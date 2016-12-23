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Мой дед герой или предатель? С болью об Украине

Мой дед герой или предатель? С болью об УкраинеНапишу сразу: эта заметка не претендует на исторический очерк или системный анализ всей ситуации. Это лишь передача моего жизненного опыта и попытка осмыслить происходящее.

Рассказ этот — о моем деде Николае. Он всю жизнь прожил в теперешней Львовской области, был обычным крестьянином и хлебопашцем. Как и многие местные жители, не питал особой любви к СССР и к политике вообще. После присоединения Галичины к УССР началась всеобщая коллективизация, выселение поляков (у моей семьи есть и польские корни) и, конечно, советизация этих краев. Сейчас мы иначе смотрим на события тех лет, но если взглянуть с позиции крестьян, то надо сказать: жизнь изменилась кардинально, во многом в худшую сторону. Я не пытаюсь осудить ни коммунистов, ни УПА (Украинская повстанческая армия), просто хочу донести всю боль того времени.

В 1939 году произошло присоединение, а уже через два года фашисты напали на нашу Родину. И дед Николай пошел служить в Советскую Армию. Не буду описывать его боевой путь, скажу лишь, что мне достались его нашивки за два ранения, медаль за освобождение Праги и т. д.


Он прошел войну и чудом выжил. Что его ждало в родном доме ? Долгий период оккупации не прошел даром. Часть односельчан сбежала в леса и присоединилась к УПА. После Победы они снова укрылись в лесах, и теперь уже мой дед и подобные ему ветераны стали объектом их пристального внимания. Ситуация не из приятных: население не имело оружия, советские комиссары на местах были немногочисленны и порой не могли обеспечить даже собственную защиту. В послевоенной Галичине орудовали группы бывших бандеровцев, теперь обычные бандиты. Они приходили по ночам, отбирали провизию и, главное, насильно уводили с собой мужчин. Что по советским законам означало только одно: расстрел в случае поимки. Теперь уже мой дед, ветеран войны, прятался ночами от собственных земляков.

Постепенно бандеровцев отстреливали в лесах, ситуация приходила в мирное русло. Но судьба-злодейка (назовем это так) принесла удар, откуда не ждали. Донос. За песню о свободной Украине (и это достоверный факт) его лишают всех медалей и по свирепым сталинским законам присуждают 25 лет лагерей! Не буду томить вас рассказами о жизни на Колыме, холоде и лишениях. О том, как жизнь моему деду спас медик-земляк, заставляя его чашками пить китовый жир. Скажу лишь, что реабилитировали его в 1953 году, сразу после смерти Сталина.

И вот наш эпилог. Домой вернулся ветеран с подорванным здоровьем и психикой, с глубокой ненавистью к коммунизму. Что он расскажет своим внукам? Любви к какой Родине будет учить?

Я написал это статью с одной целью. Хочу понять для себя: как мы вообще можем закончить конфликт на Украине? Ведь часть из нас — диванные обыватели, которые в мощной 40-миллионный стране ничего, кроме хохлов-скакунов, не видят. А другая часть лишь кипит ненавистью к "агрессору", не задумываясь о том, какое вообще будущее возможно без этого "агрессора".
Автор: Роман Сурмак


14

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Комментарии 37
  1. vladimirZ Сегодня, 08:15
    За песню о свободной Украине (и это достоверный факт) его лишают всех медалей и по свирепым сталинским законам присуждают 25 лет лагерей! - из статьи

    Видно не только за песню "о Свободной Украине". Такие сроки за песенки не давали. Да и если пел песню, как докажешь, что пел? Были, были ещё какие то преступные деяния у вашего деда "борца за Свободную Украину".
    Как правило все потомки бывших "репрессированных" стараются обелить своих родственников, делая выводы со слов этих же "репрессированных".
    Вы нынешних осужденных по Уголовному кодексу спросите, там все или почти все безвинные сидят, посаженные по произволу милиции-полиции. Так, что попробуйте более объективно подойти к судьбе своего деда, запросите если сохранилось, и если это возможно, его уголовное дело, вот тогда и откроется вся правда.
    vladimirZ
    1. Турай Сегодня, 10:34
      Твой дед пал жертвой двух злодейских организаций: УПА и НКВД. Жалко его
      Турай
      1. 210окв Сегодня, 10:43
        Моссад в таком случае трижды злодейская организация..Ведь и она тоже стоит на страже государства,как и стоял НКВД...
        210окв
      2. excomandante Сегодня, 11:04
        Хорошо, что не попал в лапы террористического расистского государства Израиль...
        excomandante
    2. стас57 Сегодня, 11:24

      Видно не только за песню "о Свободной Украине". Такие сроки за песенки не давали. Да и если пел песню, как докажешь, что пел? Были, были ещё какие то преступные деяния у вашего деда "борца за Свободную Украину".

      реабилитация есть?
      дело в руках автор держал- и там правда про песню или дед так рассказал?
      стас57
    3. Станислав Сегодня, 11:36
      Цитата: vladimirZ
      Как правило все потомки бывших "репрессированных" стараются обелить своих родственников
      А потомки Ягоды - своих. И что?
      Станислав
  2. Окорок Сегодня, 09:39
    до чего доводит пение песен о "свободной Украине" мы все наблюдаем уже третий год...так что прав был товарищ Сталин
    Окорок
    1. антивирус Сегодня, 12:02
      к сожалению, согласен
      антивирус
  3. etrofimov Сегодня, 09:42
    Да, история нашей страны (России-СССР) сложна и неоднозначна!. У меня дед всю ВОВ прошел в составе действующих сил РККФ (КБФ, береговая артиллерия. затем водолазом). А два его брата родных служили в известной дивизии Галичина.... Вот так бывало...
    Дед никогда не был ни в ВЛКСМ ни в КПСС но власть советскую также не хаял.
    Но разруливать имеющийся на текущий момент узел во взаимоотношениях Россия-Украина все равно придется, и скорее всего, нынешнему поколению...
    etrofimov
    1. БЛОНДИН Сегодня, 10:37
      Цитата: etrofimov
      Да, история нашей страны (России-СССР) сложна и неоднозначна!. У меня дед всю ВОВ прошел в составе действующих сил РККФ (КБФ, береговая артиллерия. затем водолазом). А два его брата родных служили в известной дивизии Галичина.... Вот так бывало...
      Дед никогда не был ни в ВЛКСМ ни в КПСС но власть советскую также не хаял.
      Но разруливать имеющийся на текущий момент узел во взаимоотношениях Россия-Украина все равно придется, и скорее всего, нынешнему поколению...

      Боюсь я что не получится за одно поколение разрулить...
      Слишком много напели на окраине
      БЛОНДИН
    2. Декабрист Сегодня, 11:18
      Нынешнее поколение отравлено идеологической пропагандой. Нужно время и не малое и это только при том, что будет изменен сам вектор самосознания.
      Декабрист
  4. василий50 Сегодня, 09:50
    Автор соврал, его дед по призыву воевал и воевал достойно, иначе и быть не могло, тогда строго спрашивали за дезертирство и прочие *демократические* заскоки. А вот потом скорее всего, в духе первого президента Кравчука, *сочувствовал* бандеровцам и прочим борцунам. Слишком много таких *невинных* видел и откровения слышал, честные, а не в стиле: *пожалейте убогого*.
    василий50
    1. avt Сегодня, 10:32
      Цитата: василий50
      Автор соврал

      Ну пожалуй что и не раз .Вот о
      мощной 40-миллионный стране
      точно или врёт, или тупо не догоняет , что реально мощной и 52-х миллионной Украина БЫЛА ы 1991-м.Опять же
      В послевоенной Галичине орудовали группы бывших бандеровцев, теперь обычные бандиты. Они приходили по ночам, отбирали провизию и, главное, насильно уводили с собой мужчин. Что по советским законам означало только одно: расстрел в случае поимки.
      Вот этот художественный свист ,,соловьиной мовы" исполнять не надо , поскольку тут же возникает вопрос -Откуда столько бандеровцев , да и прочих власовцев в лагерях под тем же Норильском аж забастовку устроили ? Что то их там ,,бериевские сатрапы" по киношному из пулемётов не положили и новых не завезли. Так что при всей жёсткости того времени НКВД-МГБ вас там , как ваши земляки в Белоруссии на службе гитлеровцев , деревнями не расстреливали и не сжигали живьём .Вполне хватало и амнистированных , да столько , что китов в Ледовитом океане на них точно не хватило бы. Ну а то что дед твой героический не пошёл в те же ,,ястребки", а предпочел песни про вильну Украину спиваты у кругу друзей , которые его же и заложили , как активного члена банды , а других не брали. То это не к НКВД, а к родственникам, или к тем с кем он там бухал.
      Я написал это статью с одной целью. Хочу понять для себя: как мы вообще можем закончить конфликт на Украине?
      laughing,, Ой врёшь ! Царю врёшь !" А хуже всего - себе сам. Всё ты друже уже для себя решил , поделив на две равные половины
      Ведь часть из нас — диванные обыватели, которые в мощной 40-миллионный стране ничего, кроме хохлов-скакунов, не видят. А другая часть лишь кипит ненавистью к "агрессору",
      Да жизнь внесла свои коррективы и по башке ударила больно простым фактом
      А другая часть лишь кипит ненавистью к "агрессору", не задумываясь о том, какое вообще будущее возможно без этого "агрессора".
      Конечно как прежде уже не будет и последний шанс надежды на мечту - лучше быть богатым, но здоровым, уехал В Ростов на Дону с Ссынуковичем и Азаровым.Здобулы то що здобулы - наслаждайтесь здобутым. И потуги свои - усидеть на двух стульях - бандеровском нацистском , а именно такое государство вы там строите по заветам Шухевича , но при этом отломить ещё что то от наследства СССР , оставь - беспонтовое занятие ведущее только к шизофрении .Которую сами же во времена Шрека и начали , приравняв ветеранов Отечественной войны в правах с гитлеровскими холуями -нациками битыми. Что ещё ? Ответ на главный вопрос , который мучает не одного на Руине
      . Хочу понять для себя: как мы вообще можем закончить конфликт на Украине?
      Ну так когда Украина . Ну та её часть , которая всё ещё будет под флагом Нижней Австрии с перепевкой на свой лад полького гимна и тамгой хазарской в качестве герба , войдёт наконец в состояние гомеостаза в свои границы Гетьманьщины, ну может поболее , это сами на местах как то решат люди. Ну и заживёте как в Прибалтике, Болгарии, Румынии, Молдавии....по эуропэйски , согласно наскаканным и подписанным документам об эуроассоциации. Но вот вытягивать вас до уровня 1991-го точно никто не будет , ни с Запада, ни с Востока. Есть конечно ещё вариант , временем проверенный ещё в былинные времена, ну когда князь Олег договорившись со смоленскими и объединённой дружиной сплавился по Днепру , прибил Аскольда с Диром и объявил Киев матерью городов русских . Но тогда население как то мирно всё приняло. А вот судя по тому , что вы на Донбассе вытворяете ,ну рановато ещё . Днепр под Смоленском обмелел , да и скакунов майданных ещё не всех в ,,навозную сотню" определили.
      Цитата: василий50
      Слишком много таких *невинных* видел и откровения слышал, честные, а не в стиле: *пожалейте убогого*.

      Они у толк по сию пору не приемлют - ,,Москва бьёт с носка и слезам не верит."
      avt
      1. excomandante Сегодня, 11:52
        Кстати, да. Про "китовый жир чашками" и чудесное исцеление - тоже вранье. Китов в то время добывали минимум, действительно массовый промысел пришелся на 60-е и до международного запрещения. С тем же успехом на Колыме могли лечиться жиром жирафа или клубнями батата. Или у чукчей, которые действительно изредка китов били, воровали-выменивали-покупали? Очень вряд ли, да и ничего особо лечебного в китовом жире нет, он использовался в основном, как техническое сырье, это вам не жир сурка или барсука.
        excomandante
      2. Alex_59 Сегодня, 11:57
        Цитата: avt
        Ну а то что дед твой героический не пошёл в те же ,,ястребки", а предпочел песни про вильну Украину спиваты у кругу друзей , которые его же и заложили , как активного члена банды , а других не брали. То это не к НКВД, а к родственникам, или к тем с кем он там бухал.

        Да все ясно как божий день. Вернулся с войны а тут движуха с бандеровцами. Кто свой, а кто нет - сразу не разберешь. Лучше не выделятся из общей массы. И если в застолье все запели песню про свободную Украину - лучше тоже подпевать. А то мигом запомнят - этот не пел. И шлепнут. А жить хочется. Вот и пел, чтобы как все быть. Но в застолье видимо не простые люди были, НКВД работало на совесть. Кто надо написал кому надо. И пошел как "сочувствующий" у следователя. Наверняка получил червонец. Сел. Но не досидел весь срок - Сталин умер, амнистия. Вышел и вернулся обратно, а для солидности (опять же из расчета как бы чего не вышло - образ жертвы кровавого режима среди односельчан еще недавно бандерствующих не лишним будет) на словах накинул себе до четвертака. А кто проверит? Желающих запрос в МГБ написать по этому поводу вряд ли найдется. А до конца не отсидел - повезло, амнистия.
        Вот так оно и было. В принципе человека можно понять - жить охота. Но в этом примере вот вся суть той самой "незалежной" Украины. Прямо концентрат! Жить охота, между двух огней, и вашим и нашим, лишь бы не трогали, а в мыслях - "чума на ваши оба дома", и куча словоблудия и гордости за свои страдания полученные от обоих "вертухаев" за несуществующую свободу. Прямо лицо "западной Украины".
        Alex_59
      3. Serg65 Сегодня, 12:08
        Привет Акула hi Видать зацепила вас эта статья!
        Цитата: avt
        Вот этот художественный свист ,,соловьиной мовы" исполнять не надо

        Часть моего отца после Победы была выведена из Германии в Западную Украину под Злочев для борьбы с бандеровцами, так что часть этой истории я знаю из первых уст. Многие фронтовики из галичан действительно шли в "ястребки", но были и такие, кому война была уже по перёк горла и я их не виню, у каждого своя психика! К стати большинство из отказников насмотревшись на беспредел бандеровцев всё таки взялись за винтовку. Но я не об этом.
        советские комиссары на местах были немногочисленны и порой не могли обеспечить даже собственную защиту

        Пропустим про "комиссаров", в первое время ситуация была действительно такая, как и пишет автор. В каждом селе находился пост - отделение солдат и с десяток ястребков, при этом ястребки за частую жили вместе с солдатами. Дом отведённый под пост обкладывался мешками с песком, часть полов в каждой комнате срывались и рылись ходы к тайному проходу с выходом на огород. По сути, что происходило в селе пост понятия не имел. А ситуация была напряжённая. чиновников из скажем СССР было мало, большая часть чиновников назначалась из местных. а это сильно влияло на проведение в жизнь постановлений партии и правительства! Т.е. нужно создать колхоз, а местный голова в лучшем случае не понимает как это сделать, а в худшем саботирует втирая в уши сельчан всякие бредни об общих жёнах
        Сейчас мы иначе смотрим на события тех лет, но если взглянуть с позиции крестьян, то надо сказать: жизнь изменилась кардинально, во многом в худшую сторону.

        , да ещё и бандеровцы шепчут, что Советам скоро крышка "Америка на поможет". Америка действительно помогала и деньгами, и оружием, и инструкторами. Семена вражды падали на возделанную почву, галичане ещё помнили депортацию деклассового элемента в 1939-40 х годах. Если короче, то советская пропаганда явно проигрывала. Перелом начался в 46-м, партийные и нквдэшные товарищи пошли в народ, разъясняя и доказывая превосходство Советского строя они смогли переломить ход событий. многие поверили и эта вера помогла загнать бандеровцев в схроны. Окончательная победа над УПА произошла тогда, когда Сталину надоели эти кошки - мышки и он приказал выслать в Сибирь сочувствующих бандитам, от голода бандеровцы сами поздавались. Всё бы хорошо но у власти Западной Украине осталось много "затаившихся" псевдокоммунистов, после амнистии Хрущёва оставшиеся в живых бандеровцы стали возвращаться домой и эти "затаившиеся" стали продвигать во власть бывших друзей.
        То. что сейчас происходит имеет корни в далёких 50-х годах прошлого века! Если и произойдёт примирение жителей Украины между собой, то боюсь не скоро, уж очень они разные - западенцы и остальная часть населения Украины.
        Serg65
  5. Alex66 Сегодня, 09:57
    Песни пел о свободной Украине, а по ночам от бандер прятался, вот и нынешние украинцы хотят быть свободными, но чтоб газ Россия даром давала. Как не определились с 45 года так и сейчас думают со всех сосать понемногу.
    Alex66
    1. agent rossii Сегодня, 09:59
      так и будут у всех сосать wassat
      agent rossii
  6. изя топ Сегодня, 10:05
    диванные обыватели, которые в мощной 40-миллионный стране ничего, кроме хохлов-скакунов, не видят.

    В Киеве в четверг, 22 декабря, неизвестные осквернили стелу Победы в Великой Отечественной войне неподалеку от торгово-развлекательного центра Украина.
    Как пишет Страна, на стеле написали слово "оккупанты".
    этому вот такие сомневающиеся молодёжь за 20 лет научили..
    За песню о свободной Украине

    в 1983 году,в детстве в санатории Евпатории начистил рожу львовянину за песенку на мотив "москоу" со словами "на развалинах Кремля мы построим лагеря"
    изя топ
  7. excomandante Сегодня, 10:05
    Про "25 лет за песню" - заведомое вранье. Явно было что-то еще, к тому же все бандеровцы и их прихвостни поголовно в 1955 были амнистированы, так что 25 лет мифический дед отсидеть не мог при всем желании. К чему это все?
    excomandante
  8. gozmos Сегодня, 10:06
    Родина одна...а дед у него озлобился на режим сталинский...
    gozmos
  9. Булат Сегодня, 10:16
    Фейк,я бы его вообще расстрелял в то время
    Булат
  10. eugraphus Сегодня, 10:20
    "Не питал особой любви к СССР". Если жил в стране и ненавидел её, распевал антисоветские песни, наверняка клял власть на чём свет стоит. Что же он хотел? Получил по заслугам. На войну мобилизован. Не удивлюсь, если отвоевал где нибудь в обозе. Но и за это ему честь и хвала. А вот детей воспитал в своём духе. За что им и расплата - ТАКУЮ СТРАНУ ПРОФУКАЛИ. А теперь ждут опять халявы. За всё приходится платить. И самое весёлое ещё впереди.
    eugraphus
  11. Егоза Сегодня, 10:23
    Хочу понять для себя: как мы вообще можем закончить конфликт на Украине?

    При нынешней власти - никак. Только при избрании адекватного правительства, которое признает, что на территории Украины проживают не только украинцы, а и другие народы, которые не приемлют насильственной украинизации и всего остального безобразия, возможно и закончится конфликт. ВОЗМОЖНО....хотя лично мне кажется, что распадется Украина на "отдельные княжества", ну очень мы разные по менталитету. А там уж у каждого будет свой путь.
    Егоза
    1. avt Сегодня, 11:02
      Цитата: Егоза
      ВОЗМОЖНО....хотя лично мне кажется, что распадется Украина на "отдельные княжества", ну очень мы разные по менталитету. А там уж у каждого будет свой путь.

      request Елена !!! Да если бы нацики РЕАЛЬНО хотели сохранить упавшую им в руки в 1991-м УССР как реально мощное государство , то они бы ещё тогда , по завету Черновола переформатировали его если и не федеративное , то в автономные земли точно !Но весь пафос вопроса автора
      Хочу понять для себя: как мы вообще можем закончить конфликт на Украине?

      Почему то воспринимается как призыв к миру, а между тем суть вопроса и основная мысль - Как нам добить ЛДНР и зачистить от ,,сепаров-колорадов"начисто до последнего ?! Вот и врут , изворачиваются , на жалость брать пытаются, но всё одно прут в ,,навозную сотню" косяками.
      avt
  12. ПАша Сегодня, 10:25
    Ни кто ВАС любви к Родине не учит.
    Вам дали свободу, кому в 45 а кому в 91.
    Сегодня 2016 и всё что вы добились и почерпнули. Это многолетняя ненависть к России и Россиянам.
    Искать причины и виновных чтобы не меняться самим вот ваша прогма.
    ПАша
  13. Тамбовский Волк Сегодня, 10:32
    Какие у нас щеневмерлики обидчивые.В России тоже люди сидели,уходили на фронт в штрафбаты честно,своей кровью зарабатывали прощение Родины.Воевали дальше и никто никогда на Родину не жаловался.Некоторые и после войны в лагеря попадали,но никто и никогда Отечество не винил,за исключением отморозков типа Солженицына со товарищи.Голову иметь надо,а не задницу.Да обижаться не на Отчизну,а на своих знакомых и родственничков,сдавших песнопевца властям(пел то не при милиции,а при родне с друзьями).А конфликт закончится,когда русские не забывшие корней ,перевешают русских,продавшихся за похлёбку Западу.Ну а мы им поможем.
    Тамбовский Волк
  14. BecmepH Сегодня, 10:40
    И вот наш эпилог. Домой вернулся ветеран с подорванным здоровьем и психикой, с глубокой ненавистью к коммунизму. Что он расскажет своим внукам? Любви к какой Родине будет учить?
    И вот возник у меня вопрос: " А почему возникла ненависть к коммунизму, а не к доносчику?" Почему все обиды на власть, а не на доносчиков? Почему мстить надо власти, а не доносчику?
    BecmepH
    1. Станислав Сегодня, 11:54
      Цитата: BecmepH
      А почему возникла ненависть к коммунизму
      К примеру, живёте вы себе в станице Павловской и читаете такой заголовок в краевой газете: "Не место павловским паразитам на кубанской земле!". А на следующий день ВСЕХ жителей станицы (и вас, хоть вы лично с именем Ленина ложились и вставали, а остальное время пахали) гонят под конвоем на ж/д станцию, набивают в товарняк и везут в Сибирь, а там выбрасывают в чистом поле. Как бы вы к власти относились?
      Станислав
  15. ротмистр Сегодня, 10:41
    Мой дед служил у Буденного в 1-й Конной армии, но считал, что большевики за народ( дали землю), а коммунисты жулики( забрали землю, обманули народ). Мои попытки объяснить ему , что это одно и то-же, успеха не имели. Во времена Великой Отечественной был на фронте, вернулся инвалидом. К политработникам относился очень плохо, говорил, что "в кино про них неправду показывают". В атаку поднимали не комиссары, а командиры взводов. При этом в основном говорили простые человеческие слова; "...давай мужики, пошли...". Может где то и кричали за Сталина или за партию, но у них в стрелковом полку не кричали. К Сталину относился дед очень уважительно, а вот к Хрущеву плохо; при его упоминании начинал сразу плеваться. Дед мой не пил вообще, но когда на 9 мая в 1980г, я провозгласил тост "За Сталина", он выпил. Я был поражен, это после того, что нашу семью пытались раскулачить, спас орден деда, полученный за борьбу с басмачеством..Сталина в нашем роду уважали все.
    ротмистр
  16. excomandante Сегодня, 11:06
    Скакуны - бабуины майдана, слегка начав приходить в сознание, пытаются изобразить "объективность" и "мучительные раздумья". Неубедительное и жалкое вранье. Только непонятно, с какого перепугу этому хох.лопитечьему потоку бреда ставят плюсы?
    excomandante
    1. cfvfhf1 Сегодня, 11:52
      Просто "минус" НЕТ возможности поставить
      cfvfhf1
  17. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:06
    Бывает...
    Но кроме деда автора,были еще миллионы дедов и бабушек,с ними как быть?Оставить в статистике или как автор превратить судьбу одного из миллионов в трагедию?
    КИБЕРНИНДЗЯ
  18. стас57 Сегодня, 11:23
    Но судьба-злодейка (назовем это так) принесла удар, откуда не ждали. Донос. За песню о свободной Украине (и это достоверный факт) его лишают всех медалей и по свирепым сталинским законам присуждают 25 лет лагерей!

    вы видели дело? 25 за песню ?
    реабилитация есть?
    стас57
  19. костя андреев Сегодня, 11:26
    Я не пытаюсь осудить ни коммунистов, ни УПА (Украинская повстанческая армия).[/i]
    А придется, потому как нельзя служить двум господам. Надо определяться в чьем ты мире.
    Не буду томить вас рассказами о жизни на Колыме, холоде и лишениях.
    Да, не надо, у самих деды и бабки рассказывали
    И вот наш эпилог. Домой вернулся ветеран с подорванным здоровьем и психикой, с глубокой ненавистью к коммунизму. Что он расскажет своим внукам? Любви к какой Родине будет учить?[i]
    А вот мой эпилог, Родина она одна, здесь Милютинская и другие авторы часто пишут он том что погибали за родину, часто дети репрессированных, и часто необобоснованно: например Космодемьянская. И если у вас есть какая то ненависть то нужно вам их адресовать грузинским партнерам и друзьям. Потому как уководитель СССР в тот период был грузин.
    А насчет песни нельзя ли по подробней, А то был у меня такой случай, человек говорил одно, а когда начали интересоваться то там вскрылось много интересного.
    Конфлик на украине закончится тогда когда будет адекватное правительство и земли украины вернутся к бывшим владельцам.
    Часто на украинец. сайтах можно слышать, что сейчас Кожедуб воевал бы за украину. Представил его ЛА разрисованный трезубом, и его в кабине с криками "слава Украине" атакующего самолеты с красными звездами. Бред. такого даже представить трудно.
    костя андреев
  20. Alex_59 Сегодня, 11:29
    уводили с собой мужчин. Что по советским законам означало только одно: расстрел в случае поимки.
    Да конечно. Что же еще может быть - только расстрел. Откуда тогда столько "сидельцев" среди бандеровцев? Как же их не расстреляли? А в 1948-1949 годах вообще был мораторий на смертную казнь.
    советские комиссары на местах были немногочисленны
    Какие еще комиссары? Штамп какой-то. Милиция и НКВД может быть?
    За песню о свободной Украине (и это достоверный факт) его лишают всех медалей и по свирепым сталинским законам присуждают 25 лет лагерей!
    Даже в более тяжелые годы, при Берии, за регулярное издание подпольной газеты порочившей Сталина и партию вначале вызывали на беседу, а если не угомонишься - давали 10 лет. А тут за песню и сразу 25? Наверное не только за песню. Либо это какое-то невероятное невезение так влететь за песню. Не спорю, бывает. Но что-то много таких случаев упоминают, ой сомнительно...
    Alex_59
  21. 1рл141 Сегодня, 12:06
    Постепенно бандеровцев отстреливали в лесах, ситуация приходила в мирное русло. Но судьба-злодейка (назовем это так) принесла удар, откуда не ждали. Донос. За песню о свободной Украине (и это достоверный факт) его лишают всех медалей и по свирепым сталинским законам присуждают 25 лет


    А донос, наверное, сосед-коммунист написал? Или все таки такой же "обычный хлебопашец"? Вообще то логика странная.. Коммунисты - сволочи, в лагеря сажают ни за что. Бандеровцы - еще хуже, по ночам приходят, грабят убивают. Куды крестьянину податься? Конечно же к бандеровцам! Они же роднее и ближе. Теперь можно самому ходить по ночам грабить и убивать.
    1рл141

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