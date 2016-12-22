...Германские СМИ: после теракта в Берлине оппозиция загоняет Меркель в угол...

Пока правоохранительные органы ФРГ выясняют, кто действительно стоит за недавним терактом в Берлине, политики, не согласные с официальным курсом нынешнего правительства, уже возложили ответственность за трагедию на канцлера Меркель.Как отмечает журнал Focus, чем ближе старт избирательной кампании по выборам в Бундестаг, тем сильнее давление на Меркель. Любой ее промах «не остается незамеченным ее оппонентами, а когда речь заходит о таких катастрофах, канцлеру не приходится рассчитывать на поддержку даже внутри ее собственной партии, поскольку теракт стал потрясением не только для немецкого народа, но и для политического фундамента ФРГ», пишет издание.Первым обвинил канцлера в халатности депутат Европарламента от «Альтернативы для Германии» Маркус Претцель. «Гибель людей на рождественской ярмарке в Берлине останется на совести Меркель», – сказал он.По словам главы ХСС Хорста Зеехофера, немцы «должны переосмыслить и законодательно отрегулировать всю миграционную политику и политику в сфере безопасности». Тем самым, по мнению журнала, он «поставил под сомнение все решения Меркель за последние несколько лет».А соратник Меркель Клаус Буйон (глава МВД земли Саар) заявил, что «Германия находится в состоянии войны».Издание отмечает, что подобные заявления – «часть продуманной стратегии, целенаправленно загоняющей Меркель в угол и оставляющей ей все меньше шансов на сохранение лидерства». Недовольные политикой Меркель, стараются каждое правонарушение, совершенное беженцами, представить как следствие непродуманной миграционной политики главы государства.Этот же чудовищный теракт предоставил противникам канцлера гораздо большие возможности, заключает журнал.