В Литве разразился скандал из-за приобретенного в России железнодорожного контейнерного крана
В Литве разразился скандал вокруг козлового контейнерного крана, приобретенного у управления железных дорог в России, сообщает МИА Россия сегодня.
«Депутаты Сейма и другие официальные лица Литвы выступают против Литовской железной дороги (ЛЖД, Lietuvos gelezinkeliai), которая недавно приобрела в России партию локомотивов и козловый кран большой грузоподъемности (41 т). Двухконсольный контейнерный кран на рельсовом ходу вызвал опасения натовских контрразведчиков еще на стадии монтажа», – пишет обозреватель Александр Хроленко.
Локомотивы литовцам поставил российский «Трансмашхолдинг». Его продукция успешно используется во многих странах, в т.ч. в Польше, Финляндии, Китае и др. Здесь, вроде бы, особых претензий к ЛЖД нет.
Зато появились серьезные претензии по поводу второй поставки, которую осуществил «Балткран», участвующий в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Вот здесь и «пало руководство ЛЖД жертвой "охоты на ведьм"», пишет автор.
Депутаты утверждают, что эта угрожающая нацбезопасности страны сделка проведена «в обход официальной внешней политики Литвы».
Агентство напоминает, что в 2015 г «Балткран» выиграл тендер на поставку в Литву контейнерного крана, который через год установил на ж.д. станции Шяштокай Лаздийского района Литвы.
Монтаж крана совпал с прибытием на станцию Шяштокай эшелонов с военной техникой НАТО для масштабных маневров Saber Strike-2016.
«Современный, компьютеризированный кран с дистанционной системой управления, оснащенный четырьмя мощными видеокамерами, произвел неизгладимое впечатление на военнослужащих из 13 стран альянса. Возможно, кому-то воображение дорисовало скрытые функции сканирования контейнеров и передачи данных в Кремль через орбитальную группировку спутников Минобороны РФ», пишет автор.
По его словам, «специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались, тем более что президент Литвы Даля Грибаускайте, Департамент Госбезопасности и Министерство обороны Литвы ничего не знали об опасной сделке ЛЖД с Россией».
В общем, разгорелся военно-политический скандал.
«13 декабря агенты спецслужбы и аудит пришли с обысками в ЛЖД, и выявили нарушение антироссийских санкций и работу против имиджа страны. Оказалось, что ЛЖД связаны с заводом "Силовые Агрегаты – Группа ГАЗ" в Ярославле, российским концерном "Трансмашхолдинг" и военно-промышленным концерном "Калашников"», – говорится в статье.
Глава Минтранса Литвы Рокас Масюлис в один день сменил всё правление ЛЖД. И 16 декабря литовским железнодорожникам представили новое руководство.
Теперь литовский сейм решает, что делать с российским козловым краном, подрывающим национальную безопасность страны.
«Депутаты Сейма и другие официальные лица Литвы выступают против Литовской железной дороги (ЛЖД, Lietuvos gelezinkeliai), которая недавно приобрела в России партию локомотивов и козловый кран большой грузоподъемности (41 т). Двухконсольный контейнерный кран на рельсовом ходу вызвал опасения натовских контрразведчиков еще на стадии монтажа», – пишет обозреватель Александр Хроленко.
Локомотивы литовцам поставил российский «Трансмашхолдинг». Его продукция успешно используется во многих странах, в т.ч. в Польше, Финляндии, Китае и др. Здесь, вроде бы, особых претензий к ЛЖД нет.
Зато появились серьезные претензии по поводу второй поставки, которую осуществил «Балткран», участвующий в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Вот здесь и «пало руководство ЛЖД жертвой "охоты на ведьм"», пишет автор.
Депутаты утверждают, что эта угрожающая нацбезопасности страны сделка проведена «в обход официальной внешней политики Литвы».
Агентство напоминает, что в 2015 г «Балткран» выиграл тендер на поставку в Литву контейнерного крана, который через год установил на ж.д. станции Шяштокай Лаздийского района Литвы.
Монтаж крана совпал с прибытием на станцию Шяштокай эшелонов с военной техникой НАТО для масштабных маневров Saber Strike-2016.
«Современный, компьютеризированный кран с дистанционной системой управления, оснащенный четырьмя мощными видеокамерами, произвел неизгладимое впечатление на военнослужащих из 13 стран альянса. Возможно, кому-то воображение дорисовало скрытые функции сканирования контейнеров и передачи данных в Кремль через орбитальную группировку спутников Минобороны РФ», пишет автор.
По его словам, «специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались, тем более что президент Литвы Даля Грибаускайте, Департамент Госбезопасности и Министерство обороны Литвы ничего не знали об опасной сделке ЛЖД с Россией».
В общем, разгорелся военно-политический скандал.
«13 декабря агенты спецслужбы и аудит пришли с обысками в ЛЖД, и выявили нарушение антироссийских санкций и работу против имиджа страны. Оказалось, что ЛЖД связаны с заводом "Силовые Агрегаты – Группа ГАЗ" в Ярославле, российским концерном "Трансмашхолдинг" и военно-промышленным концерном "Калашников"», – говорится в статье.
Глава Минтранса Литвы Рокас Масюлис в один день сменил всё правление ЛЖД. И 16 декабря литовским железнодорожникам представили новое руководство.
Теперь литовский сейм решает, что делать с российским козловым краном, подрывающим национальную безопасность страны.
Использованы фотографии: Tocekas