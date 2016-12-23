Мой дед герой или предатель? С болью об Украине

Напишу сразу: эта заметка не претендует на исторический очерк или системный анализ всей ситуации. Это лишь передача моего жизненного опыта и попытка осмыслить происходящее.Рассказ этот — о моем деде Николае. Он всю жизнь прожил в теперешней Львовской области, был обычным крестьянином и хлебопашцем. Как и многие местные жители, не питал особой любви к СССР и к политике вообще. После присоединения Галичины к УССР началась всеобщая коллективизация, выселение поляков (у моей семьи есть и польские корни) и, конечно, советизация этих краев. Сейчас мы иначе смотрим на события тех лет, но если взглянуть с позиции крестьян, то надо сказать: жизнь изменилась кардинально, во многом в худшую сторону. Я не пытаюсь осудить ни коммунистов, ни УПА (Украинская повстанческая армия), просто хочу донести всю боль того времени.В 1939 году произошло присоединение, а уже через два года фашисты напали на нашу Родину. И дед Николай пошел служить в Советскую Армию. Не буду описывать его боевой путь, скажу лишь, что мне достались его нашивки за два ранения, медаль за освобождение Праги и т. д.Он прошел войну и чудом выжил. Что его ждало в родном доме ? Долгий период оккупации не прошел даром. Часть односельчан сбежала в леса и присоединилась к УПА. После Победы они снова укрылись в лесах, и теперь уже мой дед и подобные ему ветераны стали объектом их пристального внимания. Ситуация не из приятных: население не имело оружия, советские комиссары на местах были немногочисленны и порой не могли обеспечить даже собственную защиту. В послевоенной Галичине орудовали группы бывших бандеровцев, теперь обычные бандиты. Они приходили по ночам, отбирали провизию и, главное, насильно уводили с собой мужчин. Что по советским законам означало только одно: расстрел в случае поимки. Теперь уже мой дед, ветеран войны, прятался ночами от собственных земляков.Постепенно бандеровцев отстреливали в лесах, ситуация приходила в мирное русло. Но судьба-злодейка (назовем это так) принесла удар, откуда не ждали. Донос. За песню о свободной Украине (и это достоверный факт) его лишают всех медалей и по свирепым сталинским законам присуждают 25 лет лагерей! Не буду томить вас рассказами о жизни на Колыме, холоде и лишениях. О том, как жизнь моему деду спас медик-земляк, заставляя его чашками пить китовый жир. Скажу лишь, что реабилитировали его в 1953 году, сразу после смерти Сталина.И вот наш эпилог. Домой вернулся ветеран с подорванным здоровьем и психикой, с глубокой ненавистью к коммунизму. Что он расскажет своим внукам? Любви к какой Родине будет учить?Я написал это статью с одной целью. Хочу понять для себя: как мы вообще можем закончить конфликт на Украине? Ведь часть из нас — диванные обыватели, которые в мощной 40-миллионный стране ничего, кроме хохлов-скакунов, не видят. А другая часть лишь кипит ненавистью к "агрессору", не задумываясь о том, какое вообще будущее возможно без этого "агрессора".