И теперь у «глобалистов» из-под ног уходит та самая земля, на которой они весь ХХ век прекрасно себя чувствовали; где они создали мировые деньги – доллары частной компании по имени Федеральная резервная система; откуда они организовали десятки войн, прячась от возмездия за двумя океанами; в общем, продолжили дело колонизаторов XVII-XIX веков не только мечом, но и долларом.
И вот всё это они могут потерять. Сама Америка в лице Трампа и его команды «почвенников» может лишить «глобалистов» той базы, с которой они орудовали весь ХХ век и в начале века нынешнего. Вы представляете, что сейчас на кону, и какое начинается сопротивление?
Наш недавний прогноз о том, что серьезные события могут последовать в начале 2017 года, похоже, может опровергнуть и один из самых известных деятелей «глобализма» — международный миллиардер-спекулянт Джордж Сорос. Именно о его планах рассказал на днях американский источник.
Цитата: «(S) – This will start the 25th. The end of December, everyone is relaxed. Sweets and toys on Christmas trees, lights and fireworks. This is a good time for the beginning of change… America and the world will tremble…» — «Это начнется 25-го. Конец декабря, все расслаблены. Конфеты и игрушки на елках, лампочки и фейерверки. Это хорошее время для начала перемен… Америка и мир вздрогнет…»
Пусть назовут это конспирологией. Но мы не можем не констатировать – «глобалисты» хотят остановить негативный для них процесс утери власти и влияния. На этапе избрания Трампа им этого не удалось. Значит, будут новые попытки раскачать ситуацию и дестабилизировать обстановку в самых неожиданных местах планеты. А если проанализировать последнюю цитату, то речь идет о днях празднования Рождества в… странах Запада.
Обама, кстати, не дожидаясь начала рождественских каникул, улетел из Вашингтона подальше – на Гавайи…
Автор: Сергей Филатов
Первоисточник: http://serfilatov.livejournal.com/2279458.html
«Конец времен близок…мир вошел в полосу необратимых потрясений и будет изменен до неузнаваемости к следующему (2017) году»(с)Папа Римский Франциск, 26.01.16
“Меня не волнуют мелочи на Рождество. Я обеспокоена ужасными последствиями с которыми мы столкнемся, так как боевые барабаны бьют все сильнее”(с) Королева Великобритании, октябрь 2016.
19 декабря 2016 года стало в истории днем, возможно, рубежным.
Убийство посла России в Турции, безоговорочная победа Дональда Трампа на голосовании выборщиков в США и «рождественский» удар террористов по благополучной Европе с многочисленными жертвами в Берлине – есть все основания рассматривать всё это, как цепочку связанных друг с другом событий.
Если коротко – тенденция к обновлению мировой финансово-экономической системы, пришедшей после пяти веков исправной работы в негодность, встречает бешеное сопротивление «хозяев мировых денег», привыкших властвовать. Об этом пока не говорят открыто с высоких трибун, но контуры схватки уже отчетливо видны:
– в Америке к власти приходят «почвенники», которые будут опираться не на финансово-спекулятивный сектор, а на промышленное развитие в новом его виде шестого технологического уклада;
- Россия – шаг за шагом, регион за регионом – выстраивает эффективное противодействие тем силам, которые мечтают дестабилизировать наши границы;
- Европа на фоне внутреннего кризиса ищет актуальную самоидентификацию (объединять усилия либо разбегаться по национальным квартирам?), и в самый разгар этого процесса она оказывается перед угрозой вспышки того, что 25 лет назад Самюэль Хантингтон назвал «столкновением цивилизаций».
Видно, что нарастает сопротивление «уходящего класса», как в США, так и в Евросоюзе (назовем их «глобалистами-троцкистами»). И один из самых эффективных способов сохранения своих позиций они видят в хаотизации огромных территорий Евразии. Ещё в самом начале «арабской весны» в 2011 году мы писали о том, что цель её организаторов – дестабилизация и хаотизация Ближнего Востока во имя получения стратегической паузы, необходимой «глобалистам» для поиска решений по выходу из их собственного финансово-управленческого кризиса. Причем, с прицелом на распространения этого хаоса на сопредельные территории.
Что мы и имеет несчастье наблюдать в Европе, которую захлестнули волны хорошо проплаченной (5-6 миллиардов долларов за 2015 год, полагает шеф Европола Боб Уэйнрайт) эмиграции из стран Африки и Азии.
Знаете, что изображено на фото? Нет, это не Киев. Это современный Париж.
Пауза для «глобалистов» затянулась уже на пять лет, а выхода для себя они так и не нашли. Поэтому – «хаотизация forever», и искры нового цивилизационного (!) пожара начали вспыхивать на пространствах Европы. Сейчас, когда силы, поднявшиеся на сопротивление этой хаотизации, стали добиваться зримых успехов, теряющие позиции «глобалисты» переходят к очередной активной фазе своих атак с целью купировать нарастающие тенденции Новой Эпохи. Да, сейчас можно говорить об Эпохе, когда в ведущих странах Запада начинается разворот от изжившей себя модели «глобализма» (но, не глобализации!), как метода мирового управления через деньги и военную силу, к новым моделям мирового жизнеустройства. Отсюда и пошло то обострение, которое необходимо «глобалистам» для защиты своих интересов.
Один из известных в США сторонников Трампа писатель Майк Чернович в своем Твиттере написал по горячим следам трагического события: «Турецкий террорист, купленный на деньги олигархов, убил русского посла. Глобальные элиты пытаются начать Третью Мировую войну».
Если пойдет дестабилизация, то она продлит шансы «глобалистов» на продолжение гегемонии. И они торопятся. Ведь уже скоро этап избирательных кампаний 2016-107 годов – в США, Франции, Италии, Германии и других странах – может быть коронован массовым приходом к власти противников «глобализма». И тогда может произойти то, что называется «перехватом управления». Но, кто из хозяев жизни просто так «отдаст штурвал»?
Буквально на днях мы здесь писали: «…год 2017-й с первых же дней может преподнести международные сюрпризы». Мы ошиблись – события не стали ждать января. Они очень торопятся…
Наш посол погиб фактически на боевом посту, находясь в той стране НАТО, которая, как представляется, может бросить вызов «глобалистам». И именно поэтому они попытались таким подлым образом, что, впрочем, у них – дело привычное, столкнуть в очередной раз Россию и Турцию.
Заявление Владимира Путина продемонстрировало и выдержку, и глубокий анализ происходящего: «Совершённое преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта».
Российско-турецким ответом на кровавую провокацию стали встреча 20 декабря и переговоры в Москве министра иностранных дел России Сергея Лаврова: сначала с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а затем и трехсторонние переговоры в МИД РФ при участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Сергей Лавров подчеркнул на беседе с турецким коллегой: «Как сказали вчера наши президенты, эта трагедия заставляет всех нас еще решительнее бороться с терроризмом и делает нашу сегодняшнюю встречу еще более актуальной».
Он также выразил уверенность, что «трехсторонняя встреча с участием иранского коллеги позволит достичь договоренностей, которые будут конкретными делами продвигать процесс сирийского урегулирования, создавать условия для более эффективной доставки гуманитарной помощи, начала политических переговоров, но при этом не допускать каких-либо поблажек террористам».
В этом плане можно говорить о том, что подлость заказчиков убийства видна, и реакция на неё последует, как у нас принято в последнее время, «ассиметричная».
В тот же день, 19 декабря, погибли люди в Берлине. И в Европе отреагировали на этот теракт также с позиций понимания общей ситуации.
Напомним, что вечером огромный грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм. Как сообщила полиция Берлина, убиты девять человек и около 50 ранены. Водитель бежал. Ответственность взяли на себя террористы из ИГИЛ/ДАИШ. Многие вспомнили похожее преступление во французской Ницце прошлым летом.
Показательно, что генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер заявил следующее: «Ужасающая атака на рождественский рынок в Берлине — это нападение на нашу цивилизацию».
Просто – цитата из Хантингтона… Вот куда – на войну – толкают целые страны, народы и цивилизации заказчики этих преступлений – «глобалисты». Им есть, что терять уже в самом обозримом будущем, и они яростно бросились стравливать людей в Евразии ради собственного спасения.
Если бы выборы в США выиграла Хилари Клинтон, как ставленник американских «глобалистов-троцкистов» (многие из них в юности проводили время в троцкистских политических кружках, получив соответствующий посыл), то, возможно, их ожесточение не было бы столь острым. Но… 19 декабря подавляющее большинство голосов выборщиков получил Дональд Трамп. А ведь были, были у «глобалистов» надежды на то, что «под давлением» всего-навсего 37 выборщиков могут изменить мандату своих избирателей, и Трамп не станет президентом. Давили, угрожали… Но Трамп стал президентом США.
И теперь у «глобалистов» из-под ног уходит та самая земля, на которой они весь ХХ век прекрасно себя чувствовали; где они создали мировые деньги – доллары частной компании по имени Федеральная резервная система; откуда они организовали десятки войн, прячась от возмездия за двумя океанами; в общем, продолжили дело колонизаторов XVII-XIX веков не только мечом, но и долларом.
И вот всё это они могут потерять. Сама Америка в лице Трампа и его команды «почвенников» может лишить «глобалистов» той базы, с которой они орудовали весь ХХ век и в начале века нынешнего. Вы представляете, что сейчас на кону, и какое начинается сопротивление?
Наш недавний прогноз о том, что серьезные события могут последовать в начале 2017 года, похоже, может опровергнуть и один из самых известных деятелей «глобализма» — международный миллиардер-спекулянт Джордж Сорос. Именно о его планах рассказал на днях американский источник.
Цитата: «(S) – This will start the 25th. The end of December, everyone is relaxed. Sweets and toys on Christmas trees, lights and fireworks. This is a good time for the beginning of change… America and the world will tremble…» — «Это начнется 25-го. Конец декабря, все расслаблены. Конфеты и игрушки на елках, лампочки и фейерверки. Это хорошее время для начала перемен… Америка и мир вздрогнет…»
Пусть назовут это конспирологией. Но мы не можем не констатировать – «глобалисты» хотят остановить негативный для них процесс утери власти и влияния. На этапе избрания Трампа им этого не удалось. Значит, будут новые попытки раскачать ситуацию и дестабилизировать обстановку в самых неожиданных местах планеты. А если проанализировать последнюю цитату, то речь идет о днях празднования Рождества в… странах Запада.
Обама, кстати, не дожидаясь начала рождественских каникул, улетел из Вашингтона подальше – на Гавайи…
Автор: Сергей ФилатовПервоисточник: http://serfilatov.livejournal.com/2279458.html