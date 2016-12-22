16:22 22 декабря

В Литве разразился скандал из-за приобретенного в России железнодорожного контейнерного крана

В Литве разразился скандал вокруг козлового контейнерного крана, приобретенного у управления железных дорог в России, сообщает МИА Россия сегодня.

В Литве разразился скандал из-за приобретенного в России железнодорожного контейнерного крана


«Депутаты Сейма и другие официальные лица Литвы выступают против Литовской железной дороги (ЛЖД, Lietuvos gelezinkeliai), которая недавно приобрела в России партию локомотивов и козловый кран большой грузоподъемности (41 т). Двухконсольный контейнерный кран на рельсовом ходу вызвал опасения натовских контрразведчиков еще на стадии монтажа», – пишет обозреватель Александр Хроленко.


Локомотивы литовцам поставил российский «Трансмашхолдинг». Его продукция успешно используется во многих странах, в т.ч. в Польше, Финляндии, Китае и др. Здесь, вроде бы, особых претензий к ЛЖД нет.

Зато появились серьезные претензии по поводу второй поставки, которую осуществил «Балткран», участвующий в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Вот здесь и «пало руководство ЛЖД жертвой "охоты на ведьм"», пишет автор.

Депутаты утверждают, что эта угрожающая нацбезопасности страны сделка проведена «в обход официальной внешней политики Литвы».

Агентство напоминает, что в 2015 г «Балткран» выиграл тендер на поставку в Литву контейнерного крана, который через год установил на ж.д. станции Шяштокай Лаздийского района Литвы.

Монтаж крана совпал с прибытием на станцию Шяштокай эшелонов с военной техникой НАТО для масштабных маневров Saber Strike-2016.

«Современный, компьютеризированный кран с дистанционной системой управления, оснащенный четырьмя мощными видеокамерами, произвел неизгладимое впечатление на военнослужащих из 13 стран альянса. Возможно, кому-то воображение дорисовало скрытые функции сканирования контейнеров и передачи данных в Кремль через орбитальную группировку спутников Минобороны РФ», пишет автор.

По его словам, «специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались, тем более что президент Литвы Даля Грибаускайте, Департамент Госбезопасности и Министерство обороны Литвы ничего не знали об опасной сделке ЛЖД с Россией».

В общем, разгорелся военно-политический скандал.

«13 декабря агенты спецслужбы и аудит пришли с обысками в ЛЖД, и выявили нарушение антироссийских санкций и работу против имиджа страны. Оказалось, что ЛЖД связаны с заводом "Силовые Агрегаты – Группа ГАЗ" в Ярославле, российским концерном "Трансмашхолдинг" и военно-промышленным концерном "Калашников"», – говорится в статье.

Глава Минтранса Литвы Рокас Масюлис в один день сменил всё правление ЛЖД. И 16 декабря литовским железнодорожникам представили новое руководство.

Теперь литовский сейм решает, что делать с российским козловым краном, подрывающим национальную безопасность страны.

Использованы фотографии: Tocekas
59

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85
  1. Muvka Сегодня, 10:59
    Там Русские хакеры сидят и все в жучках...
    Muvka
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
      А в Гагры с Якиным они не хотят ???
      bouncyhunter
      1. Сэмэн Сегодня, 11:56
        Глава Минтранса Литвы Рокас Масюлис в один день сменил всё правление ЛЖД

        И что, или кто из них "козловой" в итоге?!!! Таки, кран? Или глава минтранса? request
        Сэмэн
        1. iConst Сегодня, 12:45
          Цитата: Сэмэн
          И что, или кто из них "козловой" в итоге?!!! Таки, кран? Или глава минтранса?

          Да глава думал, что если дешевле и качественней - то это хорошо. Ан-нет! Ноне економика не по Марксу!

          Но они таки раскололи наш коварный план - троянский кран не прошел... Облом! belay
          iConst
      2. ГШ-18 Сегодня, 12:49
        Вот здесь и «пало руководство ЛЖД жертвой "охоты на ведьм"», пишет автор.

        Они поняли, что этот кран теперь будет за ними присматривать! lol
        В дурдоме новая игра-восстание против козлового крана и локомотивов! wassat
        ГШ-18
    2. Самаритянин Сегодня, 11:09
      Теперь есть на чём отомстить Путину за разваленную экономику fellow am
      Самаритянин
      1. WKS Сегодня, 11:25
        Кран надо сломать и купить новый без жучков и в Германии.
        WKS
        1. Starover_Z Сегодня, 11:30
          Теперь литовский сейм решает, что делать с российским козловым краном, подрывающим национальную безопасность страны.

          Цитата: WKS
          Кран надо сломать и купить новый

          Срочно утопить в море ! Как вражеского агента !
          Starover_Z
          1. WKS Сегодня, 11:31
            Согласен. Только не в море, а в океане, Атлантическом.
            WKS
          2. Сергей-8848 Сегодня, 11:36
            В том самом, в славном Белорусском море!
            Сергей-8848
            1. DMoroz Сегодня, 12:20
              топить они не могут (это ж смертная казнь), а осудить на пожизненное как вражеского агента - пожалуйста. Можно будет предложить обмен на их агента -банку шпрот на мосту на границе laughing
              DMoroz
            2. ГШ-18 Сегодня, 12:43
              Цитата: Сергей-8848
              В том самом, в славном Белорусском море!

              Это которое америкозы на всех своих авианосцах до сих пор ищут и найти не могут? lol
              ГШ-18
          3. Yakow Сегодня, 13:24
            Цитата: Starover_Z
            Срочно утопить в море ! Как вражеского агента !

            И не забудьте про предварительный расстрел! Выкатить на площадь и показательно расстрелять при большом скоплении народа!
            Yakow
            1. ГШ-18 Сегодня, 13:44
              Цитата: Yakow
              Цитата: Starover_Z
              Срочно утопить в море ! Как вражеского агента !

              И не забудьте про предварительный расстрел! Выкатить на площадь и показательно расстрелять при большом скоплении народа!

              Из рогатки.
              ГШ-18
        2. Rome Сегодня, 12:12
          Постановление сейма: установить прижины и сделать кран скачущим. Ибо , кто скачет , тот не москаль
          Rome
      2. леликас Сегодня, 12:37
        На самом деле , кран был таким :)))
        леликас
    3. сибиралт Сегодня, 11:25
      Ну, теперь вся прибалтийская НАТа будет у нас как на ладони. Либо пусть с НАТО завязывают, либо кран на слом! laughing
      сибиралт
    4. vkl.47 Сегодня, 11:37
      Да да.то самое чувство когда тебе кажется что твой холодильник подглядывает за тобой.и телек настроил против тебя))
      vkl.47
      1. CokeJI Сегодня, 12:46
        это секретный вариант "арматы" т-19, кран трансформируется в боевую машину, и долбит гаком по башке всяким не умным .
        CokeJI
    5. shooter18 Сегодня, 11:47
      Опять они с русскими дружат..ай яй яй яй яй ...грозно пальцем пожурит и отпустит и простит по братски....))
      shooter18
    6. Хубун Сегодня, 12:14
      Это диагноз, без вариантов
      Хубун
    7. ГШ-18 Сегодня, 12:37
      «Балткран», участвующий в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Вот здесь и «пало руководство ЛЖД жертвой "охоты на ведьм"», пишет автор.

      ЛЖД не позавидуешь lol Русофобы-шизофреники не дремлют! wassat
      ГШ-18
  2. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:00
    Маразм крепчает вместе с морозами и обостряется от чувства, что денег больше от обамки не будет
    Скептик-Самоучка
    1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:09
      Так кто же в этой истории более козловый, кран или прибалты??? laughing
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    2. lancer609 Сегодня, 11:50
      Маразм не крепче, чем у нас года 3 назад, когда давили бульдозерами санкционные продукты питания. И вещали свои "народные подвиги" на всю страну бесноватым голосом зейналовой.
      lancer609
      1. Мур Сегодня, 12:02
        Почувствуйте разницу между "санкционными" и "контрабандными".
        И да, деньги на "Калибры" нужно было раздать пенсионерам.
        Мур
  3. Vitalson Сегодня, 11:01
    его надо проверить на жучки и на наличие зелёных человечков, которые столько страху наводят на прибалтов.
    Vitalson
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:02
    В Литве разразился скандал из-за приобретенного в России железнодорожного контейнерного крана

    Теперь литовский сейм решает, что делать с российским козловым краном, подрывающим национальную безопасность страны.
    Сдохнуть от смеха можно. laughing Это вообще что за страна,что приобретение крана 1 шт. Должен заниматься парламент страны.А это вообще шедевр:
    специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались, тем более что президент Литвы Даля Грибаускайте, Департамент Госбезопасности и Министерство обороны Литвы ничего не знали об опасной сделке ЛЖД с Россией».
    laughing
    Наблюдатель2014
  5. Александр 3 Сегодня, 11:02
    Литовцы решили что их лучшие в мире.чем российские даже с компьютэром.
    Александр 3
  6. Joker787 Сегодня, 11:04
    Я бы на месте лабусов продал кран и локомотивы обратно в Россию, а мы бы их купили за 30-40% первоначальной стоимости (б/у всё таки), а за тем они втрое дороже должны приобрести аналогичные изделия у западных партнёров.
    Joker787
  7. ВСЗМК Сегодня, 11:05
    Монтаж крана совпал с прибытием на станцию Шяштокай эшелонов с военной техникой НАТО

    Если не нравиться, пусть НАТОвскую технику вручную разгружают!
    ВСЗМК
  8. изя топ Сегодня, 11:06
    это они ещё чебурешек не встречали bully а кран что...кран як кран request
    изя топ
  9. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:08
    пусть тогда работают ручонками,раз думают только спинным мозгом))
    Ратник с пулеметом
  10. kirieeleyson Сегодня, 11:08
    но горький осадок и подозрения остались

    «Рабинович, вы у нас вчера были в гостях? » — «Был! » — «Так вот после вашего ухода пропали серебряные ложки! » — «Но я их не брал, я порядочный человек! » — «Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!. . Рабинович, ложки нашлись !» — «Так что, можно приходить в гости? » — «Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался !»

    Ну как вот с такими дела иметь?
    kirieeleyson
  11. basil200 Сегодня, 11:09
    Сами в другие страны поставляют и продают оборудования с двойным предназначением. Вот по этому и такой кипиш.
    basil200
  12. venik Сегодня, 11:13
    Ну что тут сказать! Осталось только Лаврова процитировать "Дебилы б...дь!!"
    venik
  13. WildOwl Сегодня, 11:15
    Полный бред. Возродившаяся шпиономания во всей красе! Скоро кто-нибудь из ихнего Сейма выпрыгнет из окна с криком "Русские идут"
    WildOwl
  14. немец1314 Сегодня, 11:16
    Пусть постоит до 20 января.
    немец1314
  15. Горный стрелок Сегодня, 11:18
    Взорвать am Причем прямо на путях! Остатки отправить в могильник на Игналинскую атомную... Хотя нет, на главную площадь Вильнюса. Как памятник непроходимой тупости.
    Горный стрелок
  16. V.ic Сегодня, 11:21
    Колёсные пары забыли просканировать, да и датчики перегрузки перетарировать не помешало бы...
    V.ic
  17. изя топ Сегодня, 11:22
    немного не в тему,но не могу не поделиться lol
    изя топ
    1. Joker787 Сегодня, 11:28
      laughing Вы сделали мой день good
      Они так грациозны, прямо, как пьяный, сельский участковый)))
      Joker787
    2. himRa Сегодня, 11:30
      да ужж ! все смотрел,смотрел думал когда уже догадаются?разблокировать
      himRa
    3. Андрей Панов Сегодня, 11:39
      Шлагбаум повыше надо ставить, чтоб рачком-с, рачком-с!
      Андрей Панов
      1. Joker787 Сегодня, 14:17
        Тогда они вприсядку пойдут)
        Joker787
  18. himRa Сегодня, 11:28
    А чего так молниеносно отреагировали!!?
    Эстонцы !сэр
    но они ...вроде ... литовцы
    да какая разница!!!
    himRa
  19. ваняватный Сегодня, 11:35
    Галя Грибысобирайте - победительница козлов -великанов
    ваняватный
  20. антивирус Сегодня, 11:37
    если оплатили, то пусть решают...
    антивирус
  21. DrVintorez Сегодня, 11:38
    тем более что президент Литвы Даля Грибаускайте, Департамент Госбезопасности и Министерство обороны Литвы ничего не знали об опасной сделке ЛЖД с Россией

    как такое может быть? это не Россия и не КНР! в этой "деревеньке" президент и пр. должны обо всем знать!
    DrVintorez
  22. Бригадир Сегодня, 11:40
    Литы боятся, что когда придёт час "Ч", этот кран-трансформер преобразуется в русский ракетный поезд ... laughing
    Бригадир
  23. Волька Сегодня, 11:41
    ну вот и все, диверсия удалась...
    Волька
  24. кирилл750 Сегодня, 11:41
    звонко шифером гремя едет крыша у литвы- не в рифму но честно процветает и крепчает
    кирилл750
  25. мичман Сегодня, 11:47
    А что же с нашими полигонами, аэродромами делать, которые остались там? Честь имею.
    мичман
    1. himRa Сегодня, 11:50
      belay ви думаете тАм тоже ... закладки !?
      himRa
  26. Смог Сегодня, 11:53
    специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались

    Аки дети малые laughing fool laughing
    Смог
  27. Stinger Сегодня, 11:54
    Бараны всегда не терпят козлового крана. Тем более прибалтийские .
    Stinger
  28. sdg Сегодня, 11:54
    У нас, что ни сделаем, из всего оружие получается, даже из крана))
    sdg
  29. Харон Сегодня, 11:56
    Их уровень-дЭбил айкью 55 lol
    Харон
  30. sabakina Сегодня, 11:58
    специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались

    А одних трубы, у вторых кран, у третьих что будет? Асфальтоукладчик с минами?
    sabakina
  31. Manul Сегодня, 12:02
    Вот он воочию.

    И видео в тему.
    Manul
  32. kimanas Сегодня, 12:08
    А я подумал, что кран некачественный
    kimanas
  33. AID.S Сегодня, 12:10
    Современный, компьютеризированный кран с дистанционной системой управления, оснащенный четырьмя мощными видеокамерами, произвел неизгладимое впечатление на военнослужащих из 13 стран альянса.

    Так и стояли, разинув рты и ковырясь в носах...
    Теперь литовский сейм решает, что делать с российским козловым краном, подрывающим национальную безопасность страны.

    Для начала допросить....
    AID.S
  34. faiver Сегодня, 12:12
    вот спасибо посмеялся, задорнов нервно курит в сторонке laughing
    Вот она - русская агрессия :), локомотивы пусть тоже проверят :)
    faiver
  35. mkop Сегодня, 12:13
    Подготовка к партизанской войне с Россией признана провальной?
    mkop
  36. nod739 Сегодня, 12:22
    нада же, какой рассово-неправльный кран попался)))
    nod739
  37. коноправ Сегодня, 12:23
    Вот как вас в разведку посылать,а? Все дают одинаковую оценку событию. И никто не задался вопросом - Уж не создаётся ли в этом прибалтийском государстве тыловая инфраструктура НАТО? Обычный перегрузочный район с" корабля на платформы". Если на паромах будут прибывать железнодорожные составы с тяжелой техникой, то этот кран здорово пригодится при перегрузке на платформы с широкой колеёй. А уж про контейнеры с боеприпасами можно и не упоминать - в лёгкую! Вот только тут возникает сразу другой вопрос - что, мы своими руками помогаем врагу, продав ему такое устройство? Или просто денежки не пахнут?
    коноправ
  38. polkovnik manuch Сегодня, 12:24
    Маразм крепчает ! А ума не прибавляется .
    polkovnik manuch
  39. нивасандер Сегодня, 12:34
    чухонская зрада
    нивасандер
  40. ПолканОВ Сегодня, 12:40
    Цитата: Manul
    Вот он воочию.

    И видео в тему.

    ... русский мир на марше ...
    ПолканОВ
    1. von_Tilsit Сегодня, 15:34
      Ооооо...великий и ужасный...чувствуется вся мощь и темная сила русского мира!!!
      von_Tilsit
  41. Fuzeler Сегодня, 12:50
    Не, ребят, ну мы совсем обнаглели!!! Не танком (хотя бы Т-55), не самолетом (хотя бы Ан-2), не базовым тральщиком из дерева, а.... КОЗЛОВЫМ КРАНОМ Литву завоевываем!!! Вы можете представить себе их унижение????))))
    Fuzeler
    1. DrVintorez Сегодня, 16:05
      да там президент такая, что согласная и танком (хотя бы Т-55), и самолетом (хотя бы Ан-2), и даже базовым тральщиком из дерева. лишь бы России испугаться.
      DrVintorez
  42. dsm100 Сегодня, 12:52
    Ну что тут можно сказать, а сказать можно только одно: Дебилоды.
    dsm100
  43. olhon Сегодня, 13:08
    Верните кран на Родину. Ибонатовцы они.
    olhon
  44. птс-м Сегодня, 13:23
    Литвинам не хватает смекалки.Верхнюю часть крана подкрасили бы в блокитный коллер и всё ...Кран из урины...и все вопросы сами отпадут, с „друзьями “ на доверии.
    птс-м
  45. terminator978 Сегодня, 13:28
    Да пусть снесут его и всё, а то что он денег стоит, так ведь он же русский, а всё русское надо уничтожать. Такова политика прибалтов.
    terminator978
  46. vasilev Сегодня, 13:28
    Он наверно трансформируется в Оптимус Прайма и начнет уничтожать литовцев,сходив перед этим за русскими трубами,о которых говорили шведы,и сделает себе мощную базуку из этих труб. laughing
    vasilev
  47. Kapralwdw Сегодня, 13:29
    палата номер 6 что еще сказать! request
    Kapralwdw
  48. ivselim Сегодня, 13:39
    Маразм крепчает....
    ivselim
  49. timhelmet Сегодня, 13:40
    "Теперь литовский сейм решает, что делать с российским козловым краном, подрывающим национальную безопасность страны."

    Кран - террорист!!! laughing lol wassat
    timhelmet
    1. von_Tilsit Сегодня, 15:31
      Блин, прикиньте кран кому нибудь на литовскую голову что нибудь уронит! Это ж международный скандал, атас, русские идут, санкцияс-санкцияс!!!
      von_Tilsit
    2. novobranets Сегодня, 15:45
      Цитата: timhelmet
      Кран - террорист!!!

      А представьте, что Россия им туда ветряную мельницу поставит. fellow Все. tongue Полный капут и кукен-квакен. wassat Поубиваются нафиг. lol
      novobranets
  50. Seidel45 Сегодня, 14:13
    Дурь - она и есть дурь.
    Seidel45
  51. von_Tilsit Сегодня, 15:09
    Блин, я понял, как можно поставить Прибалтию "на попа"! Им по чаще надо не продавать, а именно ДАРИТЬ всякие подобные хайтековские ништяки российского производства. Где то неделю они с этим краном прокувыркаются, потратят время, которое могло уйти на реальное управление их молочной республикой, сменят руководство ЛЖД (а что, пусть чехарду устраивают - лишь бы в радость, да без толку)) и т.д. Любая ИХ заморока лично у меня вызывает чувство глубочайшего удовлетворения!
    von_Tilsit
  52. Hexagon Сегодня, 15:18
    У меня идея. Может подкинуть проебалтам мыслю что за ними шпионит ГРУ и ФСБ используя железнодорожные рельсы?(по аналогии с трубами северного потока) И это наследие коммунистов требуется срочно ликвидировать? :)

    Интересно бдут ли ликвидировать ЖД с переходом на экологические виды транспорта вида кляча полудохлая+телега обыкновенная XD
    Hexagon

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