16:22 22 декабря

Германские СМИ: после теракта в Берлине оппозиция загоняет Меркель в угол

Пока правоохранительные органы ФРГ выясняют, кто действительно стоит за недавним терактом в Берлине, политики, не согласные с официальным курсом нынешнего правительства, уже возложили ответственность за трагедию на канцлера Меркель.

Германские СМИ: после теракта в Берлине оппозиция загоняет Меркель в угол


Как отмечает журнал Focus, чем ближе старт избирательной кампании по выборам в Бундестаг, тем сильнее давление на Меркель. Любой ее промах «не остается незамеченным ее оппонентами, а когда речь заходит о таких катастрофах, канцлеру не приходится рассчитывать на поддержку даже внутри ее собственной партии, поскольку теракт стал потрясением не только для немецкого народа, но и для политического фундамента ФРГ», пишет издание.


Первым обвинил канцлера в халатности депутат Европарламента от «Альтернативы для Германии» Маркус Претцель. «Гибель людей на рождественской ярмарке в Берлине останется на совести Меркель», – сказал он.

По словам главы ХСС Хорста Зеехофера, немцы «должны переосмыслить и законодательно отрегулировать всю миграционную политику и политику в сфере безопасности». Тем самым, по мнению журнала, он «поставил под сомнение все решения Меркель за последние несколько лет».

А соратник Меркель Клаус Буйон (глава МВД земли Саар) заявил, что «Германия находится в состоянии войны».

Издание отмечает, что подобные заявления – «часть продуманной стратегии, целенаправленно загоняющей Меркель в угол и оставляющей ей все меньше шансов на сохранение лидерства». Недовольные политикой Меркель, стараются каждое правонарушение, совершенное беженцами, представить как следствие непродуманной миграционной политики главы государства.

Этот же чудовищный теракт предоставил противникам канцлера гораздо большие возможности, заключает журнал.

Использованы фотографии: www.focus.de/dpa
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64
  1. Холуай Сегодня, 09:36
    Ничего Меркель не Грозит. В Германии нет Сильного оппозиционера как во Франции например...
    Холуай
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:39
      Ничего Меркель не Грозит. В Германии нет Сильного оппозиционера как во Франции например.


      А вот давайте самих немцев спросим...

      Аууу немцы что вы скажете на это...доколе МЕРКЕЛЬ вас будет топтать ногами мигрантов?
      Тот же ЛЕХА
      1. Холуай Сегодня, 09:42
        Пусть говорят.Это их Проблемы.Только Меркель там и будут дальше выбирать, да и Немцев там с каждым годом всё меньше...
        Холуай
        1. cniza Сегодня, 09:47
          Цитата: Холуай
          Пусть говорят.Это их Проблемы.Только Меркель там и будут дальше выбирать, да и Немцев там с каждым годом всё меньше...


          Забавный вы персонаж ... немцы могут за одну ночь решить проблему не немецкого населения , исторический опыт у них богатый , так что не торопитесь.
          cniza
          1. Холуай Сегодня, 09:48
            Цитата: cniza
            Забавный вы персонаж ... немцы могут за одну ночь решить проблему не немецкого населения , исторический опыт у них богатый , так что не торопитесь.

            Не верю.Их сознание уже другое...Да и Личностей тоже нет...
            Холуай
          2. bouncyhunter Сегодня, 10:19
            Забавный вы персонаж ... немцы могут за одну ночь решить проблему не немецкого населения , исторический опыт у них богатый , так что не торопитесь.

            Здрав будь , Витя ! drinks hi Эх , давно не брал я саблю в руки !!! Немцы дуют в дудку залужных - это очевидно ! Бабушка отрабатывает проплаченное матрасами - пока ещё при власти ! am
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 12:44
              Приветствую Паша , ничего , я точно знаю , что историческая память имеет свойство просыпаться и такие примеры есть. Бабушку практически отправили на пенсию , а если серьезно то надвигается большой "цугундер" на всю Европу и мы в стороне не отсидимся.
              cniza
          3. BerBer Сегодня, 11:00
            Толерантность сделала своё чёрное дело, тех немцев почти не осталось. А у этих духа не хватит. Если такие и остались, то в России и живут.
            BerBer
          4. Hariton Laptev Сегодня, 11:10
            не смогут, зажрались они, столько лет сытой и безбедной жизни.
            Hariton Laptev
          5. yuriy55 Сегодня, 11:52
            Что верно, - то верно. Нам бы всем к своим проблемам поближе придвинуться и заняться ими вплотную...
            yuriy55
        2. Ратник с пулеметом Сегодня, 10:41
          если ее опять в канцлеры определят,даже ежику станет понятно,что выборы там не менее народные чем у нас))
          Ратник с пулеметом
        3. WKS Сегодня, 11:37
          Меркель это тайный агент халифата. Она осуществляет мирное преобразование Германии в Германские эмираты.
          WKS
      2. Васяткин Сегодня, 09:59
        Если так дальше пойдет, то останется в мире 2,5 немца...и те в РФ
        Васяткин
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:11
          Если так дальше пойдет, то останется в мире 2,5 немца...и те в РФ


          Дожили ...немцы стали вымирающим видом в собственной стране... what
          надо бы немецкий геном сохранить в банке геномов.
          Мало ли что...вдруг немцев возрождать как динозавров придется ...печальна судьба народов подвергшихся насильственной толерантизации.

          Никогда не думал что немцев придется спасать от судьбы индейцев США а это ведь может и случиться
          Тот же ЛЕХА
          1. brasist Сегодня, 12:18
            Дожили ...немцы стали вымирающим видом в собственной стране... what


            Это точно,друзья из германии говорят что за один косой взгляд в сторону "басмачей" полицаи могут наказать по полной...
            brasist
          2. 16112014nk Сегодня, 14:12
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Дожили ...немцы стали вымирающим видом в собственной стране.

            Если заменить слово"немцы" на "русские", смысл не сильно изменится.
            Недавно по делам оказался у центральной мечети в Москве во время мусульманского праздника, кажется окончание Рамадана. Как будто оказался в Средней Азии.
            А у немцев уже три поколения сменилось. Не те уже немцы скорее всего.
            16112014nk
      3. Самаритянин Сегодня, 11:04
        Немцы разные бывают
        Самаритянин
      4. tihiy Сегодня, 13:57
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ничего Меркель не Грозит. В Германии нет Сильного оппозиционера как во Франции например.


        А вот давайте самих немцев спросим...

        Аууу немцы что вы скажете на это...доколе МЕРКЕЛЬ вас будет топтать ногами мигрантов?


        ...Германские СМИ: после теракта в Берлине оппозиция загоняет Меркель в угол...
        Пущай ее германцы раком ставят в этот самый угол
        tihiy
    2. Alex_Rarog Сегодня, 09:44
      Значит нацики снова придут к власти!немцам уже в печенках этот беспредел! И теракты и прмставания к женщинам на улицах...
      Alex_Rarog
      1. Холуай Сегодня, 09:46
        А что в Германии есть разве таковые?
        Холуай
      2. Azim77 Сегодня, 10:19
        Может быть и не в самой Германии, хотя это с большой вероятностью, но в Европе точно к этому идет. Видимо для этого проект с беженцами и создан. Чтобы с овациями встретили нового "фюрера", борца за чистоту расы, руками которого потом раздуют большую войну. Меркель, Олланд и Ко по указке усиленно доводят ситуацию до высшей точки кипения.
        Azim77
      3. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:38
        Да ничего не будет. могу поспорить... Вспомните Москву да и РФ в конце 90-х начале 00-х - все тоже самое, и ничего... так что и там будет тишина и тихий ропот по углам
        Скептик-Самоучка
    3. vovanpain Сегодня, 09:51
      немцы «должны переосмыслить и законодательно отрегулировать всю миграционную политику и политику в сфере безопасности». Тем самым, по мнению журнала, он «поставил под сомнение все решения Меркель за последние несколько лет».

      Кто там будет переосмысливать то,раньше за них мыслили за лужей,а теперь когда главного мыслителя прогоняют на пальму,а его последовательшу прокатили на выборах,то муркель сама в панике и что дальше,блин Бисмарк в гробу от сегодняшних рукамиводителей Германии,как вентилятор вертиться. request
      vovanpain
      1. vkl.47 Сегодня, 10:17
        Я думаю что на новый год будет просто беспредел.последний гвоздь в крышку гроба старухи.да и терпение людей тоже скоро кончится.начнутся массовые расправы над этими гнид.ами неблагодарным.бежавшими типа от войны.которые получают всё.пора брать немчуре вилы и устраивать старинную немецкую забаву "ночь длинных ножей"все к этому идет.а за всем этим хаусом стоят матрасы и потирают руки.их цель развалить этот евросоюз
        vkl.47
    4. сибиралт Сегодня, 11:39
      Кем будет Меркель - решать госдепу. А загонять старушку в угол как - то не комильфо. Возраст у неё уже не тот. laughing
      сибиралт
    5. РоманRVV Сегодня, 11:56
      Меркель никогда в серьезной оппозиции и не была. В ГДР была пионеркой и активистом Союза свободной немецкой молодёжи (типа нашего ВЛКСМ). Перемены заставили отреагировать по другому. Т.е. как у нас говорили ранее, "если и колебалась, то вместе с генеральной линией партии."
      РоманRVV
    6. Лелёк Сегодня, 12:46
      Цитата: Холуай
      В Германии нет Сильного оппозиционера


      Оппозиционера ПОКА нет, а вот альтернатива есть - Вальтер Штайнмайер.
      Лелёк
      1. Холуай Сегодня, 13:01
        Штайнмайер? Он такой же как Меркель, да к тому же его вроде в Президенты двинули.
        Холуай
        1. Лелёк Сегодня, 13:20
          Цитата: Холуай
          Он такой же как Меркель


          Я сказал об альтернативе, а не об аналогии. Время выдвижения персоналий ещё не наступило, а когда наступит, то всяко-разно может случиться. Ну а что касаемо Сары Вагенкнехт, то да - красивая женщина, поставлена речь, сильный оппонент, но выбирать немцы будут канцлера, а тут вмешивается целая куча условий. В общем, чего гадать, посмотрим, как оно обернётся. yes
          Лелёк
    7. sailor52 Сегодня, 13:05
      Ну почему нет? Очень может даже, что есть...

      sailor52
      1. Холуай Сегодня, 13:07
        Эффектная женщина...Только не пользуется поддержкой населения...
        Холуай
        1. sailor52 Сегодня, 13:34
          Ну посмотрим.
          Трампа тоже никто не особо ожидал в президенты.
          sailor52
          1. Холуай Сегодня, 13:48
            Не, Трамп это символ белой Америки!
            Холуай
  2. Монос Сегодня, 09:40
    Издание отмечает, что подобные заявления – «часть продуманной стратегии, целенаправленно загоняющей Меркель в угол и оставляющей ей все меньше шансов на сохранение лидерства».


    "Идёт охота на волков, идёт охота..." ВВП скальпы собирает.
    Монос
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:48
      Цитата: Монос
      ВВП скальпы собирает.

      а на неё он ооооооох какой зуб имеет
      ЛукичЪ
  3. Nix1986 Сегодня, 09:42
    "Бабу можно вывезти из деревни, деревню из бабы не вывезешь", всё это о ней. Мне больше интересно как со временем изменится расклад отношений с связи избранием Трампа, в европе нас ждет скорая смена власти во Франции и в Германии. Остается только взять попкорн и наблюдать.
    Nix1986
  4. изя топ Сегодня, 09:44
    политики, не согласные с официальным курсом нынешнего правительства, уже возложили ответственность за трагедию на канцлера Меркель.
    не,а на кого хотели?на Путина?так у него алиби
    изя топ
    1. serega.fedotov Сегодня, 09:59
      Цитата: изя топ
      политики, не согласные с официальным курсом нынешнего правительства, уже возложили ответственность за трагедию на канцлера Меркель.
      не,а на кого хотели?на Путина?так у него алиби

      Алиби!?У ВВП?!Я Вас умоляю....
      Каждый правозашитник,демократ и обшечеловек знает наверняка во-всем виновны Русские И ВВП лично!А несогласных надо вешать,или вообще четвертовать,на плошади прилюдно!
      П.С.Извините за употребление матерных выражений(правозащитник,демократ и обшечеловек) В приличном форуме
      serega.fedotov
  5. Evgen2x Сегодня, 09:45
    Жареный петух уже клюв сточил и грустно курит в сторонке, д..бы б..ть!
    Evgen2x
  6. nnm Сегодня, 09:48
    Скоро во всем привычно обвинят Россию и Путина...
    nnm
  7. AID.S Сегодня, 09:49
    Загнанную меркель пристреливают...
    AID.S
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 09:53
    канцлеру не приходится рассчитывать на поддержку даже внутри ее собственной партии,


    Заплатит кому надо, зашугает кого надо, вкинут голоса кто надо. Только внезапное остановка мотора...
    a.s.zzz888
  9. Васяткин Сегодня, 10:02
    Спасибо родителям, что в 90-х не рванули на историческую родину...и богу, что не надоумил на это ни их, ни меня в дальнейшем... belay
    Васяткин
    1. himRa Сегодня, 12:02
      Многие из моих знакомых уезжали,писали бравые письма,но потом пошла волна возратов tongue
      himRa
  10. anna1980 Сегодня, 10:09
    с ВВП старушки МЭркель дружить нужно было а не с питомцом из Зоопарка wassat
    anna1980
  11. Mavrikiy Сегодня, 10:32
    Да-а-а. Только Обамка назначил Меркель главной по западным ценностям и такая подлянка.
    Но кто сказал что реакция будет завтра? Германия просто останется в одиночестве и все мигранты от соседей будут выдавлены.... правильно, и вот тут ценности резко обесценятся, а Меркель не просто снимут, вышибут с треском. Ее сейчас поддерживают где-то 60% немцев. А после наплыва, сколько будут поддерживать?
    Mavrikiy
  12. avg-mgn Сегодня, 10:37
    оппозиция загоняет Меркель в угол
    Ни кто ее не загонял, сама встала в тот угол, теперь вероятно будет ждать порки, но просто так штаны не спустит.
    avg-mgn
    1. fif21 Сегодня, 12:27
      Цитата: avg-mgn
      Ни кто ее не загонял, сама встала в тот угол
      good
      Цитата: avg-mgn
      теперь вероятно будет ждать порки, но просто так штаны не спустит.

      Кому нужна ее морщинистая ....... просто спишут как расходный материал не оправдавший надежд граждан и бизнеса. hi
      fif21
  13. Горный стрелок Сегодня, 10:47
    Даже если бабка каким то чудом выиграет выборы, (ее партия, разумеется), все равно работать ей придется в сильно изменившихся условиях. Германия вряд ли сможет продолжать мигрантскую политику - наплевав на все...
    Горный стрелок
  14. mr.fafes Сегодня, 11:07
    Фрау фюрер, выберется из любого говна, ей не привыкать!!!
    Ее поможет только пуля и цианистый калий!!!
    mr.fafes
  15. koshmarik Сегодня, 11:09
    Меркель загоняет себя в угол, прежде всего, своей непорядочной, нечестной внешней политикой. Вот лишь несколько примеров: наглый обман Януковича; поддержка госпереворота на Украине; десятки надуманных санкций против России и НИ ОДНОЙ против полуфашистской Украины, Явное нежелание принудить Украину выполнить хотя бы один пункт Минских соглашений, полная поддержка мирового терроризма даже во вред своему народу, нелогичная про обамовская позиция по Сирии ну там еще наберется всякого дерьма. Всего этого не спрячешь и не всем в Германии это нравится. Думаю, очередного срока ей не видать, а мы поможем. Помогли же Трампу.
    koshmarik
  16. Dekabrist Сегодня, 11:24
    В общей сложности в Германии, по данным Федерального ведомства по охране конституции, сейчас проживают около 20000 - 25000 правых радикалов.
    Но все это пока в виде более чем пятидесяти неонацистских и неофашистских партий.
    Самые крупные: ННС, НДПГ. Пока нет единого центра, нет фюрера. Пока.
    Не исключен вариант, что кому-то снова захочется эту карту разыграть. Методички ведь остались.
    Dekabrist
  17. Бригадир Сегодня, 11:25
    Чем больше будет в Германии мигрантов, тем лучше немцы будут понимать смысл знакомого им выражения: "Гитлер капут" !
    Бригадир
  18. Аристид Сегодня, 11:59
    Г-жа Меркель давно оторвалась от реальности. Ей все кажется, что неприятности сами рассосутся. Как политик-она недальновидная, а потому надо пост оставлять человеку свежему. Такова реальность.
    Аристид
  19. fif21 Сегодня, 12:17
    Недружественные действия Меркель в отношении России :
    1. Согласие с планом НАТО по уничтожению России как государства.
    2. "Отрыв" Украины от России.
    3. Ярая сторонница санкций против России.
    Дружественные действия-нет.
    Вывод - фрау уничтожила Евробезопасность, нанесла ущерб евробизнесу. Её дни как политика сочтены. Это мое личное мнение. hi
    fif21
  20. Восточный ветер Сегодня, 12:18
    После лицемерной позиции Европы по Алеппо и гибели посла РФ - мне совершенно наплевать на теракты в Европе. Нет, я не буду злорадствовать, совесть не позволяет. Но и своего тотального безразличия скрывать не вижу смысла. За что боролись - на то и напоролись.

    Кстати, по поводу выборов. Немцы очень консервативны и сентиментальны, потому вполне могут снова проголосовать за этот горшочек с гортензией. Но лечить людей от этого мазохизма - не на мою зарплату.
    Восточный ветер
  21. синоби Сегодня, 12:21
    Меркель не спихнут пока дядя Сэм не позволит.
    синоби
  22. prior Сегодня, 12:23
    Лозунгом предстоящих выборов в Германии должно стать - " Меркель капут !"
    prior
  23. vnedra Сегодня, 12:39
    Эту ведьму давно пора на костре сжечь!
    vnedra
  24. Злой 55 Сегодня, 12:51
    Фрау Мелкель, готовьте заграничный паспорт..Ибо Германия для вас после выхода на пенсию будет весьма небезопасным государством..
    Злой 55
    1. svp67 Сегодня, 13:10
      Цитата: Злой 55
      Фрау Мелкель, готовьте заграничный паспорт..

      Ростов НЕ РЕЗИНОВЫЙ...
      svp67
  25. svp67 Сегодня, 13:10
    Германские СМИ: после теракта в Берлине оппозиция загоняет Меркель в угол
    Да не туда они её загоняют, в иное место надобно, что там и "замочить" всю её дальнейшую политическую карьеру...
    svp67
  26. Pirate Сегодня, 13:57
    Раз её так много кто поддерживает, значит не всем очевидна связь с терактами, убийствами, изнасилованиями, грабежом и понаехавшими арабами и неграми.
    Pirate
  27. Seidel45 Сегодня, 14:34
    Пора бабушке на покой, а она всё ещё рвётся к власти.
    Seidel45

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